Podziel się



Pochodzili z dwóch różnych światów. On - ubogi uliczny artysta z najniższej hinduskiej kasty, ona - bogata hipiska ze szwedzkiej arystokracji. Dzieliło ich znacznie więcej niż tysiące kilometrów. Przeznaczenie znalazło jednak sposób, by skrzyżować drogi obojga. Ich historię opowiedziano na długo przed tym, nim się wydarzyła.

Dziś Pikej ma prawie 70 lat. Jego bujne loki lekko posiwiały, ale to u niego jedyna oznaka upływu czasu. - Gdybym nie spotkał Lotty, byłbym teraz starszy – żartuje. Jego uśmiech ledwie mieści się w ekranie mojego laptopa. Mimo bolesnej przeszłości zaskakuje pogodą ducha.

Proszę, by opowiedział mi swoją historię od początku. Znika za drzwiami. Wraca chwilę później, trzymając w ręku coś, co przypomina drewnianą tabliczkę. To liść palmowy, na którym siedem dekad temu narysowano mapę nieba. Jak twierdzi, ukazuje coś więcej niż konstelację gwiazd i planet. Kryje prawdę o przeznaczeniu dwojga ludzi.

Liść palmowy, na którym spisano przepowiednię / Źródło: PK Mahanandia

Przepowiednia

Indie, 1949 rok, dwa lata po wyzwoleniu spod brytyjskiej dominacji. Trwa pora monsunowa. Szum deszczu przerywa płacz niemowlęcia. W małej wiosce Kandhapada w stanie Orissa rodzi się chłopiec. Gdy bierze pierwszy oddech, na niebie mieni się tęcza. Dla rodziców dziecka to znak. Nazywają go Jagat Ananda Pradyumna Kumar Mahandia - w skrócie P.K. (Pikej). W lokalnym języku "Jagat Ananda" znaczy szczęście, a "Mahandia" - optymizm. Przyjście na świat w rodzinie z najniższej kasty niedotykalnych nie wróży mu jednak bajkowego życia.

Plemię Khitia Kondh, z którego pochodzi matka niemowlęcia wierzy, że los każdego człowieka jest zapisany w gwiazdach. Gdy rodzi się dziecko, rodzina zabiera je do astrologa, by z nocnego sklepienia odczytał jego przyszłość. Jasnowidz następnie spisuje ją na liściu palmowym.

Rodzice chłopca dopełniają tradycji.

"Będzie pracował z kolorami.Poślubi też muzykalną kobietę z bardzo, bardzo daleka, spoza wioski, stanu, a nawet kraju. Urodzi się ona pod znakiem Byka, jako córka właściciela dżungli. Nie będzie musiał jej szukać, sama go odnajdzie" - brzmi przepowiednia.

W tamtym czasie w Indiach panuje zwyczaj aranżowania małżeństw. Nie do pomyślenia są też związki przedstawicieli różnych kast. Tym bardziej niewiarygodna dla rodziców chłopca jest treść przepowiedni. Jej prawdziwość życie zweryfikuje ponad dwadzieścia lat później…

Odtwarzaj "Ludzie są jak krople deszczu" / Wideo: Magazyn TVN24

Nietykalny



W niepodległych Indiach system kastowy, choć oficjalnie zniesiony, dalej dzieli społeczeństwo na tysiące grup zwanych dżati, czyli "urodzenie". Najniżej w hierarchii znajdują się ciemnoskórzy dalici, potocznie zwani niedotykalnymi. Są uznawani za nieczystych. Każdy, kogo dotkną, musi natychmiast się obmyć. Woda, w której zamoczą choćby palec, staje się niezdatna do picia. W rzeczywistości ówczesnych Indii są jak podludzie, stworzenia równe bezpańskim psom.

Najniżej w hierarchii Indii znajdują się ciemnoskórzy dalici / Źródło: Wikipedia/ National Portrait Gallery India

Kasta to piętno, ale nie dla dziecka, którego całym światem jest mała wioska między górami i rzeką. Utopijna wyspa w morzu nierówności. Poza jej granicami ludzi dzieli się na lepszych i gorszych, ale wewnątrz niej wszyscy są równi. Plemię Khitia Kondh nie wyznaje hinduizmu. Siły wyższej nie szuka w świątyniach, ale w lasach i górach. Zamiast czcić posągi bożków przytula drzewa. Jego modlitwą są muzyka i taniec. Hindusi nimi gardzą, ale wśród "swoich" rodzina Pikeja cieszy się szacunkiem. Na czele plemienia stoi jego dziadek.

- Czułem się wtedy jak książę dżungli – wyznaje mi.

Beztroskie dni chłopca są jednak policzone. Brutalna rzeczywistość dopada go w szkole, gdzie pierwszy raz styka się z hinduskim społeczeństwem. Nie może przebywać pod jednym dachem z resztą uczniów. Podczas lekcji siedzi na ziemi przed klasą. Na nikogo nie może spojrzeć, nikogo dotknąć. Kiedy przypadkiem ociera się o inne dzieci, te pędzą się obmyć. Pogarda boli jeszcze bardziej, gdy obrywa kamieniem. Musiał podejść zbyt blisko świątyni, nie ma prawa się tam zbliżać. Rzucają dzieci i dorośli, kobiety i mężczyźni. Zostawiają rany nie tylko na jego ciele.

Gdy mi o tym opowiada, łamie mu się głos. - To było bardzo bolesne. Pamiętam, że nikt nie chciał się ze mną bawić. Krzyczeli: nie dotykaj nas! Zastanawiałem się, jak to możliwe, że siedemdziesięcioro dzieci zachowuje się dokładnie tak samo. Myślałem, że może spotkali się, nim przyszedłem do szkoły i ustalili między sobą, aby tak mnie traktować – wspomina. Wielki uśmiech znika z jego twarzy. W oczach pojawia się stary smutek.

Odtwarzaj Pikej: ludzie rzucali we mnie kamieniami, dorośli i dzieci / Wideo: Magazyn TVN24

Pewnego razu nauczyciel niespodziewanie mówi Pikejowi, by usiadł w jednej z ławek pod dachem, razem z innymi uczniami. Tego dnia mają gości. Prosto znad Tamizy przyjeżdża starsze, białe małżeństwo - emerytowany szkolny inspektor i jego żona. Pracowali tam w latach 30., gdy Indie były jeszcze brytyjską kolonią. Kobieta dostrzega siedzącego na końcu klasy chłopca. Pikej nawet w sali trzyma się z dala od pozostałych. Brytyjka, która wiele lat spędziła wśród Hindusów, domyśla się dlaczego. Podchodzi do chłopca i zanurza swoją dłoń w jego bujnych, czarnych włosach. - Ja także nie należę do żadnej kasty, więc mogę cię dotknąć - szepcze mu do ucha w jego języku.

- Płakałem. Zupełnie mnie sparaliżowało. Byłem tak szczęśliwy, że ktoś mnie dotknął. To miało na mnie ogromny wpływ – wyznaje mi Pikej.

Tego dnia wraca do domu rozpromieniony. Oświadcza matce, że zakochał się w żonie szkolnego inspektora. Wtedy kobieta po raz pierwszy wyjawia synowi przepowiednię. Niebawem spełni się jej pierwsza część.

Pikej odkryje swój talent. Malowanie i rysowanie stanie się jego pasją. Dostanie się na studia plastyczne w New Delhi. Będzie tworzył portrety turystów, by przeżyć w wielkim mieście. Wkrótce o ulicznym artyście z wioski, którą trudno znaleźć na mapie zaczną pisać w gazetach. Przypadkiem, podczas wizyty w Indiach o portret poprosi go Walentyna Tierieszkowa – pierwsza kobieta w kosmosie. Będzie tak zachwycona rysunkiem, że zaprosi Pikeja do ambasady ZSRR. Wkrótce na krześle przed jego stelażem zasiądzie także Indira Gandhi – córka Mahatmy i ówczesna premier Indii.

Życie Pikeja odmieni jednak inna kobieta.

Pikej z Walentyną Tierieszkową / Źródło: P. K. Mahanandia Pikej z wiceprezydentem Indii B. D. Jattim / Fot. P.K. Mahanandia

Pikej i jego rysunki

Pikej rysujący portret

Pikej w trakcie pracy Pikej z wiceprezydentem Indii B. D. Jattim

Pikej i jego rysunki

Pikej rysujący portret

Pikej w trakcie pracy

Hipiska

Tymczasem tysiące kilometrów dalej, w odległej Skandynawii, wypełnia się druga połowa przepowiedni.

Wiosna 1956 roku, szwedzkie miasteczko Boras. W szlacheckiej rodzinie von Schedvin na świat przychodzi trzecia córka. Mała Charlotte ma wszystko, czego potrzeba do szczęścia: kochających rodziców, pieniądze i nieograniczone możliwości. Dom, w którym mieszka, otacza las. Posiadłość należy do jej przodków od XVII wieku. Jest podarunkiem od ówczesnego króla Szwecji Gustawa II Adolfa.

Lotta marzy jednak o innym świecie niż ten, w którym się urodziła. Zafascynowana czarno-białym filmem o przyjaźni hinduskiego chłopca ze słoniem zakochuje się w Indiach. Ma 12 lat i marzenia, które wykraczają poza granice jej ojczyzny. Od tamtej pory ten odległy – w każdym aspekcie - kraj będzie wracać do niej w snach. Jej zainteresowanie Wschodem z czasem stanie się coraz silniejsze. Młodość Lotty przypada na burzliwe czasy rewolucji dzieci kwiatów. "Beatlesi lecą do Indii" – czyta w jednej ze szwedzkich gazet i sama postanawia pójść w ślady muzycznych idoli. Jej marzenie wkrótce się spełni.

Beatlesi podczas zdjęć do filmu "Magical Mystery Tour" / Źródło: Wikiepdia (CC BY 3.0)

Zachód i Wschód łączy trasa nazywana "wielkim szlakiem hipisów". W latach 60. i 70. podróżują nią rzesze długowłosych buntowników zafascynowanych azjatyckim mistycyzmem. Każdego roku przemierza go tysiące par butów i pojazdów wszelkiego rodzaju. Hipisi uciekają do Azji w poszukiwaniu wolności, przygody i sensu życia.

Droga wiedzie przez pięć państw. Dla jednych liczy kilka, dla innych kilkanaście tysięcy kilometrów. Jest niczym most między dwoma światami. Lotta ma 19 lat, gdy niesiona falą kulturowej rewolucji opuszcza rodzinne Boras. W podróż, która odmieni jej życie, wyrusza busem marki Volkswagen – samochodowym klasykiem ery dzieci kwiatów.

22 dni później parkuje na ulicy w zatłoczonej stolicy Indii, kilkadziesiąt metrów od swojego przeznaczenia.

Lotta od dziecka marzyła, by odwiedzić Indie / Źródło: P. K. Mahanandia

Spotkanie



Jest chłodny grudniowy wieczór 1975 roku. Powietrze w Nowym Delhi jest gęste i nieruchome. Jeszcze parę godzin temu tętniąca życiem dzielnica Cannaught Place zatapia się teraz w cichych promieniach zachodzącego Słońca. Z ulic znikają stoiska z owocami, chustami i pamiątkami. Powoli znikają też ludzie.

Cannaught Place w 2018 roku / Źródło: Wikipedia (CC BY-SA 2.0)/Pulakit Singh

Na środku placu, w długim cieniu "świętej fontanny", siedzi uliczny artysta. "Portret w 10 minut za 10 rupii" – obiecuje napis na opartym o stelaż kartonie. Najwyraźniej przekonał jedną z turystek, która właśnie zmierzała w jego stronę. Ma długie jasne włosy i wielkie niebieskie oczy. Jest piękna. Dziewczyna siada na małym krzesełku na wprost artysty.

- To był magiczny wieczór, magiczne spotkanie. Nie jestem w stanie tego opisać. Czułem, że jej oczy są jak rentgen. Zupełnie jakby prześwietlały mnie na wylot – wspomina Pikej po latach.

Zdumienie i zachwyt potrafią sparaliżować nawet najbardziej utalentowane dłonie. Nagle grafit ołówka wydaje mu się bardziej tępy, kartka papieru - za mała. Rysy, które próbuje odtworzyć - zbyt niedoskonałe. Jakby osoba, którą rysuje, była nie z tego świata. I w pewnym sensie nie jest.

Odtwarzaj "To spotkanie było bardzo magiczne" / Wideo: Magazyn TVN24

Trzęsące się z przejęcia dłonie nie są w stanie oddać jej urody. Portret jest niedoskonały. Mimo to turystka daje mu 20 rupii i obiecuje, że wróci następnego dnia po kolejny. Nazajutrz sytuacja powtarza się. Kropla zimnego potu spływa po jego rozpalonym od słońca czole. Jego serce bije teraz tak szybko i mocno, że niemal słyszy kolejne uderzenia. Drgające ręce znów go zawodzą. Kolejny raz dostaje podwójną zapłatę za rysunek, który nie jest wart nawet połowy. Dziewczyna odchodzi. Odprowadza ją wzrokiem.

W jego uszach rozbrzmiewają słowa przepowiedni. A jeżeli to miłość, na którą czeka?

- Wtedy zacząłem o niej myśleć. Nigdy nie modliłem się do hinduskich bogów, ale tego dnia poczułem, że muszę pójść do świątyni. Przez ponad godzinę medytowałem przed posągiem Ganeshy - boga mądrości. Prosiłem, by przekazał jej telepatycznie wiadomość. Nie znałem nawet jej imienia. Błagałem: przyślij ją znowu do mnie, pozwól mi z nią porozmawiać – opowiada Pikej.

Następnego dnia znów udaje się pod fontannę. Tym razem wywiesza napis "ARTYSTA JEST CHORY". Rozgląda się po okolicy, wypatrując jasnowłosej turystki. Dostrzega ją na pasach. Zmierza w jego stronę.

- Spanikowałem. Poczułem motyle w brzuchu. Podeszła i oznajmiła: chcę trzeci portret. Złożyłem ręce tak jak robią to Hindusi i rzekłem: Oczywiście! Chciałbym zrobić tysiące pani portretów! Ale najpierw mam parę pytań – wspomina wyraźnie przejęty. Jakby opowiadał tę historię po raz pierwszy.

"Czy urodziłaś się pod koniec kwietnia lub na początku maja?"

"Tak, 12 maja. Skąd wiedziałeś?"

"Wiem o wiele więcej. Grasz na instrumencie, prawda?"

"Tak! Na pianinie"

"Wiem, że masz też dżunglę"

"Dżunglę? Masz na myśli las? Zgadza się! Ale jakim cudem o tym wiesz?!"

"To spotkanie było nam pisane..."

- Powiedziałem jej: zostaniesz moją żoną. Spojrzała na mnie. Nie uśmiechała się. Jej oczy zrobiły się wielkie, spoważniała. Spojrzałem w ziemię i zacząłem udawać, że temperuję ołówek. Bałem się, że wezwie policję i mnie aresztują. Martwiłem się, że stracę licencję na rysowanie na ulicy i znów będę głodny – mówi artysta.

Przez długą chwilę kobieta nic nie odpowiada. Jej milczenie trwa wieczność. Może to młodzieńcze szaleństwo zbuntowanej hippiski, może spontaniczność wywołana podróżą. A może miłość od pierwszego wejrzenia?

Pobrali się w styczniu 1976 roku. Nowy rozdział życia postanowili rozpocząć tam, gdzie wszystko się zaczęło. Stolicę Indii i rodzinną wioskę Pikeja dzieli odległość równa tej między Paryżem a Rzymem. Ich podróż pociągiem trwa trzy dni i trzy noce. Ślub biorą zgodnie z lokalną tradycją. W uroczystości uczestniczy całe plemię. Wśród zebranych brakuje tylko matki pana młodego. Zmarła niewiele wcześniej, nie doczekawszy spełnienia się przepowiedni.

Pikej i Lotta pobrali się w styczniu 1976 roku / Źródło: P. K. Mahanandia

Miesiąc miodowy nowożeńcy spędzają w akademiku w Nowym Delhi. Nie zdążą się sobą nacieszyć. Podejmują trudną, ale rozważną decyzję. Oboje muszą skończyć studia. Lotta wraca więc do Europy z obietnicą, że wkrótce go odwiedzi. Łzy ciekną po jej policzkach przez całą drogę powrotną. Już wtedy zaczyna snuć plany o kolejnej wizycie w wakacje. W domu matka stawia jej warunek: najpierw dyplom, potem podróż.

- Gdy się dowiedziałem, byłem załamany. Pomyślałem: Mój Boże! Ona nigdy nie wróci. Tęsknota była zbyt silna. Pisaliśmy do siebie listy, ale to było za mało – wspomina Pikej.

Teraz on podejmuje szaloną decyzję.

- Byłem zdeterminowany, by znów ją spotkać. Zaślepiony miłością nie patrzyłem na przeciwności. Istniały dla mnie tylko dwie opcje: dotrzeć do niej jak szybko się da lub zginąć, próbując – wyznaje mój rozmówca.

Od ich spotkania mijają dwa długie lata. Pikej czuje, że musi zobaczyć ukochaną za wszelką cenę. Ale cena biletu lotniczego przekracza jego możliwości. Sprzedaje więc wszystko co ma i kupuje najtańszy rower. Za używany damski składak płaci 60 rupii. Męski jest dwukrotnie droższy.

Podróż



Gdy wyrusza w podróż życia, ma przy sobie jedynie 80 dolarów, spodnie i śpiwór. Nie jest świadomy, jak długa czeka go droga. Przez wiele lat jego świat wyznaczały granice rodzinnej wioski, nigdy wcześniej nie zawędrował dalej niż do Delhi. Odległość między Indiami a Szwecją przekracza jego wyobrażenie. Pakistan, Afganistan, Iran, Turcja i kilka państw w Europie. Dokładnie 5837 kilometrów - tyle dzieli go od kobiety, którą kocha.

- Całe szczęście, że nie byłem dobry z geografii – żartuje.

W Pakistanie, Afganistanie i Iranie Pikej musiał przebyć wiele kilometrów przez pustynie / Źródło: P. K. Mahanandia

Pierwszą przeszkodą na drodze do Lotty jest granica indyjsko-pakistańska. Parę lat wcześniej między oboma państwami wybuchła wojna. Ich narody uznają się teraz za śmiertelnych wrogów. W dostaniu się do Pakistanu pomocny okazuje się talent Pikeja. Jak opowiada, zdobył przychylność strażników granicznych, rysując ich portrety.

– Kiedy rysujesz ludzi, oni ci ufają – wyjaśnia.

W podróży jego talent jest niczym waluta, za którą kupuje sobie życzliwość i pomoc. Za portrety otrzymuje nocleg, wyżywienie, czasem podwózkę. Na szlaku spotyka wielu hipisów. Niektórzy uciekają na Daleki Wschód, inni wrośli już w jego krajobraz, osiedlając się wśród miejscowych. Wielu z nich otwiera dla niego swoje drzwi.

Lotta przyjechała do Indii samochodem w 22 dni. Pikej policzył, że ta sama droga rowerem powinna zająć mu 20 razy dłużej. Przez długi czas jednak odległość od Skandynawii pozostaje dla niego abstrakcją. To, w jak daleką podróż się wybrał, uświadamia mu dopiero belgijski podróżnik, którego spotyka na pustyni w Afganistanie. Mężczyzna rozkłada na piasku wielką mapę świata. Uprzejmie informuje Pikeja, że Boras nie leży w Szwajcarii, ale w Szwecji.

W podróży Pikej zarabiał rysując portrety / Źródło: P.K. Mahanandia

- Uświadomiłem sobie, że muszę jechać znacznie dalej, niż myślałem. To był dla mnie cios, ale kontynuowałem podróż – wyznaje mój rozmówca.

Mijają miesiące, Pikej przekracza kolejne granice. Dziś jego podróż prawdopodobnie nie byłaby możliwa. Region, przez który niegdyś przebiegał słynny szlak zachodnich pacyfistów, na przestrzeni lat pogrążył się w wojnach i konfliktach wewnętrznych. Zaledwie dwa lata po tym, gdy Pikej opuści Indie, w Iranie wybuchnie rewolucja. Kilkanaście miesięcy później Afganistan zaatakują Sowieci. Od tamtego czasu granice większości państw na szlaku hipisów zostaną zamknięte. Na szczęście dla Pikeja pół wieku temu Bliski Wschód wyglądał inaczej. Artysta potrzebuje wizy wyłącznie w Iranie, którym rządzi szach Pahlawi.

W czasie podróży Pikej stale korespondował z Lottą / Źródło: P. K. Mahanandia

W końcu Pikej dociera na Stary Kontynent. Na granicy z Niemcami strażnicy graniczni omal go deportują. - Pomyślałem sobie: przebyłem całą tą drogę, a teraz mnie odeślą. Przeszukiwali moje rzeczy i natrafili na indyjską gazetę, którą zachowałem sobie na pamiątkę. Znajdował się w niej artykuł o mnie i Lotcie. Nasza historia ich wzruszyła. Jeden z nich uśmiechnął się i pozwolił mi przejść granicę – opowiada.

W Niemczech wraca do niego karma. Niemiecka turystka o imieniu Linnea, której pomógł w Afganistanie po wypadku samochodowym, dotarła już do domu. Z listu dowiaduje się, że Pikej jest w Berlinie i wysyła mu bilet kolejowy do stolicy Austrii. Hindus zamienia gumowe koła na stalowe szyny. Jego podróż nabiera tempa.

W Wiedniu poznaje właściciela galerii sztuki. Mężczyzna, wzruszony jego historią i zachwycony talentem, opłaca ostatni etap jego drogi – bilety do Kopenhagi i Boras. Do ukochanej dociera pociągiem. Po 16 tygodniach tułaczki znowu patrzy w jej wielkie niebieskie oczy.

- To był wzruszający moment. Rzuciliśmy się sobie w ramiona i zaczęliśmy płakać – wspomina Pikej.

Pikej i Lotta pobrali się ponownie w Szwecji / Źródło: P. K. Mahanandia

***

W Szwecji ponownie wzięli ślub, tym razem cywilny. Doczekali się dwójki dzieci. Mieszkają w domu rodzinnym Lotty – wielkiej XVII-wiecznej posiadłości, otoczonej lasem i jeziorami. 50 lat później wciąż są w sobie szalenie zakochani.

Pikej jest dziś znanym w Szwecji artystą i ambasadorem kultury Indii. Walczy z dyskryminacją kastową w ojczyźnie. Pomaga dzieciom takim jak on realizować swoje marzenia. W 2005 roku był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.

Jego niewiarygodna historia została opisana przez największe światowe media. Na jej podstawie powstała także książka "Rowerem przez świat w poszukiwaniu miłości z New Delhi do Boras" autorstwa Pera J. Anderssona, która była promowana przez ONZ podczas Międzynarodowego Dnia Szczęścia w 2017 roku.

Pikej i Lotta doczekali się dwójki dzieci / Źródło: P. K. Mahanandia

"Miłość jest jak naturalna energia, która jednoczy ludzi. Działa jak klej, który trzyma nas razem. Jesteśmy tu, by jej doświadczać. Oczywiście istnieje też przeciwna energia, jak dzień i noc, dobro i zło. Mamy w sobie miłość, ale także jej przeciwieństwo. Zupełnie jak we wszechświecie, gdzie jednocześnie istnieją czarne dziury i słońce. My ludzie mamy wolną wolę. Możemy zdecydować, którą z tych energii wybierzemy. Bardzo się cieszę, że znalazłem swoją miłość. Sądzę, że gdybym nie spotkał Lotty, nie żyłbym tak długo i tak szczęśliwie." P.K. Mahanandia