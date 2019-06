Podziel się



Gdyby opisywać jej wizytę w Warszawie przez pryzmat relacji w reżimowych mediach, można by sądzić, że przyjechała przede wszystkim zrobić zakupy w Hali Mirowskiej i złożyć kwiaty na grobie księdza Jerzego Popiełuszki. Tymczasem Margaret Thatcher przylatywała ze specjalną misją i w dość szczególnym momencie. Komunistyczne władze zorientowały się w jej zamiarach zbyt późno.

Każdy jej krok stawiany 2 listopada 1988 roku na płycie wojskowego lotniska na Okęciu zaplanowano w najdrobniejszych szczegółach. Polskiego premiera oznaczono literą A, szefowa brytyjskiego rządu występowała jako strzałka. Schodki z zaznaczonego czarnym kolorem samolotu prowadziły do punktu, gdzie na Margaret Thatcher czekał Mieczysław Rakowski, następnie razem podchodzili do linii przy punkcie B, w którym odbywało się oficjalne powitanie.

"Dzieci wręczają kwiaty Pani M. Thatcher. Towarzysz M.F. Rakowski przedstawia Pani M. Thatcher osobistości polskie (linia B), towarzyszy Janiszewskiego, Olechowskiego, Gertycha" – możemy przeczytać w legendzie mapy zamieszczonej w oficjalnym, wydanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, poufnym programie wizyty "Premiera Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Pani Margaret Thatcher w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej".

Plan wizyty Margaret Thatcher w Polsce. Szczegółowo rozpisana procedura powitania na lotnisku

Trasę szefowej brytyjskiego rządu od punktu do punktu uważnie śledziły kamery. Thatcher zgodnie z planem powitania zatrzymała się w punkcie H, gdzie orkiestra odegrała oba hymny państwowe, i przemaszerowała przed zaznaczonym na planie podłużnym klockiem z literą K, czyli Kompanią Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Następnie, według wytycznych protokołu dyplomatycznego, stanęła przed prezentującym broń oddziałem i powiedziała po polsku: "Czołem, żołnierze!", na co żołnierze odkrzyknęli: "Czołem, pani premier!".

Oficjalna wizyta premier Wielkiej Brytanii w Polsce. Margaret Thatcher i Mieczysław Rakowski przed Kompanią Reprezentacyjną Wojska Polskiego na lotnisku Okęcie / Źródło: Jan Morek PAP/EPA

Znalazła nawet chwilę, by odpowiedzieć na pytanie Barbary Grad z "Dziennika Telewizyjnego", która chciała wiedzieć, z jakimi oczekiwaniami Margaret Thatcher przylatuje do Warszawy. Uśmiechnięta brytyjska premier odpowiedziała dwoma okrągłymi, niewiele mówiącymi zdaniami: "Jestem bardzo szczęśliwa, że tu przyjechałam i mam świadomość wagi tej wizyty. Polska jest czymś szczególnym dla Wielkiej Brytanii, przeto łączę z tą wizytą specjalne oczekiwania".

Strajki i zadłużenie

Te "specjalne oczekiwania", o których wspomniała szefowa brytyjskiego rządu, starali się od jakiegoś czasu wysondować swoimi kanałami polscy dyplomaci w Wielkiej Brytanii. Informacje na ten temat można znaleźć w odtajnionych już depeszach przychodzących do MSZ. 27 października 1988 roku późnym wieczorem ambasador PRL w Londynie Zbigniew Gertych nadesłał szyfrogram z odbytego jeszcze tego samego dnia spotkania z Żelazną Damą.

Ambasador PRL Zbigniew Gertych składa relację ze spotkania z Margaret Thatcher w sprawie wizyty brytyjskiej premier w Polsce / Źródło: Archiwum MSZ

"T. podkreśliła, że jest pod 'ogromnym wrażeniem' podróży do Polski" – napisał ambasador. Zwracał uwagę, że Thatcher "zaakcentowała satysfakcję z możliwości spotkania z przewodniczącym Rady Państwa [gen. Wojciechem Jaruzelskim – przyp. red.] i premierem [Mieczysławem Rakowskim – przyp. red.]. Stwierdziła, iż jest wdzięczna za zaproszenie jej do Polski właśnie teraz mimo iż – jak zdaje sobie sprawę – władze nie miały jeszcze wiele czasu na przystąpienie do 'porządkowania' sytuacji".

Minister spraw zagranicznych Tadeusz Olechowski w poufnej notatce z 18 października 1988 roku, przekazanej między innymi generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu, wskazywał z kolei, że "wizyta M. Thatcher w Polsce winna być wykorzystana dla uaktywnienia dialogu politycznego oraz równorzędnie do umocnienia naszych powiązań gospodarczych, a przede wszystkim do uzyskania poparcia brytyjskiego rządu i osobiście M. Thatcher dla długofalowego rozwiązania problemów zadłużenia naszego kraju”.

Odtwarzaj Brytyjska premier Margaret Thatcher w 1988 roku spotkała się także z prezydentem USA George'em Bushem. Rok później odwiedziła Niemcy, gdzie rozmawiała z kanclerzem Helmutem Kohlem

Sytuacja gospodarcza socjalistycznej Polski rzeczywiście nie była godna pozazdroszczenia. Na progu przemian politycznych w 1989 roku zadłużenie zagraniczne wyniosło ponad 42 miliardy dolarów, a produkt krajowy brutto w ciągu ostatniej dekady przyrósł zaledwie o niewiele ponad 1 procent. Wizyta brytyjskiej premier w oczach komunistycznych władz dawała nikłą, ale zawsze, nadzieję na uzyskanie wstawiennictwa z jej strony w tak zwanym Klubie Paryskim, nieformalnej międzynarodowej grupie zajmującej się obsługą zadłużenia zagranicznego państw. Dlatego minister Olechowski w notatce z października 1988 roku wskazywał, że w rozmowach z premier Thatcher "celowe byłoby zaakcentowanie", iż "międzynarodowy kryzys zadłużeniowy osiąga stadium krytyczne. Długi stają się coraz wyraźniej barierą hamującą możliwości przywrócenia wzrostu gospodarczego szeregu państw, w ich liczbie i Polski. Zadłużenie głównie w Klubie Paryskim w wysokości 24 mld $, co stanowi ok. 60 procent całości, pozostanie w nadchodzących dziesięcioleciach głównym problemem gospodarczym Polski".

Pieniądze, a w zasadzie ich brak, to nie wszystko, ponieważ Thatcher przybywała do Polski w szczególnym momencie. Wiosną i latem przez kraj przetoczyła się fala strajków wywołanych ogłoszoną na początku lutego, fatalną w skutkach decyzją rządu o podwyżkach cen. Solidarność w odpowiedzi zaczęła składać wnioski do sądu o legalizację, na ulice – w dwudziestolecie protestów z marca 1968 roku – wyszli studenci, domagając się zarejestrowania zdelegalizowanego w czasie stanu wojennego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W kwietniu i na początku maja stanęły największe zakłady. Ponownie wybuchły strajki w hutach w Krakowie i Stalowej Woli, po raz kolejny doszło do protestu w Stoczni Gdańskiej. Władze odpowiedziały brutalnymi pacyfikacjami protestów, ale bitwy z milicją tylko utwierdziły strajkujących, że nie wolno się poddać.

Odtwarzaj IPNtv. Historia dla Ciebie: Ostatnia deska ratunku Jaruzelskiego

Nad zbuntowanymi opozycjonistami zawisło widmo kolejnego stanu wojennego. Ale Jaruzelski najpewniej zdawał sobie sprawę, że próba rozjechania strajków czołgami tym razem może mu się nie powieść. Władze dość niespodziewanie zaproponowały stronie związkowej rozmowy na płaszczyźnie politycznej i dojście do porozumienia. Rozpoczynał się marsz ku Okrągłemu Stołowi.

"Paskudna baba" i słoik prawdziwków

Mieczysław Rakowski, witając Margaret Thatcher na lotnisku na Okęciu i towarzysząc jej w drodze do hotelu rządową limuzyną, starał się zrobić jak najlepsze wrażenie. "Your English is excellent" – usłyszał od szefowej brytyjskiego rządu. Rakowski pełnił stanowisko premiera zaledwie od ponad dwóch tygodni, a kilka dni wcześniej podjął już pierwszą, brzemienną w skutki decyzję – zamknął rzekomo nierentowną Stocznię Gdańską. Solidarność odebrała to jako atak na jej kolebkę, on zaś – pamiętając o konflikcie brytyjskiej premier z jej rodzimymi związkami zawodowymi – próbował przedstawić sprawę stoczni jako walkę z roszczeniowymi i zbuntowanymi związkowcami. "W tym tygodniu ogłosimy likwidację dużej huty" – rzucił w rozmowie z Thatcher, mając na myśli hutę wrocławską. W podobnym tonie podczas spotkania z brytyjską premier wypowiadał się także generał Wojciech Jaruzelski, wówczas przewodniczący Rady Państwa PRL.

Szyfrogram ambasadora PRL w Londynie Zbigniewa Gertycha o rozmowie z premier Thatcher w sprawie planowanej wizyty, 27 października 1988 r., strona 1 (AMSZ) / Fot. MSZ

Szyfrogram ambasadora PRL w Londynie Zbigniewa Gertycha o rozmowie z premier Thatcher w sprawie planowanej wizyty, 27 października 1988 r., strona 2 (AMSZ). / Fot. MSZ

Szyfrogram z Ambasady PRL w Londynie z o wylocie premier Thatcher do Polski, 2 listopada 1988 r. (AMSZ). / Fot. MSZ

Szyfrogram z Ambasady PRL w Londynie – powrót premier Thatcher do Wielkiej Brytanii, 4 listopada 1988 r. (AMSZ). / Fot. MSZ

Szyfrogram z Ambasady PRL w Londynie z oceną brytyjskich reakcji na wizytę, 5 listopada 1988 r., strona 1 (AMSZ). / Fot. MSZ

Szyfrogram z Ambasady PRL w Londynie z oceną brytyjskich reakcji na wizytę, 5 listopada 1988 r., strona 2 (AMSZ). / Fot. MSZ

Okólnik do wszystkich polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w sprawie wizyty, 9 listopada 1988 r. (AMSZ). / Fot. MSZ

Notatka informacyjna dotycząca wykorzystania wizyty w Polsce Premier Wielkiej Brytanii M. Thatcher w sprawie programu długofalowego rozwiązania polskiego zadłużenia, 8 października 1988 r., str. 1 / Fot. MSZ

Notatka informacyjna dotycząca wykorzystania wizyty w Polsce Premier Wielkiej Brytanii M. Thatcher w sprawie programu długofalowego rozwiązania polskiego zadłużenia, 8 października 1988 r., str.2 / Fot. MSZ

Notatka informacyjna dotycząca wykorzystania wizyty w Polsce Premier Wielkiej Brytanii M. Thatcher w sprawie programu długofalowego rozwiązania polskiego zadłużenia, 8 października 1988 r., str. 3 / Fot. MSZ

Notatka informacyjna dotycząca wykorzystania wizyty w Polsce Premier Wielkiej Brytanii M. Thatcher w sprawie programu długofalowego rozwiązania polskiego zadłużenia, 8 października 1988 r., str.4 / Fot. MSZ Szyfrogram ambasadora PRL w Londynie Zbigniewa Gertycha o rozmowie z premier Thatcher w sprawie planowanej wizyty, 27 października 1988 r., strona 1 (AMSZ)

Szyfrogram ambasadora PRL w Londynie Zbigniewa Gertycha o rozmowie z premier Thatcher w sprawie planowanej wizyty, 27 października 1988 r., strona 2 (AMSZ).

Szyfrogram z Ambasady PRL w Londynie z o wylocie premier Thatcher do Polski, 2 listopada 1988 r. (AMSZ).

Szyfrogram z Ambasady PRL w Londynie – powrót premier Thatcher do Wielkiej Brytanii, 4 listopada 1988 r. (AMSZ).

Szyfrogram z Ambasady PRL w Londynie z oceną brytyjskich reakcji na wizytę, 5 listopada 1988 r., strona 1 (AMSZ).

Szyfrogram z Ambasady PRL w Londynie z oceną brytyjskich reakcji na wizytę, 5 listopada 1988 r., strona 2 (AMSZ).

Okólnik do wszystkich polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w sprawie wizyty, 9 listopada 1988 r. (AMSZ).

Notatka informacyjna dotycząca wykorzystania wizyty w Polsce Premier Wielkiej Brytanii M. Thatcher w sprawie programu długofalowego rozwiązania polskiego zadłużenia, 8 października 1988 r., str. 1

Notatka informacyjna dotycząca wykorzystania wizyty w Polsce Premier Wielkiej Brytanii M. Thatcher w sprawie programu długofalowego rozwiązania polskiego zadłużenia, 8 października 1988 r., str.2

Notatka informacyjna dotycząca wykorzystania wizyty w Polsce Premier Wielkiej Brytanii M. Thatcher w sprawie programu długofalowego rozwiązania polskiego zadłużenia, 8 października 1988 r., str. 3

Notatka informacyjna dotycząca wykorzystania wizyty w Polsce Premier Wielkiej Brytanii M. Thatcher w sprawie programu długofalowego rozwiązania polskiego zadłużenia, 8 października 1988 r., str.4

10 czerwca 1989 roku, niecały tydzień po wyborach czerwcowych. Spotkanie Jaruzelskiego i Thatcher w Londynie / Źródło: PAP/Photoshot Thatcher miała okazję poznać Jaruzelskiego już wcześniej, wiosną 1985 roku w Moskwie na pogrzebie przywódcy ZSRR Konstantina Czernienki. Otoczenie przywódcy PRL zabiegało u ludzi brytyjskiej premier o nawet krótką rozmowę. Bezskutecznie. Trzy lata później obie strony dopinały szczegóły wizyty Thatcher w Polsce. Skąd ta nagła zmiana sympatii? Wynikała między innymi z sytuacji, w jakiej znalazło się sowieckie imperium. Dawało się wyczuć nadciągające przesilenie polityczne, którego długofalowe skutki trudno było przewidzieć.

Następca Czernienki, Michaił Gorbaczow, zgadzając się na ogłoszony pod hasłem pieriestrojki program reform polityczno-gospodarczych, wyciągał rękę do Zachodu, a Thatcher powtarzała, że Gorbaczow jest człowiekiem, "z którym można robić interesy". Jaruzelski mimo ciążącej na nim odpowiedzialności za wprowadzenie stanu wojennego zaczynał wyrastać na kogoś pokroju polskiego Gorbaczowa. Thatcher liczyła poza tym, że dobry kontakt z Jaruzelskim ułatwi jej relacje z Gorbaczowem. Dlatego wiele obiecywała sobie po tej wizycie i chciała jak najlepiej ją wykorzystać.

Władze PRL mogły spodziewać się, że brytyjska premier nie ograniczy się wyłącznie do spotkań w kręgu komunistycznych polityków. Wątpliwości nie pozostawiał w depeszy z 27 października ambasador Gertych. Napisał, że Thatcher "spodziewa się szczerych i otwartych rozmów". "Stwierdziła, iż ma pewną orientację co do naszych problemów, jednakże oczekuje, iż wizyta przyniesie jej pełniejszą, wielostronną informację. Zapytała o koncepcję 'okrągłego stołu'. Interesowała się zwłaszcza, czy jest ona oparta na zasadzie swobodnej, nieskrępowanej dyskusji, czy też – co preferuje – uczestnicy pracować będą nad nawet najbardziej śmiałymi, ale konkretnymi materiałami” – relacjonował przebieg spotkania z szefową brytyjskiego rządu.

Fragment szyfrogramu ambasadora Polski w Wielkiej Brytanii o spotkaniu z Margaret Thatcher / Źródło: Archiwum MSZ

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Jeden z punktów wizyty premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher w Polsce / Źródło: Tomasz Prażmowski/PAP

Jak wynika z relacji z posiedzenia Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Jaruzelskiemu wyjątkowo nie w smak były dwa punkty z planów premier. Pierwszy to złożenie kwiatów na grobie zamordowanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa księdza Jerzego Popiełuszki. "Paskudna baba, przecież anglikanie w ogóle tych papistów nie znoszą, a ona zaczyna wszystko od Popiełuszki" – miał skomentować to Jaruzelski, zwracając się do członków KC PZPR. Nie podobał mu się też punkt dotyczący spotkania w gdańskim kościele Świętej Brygidy z działaczami Solidarności, na czele z Lechem Wałęsą i księdzem Henrykiem Jankowskim.

Odtwarzaj Ksiądz Jerzy Popiełuszko prowadzi nabożeństwo w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Nagranie z 1983 roku

Gdyby przedstawiać wizytę brytyjskiej premier przez pryzmat reżimowych mediów, można by sądzić, że Margaret Thatcher omijała prodemokratyczną opozycję. Na pierwszy plan wybijano jej rozmowy z generałem Jaruzelskim i premierem Rakowskim, zwracając jednocześnie uwagę na interesującą ciekawostkę – zakupy szefowej brytyjskiego rządu w warszawskiej Hali Mirowskiej. Informacja ta zdominowała nawet relacje w mediach lokalnych.

"W czwartek w Hali Mirowskiej w Warszawie tłok był niezwyczajny" – donosił krakowski "Dziennik Polski" na pierwszej stronie w numerze z 4 listopada. "Jedni przyszli zobaczyć jednego z najpopularniejszych polityków, inni w nadziei... zrobienia lepszych zakupów. Wchodzącą do Hali panią premier powitały gromkie oklaski. Jak można było zauważyć, M. Thatcher zakupiła słoiki dżemu, miodu, świeżych jabłek i pomidorów. Kupiła też duży słoik grzybów marynowanych, które kosztowały ją 6 tys. złotych i słoik chrzanu – extra. Staram się – komentowała te zakupy pani premier – kupić rzeczy dobrze znoszące podróż. To polski delikates – tak określiła pani premier marynowane prawdziwki" – przytaczano jej rozmowę z dziennikarzami. "Pani Thatcher wyglądała na zaskoczoną niskimi cenami" – komentował "Dziennik Polski". "Powiedziała wręcz sprzedawczyni: 'Tanio tutaj'. Dodajmy, iż zakupów pani premier dokonywała za złotówki pobierane od ambasadora S. Barreta, a sprawozdawcy PAP pisząc o niskich cenach, nie informują, jaki premier stosowała przelicznik" – podkreślono w artykule.

3 listopada 1988 roku. Brytyjska premier Margaret Thatcher płaci za zakupy w Hali Mirowskiej / Źródło: Marek Langda/PAP

Pierwsza strona "Dziennika Polskiego" z 4 listopada 1988 roku z artykułem o wizycie Margaret Thatcher w Polsce

"Wy oddajecie fotele – ja oddaję władzę ludziom"

4 listopada Thatcher odwiedziła Gdańsk, gdzie zgodnie z planami spotkała się na plebanii kościoła Świętej Brygidy z Wałęsą i działaczami solidarnościowej opozycji. Złożyła też kwiaty pod pomnikiem Ofiar Grudnia '70. Jaruzelski, z którym rozmawiała potem, nie krył zainteresowania przebiegiem tej części jej wizyty.

"Podsumowując swoją rozmowę z Wałęsą i jego doradcami powiedziała, zastrzegając się, że nie dobiera słów, że są to rzeczy, których dotychczas nie spotykała" – możemy przeczytać w do niedawna jeszcze tajnym sprawozdaniu z rozmowy Thatcher z Jaruzelskim przygotowanym przez polski resort dyplomacji. "Relacjonując swoje wrażenia z rozmów powiedziała, że dominującym tematem było niezadowolenie rozmówców z powodu braku legalizacji 'Solidarności'. Mają jednak świadomość swojej siły. Powiedziała, że ludzie ci traktują zaproszenie do 'okrągłego stołu' jako swego rodzaju przywilej, który władza może w każdej chwili cofnąć" – zaznaczono.

4 listopada 1988 roku. Margaret Thatcher w Gdańsku. Spotkanie z Lechem Wałęsą / Źródło: Wojciech Kryński/PAP

"Wałęsa zdaje się rozumieć, że sprawy trzeba rozwiązywać poprzez dyskusję. Dodała, że często mówili, że są rzetelni, że chcą być traktowani uczciwie, na stopie trwałości" – zapisano.

Proboszcz parafii kościoła św. Brygidy ksiądz prałat Henryk Jankowski (P) wydał na cześć brytyjskiej premier Margaret Thatcher uroczysty obiad na plebanii / Źródło: Wojciech Kryński/PAP

Jaruzelski nie omieszkał także zapytać o to, co przekazał jej ksiądz Henryk Jankowski. Thatcher i tu zachowała daleko posuniętą dyskrecję. "Nawiązując do swojej wizyty w kościele św. Brygidy (...) powiedziała, że goszczący ją biskup bardzo starannie dobierał słowa. Mówił m.in., że wiara dała im prawo domagania się praw człowieka" – przekazało w relacji MSZ. Pozwoliła sobie za to na krytykę wobec władzy, równie skrupulatnie odnotowaną w poufnym dokumencie.

"Wy oddajecie fotele – ja oddaję władzę ludziom" – zwróciła się do Jaruzelskiego. "Powiedziała, że dla niej demokracja oznacza, w jaki sposób wybiera się parlament. Nie sądzi natomiast, by sprawa wyboru dyrektora przez robotników w zakładzie pracy to była demokracja" – zaprotokołowano.

3 listopada 1988 roku. Brytyjska premier Margaret Thatcher w Pałacu Namiestnikowskim, gdzie za kilka miesięcy stanie Okrągły Stół. Oficjalny toast z przewodniczącym Rady Państwa gen. Wojciechem Jaruzelskim (P) i premierem Mieczysławem Rakowskim (L) / Źródło: Jan Morek PAP/EPA

Więcej szczegółów z rozmów z przywódcą Solidarności można znaleźć w upublicznionej jakiś czas temu relacji przygotowanej przez sekretariat Thatcher i przeznaczonej dla członków jej rządu.

"Pan Wałęsa oznajmił, że obecny system jest zepsuty, doprowadził Polskę do bankructwa i w konsekwencji spowalnia postęp ekonomiczny w Europie. Społeczeństwo nie może funkcjonować w oparciu o przymus. Solidarność podjęła walkę za wolność ekonomiczną, społeczną i polityczną. To było wyzwanie tych czasów. Pan Gorbaczow nie stanie się kolejnym Stalinem, nawet gdyby chciał nim zostać. Pytanie, co przyniesie większą wolność – ewolucja, jak chce tego Solidarność, czy rewolucja. Rewolucja prowadzi jedynie do bolesnych porażek i w rezultacie trzeba szukać kolejnych rozwiązań. System komunistyczny jest skończony. Jedyną kwestią pozostaje, jak się z niego wydostać. Solidarność wierzy, że najlepszą drogą postępu są reformy gospodarcze. Rozwiązanie pozostałych problemów wyłoni się jako ich rezultat" – zapisano w sprawozdaniu.

Thatcher "mebluje polskie mieszkanie"

Solidarność oczekiwała reform gospodarczo-politycznych, komunistyczna władza tymczasem do ostatniej chwili pobytu brytyjskiej premier w Polsce liczyła na pomoc z jej strony w sprawie dławiących polską gospodarkę zagranicznych długów. Choć rozwiązanie obu problemów wydawało się podobne, Thatcher ani myślała wstawiać się za Polską w Klubie Paryskim. PRL-owscy włodarze zbyt późno zorientowali się, że nie mają na co liczyć w tej kwestii i że prawdziwym celem wizyty Żelaznej Damy za żelazną kurtyną było tchnięcie nadziei w serca opozycji, pokazanie jej, że ma Zachód po swojej stronie i że powinna wywierać dalszy nacisk na kruszącą się władzę.

Okrągły Stół » Oglądaj 06.02.2019 | 30. rocznica Okrągłego Stołu. Przez dwa miesiące grali z władzą, nie znając finału / Wideo: Fakty TVN 06.02.2019 | 30. rocznica Okrągłego Stołu. Przez dwa miesiące... Video: Fakty TVN 06.02.2019 | 30. rocznica Okrągłego Stołu. Przez dwa...Przez 2 miesiące bez kropli krwi. 30 lat temu stanął u nas Okrągły Stół i jako pierwszy kraj wyszliśmy zza żelaznej kurtyny. "Kto uważa, że można było więcej - czemu sam nie zrobił więcej?" - pyta dziś Lech Wałęsa. Video: Fakty TVN 06.02.2019 | 30. rocznica Okrągłego Stołu. Przez dwa...Przez 2 miesiące bez kropli krwi. 30 lat temu stanął u nas Okrągły Stół i jako pierwszy kraj wyszliśmy zza żelaznej kurtyny. "Kto uważa, że można było więcej - czemu sam nie zrobił więcej?" - pyta dziś Lech Wałęsa. zobacz więcej wideo »

06.02.2019 | 30. rocznica Okrągłego Stołu. Przez dwa miesiące... Profesor Strzembosz o tym, co zmienił Okrągły Stół Video: tvn24 Profesor Strzembosz o tym, co zmienił Okrągły Stół07.02 | Były I prezes Sądu Najwyższego profesor Adam Strzembosz przypomniał w "Kropce nad i" w TVN24, że pod koniec PRL, "sytuacja była niezwykle napięta". - Nawet komitety partyjne w powiatach, czy komórki SB czuły się niespokojne i tak zdezorientowane, że partia (nie miała wyjścia - red.) musiała przystąpić do Okrągłego Stołu - dodał. Strzembosz zauważył przy tym, że "Solidarność nie była w lepszej sytuacji". Video: tvn24 Profesor Strzembosz o tym, co zmienił Okrągły Stół07.02 | Były I prezes Sądu Najwyższego profesor Adam Strzembosz przypomniał w "Kropce nad i" w TVN24, że pod koniec PRL, "sytuacja była niezwykle napięta". - Nawet komitety partyjne w powiatach, czy komórki SB czuły się niespokojne i tak zdezorientowane, że partia (nie miała wyjścia - red.) musiała przystąpić do Okrągłego Stołu - dodał. Strzembosz zauważył przy tym, że "Solidarność nie była w lepszej sytuacji". zobacz więcej wideo »

Profesor Strzembosz o tym, co zmienił Okrągły Stół IPNtv. Historia dla Ciebie: Okrągły Stół. Pierwszy krok do... IPNtv. Historia dla Ciebie: Okrągły Stół. Pierwszy krok do...Fragment programu "Historia dla Ciebie" zrealizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. IPNtv. Historia dla Ciebie: Okrągły Stół. Pierwszy krok do...Fragment programu "Historia dla Ciebie" zrealizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. zobacz więcej wideo »

IPNtv. Historia dla Ciebie: Okrągły Stół. Pierwszy krok do... Okrągły Stół w ocenie gen. Jaruzelskiego/TVN24 Okrągły Stół w ocenie gen. Jaruzelskiego/TVN24 Okrągły Stół w ocenie gen. Jaruzelskiego/TVN24 zobacz więcej wideo »

Okrągły Stół w ocenie gen. Jaruzelskiego/TVN24 IPNtv. Historia dla Ciebie: 4 czerwca 1989 roku. Zwycięstwo... IPNtv. Historia dla Ciebie: 4 czerwca 1989 roku. Zwycięstwo...Fragment programu "Historia dla Ciebie" zrealizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. IPNtv. Historia dla Ciebie: 4 czerwca 1989 roku. Zwycięstwo...Fragment programu "Historia dla Ciebie" zrealizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. zobacz więcej wideo »

IPNtv. Historia dla Ciebie: 4 czerwca 1989 roku. Zwycięstwo... IPNtv. Historia dla Ciebie: Ostatnia deska ratunku Jaruzelskiego IPNtv. Historia dla Ciebie: Ostatnia deska ratunku...Fragment programu "Historia dla Ciebie" zrealizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. IPNtv. Historia dla Ciebie: Ostatnia deska ratunku...Fragment programu "Historia dla Ciebie" zrealizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. zobacz więcej wideo »

IPNtv. Historia dla Ciebie: Ostatnia deska ratunku Jaruzelskiego

Zakładaliśmy "przewartościowanie u partnera brytyjskiego opinii i ocen sytuacji społeczno-politycznej w Polsce" i "stworzenie sprzyjającej atmosfery do rozwinięcia współpracy gospodarczej i normalizacji współpracy finansowo-kredytowej" oraz "wysondowanie możliwości odegrania przez Wielką Brytanię większej roli w kwestii uregulowania polskiego zadłużenia" – wymieniał w poufnej notatce podsumowującej wizytę Thatcher w Polsce minister spraw zagranicznych Tadeusz Olechowski. Dokument ten trafił do członków władz PZPR. Bije z niego rozczarowanie. "Można założyć, że po stronie brytyjskiej ważniejsze cele wizyty zmierzały do: (...) zamanifestowania poparcia dla procesu reform i zapoznania się z aktualną sytuacją w Polsce; zbadania możliwości i celowości większego zaangażowania we współpracę gospodarczą (opartą na opłacalności ekonomicznej); forsowania zachodniego systemu wartości i dowartościowania tzw. sił niezależnych i opozycyjnych" – zauważał szef dyplomacji PRL.

W tej sytuacji najbardziej trafnym chyba wnioskiem, jaki wyciągnęły komunistyczne władze, był komentarz rzecznika rządu Jerzego Urbana. "Pani Thatcher powiedziała, że gotowa jest mieszkać z nami w jednym domu" – powiedział moskiewskiej agencji prasowej TASS. I dodał: "Ale pod warunkiem, że także nasze mieszkanie umebluje według swojego gustu".