Gdy nie tak dawno klub wychodził z biedy, rozpaczliwie szukał piłkarzy na castingach i reklamował się w prasie. Założyli go repatrianci. Piast Gliwice, inaczej Piastunki (pieszczotliwie), rzadziej Kurczaki (złośliwie). Właśnie zawstydził futbolową Polskę, choć budżet ma siedem razy skromniejszy od Legii, a trybuny z jedną z najniższych frekwencji spośród krajowych mistrzów w tej części Europy. – Kiedy trzy lata temu zostaliśmy wicemistrzami Polski, wygłosiłem jedno z najgłupszych zdań w życiu: Taka szansa na tytuł już nigdy się nie powtórzy. Dziś muszę to odszczekiwać – mówi były prezes klubu Andrzej Potocki.

Od niedzieli ze wstydu płonie Legia, czerwieni się Lechia. Oba kluby sprawę mistrzostwa miały załatwić między sobą. Siedmiopunktową przewagę nad biedniejszym rywalem roztrwoniły koncertowo, w siedem ligowych kolejek, i od 19 maja polską piłką rządzi Piast. Na krajowym futbolowym podwórku, w Europie niezbyt poważanym, to pierwszy mistrz ze 180-tysięcznych Gliwic i pierwszy mistrz ze Śląska od 30 lat.

Piłkarzy ze stadionu na plac Krakowski blisko centrum miasta zawiózł odkryty autobus. Były chóralne śpiewy, polały się litry szampana. Świętowano do rana.

– Było wesoło. Wspaniałe przeżycie. Kibice, a zjawiło się ich mnóstwo, przywitali nas wyjątkowo. Byłem wzruszony. Jechałem odkrytym autobusem parę razy w Londynie, w Paryżu, ale na wycieczkach, nigdy po mistrzostwie – żartuje dyrektor sportowy Piasta Bogdan Wilk, wspominając niedzielę 19 maja.

Mistrzem w ostatniej kolejce został klub, który rok temu, także w ostatniej kolejce, cudem obronił się przed spadkiem z ligi.

Mizerny budżet, marna frekwencja

Polska ma swój Leicester, tak dziś mówi się o klubie z Gliwic. Trzy lata temu Anglia miała równie nieoczekiwanego mistrza. Przed sensacyjnym sezonem bukmacherzy na mistrzowską koronę Leicester przyjmowali zakłady 5000:1. Czyli szczęśliwiec za jeden postawiony funt zgarniał pięć tysięcy. Po prostu coś nieprawdopodobnego. W Polsce przed sezonem bukmacherzy również nie doceniali Piasta. Za tytuł dla Gliwic płacili nawet 125 złotych za każdą postawioną złotówkę.

U nas wielcy faworyci wyłożyli się na ostatniej prostej. Murowanym była Legia, ze 175-milionowym budżetem. Lechia z dużo mniejszym, ale wciąż jak na polskie realia robiącym wrażenie (45 milionów). Wcześniej z wyścigu o mistrzostwo na własne życzenie wypisał się inny wielki – hurtowo gubiący punkty Lech (75 milionów). Piast wyglądał przy nich jak ubogi krewny. Budżetem nikogo nie miał prawa straszyć, bo takie 25 milionów złotych to dla Legii mniej więcej jedna trzecia tego, ile rocznie przeznacza na pensje swoich przepłaconych gwiazd.

I jeszcze jedno porównanie: Legia za poprzedni mistrzowski sezon sprezentowała piłkarzom rekordowe w historii klubu 6 milionów złotych do podziału. Piast za ostatni sukces również pokusił się o własny rekord. Jego zawodnicy mają obiecane 3 miliony na całą drużynę.

– Będzie mniej niż w Legii w poprzednim sezonie, ale sądzę, że nikt nie będzie narzekał – słyszę w klubie.

Ubogo nowy mistrz Polski prezentuje się również na trybunach. Miał trzecią najgorszą frekwencję w całej lidze – średnio niespełna 5 tysięcy kibiców na mecz i jedną z najniższych spośród piłkarskich mistrzów w tej części Europy. Więcej kibiców ma mistrz Czech, Węgier, a nawet Estonii czy Białorusi.

Stadion w Gliwicach. Pojemność: 9913 osób / Źródło: Newspix

Piast upadł i się odrodził

Gliwice prędko nie ochłoną po historycznym wyczynie, a przecież nie tak dawno Piast był już w piłkarskim grobie. W 1993 roku klubowa kasa świeciła pustkami, drużynę seniorów trzeba było wycofać z czwartoligowych rozgrywek. Klub upadł.

Wskrzeszanie Piasta zaczęło się cztery lata później. Brakowało chętnych do trenowania i grania, toteż działacze wpadli na pomysł zorganizowania swego rodzaju castingu. Swój pomysł ogłosili – tu też było oryginalnie – w miejscowej prasie.

"Zarząd Klubu GKS Piast (…) zamierza ponownie powołać do życia zespół piłkarski seniorów, który zacząłby grać w klasie B od nowego sezonu 1997/98. W związku z podjętą decyzją prosi się zainteresowanych grą w naszym zespole zawodników o przybycie na I spotkanie organizacyjno-informacyjne (...) Równocześnie informujemy, że regularne zajęcia treningowe przyszłego zespołu seniorów odbywać się będą w środy i piątki o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych piłkarzy" – zachęcano na łamach "Nowin Gliwickich".

Ogłoszenie pomogło. Zespół reaktywowano i rozpoczął się marsz klubu z B klasy (w Polsce to ósmy szczebel rozgrywkowy) do ekstraklasy. Trwał 11 lat.

Rok 1997. Piast rozpaczliwie szukał piłkarzy / Źródło: twitter.com/rkedzior

Piast, zakład fotograficzny i drób

W porządku. Piast wrócił na piłkarską mapę Polski, ale do dziś mało kto wie, skąd ta nazwa. Co ma klub wspólnego z pierwszą polską dynastią?

Okazuje się, że nie nazwano go wcale na cześć Bolka I Surowego czy innego Mieszka Plątonogiego, jak poza Śląskiem się przypuszcza. Żeby to wytłumaczyć, trzeba cofnąć się w czasie.

– Wyjaśnienie tej zagadki jest proste. Otóż Stanisław Kamiński miał zakład fotograficzny Piast, w którym odbyło się zebranie założycielskie klubu w czerwcu 1945 roku. Kamiński zaproponował właśnie tę nazwę – wyjaśnia były prezes Piasta Andrzej Potocki, gliwiczanin z krwi i kości, współtwórca książki "Gliwicki futbol – zarys dziejów".

W postawieniu na taką nazwę Potocki dopatruje się również kwestii politycznych. – Piast założyli ludzie, którzy byli ofiarami przesuwania polskich granic. Byli przybyszami z Kresów Wschodnich, repatriantami, a Ziemie Odzyskane potrzebowały silnej ideologicznej podbudowy, potwierdzenia przynależności do Polski. Wtedy mówiono i pisano o piastowskim rodowodzie Śląska, stąd ten Piast. Zresztą to niejedyny klub na Ziemiach Odzyskanych, który tak się nazywa. Piast był w Brzegu i Nowej Rudzie, ale to my byliśmy pierwsi – podkreśla z dumą w głosie Potocki.

Więcej problemów stwarza wyjaśnienie pochodzenia Piastunek, innego określenia gliwickiego klubu. – Moim zdaniem ta pieszczotliwa nazwa jest naleciałością lwowską. Wymyślili to określenie lwowscy kibice. Pamiętam, że gdy byłem dzieckiem i zacząłem chodzić na mecze, był to rok 1974, było powszechnie używane. Teraz rzadziej, głównie przez starszych kibiców – tłumaczy były prezes Piasta.

Złośliwi, ci ze Śląska, wynaleźli jeszcze jeden synonim gliwickiego klubu – Kurczaki. Istnieje teoria, że to z powodu podobieństwa orła z herbu Piasta właśnie do drobiu. Tak mają twierdzić kibice Górnika Zabrze. Potocki ma swoją teorię: – Pamiętam, że na stadionie w Gliwicach, przed budową nowego, bardzo długo wisiała reklama firmy drobiarskiej. Przyznaję, że wyglądało to dziwacznie. Może to stąd?

Piast sensacyjnym mistrzem Polski / Źródło: Newspix

Niedrogo kupują, słono sprzedają

Gdy pytam w Gliwicach, skąd ten sukces, słyszę trzy słowa: piłkarze, trener, działacze.

Działacze, bo uzdrowili klubowe finanse. Spłacono długi i pierwszy raz w historii Piasta po stronie zysków odnotowano tak poważną sumę. Rok obrotowy od lipca 2017 roku do czerwca 2018 roku zamknięto kwotą 2,5 miliona złotych na plusie.

O finansową stabilność Piasta dba również miasto, które jest większościowym udziałowcem klubu. Ze sprawozdań Piasta w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że do klubowego skarbca wpływa co roku 13 mln złotych.

– Jesteśmy jednym z niewielu klubów, w których piłkarze terminowo dostają całe pensje. Warunki do pracy mają bardzo dobre – zachwalał w trakcie sezonu prezes Paweł Żelem.

W Gliwicach nie szastają pieniędzmi, ale doskonale wiedzą, jak niedrogo kupić i słono sprzedać. Przed sezonem klubowi księgowi pękali z dumy, bo za wytransferowanie czterech piłkarzy na konto Piasta wpłynęły 4 miliony złotych.

W klubie sztukę pozyskania dobrych, jak się okazuje, zawodników za półdarmo albo za darmo opanowano do perfekcji. Piast szuka wszędzie, ale głównie stawia na mało popularne kierunki. Ekwadorski pomocnik Joel Valencia został właśnie najlepszym piłkarzem sezonu, a przyszedł z FC Koper. To liga słoweńska. Napastnika Piotra Parzyszka znaleziono w drugiej lidze holenderskiej, bramkarz Frantisek Plach trafił do Gliwic z ostatniej drużyny ligi słowackiej, a obrońca Mikkel Kirkeskov – ze spadkowicza ligi norweskiej. Twardziele Jakub Czerwiński i Tomasz Jodłowiec zostali skreśleni w Legii, w Piaście świetnie się odnaleźli.

– Zakasaliśmy rękawy. Najpierw trzeba było uporządkować kadrę. Paru zawodników odeszło, kilku przyszło. Ci, którzy zostali, usłyszeli od nas, że wierzymy w nich, że potrafią grać w piłkę. Wiedzieliśmy, że będzie lepiej, ale z ręką na sercu przyznaję: nie wiedzieliśmy, że będzie aż tak dobrze. Przez cały sezon powtarzaliśmy sobie, że nie myślimy o miejscu na koniec sezonu, nie stawialiśmy sobie długoterminowych celów. Później wszystko samo się urodziło: nazbieraliśmy tyle punktów, że awansowaliśmy do najlepszej ósemki, następnie okazało się, że gramy o medal. Gdy byliśmy pewni srebra, to zadaliśmy sobie pytanie: To czemu nie próbować o ten najcenniejszy medal? – streszcza klubową strategię dyrektor sportowy Bogdan Wilk.

Joela Valencię, najlepszego piłkarza sezonu, Piast znalazł w Słowenii / Źródło: Newspix

Król Waldek przeniósł stolicę do Gliwic

Puzzle skomplikowanej układanki poskładał Waldemar Fornalik, były selekcjoner, któremu z reprezentacją zupełnie nie wyszło. Przegrał eliminacje do mundialu w 2014 roku i musiał na nowo budować swoją reputację.

W Gliwicach jednemu piłkarzowi zmienił na boisku pozycję, innemu pokazał, że mocno mu ufa, a w szatni stworzył rodzinną atmosferę. To wypaliło. Klub, który w poprzednim sezonie do ostatniej chwili bił się o pozostanie w ekstraklasie, w tym dopiero co zakończonym zawstydził wszystkich.

– Coś ciekawego zrodziło się w tym mieście. Pokazaliśmy, że tytuł nie jest przypisany do najbogatszych. Każdy klub może zdobyć mistrzostwo, to zależy od ludzi i od tego, jak się pracuje – podsumował po ostatnim meczu sezonu trener Fornalik.

W Gliwicach, tak jak wcześniej w jego ukochanym Chorzowie, mówią o nim "Waldek King". I że Król Waldek przeniósł futbolową stolicę Polski z Warszawy do Gliwic.

"Waldek King". Główny architekt sukcesu w Gliwicach / Źródło: Newspix

Gdy on świętuje z Piastem, Ruch Chorzów, który wcześniej trenował i z którym świętował mistrzostwo Polski jako piłkarz w 1989 roku, szoruje po dnie. Ruch najpierw spadł z ekstraklasy, w kolejnym roku zleciał z pierwszej, a w tym nie utrzymał się w drugiej lidze. Kibice dla działaczy przygotowali taczki.

Dziś mało kto pamięta, że przed mistrzowskim sezonem posada Fornalika wisiała na włosku. W gliwickim klubie zastanawiano się, czy go nie zwolnić.

Szefowie zapytali o zdanie dyrektora Wilka. – Powiedziałem tak: Jeśli to ode mnie by zależało, to trener powinien zostać. Na jego korzyść świadczą doświadczenie i charyzma. Cieszę się, że miałem rację – przyznaje dziś z satysfakcją Bogdan Wilk.

Nosa miał także Andrzej Potocki. – Gdy zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski w 2016 roku, wygłosiłem jedno z najgłupszych zdań w moim życiu: Taka szansa na mistrzostwo już się nigdy nie powtórzy. Muszę teraz odszczekiwać. Ale muszę się też pochwalić, że po 30 kolejkach, gdy na siedem meczów przed końcem mieliśmy dużą, siedmiopunktową stratę do Legii i Lechii, stwierdziłem, że nie walczymy o żadne puchary, a o mistrzostwo Polski. Wtedy ze mnie się śmiano – przypomina były prezes śląskiego klubu.

Eldorado czeka

Za chwilę mistrzów czeka gra w europejskich pucharach. Piast zacznie starania o Ligę Mistrzów od pierwszej rundy kwalifikacyjnej. Musi pokonać cztery przeszkody, teoretycznie mocniejsze zespoły, bo w żadnej z faz polski zespół nie może liczyć na rozstawienie.

Do podniesienia są wielkie pieniądze. Nawet jeśli Piast zostanie wyeliminowany już w pierwszej rundzie, zgarnie niemało – 1,2 miliona złotych. Gdyby jakimś cudem sforsował bramy, to za nimi czekają pieniądze, o jakich w Gliwicach nie marzyli. Za awans do Ligi Mistrzów przewidziana jest premia w postaci 15,25 miliona euro, czyli jakieś 66 milionów złotych.

Kwota niewyobrażalna. Ale w Piaście znają się na cudach.