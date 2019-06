Podziel się



Zabójca Kristiny mógł być jednym z nas. Grzeczny, miły, dobry, spokojny. Ale przygotowywał się do tej zbrodni. Robił to w myślach. Radykalizował się. Czy można było go powstrzymać? Rozmowa z kryminalistyk Joanną Stojer-Polańską o zbrodni w Mrowinach.

W czwartek 13 czerwca w niewielkiej miejscowości Mrowiny w powiecie świdnickim na Dolnym Śląsku zaginęła niespełna 10-letnia Kristina. Około godziny trzynastej wracała ze szkoły, miała przed sobą kilometr drogi, ostatni raz była widziana na głównej drodze, dwieście metrów od domu. We wtorek miała mieć urodziny, w środę zakończenie roku szkolnego, w sobotę 22 czerwca ma pogrzeb. Sprawą żyła cała Polska.

Już w ten sam czwartek 13 czerwca około sześć kilometrów od domu Kristiny, w pobliskim lesie, spacerująca z psem kobieta znalazła jej ciało. Dziewczynka zginęła od ran zadanych nożem. Dwa dni później, w sobotę, na policję w Katowicach zgłosił się mężczyzna z Gliwic, który poinformował, że Jakub A. z Wrocławia chciał mu zapłacić za zabicie Kristiny.

W niedzielę 16 czerwca policja zatrzymała we Wrocławiu 22-letniego Jakuba A., studenta psychologii. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, ze znieważeniem zwłok, a także zarzut podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie. Mężczyzna został aresztowany.

Śledczy poinformowali, że A. przyznał się do zabójstwa Kristiny i upozorowania gwałtu. Jednak niewiele mówili o motywacjach podejrzanego. Dziennikarze dotarli do informacji, że matki Jakuba A. i Kristiny to kuzynki. Matka Kristiny wraz z dwójką młodszych dzieci półtora roku temu, po rozstaniu z ojcem dzieci, wróciła do rodzinnych Mrowin z Irlandii. W Mrowinach budowała dom, Jakub A. jej pomagał. Z nadzieją, że się tam wprowadzi. Reporter "Uwagi" TVN rozmawiał z matką Jakuba A., która potwierdziła wcześniejsze doniesienia innych mediów, że syn kochał się w ciotce - matce Kristiny.

To uczucie do starszej ciotki wiele mediów przyjęło za motyw zbrodni. W rozmowach z dziennikarzami znajomi rodziny mówili, że Kristina przeszkadzała Jakubowi, bo go nie akceptowała. Inni z kolei twierdzili, że dziewczynka lubiła mężczyznę, ale jej matka nie chciała się z nim wiązać i zabójstwo Kristiny miało być zemstą za odrzucenie.

Tak czy inaczej, dziewczynka mogła ufać Jakubowi. W czwartek 13 czerwca około godziny trzynastej na głównej drodze w Mrowinach, dwieście metrów od domu, wsiadła do jego samochodu.

Małgorzata Goślińska: Była pani zaskoczona, gdy dowiedzieliśmy się w niedzielę, że Kristinę z Mrowin zabił student?

Joanna Stojer-Polańska, kryminalistyk, Uniwersytet SWPS: - Pomyślałam: pewnie będzie to sprawa kryminalistycznie prosta, bo takie zbrodnie zawsze zostawiają ślady, ale trudna społecznie. Trudna do zrozumienia dla rodziny, mieszkańców tej miejscowości i wszystkich, którzy śledzili tę sprawę.

No bo jak to możliwe, żeby taki młody człowiek z dobrego na pozór domu zrobił coś tak potwornego.

- Gdy dochodzi do zatrzymania sprawcy, rodzina i sąsiedzi często mówią: to był taki dobry i spokojny człowiek.

Mama Jakuba A. powiedziała, że zawsze był grzeczny. Nie mógł być grzeczny, dobry i spokojny?

- Oczywiście, że mógł. Dlatego nie można stworzyć ogólnego profilu przestępcy. Kim jest, czy zawsze taki był, taki się urodził, czy też był takim samym człowiekiem jak reszta społeczeństwa, ale coś sprawiło, że zabił. Geny, choroba, nieodpowiednie środowisko, używki, coś nie tak w rodzinie, jakieś zdarzenie w ostatnim czasie. Najczęściej to wypadkowa wszystkich okoliczności.

Ale czy to możliwe, że miał normalne dzieciństwo, kochających rodziców, uwagę, troskę, czułość, zero przemocy?

- Możliwe. To nie pierwsza zbrodnia, która bulwersuje, bo zabija dziecko, które miało wszystko. Mieliśmy już taką w Rakowiskach: licealista z koleżanką ze szkoły zabili jego rodziców. Takie sprawy się zdarzają.

To znaczy, że powinnam dopuszczać, że moje dziecko może zabić?

- Że każdy z nas mógłby to zrobić, gdyby zaistniały odpowiednie okoliczności.

Może Jakub A. miał za dużo, nie miał obowiązków, nie ponosił konsekwencji, czuł się bezkarny?

- To jest pytanie o to, dlaczego nie popełniamy przestępstw. Nie przechodzimy na czerwonym, bo należy na zielonym, czy dlatego, żeby nie dostać mandatu? Czy gdyby nikt nie widział, dopuścilibyśmy się zbrodni? O bezkarności mówimy, kiedy na przykład ktoś wielokrotnie gwałci dziecko i ono nikomu się nie skarży. Nikomu nie powie i sprawca o tym wie. To jest idealna ofiara. Dziewczynka z Mrowin nie była idealną ofiarą, bo wiadomo było, że będą jej szukać, a odkrycie, co się z nią stało, zbulwersuje opinię publiczną, która będzie domagać się surowej kary. Co innego wylecieć z pracy za niedotrzymanie terminu, a co innego odpowiadać za zabójstwo dziecka.

Czyli on się musiał liczyć z tym, że pójdzie do więzienia?

- Nie wiem, co miał w głowie. Może myślał, że popełnia zbrodnię doskonałą.

To dlaczego nie ukrył ciała?

- A wiadomo, że nie ukrył? Czy ta kobieta, która znalazła ciało dziewczynki w lesie, często tam chodzi na spacer z psem, czy była tam ten jeden raz? Jest taka sprawa, o szczegółach której nie mogę mówić, bo jest w toku: sprawca skrzętnie ukrył zwłoki, ale akurat w tym miejscu zaczęli odwierty geologiczne. Ciała często znajdowane są przypadkiem. Tak zwanym "przypadkiem", bo nie ma czegoś takiego, jak zbrodnia doskonała. Tak miało być.

Ale Kristina leżała sześć kilometrów od domu. Wiadomo było, że w końcu ją znajdą.

Pamiętam sprawę zaginięcia matki rocznego dziecka na północy Polski. Policja od początku podejrzewała męża, ale nie mieli ciała. Znaleźli je po 19 latach w piwnicy jego domu.

Myśli pani, że zabójca śledził poszukiwania Kristiny?

- W pewnej sprawie z okolic Krakowa człowiek ostatecznie skazany za zabójstwo młodej dziewczyny brał udział w jej poszukiwaniach. Sprawca robi to, by mieć kontrolę nad śledztwem, obserwować, w którym kierunku zmierza, zmieniać trop. To też był student, chłopak ofiary. Wyłowili ją ze zbiornika, który miał być zasypany. Okazało się, że była w ciąży ze sprawcą. Dla niego to był powód, by ją zabić.

Kristiny szukały całe Mrowiny.

- Ludzie szukają osoby zaginionej, kiedy współczują jej rodzinie. Gdyby zaginął nastolatek o wątpliwej opinii wśród sąsiadów, który imprezuje, jest skłócony z rodzicami i często ucieka z domu, to prawdopodobnie by się tak nie zaangażowali.

Kristinie nie zdarzały się ucieczki. Miała dziesięć lat, była blisko domu, właśnie do tego domu wracała. Ludzie mieli prawo sądzić, że mogło jej się przytrafić coś złego. Że ktoś ją potrącił samochodem i zostawił bez udzielenia pomocy albo że jest przetrzymywana w jakiejś piwnicy i można jeszcze zapobiec kolejnym przestępstwom.

Co mogli czuć, gdy znaleziono jej ciało i padło podejrzenie, że została zabita na tle seksualnym?

- Strach, że gdzieś blisko jest ktoś bardzo zły i może ponownie dokonać podobnego czynu.

Uzasadniony?

- Strach przed przestępcami seksualnymi zawsze jest uzasadniony. Mamy teraz narzędzia - Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - i możemy sprawdzić, czy takie osoby mieszkają w okolicy. To jednak nie jest narzędzie doskonałe, bo to rzadko jest obcy człowiek, który długo obserwuje swoje ofiary. Wielu sprawców przemocy seksualnej w ogóle nie ma w tym rejestrze, bo ich ofiary nikomu o tym nie mówią. Taki sprawca to najczęściej ktoś z rodziny, ktoś miły, kogo się nie obawiamy i przestępstwa takich osób rzadko są ujawniane.

Ale czy zabójca Kristiny mógłby to zrobić jeszcze raz w Mrowinach?

- Mało prawdopodobne, żeby sprawca zaatakował w krótkim czasie w tym samym miejscu. Ludzie często boją się seryjnych sprawców, a ja nie pamiętam przypadku, żeby to się potwierdziło w podobnych okolicznościach, jak w tej sprawie. Ale ten strach jest podkręcany, powstają legendy miejskie, że widziano pedofila albo mordercę…

W okolicy Mrowin "widziany był" poszukiwany od dwóch lat pedofil z Piekar Śląskich.

…że jeździ czarnym autem, że przyglądał się dzieciom na placu zabaw, robił im zdjęcia. Pojawiły się doniesienia, że zabójca Kristiny był brutalny. Ja wtedy pomyślałam, że będą szukać raczej jego wcześniejszych czynów. Zanim okazało się, że tło seksualne zostało upozorowane, zastanawiałam się, czy wcześniej nikt nie zgłaszał innej przemocy seksualnej z jego strony albo czy teraz na policję zgłoszą się jego wcześniejsze ofiary.

Dzisiaj już wiemy, że on nie mógł tego zrobić jeszcze raz, bo jego celem była Kristina, a nie inna dziewczynka. Ale rozumiem strach mieszkańców Mrowin i presję na policję, żeby szybko rozwiązali sprawę.

Policja mogła się czuć naciskana? Jak?

- Odbierając telefony od dziennikarzy, widząc na portalach informacyjnych, że ta sprawa nie schodzi z głównej strony, a w Mrowinach puste ulice, bo ludzie nie wypuszczali dzieci z domów. Mówi się o policji, że nic nie robi i jest to bardzo krzywdzące, bo oprócz czynności procesowych, takich jak oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchania, policjanci prowadzą czynności operacyjne, którymi nie mogą się pochwalić, podzielić z dziennikarzami, nawet rodzina nie może nic wiedzieć.

Trudno się pracuje, kiedy za plecami cały czas mamy kamery i nie wiadomo, co powiedzieć, żeby nie zaszkodzić śledztwu. Jest taki test do badań wariografem, w którym zadaje się szczegółowe pytania o miejsce zdarzenia. Jeśli dziennikarze, a potem wszyscy dowiedzą się, jak to miejsce wygląda, nie da się takiego testu skonstruować.

Strach i presja mają realne konsekwencje, ludzie próbują sami dbać o swoje bezpieczeństwo i nie zawsze robią to w sposób, który rzeczywiście poprawia bezpieczeństwo. Strach powoduje, że mogą pojawiać się oczekiwania łatwego dostępu do broni palnej czy oczekiwanie wymierzania kary śmierci. Ludzie współczują ofierze i potępiają sprawcę bez względu na to, dlaczego to zrobił.

Nie ma usprawiedliwienia?

- Zdarza się, że przestępca seksualny sam w dzieciństwie był ofiarą takich czynów. Ale społeczeństwo nie analizuje zbrodni drobiazgowo. Coś jest białe albo czarne, ktoś jest dobry albo zły. Ludzie mają tendencję do surowego oceniania w szczególności sprawców przestępstw wobec dzieci, bo to jest złamanie najważniejszej normy społecznej. Dzieci trzeba chronić.

Oceniamy, gdy bardzo się na coś nie godzimy. Chcemy wiedzieć, kto to zrobił, dowiedzieć się dlaczego, żeby w przyszłości tego uniknąć.

Lubimy oceniać, żeby odróżnić się od sprawców. To są ci źli, a my byśmy czegoś takiego nigdy nie zrobili. Tymczasem ta granica jest płynna.

Nie wiemy nic o Jakubie A. Policja na pewno zna już jego kartotekę, czy był karany, a jeśli tak, to za co. Ale nie mówi nic o jego motywacji. Być może on sam czuł się ofiarą.

Czytałam opinię jednego z profilerów, że on od razu typował młodego sprawcę, bo starszy czułby przewagę nad dzieckiem i nie działaby z tak nieadekwatną, ogromną agresją.

- Ja, kiedy usłyszałam, jak zginęła dziewczynka, w pierwszej chwili pomyślałam, że tam musiały być bardzo silne emocje. Musi być powód, żeby zadać kilkadziesiąt ran nożem, będąc blisko ofiary. W naszym rozumieniu nieracjonalny, ale ten ktoś wiedział, dlaczego to robi w taki sposób. Jego agresja była tak intensywna, że nie mogła zrodzić się z dnia na dzień. Musiała trwać w tym człowieku i eskalować, kiedy o tym myślał. Nie zrobił tego pod wpływem chwili, najpierw to rozegrało się w jego głowie.

Słyszała pani wcześniej, żeby ktoś zabił dziecko, bo ono przeszkadza mu w związaniu się z jego rodzicem?

- Gorgonowa. Zabiła córkę architekta Zaremby, któremu prowadziła dom i z którym miała romans. Tak przyjął sąd, ale to jedna z takich spraw, gdzie do dziś pojawiają się wątpliwości, czy rzeczywiście tak było. Niektóre zdarzenia – a w zasadzie same motywacje i sposoby popełnienia przestępstwa - rejestrujemy po raz pierwszy, na przykład sprawę Kajetana P. z Poznania, który miał być zafascynowany kanibalizmem i wybrać ofiarę przez internet. Ale miłość, zazdrość, zemsta to najczęstsze powody zbrodni. Z innej perspektywy banalne i niezrozumiałe. Przyzwyczajamy się: oni zawsze się kłócą. I nagle jest zbrodnia.

Kiedy jeszcze trwały poszukiwania dziewczynki, w mediach przypominano, żeby dzieci nie wsiadały do samochodu z obcym mężczyzną. Ale Kristina wsiadła ze znajomym, któremu ufała. Czy z tej tragedii można wyciągnąć jakąś naukę na przyszłość? Można było przewidzieć, że miłość 22-latka do starszej ciotki, którego ona odrzuca, bo jej córka go nie akceptuje, będzie miała taki finał?

- Nie wiadomo, jakie tam były relacje, czy kobieta i jej córka go odrzucały, czy też jemu się tylko tak wydawało i czy one wiedziały, co on czuje.

Znamy ten finał i teraz wydaje nam się oczywiste, że on zrobił tak, bo wcześniej było tak i tak. Żeby zapobiegać, ta wiedza potrzebna jest przed zbrodnią. Ale policja jej nie zdobędzie, ponieważ często tego nikt nie zgłasza. Bo to sprawy rodzinne.

Poszukiwania dziewczynki były wzorcowo przeprowadzone. Wtedy po prostu było już za późno na jej uratowanie. Ale mogło nie dojść do zaginięcia.

Kiedy człowiek przygotowuje się do zbrodni, nie ma tam jeszcze policji ani dziennikarzy, tylko jego bliscy i tylko oni mogą coś zaobserwować, jakoś zareagować, przerwać, zgłosić.

Jakub A. przygotowywał się do zbrodni?

- To nie jest tak, że dzisiaj się coś wydarzy, a jutro idę zabić. To nie jest myśl, z którą się budzimy. Oczywiście zdarza się, że w tak krótkim czasie działa się z zemsty, na skutek traumatycznego przeżycia, z którym człowiek nie potrafi sobie poradzić, na przykład ofiara przestępstwa seksualnego. Kieruje przemoc przeciwko sprawcy albo przeciw sobie, popełnia samobójstwo. Albo po zażyciu dopalaczy. Ale najczęściej przemoc się rodzi i eskaluje w czasie. Przemoc jest procesem. Czasami bardzo długotrwałym.

Ktoś zgłosił się na policję w Katowicach, że Jakub A. podżegał go do zabicia Kristiny. Ale zrobił to dopiero dwa dni po tragedii w Mrowinach.

- Wiele razy słyszymy w otoczeniu, że ktoś ma kogoś dość, że chce go zabić. Jak długo uznawać to za żart czy przechwałki, a kiedy potraktować poważnie? Breivik też zapowiadał publicznie, co zamierza zrobić, zanim zabił 77 osób. Gdy czyta się akta spraw z użyciem przemocy, widać, że zawsze są jakieś sygnały ostrzegawcze.

Jakie?

- Nie da się zrobić listy. Czasami ktoś kupuje broń. Uporczywie kogoś nęka. Szuka informacji, jak ukryć zwłoki, jak zapewnić sobie alibi. Zawsze się radykalizuje w jakąś stronę, na przykład robi się wycofany albo chętnie demonstruje swoje skrajne poglądy. Widać, że ma jakiś problem i albo uda mu się go rozwiązać na drodze pokojowej (jeśli to nieodwzajemniona miłość, wyjedzie, zakocha się w kimś innym, zaangażuje się w pracę czy hobby, ktoś pomoże poradzić sobie z taką sytuacją), albo użyje przemocy.

Wystarczy wrażliwość społeczna, żeby do tego nie dopuścić. Często po dokonaniu zbrodni bliscy sprawcy mówią, że widzieli, że on się zmienił, że był inny. To są te dowody niematerialne, ślady na duszy, jak je określają koledzy z krakowskiego Archiwum X. Są równie ważne, a może nawet ważniejsze niż ślady materialne. Analizując sprawy zaginionych widzę, jak mało wiemy o najbliższych. Dopiero jak dochodzi do tragedii, uświadamiamy sobie, jak wiele przeoczyliśmy. Albo widzieliśmy to, ale nie poświęciliśmy temu głębszej uwagi. Wszystkim nam brakuje życzliwości wobec innych i zainteresowania drugim człowiekiem. Niby rozmawiamy ze sobą, ale jesteśmy myślami gdzie indziej i dopiero jak nas będą przesłuchiwać, przypomnimy sobie: no tak, coś było nie tak, ale nie zdążyliśmy dopytać.

Po Mrowinach wciąż kręcą się policjanci. Czytałam, że to dlatego, żeby przywrócić mieszkańcom namiastkę bezpieczeństwa. A może jeszcze kogoś szukają? Myśli pani, że może się jeszcze okazać, że to nie Jakub A. zabił?

- W każdej chwili może nastąpić zwrot akcji, nawet na sali sądowej. Zdarzało się, że ktoś się przyznał, bo faktyczny sprawca mu za to zapłacił albo jak w brytyjskiej sprawie Colina Pitchworka, kiedy ktoś widział moment zabójstwa 14-latki i przez jakiś czasu udawał sprawcę. Tam może być jeszcze dużo okoliczności, które odmienią śledztwo. Myślę jednak, że nie tyle chodzi o samego sprawcę, ale co tym chłopakiem kierowało. Mogłabym rozważać, jakie to motywy, ale nie chcę krzywdzić domysłami żadnej z rodzin. Tam jest za dużo niewiadomych, których być może nigdy nie poznamy, gdyby się okazało, że proces będzie niejawny.