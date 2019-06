Podziel się



Nikt w USA się nie spodziewał, że komunizm kiedykolwiek upadnie, nikt więc nie zastanawiał się nad tym co dalej. Lech Wałęsa powiedział w tamtym okresie, że obalenie komunizmu jest jak zrobienie z akwarium zupy rybnej – nie wymaga żadnych szczególnych umiejętności. Budowa demokracji na zgliszczach komunizmu jest jednak znacznie trudniejsza - jak zrobienie z zupy rybnej ponownie akwarium - pisze były ambasador USA w Polsce Daniel Fried.

Tekst Daniela Frieda, amerykańskiego polityka, dyplomaty, byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, asystenta sekretarza stanu ds. Europy, byłego asystenta specjalnego prezydentów Billa Clintona i George'a W. Busha przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent USA Ronald Reagan przygotował grunt pod nowy sposób myślenia i przewidział upadek komunizmu. Jednak jeszcze pod koniec jego drugiej kadencji amerykańskie kręgi władzy nadal w dużym stopniu przyjmowały za oczywistość centralne założenie zimnej wojny – że los Europy Środkowej jest przesądzony, a Europa postjałtańska, czyli podzielona, jest jedynym możliwym bytem.

Na amerykańskich uniwersytetach i w kołach związanych z polityką zagraniczną standardem dla pokolenia sprzed 1989 roku było założenie, że dominacja radziecka w Europie Środkowej jest zasadniczo wieczna. To "realistyczne" podejście przekazywano jako jedynie słuszne. Zgodnie z nim "nieradzieckie państwa Układu Warszawskiego" (jak je nazywano) skazane były w najlepszym przypadku na gulaszowy komunizm w stylu węgierskim, a w najgorszym – na represje w duchu czechosłowackim po rewolucji 1968 roku. Zgodnie z tym podejściem wschodni Europejczycy mieli trzy możliwości: adaptację (jak na Węgrzech), bohaterskie, ale daremne bunty (jak w Polsce za czasów pierwszej Solidarności) lub ponurą bierność (jak w Czechosłowacji po '68 roku).

Sprzeciw szlachetny, ale daremny

W Departamencie Stanu, gdzie wówczas pracowałem, oraz w innych organach administracji USA sprzeciw wobec komunizmu był uważany za szlachetny, ale skazany na niepowodzenie. Narody Europy Wschodniej oraz wywodzące się z nich grupy etniczne w USA upamiętniano podczas Tygodnia Narodów Zniewolonych, ale wydarzenie to postrzegano zasadniczo jako sztafaż, wprawdzie użyteczny politycznie, ale pozbawiony strategicznego znaczenia.

40. prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan (1982 rok) / Źródło: Alamy/PAP Niezależnie od tego podejścia sporo osób z prawego skrzydła sceny politycznej w dalszym ciągu uważało, że komunizm jest ustrojem skuteczniejszym niż chaotyczne zachodnie demokracje. Na lewicy z kolei wielu było przekonanych (podążając śladami myśli Henry'ego Wallace'a), że odpowiedzialność za zimną wojnę ponosi częściowo (lub głównie) Ameryka i trzymało się idei odprężenia (détente) jako środka do odbudowy stabilności w relacjach z ZSRR. Ich zdaniem podważenie dominacji radzieckiej w Europie Wschodniej czy to od wewnątrz, czy z zewnątrz byłoby bezskuteczne lub zgoła nieodpowiedzialne. Jako przykład takiej właśnie niebezpiecznej nieodpowiedzialności "realiści" z lewa i z prawa podawali nadawane w języku węgierskim audycje w Radiu Wolna Europa z 1956 roku, interpretowane jako zarzewie rewolucji.

To fatalistyczne podejście nie było jednak jedynym. Odprężenie z lat 70. umożliwiło zachodnim intelektualistom spotkania ze wschodnioeuropejskimi kolegami po fachu, a ich kontakty sprawiły, że demokratyczni dysydenci przestali być anonimową grupą. Zjawisko to uległo znacznej intensyfikacji w pierwszym okresie Solidarności w Polsce, kiedy to amerykańskie związki zawodowe, wspólnoty uniwersyteckie, dziennikarze i aktywiści nawiązywali bezpośrednie kontakty z Solidarnością oraz z polskim ruchem demokratycznym w sensie ogólnym, a także z innymi znanymi dysydentami w Europie Środkowej, jak na przykład sygnatariusze czeskiej Karty 77. Do rosnącej amerykańskiej wspólnoty promującej demokrację dołączyły teraz między innymi założony przez Reagana think tank National Endowment for Democracy, wspierająca Solidarność federacja związków zawodowych AFL-CIO, Komisja Helsińska Kongresu USA i wiele innych.

Reagan uważał, że komunizm to ustrój nie tylko z gruntu zły, ale też kulejący i skazany na porażkę. Rację przyznawało mu coraz więcej osób z prawej i lewej strony sceny politycznej. Pod wpływem dysydentów demokratycznych z Polski, Czechosłowacji, państw bałtyckich, Węgier, Rosji i innych krajów część lewicowych sympatyków, która pokolenie wcześniej mogła jeszcze mieć pewną sympatię wobec bloku radzieckiego, zaczęła postrzegać radziecki komunizm jako totalitaryzm, a zagarnięcie Europy Środkowej przez Stalina jako represje podobne do nazistowskiej okupacji Europy Zachodniej. Z kolei dzięki znajomości z demokratycznymi dysydentami prawicowi sympatycy zaczęli się przekonywać, że wyzwanie ideologiczne rzucone komunizmowi przez Solidarność i Polskę, a pośrednio przez Jana Pawła II, ma solidne podstawy.

Sekretarz generalny KC KPZR Michaił Gorbaczow doszedł tymczasem do wniosku, że ustrój radziecki nie przetrwa bez poważnych reform. Do ich wdrożenia doszło pod koniec lat 80. XX wieku. Pochodną głasnosti i pieriestrojki (jawności i przekształcenia) było w polityce zagranicznej otwarcie na Zachód. Reagan był skłonny współpracować z Gorbaczowem na tym fundamencie. Nowe otwarcie między Moskwą a Waszyngtonem miało ograniczyć radzieckie wpływy w Europie Środkowej i Wschodniej, ponieważ program Gorbaczowa nie uwzględniał powrotu do głębokiego zamrożenia relacji radziecko-amerykańskich, do którego doszło po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego w 1981 roku.

Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow (Genewa, 19 listopada 1985 rok) / Źródło: KEYSTONE/PAP

Nowy początek historii

Wydarzenia te umożliwiły Stanom Zjednoczonym ponowne zaangażowanie się w sprawę Polski. Wiceprezydent USA za kadencji Reagana George H. W. Bush przyjechał do Polski we wrześniu 1987 roku, kiedy komunistyczne władze zastanawiały się nad możliwymi dalszymi krokami. Zaczynały już rozumieć, że nie zmiażdżą Solidarności, która – mimo długich represji – zachowała swoje podziemne struktury. Władze próbowały osiągnąć stabilność polityczną poprzez wzrost gospodarczy, który wymagał jednak albo finansowania zewnętrznego (czego nie miał zamiaru zapewnić ani Związek Radziecki ani Zachód), albo wewnętrznych reform gospodarczych. Te z kolei wymagały akceptacji społecznej, ponieważ musiałyby się zacząć od ograniczenia dotacji państwowych, co oznaczałoby podwyżki cen i idące za nimi niezadowolenie społeczne. Dla uzyskania akceptacji polskiego społeczeństwa niezbędne było osiągnięcie porozumienia z Solidarnością, którego komuniści nie byli na tym jeszcze etapie skłonni zaakceptować. W obliczu tego węzła gordyjskiego komunistyczne władze schowały głowę w piasek, wybierając strategię na przeczekanie.

Bush wykorzystał swoją wizytę do spotkania się z komunistycznymi przywódcami, w tym z gen. Jaruzelskim, a także z Lechem Wałęsą i kierownictwem Solidarności. Dzięki temu osobiście poznał wszystkich kluczowych graczy – okazało się to znacznie ważniejsze, niż można było przypuszczać.

Wizyta wiceprezydenta Stanów Zjednioczonych George'a Herberta Walkera Busha w Polsce - spotkanie z Wojciechem Jaruzelskim (1987 rok) / Źródło: Ireneusz Radkiewicz/PAP

Kolejne niepokoje robotnicze wybuchły w Polsce wiosną i jesienią 1988 r. Strajki były dla władz komunistycznych sygnałem, że gra na przeczekanie się nie sprawdza – czekanie oznaczało wyłącznie oczekiwanie na kolejną eksplozję rozruchów społecznych. Zwiększenie nacisków na Solidarność było jednocześnie niepraktyczne (od stanu wojennego okazywało się bezskuteczne) i niezgodne z wyrażanym przez Gorbaczowa pragnieniem poprawy relacji z Zachodem. W efekcie polskie władze komunistyczne doszły do wniosku, że muszą zwrócić się wprost do Solidarności z nadzieją połączenia sił lub osiągnięcia możliwego do zaakceptowania porozumienia.

Decyzja ta posłużyła za fundament do ostrożnego zbliżenia Solidarności i władz komunistycznych – w rodzaju "rozmów o rozmowach" – w którym pośredniczyła część katolickiego episkopatu w Polsce. Ambasada USA w Warszawie pod wodzą Johna Davisa (najpierw jako chargé d’affaires, potem ambasadora) przez cały okres stanu wojennego oraz po jego zakończeniu utrzymywała relacje z kierownictwem Solidarności, mogła więc przedstawiać szczegółowe sprawozdania na temat podejmowanych przez Solidarność i władze polskie działań i kontrdziałań. W tym czasie zajmowałem w Departamencie Stanu USA niskie stanowisko koordynatora ds. Polski. Kiedy późnym wieczorem w listopadzie 1988 roku czytałem raporty z ambasady na temat przepychanek Solidarności z komunistami, uderzyło mnie, że nie mam pojęcia, jak to wszystko się zakończy. Był to dla mnie szok, ponieważ – jeżeli ostateczny rezultat nie dał się przewidzieć – założenie, że Polska postjałtańska jest jedynym możliwym losem dla tego kraju, nie było już prawdziwe. Skoro pojawiły się alternatywy wobec postjałtańskiej Polski i całej Europy, być może Ameryka nie musi już akceptować konsekwencji własnej polityki z lat 30. XX wieku, która do Jałty doprowadziła. Zachowałem jednak tę myśl dla siebie – jak na tamte warunki wydawała się zbyt radykalna, by prezentować ją zwierzchnikom.

Okrągły Stół

"Rozmowy o rozmowach" doprowadziły do zgody na otwarcie ogólnych negocjacji między władzami komunistycznymi a Solidarnością. Obrady Okrągłego Stołu rozpoczęły się 6 lutego 1989 roku. Pod koniec pierwszego dnia negocjatorzy strony rządowej zaproponowali ponowne zalegalizowanie Solidarności. W oparciu o wypowiedzi obu stron ambasada USA w Warszawie doszła do wniosku, że rozmowy są poważne, a Polska wchodzi na nowy teren polityczny niewidziany od 1945 roku.

Na tym etapie intencją władz komunistycznych nie było wprowadzenie demokracji, a powrót do luźniejszego układu politycznego w stylu okresu bezpośrednio po II wojnie światowej (tzw. demokracji ludowej), w którym aktualne władze zachowałyby kontrolę, ale inne partie polityczne miałyby pewne możliwości działania – tym razem bez przemocy, która nastąpiła po przejęciu władzy przez komunistów. Innymi słowy dążyli do miękkiego lądowania, a najkorzystniejszym scenariuszem było dla nich włączenie opozycji do porozumienia, które pozostawiłoby ich u władzy.

Choć ze swej strony Solidarność była gotowa przyjąć ofertę legalizacji oraz inne ustępstwa władz, to pragnęła cofnąć się nie do okresu "demokracji ludowej", tylko Rzeczpospolitej sprzed 1 września 1939 roku. Zgodnie ze słowami prof. Bronisława Geremka, jednego z głównych doradców Lecha Wałęsy i negocjatora przy Okrągłym Stole, który przedstawił tę koncepcję niewielkiej grupie osób z Departamentu Stanu podczas swej wizyty w Waszyngtonie wiosną tego samego roku, Polacy pragnęli odzyskać własne państwo.

Od szczegółów rozmów ważniejsza była jednak krystalizująca się konstatacja, że komuniści nie będą już w stanie dyktować warunków polityki w Polsce. Proces negocjacji przy Okrągłym Stole był dynamiczny i otwarty. O tym, że jego wynik nie jest z góry przesądzony, zacząłem przekonywać w administracji amerykańskiej każdego, kto tylko chciał mnie słuchać. W rozważaniu różnych możliwości korzystałem z pomocy byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego i mojego dawnego profesora Zbigniewa Brzezińskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, z którym byłem w stałym kontakcie, oraz mojego zwierzchnika, zastępcy asystenta sekretarza stanu USA Toma Simonsa, który został później powołany na stanowisko ambasadora USA w Polsce. Jan Nowak-Jeziorański łączył w sobie autorytet moralny z precyzją intelektualną, Brzeziński był guru strategicznym, a Tom Simons – ostoją realizmu i moim mentorem.

Zbigniew Brzeziński (1987 rok) / Źródło: Terry Ashe/The LIFE Images Collection/Getty Images

Wtedy niewielu chciało mnie wysłuchać. Sytuacja uległa zmianie, gdy pod koniec lutego 1989 roku mój gabinet odwiedziła Condoleezza Rice, nowa dyrektor wydziału ds. Związku Radzieckiego i Europy Wschodniej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Od razu zrozumiała, o co mi chodzi. Rice zajmowała się badaniami ZSRR i Europy Wschodniej we współpracy z prof. Josefem Korbelem, ojcem przyszłej sekretarz stanu Madeleine Albright i byłym czechosłowackim dyplomatą. Miała odpowiednie podstawy intelektualne, by odejść od akceptacji Europy postjałtańskiej ku możliwości, że układ jałtański może nie być wieczny. Jak się później przekonałem, w swoim sposobie rozumowania Rice łączyła realistyczne podejście do przeszkód z idealistycznym postrzeganiem potencjału, a przy tym dysponowała dyscypliną intelektualną niezbędną do pogodzenia różnic między obiema tymi perspektywami.

Na dalszym etapie Okrągłego Stołu podgrupa kierowana przez Bronisława Geremka wypracowała porozumienie dotyczące Sejmu kontraktowego, na mocy którego 35 proc. mandatów w Sejmie zostałoby objętych w drodze wolnych wyborów, a pozostałe 65 proc. pozostałoby w rękach PZPR i innych sankcjonowanych przez władze partii i ugrupowań. Waszyngton w dużym stopniu uznał to porozumienie za statyczne – zapewniało komunistom i ich sojusznikom niemal dwie trzecie mandatów, dzięki czemu nadal byliby w Polsce siłą dominującą.

George H. W. Bush zwraca się ku Polsce

Pod koniec marca 1989 roku zadzwoniła do mnie Condoleezza Rice i powiedziała mi w zaufaniu, że prezydent Bush rozważa wsparcie swoim autorytetem obrad Okrągłego Stołu. Condoleezza Rice – amerykańska polityk i profesor nauk politycznych / Źródło: EAST NEWS/SPLASH Jeżeli PZPR i Solidarność osiągnęłyby porozumienie, prezydent Bush mógłby je uznać i zadeklarować wsparcie Ameryki w jego realizacji. Rice poprosiła mnie o napisanie dla prezydenta przemówienia, uwzględniającego te kwestie.

Było to nietypowe żądanie. Koordynatorom regionalnym z Departamentu Stanu nie wolno pisać przemówień dla prezydentów. Rice była jednak nowa w rządzie i albo nie znała tej zasady, albo postanowiła ją zignorować. W każdym razie napisałem pierwszy szkic i – zgodnie z obowiązującymi w Departamencie Stanu procedurami – złożyłem go w Sekretariacie Departamentu w celu przekazania go do Białego Domu. Sekretariat bezzwłocznie odrzucił mój projekt z adnotacją "Fried, chyba zwariowałeś". Powszechny sceptycyzm co do możliwości przełomu w Polsce – i zasadniczo w dowolnym kraju bloku wschodniego – panował i w Sekretariacie.

Zadzwoniłem do Rice i wyjaśniłem, że Departament Stanu nie zaakceptuje w przemówieniu dla prezydenta Busha przełomowego podejścia do sprawy polskiej w kształcie, o jakim rozmawialiśmy. Jeżeli Rice chce dostać mój szkic, musiałbym go zanieść jej samodzielnie (pamiętajmy, że w tamtych czasach nie było jeszcze poczty elektronicznej). Rice wyraziła zgodę, wyruszyłem więc z Departamentu Stanu do Białego Domu, gdzie podałem jej przemówienie ze słowami: "Od teraz pracuję dla pani".

"Zachód nie pozostanie bezczynny"



Lech Wałęsa i minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak podpisali porozumienie Okrągłego Stołu 5 kwietnia 1989 roku. 17 kwietnia – w dniu, w którym Solidarności zgodnie z porozumieniem przywrócono status legalnego związku zawodowego – prezydent Bush wygłosił w Hamtramck w stanie Michigan przemówienie zorganizowane przez Condoleezzę Rice, a napisane przeze mnie. Obejmowało ono dwa istotne punkty:

Po pierwsze: zimna wojna nie może się zakończyć bez przywrócenia wolności w Europie Środkowej i w Polsce. "Faktycznym źródłem napięć [zimnowojennych] jest narzucony i nienaturalny podział Europy (…). Prezydent George Bush i Lech Wałęsa (kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie, 28 wrzesnia 1987 rok) / Źródło: Czarek Sokołowski/AP/EastNews Stany Zjednoczone – mówię to z całą mocą – nie akceptują prawomocności podziału Europy. Nie akceptujemy stref wpływów, które odbierają narodom ich suwerenne prawa".

Po drugie: USA miały wesprzeć Polskę w rozpoczynającym się właśnie niepewnym okresie transformacji. "Siły demokratyczne w Polsce proszą o moralne, polityczne i gospodarcze wsparcie Zachodu, a Zachód nie pozostanie bezczynny".

Pierwszy punkt był istotny – Bush odrzucał aksjomat duetu Nixon/Kissinger, że zimną wojną można zarządzać poprzez politykę odprężenia i kontroli zbrojeń, a także założenia Lippmanna, zgodnie z którymi stabilność i bezpieczeństwo zależne są od milczącej akceptacji radzieckiej strefy wpływów w Europie Środkowej. Jak już wskazano, poglądy USA na wagę podziału w Europie zaczęły chwiać się w posadach. W przemówieniu z Hamtramck prezydent Bush powracał do tradycji Wilsona/Trumana/Reagana.

Drugi punkt stanowił radykalny zwrot. Bush diametralnie zmieniał stanowisko USA z wywierania presji gospodarczej na Polskę na wspieranie polskiej gospodarki. Wstępna lista oferowanego wsparcia była skromna – w przemówieniu z Hamtramck Bush zaproponował preferencje celne, niewielkie zmiany terminów spłaty długu państwowego Polski, wsparcie dla amerykańskich inwestycji w Polsce oraz programy szkoleniowe. Zmiana polityki oznaczała jednak, że USA będą Polskę na pewno wspierać – kwestią do ustalenia nie było już samo istnienie takiego wsparcia, tylko jego zakres.

Bush pogłębił zagadnienia ujęte w przemówieniu z Hamtramck w swojej słynnej mowie wygłoszonej w Moguncji 31 maja 1989 roku, w której uznał istnienie "Europy całej i wolnej" za cel USA. Tym samym zmienił amerykańską politykę względem Europy w duchu Karty Atlantyckiej i 14 punktów Wilsona.

4 czerwca 1989 roku odbyły się wybory do Sejmu kontraktowego zgodnie z porozumieniem Okrągłego Stołu. Przyniosły dwa zaskakujące skutki – po pierwsze, grupa wspierana przez Solidarność zdobyła wszystkie mandaty przeznaczone dla kandydatów bezpartyjnych (całość z objętych wolnymi wyborami 35% mandatów) oraz 99 ze 100 mandatów w nowo utworzonym Senacie, a po drugie – władze komunistyczne uznały wyniki wyborów.

Po raz pierwszy po 1 września 1939 roku Polska i Zachód weszły na nową płaszczyznę. Z jednej strony wybory nic nie zmieniły. W przeszłości działania na rzecz transformacji politycznej w Europie Środkowej kończyły się źle, co nie wróżyło dobrze i temu przypadkowi. Na spotkaniu w Waszyngtonie na krótko przed wyborami Bronisław Geremek poinformował Zbigniewa Brzezińskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Toma Simonsa i mnie, że władze komunistyczne w dalszym ciągu kontrolują wszystkie służby mundurowe, a także przypomniał, że w NRD i w Polsce w dalszym ciągu stacjonują radzieckie wojska. Sowieci mogli jeszcze zgnieść polską demokrację, nim ta się na dobre zakorzeni (w tamtym okresie po Warszawie krążyło wiele mrocznych dowcipów, z których większość kończyła się internowaniem ich bohaterów). Jak jednak zauważył Geremek, wybory wytworzyły nową dynamikę, korzystną dla polskich sił demokratycznych.

W tym pełnym jednocześnie napięcia i nadziei okresie w lipcu 1989 roku prezydent Bush przyleciał z oficjalną wizytą do Polski i na Węgry. Istotnymi punktami jego wizyty był pobyt w Gdańsku i spotkanie z Lechem Wałęsą, a także wygłoszone 10 lipca przemówienie w Sejmie, w którym Bush wrócił do kwestii poruszonych w Hamtramck i zaoferował Polsce dalsze amerykańskie wsparcie. "Zimna wojna zaczęła się w Polsce, a Polacy mogą teraz pomóc zakończyć podział Europy" – powiedział. "Nadszedł czas, by zostawić za sobą zniewolenie na rzecz świata zbyt długo skazywanego na niebyt, lepszego. (…) Teraz, częściowo dzięki temu, co osiągnęliście tutaj, mamy autentyczną szansę zbudować Europę, która zdaniem wielu została zniszczona na dobre w latach 40. XX wieku. Ta Europa, Europa naszych dzieci, będzie otwarta, niepodzielona i wolna".

George Bush przemawia w polskim Sejmie (1989 rok) / Źródło: Grzegorz Rogiński/PAP

Ze strony Ameryki był to powrót do zasad Karty Atlantyckiej w przełożeniu na całą Europę, a nie wyłącznie w kontekście aspiracyjnym, jak to miało miejsce w Jałcie.

Najważniejszym punktem wizyty prezydenta Busha w Polsce był jednak obiad w warszawskiej rezydencji ambasadora Johna Davisa, na który przybyli Jaruzelski i czołowi przedstawiciele władz komunistycznych oraz nowa ekipa solidarnościowa, która miała na dniach dojść do władzy. Komunikat Busha był jasny – Stany Zjednoczone wspierają Polskę i sympatyzują z Solidarnością, ale wspierać będą płynną i pozbawioną przemocy transformację pokojową.

Sposób, w jaki George H. W. Bush zajął się sytuacją w Polsce, należy do największych osiągnięć jego prezydentury. Bush radykalnie zmienił amerykańską politykę wobec Europy Środkowej, obalając fałszywe przekonania o niezmienności radzieckiej dominacji w Europie, a przy tym nie zaniedbał żadnej ze stron sporu w Polsce – odchodzącym komunistom okazał szacunek, a obejmujących władzę przedstawicieli Solidarności potraktował jako prawomocnych przywódców ich kraju. Dzięki temu wysłał sygnał do kierowanego przez Gorbaczowa ZSRR, że polska transformacja cieszy się wsparciem USA. To już nie była Czechosłowacja z 1968 roku czy Węgry z 1956, kiedy Rosjanie zgnietli demokratyczne zrywy niewielkim nakładem sił i środków.

Pod presją Wałęsy sprawy nabrały tempa – partie satelickie PZPR zmieniły front i zapewniły większość wspieranej przez Solidarność koalicji sejmowej, a we wrześniu powstał popierany przez Solidarność rząd kierowany przez dysydenckiego intelektualistę Tadeusza Mazowieckiego. Mimo że w ramach politycznego kompromisu prezydentem pozostał gen. Jaruzelski, on także popierał zmiany. Na każdym etapie działań Lech Wałęsa podejmował kluczowe decyzje, jak daleko i jak szybko można się posunąć. Poprawnie ocenił, że nadeszły czasy demokracji. Pod koniec roku Wałęsa udał się z wizytą do USA, 15 listopada wystąpił przed połączonymi izbami amerykańskiego parlamentu, a jego początkowe słowa "My, Naród" przyniosły mu najbardziej entuzjastyczne przyjęcie, jakie kiedykolwiek widziałem podczas wizyt zagranicznych przywódców.

Odtwarzaj Fragment przemówienia Lecha Wałęsy przed Kongresem Amerykańskim (1989 rok) / Wideo: Youtube

Jak przetrwać krzywą J (1989-1992)

Jak się okazało, obalenie komunizmu było najmniejszym z problemów.

Lech Wałęsa powiedział w tamtym okresie, że obalenie komunizmu jest jak zrobienie z akwarium zupy rybnej – nie wymaga żadnych szczególnych umiejętności. Budowa demokracji na zgliszczach komunizmu jest jednak znacznie trudniejsza - jak zrobienie z zupy rybnej ponownie akwarium.

Panujące wcześniej w Waszyngtonie przekonanie o trwałości komunizmu zastąpił sceptycyzm co do możliwości, by Polacy (oraz Węgrzy, Czechosłowacy, Rumuni i inne narody idące w ślady Polski) byli w stanie zbudować normalny kraj z ruin, które zostawił po sobie poprzedni ustrój.

W 1989 roku, jeszcze przed wyborami 4 czerwca, wiodący amerykańscy dziennikarze argumentowali, że komuniści wykazali się sporym sprytem, zrzekając się odpowiedzialności politycznej za nieuniknioną klęskę gospodarczą. Kiedy już do tej klęski dojdzie, a dojdzie na pewno (jak twierdzili), Solidarność byłaby zmuszona przyjąć odpowiedzialność polityczną i ogłosić porażkę, otwierając drogę do powrotu komunizmu.

Ta ponura prognoza była odzwierciedleniem poważnego problemu – nikt się nie spodziewał, że komunizm kiedykolwiek upadnie, nikt więc nie zastanawiał się nad ewentualnym kształtem transformacji postkomunistycznej. Jak to wówczas mówiono, Polacy – a wkrótce potem także inne państwa Europy Środkowej i Wschodniej – lecieli na ślepo uszkodzonym samolotem, próbując go naprawić w trakcie lotu. I to bez instrukcji obsługi.

Sytuacja gospodarcza Polski była najbardziej rozpaczliwa w całej Europie Środkowej (być może z wyjątkiem Rumunii), a reformy wprowadzone przez rząd Mazowieckiego, by uporać się z tą sytuacją, były najbardziej radykalne. Minister finansów Leszek Balcerowicz i jego szef sztabu Jerzy Koźmiński wdrożyli drastyczne reformy makroekonomiczne i liberalizujące, tzw. plan Balcerowicza, słusznie nazywany "terapią szokową". Reformy te były przedmiotem zaognionej debaty zarówno wówczas, jak i w późniejszym okresie, ale trudno stwierdzić, czy alternatywne działania przyniosłyby lepsze efekty.

Nowy polski rząd podjął w każdym razie świadomą decyzję, by bolesne reformy gospodarcze wprowadzić od razu, i zaakceptował polityczny koszt początkowych trudności, korzystając ze szczytu swojej siły politycznej. Wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz (1990 rok) / Źródło: Jan Bogacz, Grzegorz Rogiński/PAP Nowi demokratyczni przywódcy mieli nadzieję, że poprawa sytuacji gospodarczej nastąpi przed wyczerpaniem ich mandatu politycznego. Jak skomentował to później Geremek, Polacy zainwestowali kapitał polityczny wyzwolenia w gospodarkę. Wiązało się to ze sporym ryzykiem.

Reformom Balcerowicza towarzyszyły wprowadzane równolegle reformy społeczne. Rząd Mazowieckiego, a po nim rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego za czasów prezydentury Wałęsy, próbował ograniczyć szok związany z transformacją ustrojową. Odpowiednie programy w tym zakresie pomagali opracowywać Jacek Kuroń i Michał Boni – weterani Solidarności oraz ministrowie pracy w rządach odpowiednio Mazowieckiego i Bieleckiego. Ten sam kurs utrzymał późniejszy prawicowy rząd Jana Olszewskiego.

Transformacja w Polsce nie była łatwa. Na scenie politycznej doszło do rozłamu – tzw. wojna na górze doprowadziła do podziału wspieranej przez Solidarność koalicji na nowe partie, których spadkobiercy prowadzą polityczną działalność do dziś. Doszło do gwałtownego wzrostu inflacji i bezrobocia. Pod koniec 1991 roku, podczas pierwszych całkowicie wolnych wyborów, do uzyskania większości w Sejmie potrzebna była koalicja aż siedmiu ugrupowań. Gospodarka robiła bokami. Wielu przedstawicieli amerykańskiej administracji uważało, że klęska Polski jest nieunikniona, a reformy postkomunistyczne są po prostu zbyt trudne.

Tym niemniej administracja prezydenta Busha wzmocniła wsparcie dla Polski. Nowy program pomocowy obejmował wart miliard dolarów fundusz stabilizacji gospodarki, Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (kolejne 240 mln USD) i inicjatywę obniżenia oficjalnego długu Polski wobec państw Klubu Paryskiego o 50 proc.

Polska nie poniosła klęski. Polityczny kapitał wyzwolenia okazał się wystarczający. Reformy odniosły swój skutek. Pracowałem wówczas w ambasadzie USA jako doradca polityczny ambasadora Toma Simonsa i przez cały ten najtrudniejszy okres miałem wrażenie, że wywodzący się z tradycji Solidarności przywódcy postrzegali się jako spadkobiercy poprzednich pokoleń polskich powstańców, walczących o swój kraj. Nieśli w sercach hasła Powstania Warszawskiego i innych polskich powstań. Czułem, że sami sobie nie pozwolą na porażkę.

Polska przetrwała "krzywą J" wstępnej transformacji postkomunistycznej. W kwietniu 1992 roku gospodarka odbiła się od dna. Od tego czasu rosła nieprzerwanie miesiąc do miesiąca, a PKB per capita uległo potrojeniu. W miarę jak wszyscy zaczęli zdawać sobie sprawę z wagi tego sukcesu, uspokoiła się też sytuacja na scenie politycznej.

Model koncepcyjny ("Dlaczego Polska?")

Podczas gdy Polska stała u progu demokracji, wraz z ówczesnym ambasadorem Tomem Simonsem opracowaliśmy argumenty dla amerykańskiego zaangażowania w tym kraju. Oto one:

Nigdy dotychczas ani nie rozważano, ani tym bardziej nie próbowano przeprowadzić transformacji postkomunistycznej. Nie wiadomo, czy jest ona w ogóle możliwa.

Stany Zjednoczone zobowiązały się wspierać demokrację wolnorynkową jako odpowiedź na problemy bloku postkomunistycznego bez pewności, czy plan ten się powiedzie.

Waga przypadku Polski nie była więc jedynie pochodną wielkości kraju, ale faktu, że polskie reformy były z konieczności najgłębsze i najbardziej radykalne ze wszystkich realizowanych w krajach postkomunistycznych (reformy wprowadzone w państwach bałtyckich okazały się równie daleko idące, ale tego wówczas nie wiedzieliśmy).

Dlatego – argumentowaliśmy – jeżeli transformacja postkomunistyczna w Polsce się uda, może się udać i w innych krajach.

Przyznawaliśmy, że powszechny sukces jest mało prawdopodobny, ale – aby amerykańska strategia się sprawdziła – gdzieś musi jednak zostać osiągnięty. Polska była w tym przypadku papierkiem lakmusowym czy też modelem koncepcyjnym.

Latem 1993 roku polska gospodarka nabierała sił i przez kolejne lata trwała na drodze wzrostu. Polacy zaczęli doceniać ten sukces – zatarły się doświadczenia kryzysu, zastąpione przez świadomość nowych możliwości.

Polska zdobyła wolność i pokazała, że III Rzeczpospolita jest realistycznym projektem.

Upadł Układ Warszawski. Jałtański podział Europy odszedł w przeszłość. Polska i jej nowi demokratyczni sąsiedzi poszli własnymi drogami.

Polacy zaczęli zadawać sobie i Amerykanom kolejne pytanie: co dalej?