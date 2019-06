Podziel się



Nie mieli nic, walczyli o wszystko. Odrzucili pomysły zachodnich tuzów marketingu, bo Polacy nie kupiliby ich różowych okularów, skoro brakowało nawet papieru toaletowego. Kampanię prowadzili po partyzancku, na czuja. W 60 dni skruszyli partyjny beton i zapewnili sobie wygraną w pierwszych częściowo wolnych wyborach. Zapytaliśmy, czy ktoś by to dziś powtórzył. Branża reklamowa nam odpowiedziała: taaaa, jak byśmy mieli czarodziejską różdżkę.

Projekt: Kampania Komitetu Obywatelskiego Solidarności

Challenge: wygrać wybory i wprowadzić w Polsce demokrację

Target: wszyscy Polacy

Środki: wdowi grosz

Social media: kościół, mięsny, zakład pracy

Asy w rękawie: fotka z Wałęsą, 10 milionów wolontariuszy, papier spod lady

Czas realizacji zadania: 60 dni

Wchodzisz w to?

5 kwietnia 1989 roku, po dwóch miesiącach, zakończyły się obrady Okrągłego Stołu - negocjacje między władzami PRL a demokratyczną opozycją. Były nadzieją na zmianę chorego i niewydolnego systemu, jakim był komunizm. Szansą na rzeczywistość bez cenzury, planów pięcioletnich, mięsa na kartki i kolejek po papier toaletowy.

Ci, którzy już czuli ten powiew wolności, śledzili obrady z zapartym tchem. Wiedzieli, że za niespełna dwa miesiące będą mogli wziąć udział w pierwszych częściowo wolnych wyborach. I że w końcu wybiorą swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu.

Pozostali trzymali się z dala od nużącej "opery mydlanej", której głównymi tematami były ciągle jakieś reformy i dyskusje facetów w garniturach.

Pewne było jedno: zaczęło się coś nowego. I nikt nie wiedział, jak to się skończy.

Uczestnicy obrad Okrągłego Stołu / Źródło: Maciej Zieliński / PAP

Odtwarzaj "Studio 4 czerwca". Odcinek 2. / Wideo: tvn24

"Poniosło nas do przodu"

Ta kampania wyborcza to jedna wielka improwizacja. Opozycja musi zaangażować się w ograniczoną demokrację, aby osiągnąć pełną demokrację później - mówił na początku kampanii Lech Wałęsa.

Układ był taki: PZPR i jego koalicjanci mieli zagwarantowane w Sejmie 65 proc. mandatów (299), a o pozostałe 35 proc. mandatów (161) oraz 100 mandatów senatorskich mogli powalczyć wszyscy chętni.

- Do wyborczej walki przystępowaliśmy z ogromnymi obawami. Wiedzieliśmy, że zbliżające się wybory nie będą już, tak jak dotąd, testem lojalnościowym obywateli wobec władzy. Dlatego obawialiśmy się, że zniechęceni wyborcy po prostu nie pójdą do urn. A wtedy, nawet gdyby Solidarność odniosła sukces, jej mandat byłby stosunkowo słaby - wspomina Janusz Onyszkiewicz, ówczesny rzecznik NSZZ "Solidarność".

- Coś jeszcze spędzało wam sen z powiek? - dopytuję.

- My nie mieliśmy nic, władza miała wszystko: prasę, telewizję, zaplecze organizacyjne, władzę w terenie. Dla nich to wielka przewaga, dla nas duże ryzyko. Te wybory mogły się dla nas źle skończyć. Jednak dynamika polityczna poniosła nas niesłychanie do przodu. Z dnia na dzień coraz bardziej stawało się jasne, że my te wybory wygramy. Istotne stało się, w jakim stylu je wygramy i co z tym zrobi władza - mówi Onyszkiewicz.

Ulotki i plakaty Solidarności z 1989 roku / Źródło: ECS

Mrowisko

Pod sztandarem NSZZ "Solidarność" powstał Komitet Obywatelski.

Centrum dowodzenia było w Warszawie przy ulicy Fredry 6.

Członków KO dzieliły poglądy polityczne, ale łączyła chęć zmian. To wystarczyło, by osobiste ambicje odłożyć na później.

Na początku kampanii Fredry 6 tętniło życiem.

- Działaliśmy trochę po partyzancku. Przyjęliśmy ogólne ramy kampanii, ale nie było jakichś odgórnych nakazów czy zakazów. Oczywiście trzeba było działać rozsądnie i racjonalnie. Mieliśmy nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy obiecywać, że Polska wystąpi z Układu Warszawskiego (śmiech). W każdym razie kampania była zdecentralizowana. Każdy komitet miał własne ulotki i dodatkowe plakaty - mówi Onyszkiewicz.

Po pierwszym tygodniu szaleństwa kandydaci i działacze rozjechali się do swoich okręgów wyborczych.

Nie ma harmonogramu pracy, każdy kieruje się trochę instynktem, stąd miejsce to sprawia wrażenie małego mrowiska po zimowym śnie. A wszelkie próby ujęcia tego w jakieś ramy są, jak mówi Jacek Kuroń, próbą dyrygowania morzem.



Łączność z regionami utrzymywana jest za pomocą pięciu telefonów: teren skarżył się na opieszałość lokalnych władz w przyznawaniu lokali wyborczych ze stosownym zapleczem. Biuro prawne informuje ciągle teren o prawach w wyborach.



Grupa psychologii wyborczej stara się przygotować najkorzystniejszy dla każdego kandydata sposób przedstawienia się w kampanii wyborczej.



Grupa plastyczna robi plakaty wyborcze. Zespół radiowo-telewizyjny robi program wyborczy – 23 proc. antenowego czasu wyborczego dostała "Solidarność" dla siebie. Anna Matałowska w artykule zawartym w książce "Polska, wybory '89" (1989 r.)

NIE dla różowych okularów

6 miesięcy przed startem kampanii - to czas, kiedy spece od marketingu zaczynają główkować nad tym, jak rozegrać wyborczą batalię.

60 dni - tyle czasu miał Komitet Obywatelski i to nie na dumanie, a na działanie. Czy to się mogło udać?

- Nie jest tajemnicą, że Polacy nie są dobrzy w projektach wymagających wytrwałości, czasu i spokoju, ale jeśli chodzi o gwałtowny zryw, to nikt nas nie przebije. Dlatego ten brak czasu działał na naszą korzyść. Może gdybyśmy mieli pół roku na kampanię, to by nas trochę uśpiło i dało władzy większe możliwości na skonsolidowanie się i atak - zauważa ówczesny rzecznik Solidarności.

"Inaczej myśleć, lepiej żyć – to nasz program wyborczy” / Źródło: ECS

Swoją pomoc zaoferowała Komitetowi Obywatelskiemu agencja PR z Zachodu. Onyszkiewicz nie chce zdradzić jej nazwy, ale zapewnia, że firma miała na swoim koncie kampanie wybitnych europejskich polityków. Polakom chcieli pomóc za darmo.

- Przysłali do Warszawy wielką ekipę i przez dwa tygodnie siedzieli w hotelu Forum w Warszawie. Po dwóch tygodniach przyszli do nas z projektem kampanii, który sprawił, że znaleźliśmy się w kropce. Ich pomysł diametralnie różnił się od naszego. Wszystko opierało się na hasłach: przyszłość będzie lepsza, spójrz na nią optymistycznie, włóż różowe okulary. A my przecież skupialiśmy się na walce przeciwko temu strasznemu systemowi, który panował. Więc to wszystko kompletnie się rozmijało - wspomina Onyszkiewicz.

Grzecznie podziękowali za pomoc i bez żalu odrzucili różowe okulary.

Spece od PR wrócili do siebie, a działacze dalej robili swoje.

Odtwarzaj "Studio 4 czerwca". Odcinek 3. / Wideo: tvn24

Za wdowi grosz

Komitet potrzebował środków na kampanię. Skąd wziąć pieniądze? Skąd się tylko da:

- wolontariusze sprzedawali znaczki i kubki z napisem "Solidarność",

- ruszyła też sprzedaż cegiełek wyborczych za 500, 1000 i 5000 złotych,

- powstał nawet fundusz wyborczy, który zbierał pieniądze zupełnie jak obecne portale oparte o crowdfunding. Tyle że numer konta można było znaleźć na ulotkach i drzwiach biur regionalnych, a nie w internecie.

Cegiełka Regionalnego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Gdańsk o nominale 1000 złotych / Źródło: ECS

Wpłacał, kto mógł. A "Trybuna Ludu" co i rusz donosiła o "sutym finansowaniu komitetu z obcych szkatuł":

Pracownicy przemysłu samochodowego USA ofiarowali 5 tys. dolarów na fundusz wyborczy "Solidarności". *

Powstała organizacja amerykańska "Uczciwe wybory w Polsce". Jej celem jest głównie pomoc finansowa niezależnym kandydatom stającym do wyborów w Polsce. *

- Pomoc z zagranicy była dość istotna na początku kampanii, zanim rozkręciła się sprzedaż naszych cegiełek. Myślę, że jednak zdecydowana większość środków pochodziła z naszej zbiórki. Z tych wdowich groszy uzbierała się spora kwota. Choć nie brakowało też anonimowych darczyńców. W regionie podkarpackim ktoś przekazał 500 tysięcy złotych - mówi Onyszkiewicz. Wtedy była to równowartość około dwóch i pół średniej pensji.

Plakat promujący akcję zbierania środków na Fundusz Wyborczy Solidarności wśród amerykańskiej Polonii / Źródło: ECS

Fotka z Wałęsą na wallu

Podczas kampanii wyborczej wszyscy kandydaci byli "niezależni i bezpartyjni". Ci od lat związani z PZPR też. Jak odróżnić 161 przedstawicieli komitetu od "tych starych" - partyjnych działaczy? Potrzebna była skuteczna nawigacja dla wyborców.

Punkt informacyjny zwolenników KO "Solidarność" przed Obwodową Komisją Wyborczą w II LO przy ul. Matejki w Poznaniu / Źródło: Jan Kołodziejski / cyryl.poznan.pl

Pojawił się pomysł Andrzeja Wajdy i Bronisława Geremka, żeby kandydatów popieranych przez Solidarność reklamować plakatami z ich zdjęciem u boku Lecha Wałęsy. Fotografie z ikoną związku powstały podczas dwóch głównych sesji oraz kilku indywidualnych. Zdjęcie z Wałęsą mieli niemal wszyscy.

Plakat Jacka Kuronia z Lechem Wałęsą / Źródło: ECS

- Drukowaliśmy plakaty i ulotki, gdzie się tylko dało. Zwykły Kowalski nie mógł mieć powielacza, a kserokopiarki były rzadkością. Jedni drukowali pokątnie w rozmaitych państwowych placówkach lub zakładach pracy. Inni wykorzystywali podziemne środki. Tylko wolontariuszy nam nie brakowało - opowiada Onyszkiewicz.

Kserowanie materiałów w Pałacu Kultury (dziś Centrum Kultury Zamek) w Poznaniu / Źródło: Jan Kołodziejski / cyryl.poznan.pl

Plakaty wyborcze wywieszone w witrynie piekarni w Gdańsku / Źródło: ECS / Leonard Szmaglik

Choć nie było internetu, już wtedy kandydaci "publikowali" swoje plakaty i ulotki na wallu. I to dosłownie.

Gdyby za miarę ożywienia politycznego brać to wszystko, co można znaleźć na murach, witrynach sklepów i przystankach, właśnie Żoliborz wiódłby w stolicy prym. Nie ruszając się z placu Komuny Paryskiej, można się dowiedzieć więcej niż z gazet. Witold Pawłowski, "Czytanie murów"

Oblepione witryny na Żoliborzu / Fot. Ewa Wojtasik

Wisiały też zaproszenia na spotkania przedwyborcze / Fot. Ewa Wojtasik

Plakaty wyborcze na Żoliborzu 3 czerwca 1989 / Fot. Ewa Zofia Wojtasik

Plakaty wyborcze na Żoliborzu 3 czerwca 1989 / Fot. Ewa Zofia Wojtasik

Wieszano je na witrynach / Fot. Ewa Wojtasik

Plakaty na Żoliborzu / Fot. Ewa Wojtasik

Plakat wisiał na plakacie / Fot. Ewa Wojtasik

Plakaty na Żoliborzu / Fot. Ewa Wojtasik

Pod strzechy i do hal

Są czytelnicy, jest duży nakład. 30 lat temu działało to trochę inaczej. Jesteś medium propagandowym - dostajesz papier. Szkalujesz władzę - nie istniejesz.

- Oficjalnie nie mieliśmy swojej prasy. "Tygodnik Solidarność" dopiero reaktywowaliśmy, a pierwszy numer "Gazety Wyborczej" ukazał się miesiąc przed wyborami i to w bardzo okrojonym nakładzie. Nakład tych gazet był ściśle związany z przydziałem papieru, który otrzymaliśmy od władzy. Formalnie mieliśmy też audycje przedwyborcze w radiu i telewizji, ale to była zaledwie namiastka tego, czym dysponował PZPR - mówi Onyszkiewicz.

Był jeszcze "Tygodnik Powszechny", który wyraźnie sprzyjał Solidarności, ale jego zasięg był dość ograniczony. - To pismo elitarne, więc nie trafiało pod strzechy czy do hal fabrycznych, ale tam pojawiały się osoby atrakcyjne medialnie dla ludzi. W moim regionie kandydowali ludzie związani z teatrem i filmem: Andrzej Wajda, Andrzej Łapicki, Gustaw Holoubek. Przyciągali na spotkania wyborcze rzesze ludzi - dodaje Onyszkiewicz.

Kościół jak Facebook

Jak zorganizować wydarzenie bez Facebooka i zaprosić na nie ludzi, którzy w dużej mierze nie mają nawet telefonu? Abstrakcja? Nie, taka była rzeczywistość w 1989 roku. I nie można było się nagle wyłamać i kliknąć w ostatniej chwili: nie wezmę udziału.

Wiec wyborczy KO "Solidarność" w Poznaniu w hali widowiskowo-sportowej "Arena" / Źródło: Jan Kołodziejski / cyryl.poznan.pl

- Kontakty bezpośrednie były silniejsze i bardziej rozbudowane niż teraz. Nie mieliśmy Facebooka, ale był Kościół, no i zachodnie rozgłośnie radiowe jak Radio Wolna Europa. Ludzie spotykali się najpierw na mszy, a potem załatwiali swoje sprawy. Ustalało się godziny i miejsce spotkań. Zresztą wiele wydarzeń wręcz odbywało się w przykościelnych budynkach. Kościół nam sprzyjał i tę sympatię było wyraźnie widać - opowiada Onyszkiewicz.

Pierwsze posiedzenie KO "Solidarność" w Poznaniu w sali Duszpasterstwa Akademickiego oo. Dominikanów / Źródło: Jan Kołodziejski / cyryl.poznan.pl

Posiedzenie KO "Solidarność" w Poznaniu w sali Duszpasterstwa Akademickiego oo. Dominikanów / Źródło: Jan Kołodziejski / cyryl.poznan.pl

4 czerwca 1989 roku Solidarność wygrała wybory i znokautowała koalicję rządzącą.

Zrobili to bez: pieniędzy, papieru, niezależnej telewizji, komputerów, internetu, mediów społecznościowych.

Ich paliwem były entuzjazm i zaangażowanie 10 milionów związkowców.

Lech Wałęsa przy urnie wyborczej / Źródło: ECS / Stefan Kraszewski

O ocenę kampanii Solidarności sprzed 30 lat poprosiliśmy trzech specjalistów od marketingu politycznego.

Cofnijmy się w czasie. Jest początek kampanii w 1989 roku. Sztab Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” puka do Waszych drzwi. Mówią, że nic nie mają, ale potrzebują eksperta - kogoś, kto zorganizuje im kampanię. Powiedzielibyście: "tak, zróbmy to" czy raczej "to mission impossible"?

Bartosz Czupryk (specjalista ds. kreowania wizerunku polityków, osób publicznych i firm):



A mam do dyspozycji czarodziejską różdżkę? (śmiech) A tak poważnie, to był najlepszy moment, aby wykorzystać potencjał Solidarności właśnie w postaci zasobów ludzkich. Nie mediów lub nieograniczonych środków na kampanię, a właśnie ludzi, bo to oni byli największą siłą: ich zapał, zaangażowanie, nadzieja i wiara w lepszą przyszłość. W społeczeństwie od lat funkcjonował mit wiecznego Związku Radzieckiego, który na oczach milionów zaczął rozpadać się od wewnątrz, ku zdumieniu większości jego czcicieli. Każdy, kto chciał, mógł stać się narzędziem w rękach historii. Uwierzyło w to 10 milionów ludzi, gotowych do działania, roznoszenia ulotek, plakatów, szeptania na ulicy na przekór władzy, stając murem, solidarnie, jeden za drugiego, mimo zagrożeń, szykan i kłamliwej propagandy władzy. Ludzie poczuli wspólnotę i jej wielką siłę sprawczą.

dr Sergiusz Trzeciak (politolog, specjalista ds. marketingu politycznego i wizerunku publicznego):

Poprowadziłbym tę kampanię. Nie trzeba było w niej niczego tłumaczyć. Nie trzeba było przekonywać do siebie wyborców. Polacy chcieli zmiany i mieli zaufanie do Solidarności. Potrzebowali tylko jasnej informacji: jak i na kogo głosować. Rolę, jaką współcześnie odgrywają media społecznościowe, odgrywał marketing szeptany. Dlatego Komitet Obywatelski Solidarność nie potrzebował pieniędzy na przykład na reklamy wielkoformatowe. Wystarczyły proste plakaty, zwłaszcza słynny plakat "w samo południe", plakaty kandydatów z Wałęsą czy proste ulotki. Mieli poparcie ludzi, ich entuzjazm, nadzieję, wiarę w to, że mogą zmienić otaczającą ich rzeczywistość.

dr Krystian Dudek (specjalista ds. komunikacji społecznej i PR, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (2015-2019), Instytut Publico):

Wszystko wtedy kipiało. Wystarczyło tylko podnieść pokrywkę i uwolnić wszystkie emocje, które są najlepszym nośnikiem w kampanii wyborczej i polityce. Społeczeństwo dojrzało do zmiany i chciało działać. Ich zaangażowanie trzeba było skierować we właściwym kierunku. A ja lubię takie wyzwania.

To nie jest tak, że Solidarność nie miała żadnych narzędzi. Już sam marketing szeptany jest potężną siłą. Nie było wtedy FB, ale ludzie rozmawiali ze sobą na ulicy, w kolejce, w kościele – świat naprawdę radził sobie bez social mediów. Zawsze powtarzam na szkoleniach, że wszystko jest kwestią odpowiedniej narracji, która dzięki utożsamianiu się z nią odbiorców staje się powszechna i nośna.

To broń o potężnym potencjale. Wspomniani specjaliści z Zachodu nie czuli jej zupełnie – dlatego ich wersja byłaby sztuczna i plastikowa. W kampanii trzeba zrozumieć potrzeby wyborców i opowiedzieć swoją historię, która je uwzględnia. Gdy dołączą do tego osoby opiniotwórcze (dzisiejsi influencerzy), a my sami jesteśmy wiarygodni - przekaz dostaje wiatru w żagle i zwycięstwo jest w zasięgu ręki.

Dzisiaj, mając tyle możliwości, w tym sondowanie rynku, politycy popełniają podstawowe spektakularne błędy, przez co pojawiają się i znikają. Mogliby się sporo nauczyć od swoich kolegów z tamtych lat.

Odtwarzaj "Studio 4 czerwca". Odcinek 4. / Wideo: tvn24

