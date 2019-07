Podziel się



Był jednym z głównych antykomunistycznych jastrzębi w polskim Kościele. W stanie wojennym zdecydowanie stanął po stronie opozycji. Ale był też przez 16 lat kontaktem operacyjnym SB i kandydatem na tajnego współpracownika (nigdy nie został zwerbowany). Dziś kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi zarzuca się, że poręczył za księdza pedofila i że sam 30 lat temu molestował 15-latka. Za to miał stracić honorowe obywatelstwo Wrocławia. Obraz duchownego, w którego świetle grzało się wielu polityków, lubianego i cenionego, od kilku tygodni pęka.

Kardynał Henryk Gulbinowicz 17 października tego roku skończy 96 lat. Jego zawołanie biskupie to "Patentia et Caritas" – "Cierpliwość i Miłość". Dolnośląski Kongres Kobiet złożył niedawno do rady miejskiej we Wrocławiu wniosek o odebranie mu tytułu honorowego obywatela, który przyznano mu w 1996 roku.

Głosowanie nad petycją w tej sprawie odbyło się w czwartek 4 lipca i odrzucono wniosek o jej dalsze procedowanie. Za dalszymi pracami głosowało dziesięciu radnych: trzech z Nowoczesnej, jeden z SLD i sześciu z Koalicji Obywatelskiej, przeciwko było piętnastu – dwunastu z PiS, dwóch z Sojuszu dla Wrocławia i jedna radna z Koalicji Obywatelskiej. Zdecydowały więc głosy tych, którzy się wstrzymali: dwa z SLD, jeden z Nowoczesnej i dwa z Koalicji Obywatelskiej. Kardynał honorowy tytuł utrzymał.



Dziecko Wileńszczyzny

Henryk Gulbinowicz, dziecko z ziemiańskiej rodziny z Wileńszczyzny, święcenia przyjął z rąk arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego w 1950 roku - w szczycie terroru stalinowskiego.

Pierwszy różaniec dostał od przygotowującej go do spowiedzi i pierwszej komunii siostry Wandy Bonaszewskiej, przyjaciółki matki, stygmatyczki, późniejszej więźniarki sowieckich łagrów.

W przedwojennym Wilnie przeszedł pierwszą lekcję polityki – któregoś dnia, kiedy szedł z ciotką, zobaczył grupę chłopców w charakterystycznych koszulach, z przypiętymi do piersi mieczykami Chrobrego. Skandowali: "Falanga walczy, Falanga czuwa, Falanga z Polski Żydów usuwa".

Cofnęli się z ciotką na skraj chodnika. Tą samą ulicą szła starsza Żydówka, którą ci chłopcy w mundurach popchnęli tak, że się przewróciła. Henryk zapamiętał, że ciotka zaczęła kląć. Zjawili się ludzie, którzy pomogli leżącej kobiecie wstać. To doświadczenie sprawiło, że jako metropolita wrocławski wspierał powstanie Dzielnicy Wzajemnego Szacunku – miejsca, w którym Żydzi, katolicy, protestanci i prawosławni udowadniają, że tolerancja religijna nie jest pustym hasłem. Od lat dzielnica jest jedną z atrakcji turystycznych miasta, a jej sukces wykorzystano do ukucia jednego z haseł reklamujących stolicę Dolnego Śląska – "Wrocław. Miasto spotkań".

Metropolita wrocławski wspierał powstanie Dzielnicy Wzajemnego Szacunku / Źródło: Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Gulbinowicz urodził się w Szukiszkach na Wileńszczyźnie w 1923 roku. Rozpieszczały go ciotki, kochała matka, ale beztroska skończyła się wraz z wybuchem wojny we wrześniu 1939 roku. Kiedy na Wileńszczyznę wkroczyli Rosjanie, Gulbinowiczowie znaleźli się na listach proskrypcyjnych - datę wywózki na Sybir wyznaczono na 24 lipca 1941 roku. Ich dom był stałą kwaterą zbrojnego podziemia. Kościół w Bujwidzach, gdzie przystąpił do pierwszej komunii, był miejscem uroczystych zaprzysiężeń żołnierzy Polski Podziemnej. Rotmistrz Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko" / Źródło: Domena pubiczna Wikipedia To na terenie Bujwidz działał rotmistrz Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko".



Rosjanie Gulbinowiczów wywieźć nie zdążyli. Niemcy hitlerowskie zaatakowały Związek Radziecki. W październiku 1944 roku, kiedy Rosjanie znów pojawili się na Wileńszczyźnie, Henryk wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie. Kleryków, księży i arcybiskupa Jałbrzykowskiego do opuszczenia murów uczelni w lutym 1945 roku zmusiło NKWD. Arcybiskup rozesłał chłopców do podwileńskich parafii. Henryk trafił do Rudomina, gdzie w lipcu zdał maturę. Miesiąc później ewakuował się do seminarium w Białymstoku.

Gdzie Białystok, gdzie Wrocław

Na księdza wyświęcił go arcybiskup Jałbrzykowski w 1950 roku. Młody ksiądz zaczął studia z teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – ukończył je w 1955 roku doktoratem na temat niewolnictwa, własności i pracy w pismach św. Ambrożego. Z Lublina trafił do Białegostoku, gdzie był wikarym i organizował duszpasterstwo studentów Akademii Medycznej, a od 1959 roku pracował w Wyższym Seminarium Duchownym "Hosianum". 12 stycznia 1970 papież Paweł VI mianował go administratorem apostolskim części archidiecezji wileńskiej w granicach Polski z siedzibą w Białymstoku.

Z raportu tajnego współpracownika ps. Głowacki ze stycznia 1970 roku można poznać opinię kardynała Stefana Wyszyńskiego na temat Gulbinowicza: "(...) Wyszyński mówił do księży, że jest to młody i obrotny człowiek, mający dar łatwego kontaktowania się z ludźmi. Jest uprzejmy i taktowny".



Jak to się stało, że metropolita białostocki trafił do Wrocławia?

Po śmierci kardynała Bolesława Kominka w marcu 1974 roku stanowisko metropolity wrocławskiego przez dwa lata było nieobsadzone. Ten czas można nazwać okresem zimnej wojny między władzami PRL a Kościołem. Te pierwsze chciały na ziemiach zachodnich mieć człowieka przewidywalnego. Pamiętano furię Władysława Gomułki, kiedy episkopat w 1965 roku wystosował słynny list do biskupów niemieckich, w którym padły słynne słowa: "przebaczamy i prosimy o wybaczenie". Wiedziano, że jego autorem był Kominek, który, obejmując tę archidiecezję, miał posprzątać po "księżach patriotach", wspierających system komunistyczny.



Msza w intencji Jana Pawła II po zamachu na papieża (Wrocław, 1981 rok) / Źródło: Adam Hawałej/PAP

Prymas Polski miał jasny przekaz z Watykanu - żadnych ustępstw wobec komunistów.

W efekcie każdy kandydat Kościoła był przez władze torpedowany. Możliwość wpływu państwa na władze kościelne wynikała z przyjętego jeszcze w 1953 roku dekretu Rady Państwa o obsadzie stanowisk kościelnych, od początku kontestowanego przez Kościół.

Aż w 1975 roku do Kazimierza Szablewskiego, szefa zespołu ds. kontaktów roboczych ze Stolicą Apostolską przy ambasadzie PRL w Rzymie, z Warszawy wysłano szyfrogram. "Spotkajcie się z Casarolim i przekażcie: Rząd wyraził zgodę na obsadę Wrocławia. Kandydatem jest biskup Gulbinowicz z Białegostoku. (…) Nie jest to rozwiązanie najlepsze, ale chcieliśmy przerwać impas".

Agostino Casaroli, o którym mowa w tej depeszy, był wtedy wpływowym urzędnikiem kurii rzymskiej. Szczytem jego kariery będzie stanowisko sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, dzięki któremu mógł kreować nową politykę Watykanu wobec krajów bloku wschodniego, zyskując przydomek "Kardynał Pierestrojka".



W połowie lat 70. Gulbinowicz w środowisku kościelnym był znany jako rzutki organizator. I realista. Z raportów pisanych przez tajnych współpracowników można było się dowiedzieć, że jest niekonfliktowy, jowialny i że da się prowadzić przez inteligentniejszych ludzi.

Archidiecezję wrocławską objął 12 stycznia 1976 roku, ingres odbył 2 lutego. Arcybiskup miał wtedy 53 lata. Dwa lata później, w 1978 roku, papieżem został Polak, Karol Wojtyła. A w sierpniu 1980 roku wybuchły strajki i zaczął się karnawał Solidarności.



Wpływy Watykanu

Dowodem na rosnącą pozycję Gulbinowicza, nie tylko w episkopacie, jest misja, jaką w 1975 roku zlecił mu prymas Stefan Wyszyński – w Rzymie na zjeździe Roku Świętego Polonii miał załatwić drażliwą politycznie sprawę. Znajdujące się w granicach ZSRR diecezja pińska i lwowska miały obchodzić jubileusze. Pierwsza 50-lecie istnienia, druga – 600-lecie. Należało przekonać Pawła VI, by włączył się w uroczyste obchody. Gulbinowicz prośbę prymasa miał przekazać przez arcybiskupa Luigiego Poggiego, który od 1973 roku był wysłannikiem z nadzwyczajnymi pełnomocnictwami do przywrócenia relacji z państwami zza żelaznej kurtyny – Polską, Węgrami, Czechosłowacją, Rumunią i Bułgarią. Dwa lata później Poggi stanie na czele delegacji Watykanu ds. stałych kontaktów roboczych z Polską.



W 2011 roku Gulbinowicz opowiedział autorce tego artykułu w książce "80 milionów. Historia prawdziwa", jak wyglądało spotkanie z włoskim arcybiskupem, po raz pierwszy ujawniając sprawę trzymaną wiele lat w tajemnicy.



– Poggi, jak przeczytał moją prośbę, to aż podskoczył. "To nowy akt polityczny Episkopatu Polski! Pińsk jest na Białorusi, a Lwów na Ukrainie!". Prawdę mówił, ale we mnie wstąpił Duch Święty albo wszystkie diabły i zacząłem mu tłumaczyć – opowiadał kardynał.



Poggi usłyszał więc od niego: "Proszę waszej ekscelencji, jeżeli ja, pracujący w Białymstoku, na Boże Narodzenie, Wielkanoc i na Boże Ciało w kazaniu nie wspomnę o tych naszych archidiecezjanach, którzy żyją poza granicami Polski, to zaraz mam delegacje z Litwy albo z Białorusi i słyszę: "czy wy już nas sprzedaliście bolszewikom?".



– Audiencja dobiegała końca i wtedy on mnie zapytał, czy chciałbym rozmawiać z sekretarzem stanu. Ówcześnie był nim Jean-Marie Villot, Francuz i wielki monsignore. Oczywiście, że chciałem. Ale okazało się, że muszę napisać raport powtarzający to, co powiedziałem arcybiskupowi Poggiemu, żeby tak ważnej personie nie zabierać cennego czasu.

Spotkanie z kardynałem Villotem odbyło się następnego dnia. W samo południe. Rozmowa trwała 43 minuty.

– Kiedy wychodziliśmy z tłumaczami, to sekretarz sekretarza stanu zapytał jednego z nich, co to za biskup, bo koronowane głowy to na audiencji są najwyżej 15 minut.

Nawet ponad 40 lat po tym zdarzeniu kardynał nie krył dumy.



Na tym spotkaniu watykański sekretarz stanu zaprzysiągł Henryka Gulbinowicza jako odpowiedzialnego ze strony Rzymu za sprawy Kościoła katolickiego na terenie całego Związku Radzieckiego. Tajnie i tylko przed Watykanem.

Il Grande Vecchio

Tę misję i wpływy Gulbinowicza, nie tylko w kurii rzymskiej, w 1984 roku na łamach włoskiego dziennika "L'Espresso" opisał dziennikarz Giancesare Flesca w artykule "Krety Boga. Watykan i katolicy w ZSRR". Metropolitę Wrocławia nazwał w nim Il Grande Vecchio, Wielkim Starcem – porównując go do Hassana ibn-Sabbaha, przywódcy sekty asasynów, uważanej za pierwszą w historii grupę terrorystyczną.



"Oczywiście nie chodzi o terrorystę, ale o 60-letniego duchownego, anielskiego i pyzatego posiadacza nadzwyczajnego poczucia humoru, arcybiskupa Henryka Gulbinowicza, metropolitę Wrocławia. Oficjalnie jest tylko numerem 2 w hierarchii Kościoła katolickiego w Polsce, ale w rzeczywistości ważniejsze są jego nieformalne wpływy – został wyznaczony przez Wojtyłę do organizowania i koordynowania pracy ewangelizacyjnej Kościoła za żelazną kurtyną, przede wszystkim w tych republikach radzieckich, gdzie żyje 10 milionów katolików" - relacjonował włoskiemu czytelnikowi, podkreślając, że Gulbinowicz jest reżyserem strategii Kościoła w tej części świata, a za swoje inicjatywy odpowiada tylko przed Bogiem Ojcem i Papieżem Polakiem. Przed tym papieżem, który podczas swojego pontyfikatu stał się orędownikiem odrodzenia wiary w krajach realnego socjalizmu.

"Oczywiście nie chodzi o terrorystę, ale o 60-letniego duchownego, anielskiego i pyzatego posiadacza nadzwyczajnego poczucia humoru, arcybiskupa Henryka Gulbinowicza" / Źródło: Adam Hawałej / PAP

"Z terroryzmem monsignore Gulbinowicz ma wspólne tylko tajne reguły, a więc konspiracyjne zasady i życie pełne przygód, nie wolne od ryzyka". Flesca uznał też, że warto włoskim czytelnikom napisać, iż zaledwie dwa tygodnie przed jego rozmową z metropolitą wrocławskim, Gulbinowiczowi podpalono samochód.

"Kiedy przyszli z milicji od Jaruzelskiego i obiecali mu, że wytargają winnych za uszy, odpowiedział: – Jacy winni? Dobrze wiecie, lepiej niż ja, że mój samochód zapalił się sam. Teraz opowiada tę historię ze swadą i talentem wielkiego gawędziarza, nie przestając uśmiechać się ani na chwilę".

Samochód arcybiskupa został podpalony 19 maja 1984 roku - kilka miesięcy przed zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki - w Złotoryi, gdzie ordynariusz pojechał na bierzmowanie.

Próba charakteru do działań w podziemiu

Henryk Gulbinowicz ukrył pieniądze "S" w swoim pałacu. 3 grudnia 1981 roku, na 10 dni przed stanem wojennym, Józef Pinior, rzecznik finansowy dolnośląskiej Solidarności, podjął z konta związku 80 milionów złotych. Kraj stał w obliczu strajku generalnego, nie można było wykluczyć uderzenia ze strony rządzących. Zdecydowano, że związek musi zabezpieczyć pieniądze na wypadek konieczności przejścia do działań w podziemiu.



Dziesięć dni później, nad ranem, w drzwiach pałacu arcybiskupiego stanął generał Kazimierz Stec. Przyjechał poinformować metropolitę, że Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadziła stan wojenny, Solidarność została rozwiązana, a dalsza jej działalność będzie nielegalna. Gulbinowicz zapisał wtedy na kartce bezpośredni numer do generała. To dzięki jego interwencji w ciągu kilku miesięcy udało się doprowadzić do wypuszczenia z ośrodków internowania co najmniej kilkunastu osób, między innymi matematyka, profesora Stanisława Hartmanna.



Jeszcze w grudniu 1981 roku zaczął działać Arcybiskupi Komitet Charytatywny. Gulbinowicz jednoznacznie stanął po stronie Solidarności, oskarżając władze o wypowiedzenie wojny narodowi. W jego pałacu w początkach 1982 roku ukrywał się Władysław Frasyniuk, który stanął na czele powstałych w pierwszych dniach stanu wojennego struktur opozycyjnych.



Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Solidarność. Z prawej Władysław Frasyniuk, członek NSZZ "Solidarność", przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk (1981 rok) / Źródło: Adam Hawałej/PAP

W marcu 1982 roku metropolita pojechał do obozu internowania w Kamiennej Górze – kiedy dowiedział się, że ośrodek zlokalizowano na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross Rosen, doprowadził do przeniesienia osadzonych do Nysy. Tam pojechał w kwietniu i udało mu się uzyskać od komendanta zgodę na wizyty lekarki z zewnątrz – zbierała informacje o internowanych i przekazywała via Arcybiskupi Komitet Charytatywny dalej.

Jesień 1982 roku to fala aresztowań przywódców wrocławskiej opozycji. Wpadają Władysław Frasyniuk, Barbara Labuda, Piotr Bednarz. Józef Pinior zostaje aresztowany w kwietniu 1983 roku. Metropolita decyduje o zamrożeniu ukrytych u siebie pieniędzy – mimo żądań ze strony opozycjonistów, którzy zostali na wolności. Twierdzi, że przywódcy siedzą w więzieniach, więc on będzie czekać, aż wyjdą i nie da nikomu ani złotówki.



Czekał do listopada 1984 roku, kiedy w drzwiach rezydencji biskupów wrocławskich stanęli Władysław Frasyniuk i Józef Pinior. Henryk Gulbinowicz zaprosił ich na kolację. Mieli rozmawiać o tym, co zrobić z funduszami Solidarności. Metropolita zaproponował zamianę złotówek na dolary. Jak przeprowadził tę operację? Nie wiadomo. Waldemar Krzystek w filmie "80 milionów" stworzył fikcyjną opowieść, zgodnie z którą zrobiono to przez cinkciarzy – zinfiltrowane przez bezpiekę środowisko. Kardynał nigdy nie zdradził, jak to się stało, że podziemna "S" we Wrocławiu ze stanu wojennego wyszła z kwotą 50 tysięcy dolarów.



Przypuszczano, że kardynał złotówki wymienił na twardą walutę kanałami kościelnymi. Gulbinowicz pokpiwał, że przecież nie woził do Watykanu walizek z pieniędzmi. Jedna z teorii mówi, że operację przeprowadzono, wykorzystując do tego inwestycje kurii, a dokładniej fundusze przeznaczane na budowę nowych kościołów. Wpłaty, wypłaty, datki. Kto by się w tym wszystkim połapał? Jedno jest pewne: musiał mieć na te operacje zgodę Watykanu.



Metropolita w 1983 roku przyjął we Wrocławiu Jana Pawła II. Msza święta na torze wyścigów konnych była wielką patriotyczną manifestacją wolności. To dzięki staraniom Gulbinowicza w 1997 roku we Wrocławiu odbył się też 46. Kongres Eucharystyczny. Rok wcześniej radni miejscy przyznali kardynałowi tytuł honorowego obywatela miasta. To był czas triumfów metropolity, który niezależnie od zdolności organizacyjnych i wpływów politycznych był po prostu lubiany.



Kardynał Henryk Gulbinowicz i Jan Paweł II (Wrocław, 1997 rok) / Źródło: Janusz Rosikoń/Fotonova



W 2018 roku w Hali Stulecia odbyły się jego 95. urodziny. Przyszło na nie kilka tysięcy wrocławian. Jubilat powiedział do nich, wywołując salwy śmiechu: – Serdecznie dziękuję za piękne i głębokie przemowy, których ze względu na starość nie słyszałem.



Koncert z okazji 95. urodzin kardynała Henryka Gulbinowicza / Źródło: Mieczysław Michalak/Agencja Gazeta

Czas oskarżeń

W połowie maja 2019 roku z filmu Marka i Tomasza Sekielskich miliony Polaków dowiedziały się, że kardynał w 2005 roku poręczył za księdza, u którego znaleziono pornografię dziecięcą. Księdza przerzucono do innej diecezji, umożliwiając mu tym samym krzywdzenie dzieci.

Kilka dni po premierze filmu w sieci pojawiło się oskarżenie, że w 1989 roku metropolita miał molestować 15-letniego chłopaka. Sprawą Karola Chuma, który twierdzi, że jest ofiarą kardynała, błyskawicznie zajęła się Fundacja "Nie lękajcie się".



Rafał Dutkiewicz, były prezydent Wrocławia, który rok temu organizował urodziny Henryka Gulbinowicza, bezradnie rozkłada ręce i mówi Magazynowi TVN24: – Zacznijmy od tego, że Wrocław kardynałowi bardzo dużo zawdzięcza. Władek Frasyniuk ostatnio powiedział, że w stanie wojennym był postacią pomnikową. Jego zachowanie w stosunku do internowanych i ta mocna postawa sprawiały i sprawiają, że ta część jego osoby była obdarzona szacunkiem. Nie potrafię się jednak odnieść do kwestii, które się w tej chwili pojawiają w mediach czy w sieci. Podczas mojej bardzo długiej znajomości ze środowiskiem, nazwijmy to Ostrowa Tumskiego, a więc skupionym wokół kurii, nigdy, powtórzę, nigdy nie spotkałem się z takimi zarzutami. Nie przesądzając, trzeba wyraźnie powiedzieć: czyny naganne są zawsze naganne.

Mecenas Artur Nowak z ramienia Fundacji "Nie lękajcie się" reprezentujący Karola Chuma złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przez kardynała Henryka Gulbinowicza przestępstwa doprowadzenia osoby niepełnoletniej do tzw. innej czynności seksualnej. Adwokaci reprezentujący byłego metropolitę wezwali do zaprzestania publikowania i rozpowszechniania nieprawdziwych, niepotwierdzonych informacji naruszających jego dobre imię.



Zarzuty ze strony Karola Chuma wyjaśnia delegat wrocławskiej kurii, który spotkał się z mężczyzną oskarżającym kardynała o molestowanie. Prokuratura jak na razie nie podjęła czynności w sprawie.

Kandydat na tajnego współpracownika

Oskarżenia dotyczące molestowania to jednak nie koniec. Instytut Pamięci Narodowej wydał właśnie książkę Rafała Łatki "Episkopat Polski wobec stosunków państwo–Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989", w której autor pisze o Gulbinowiczu, że był w wąskiej grupie antykomunistycznych jastrzębi w episkopacie, pozwalających sobie na kontestowanie zachowawczej wobec władz postawy prymasa Józefa Glempa. Okładka książki "Episkopat Polski wobec stosunków państwo – Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989" / Źródło: IPN



Łatka ujawnia jednak też, że Gulbinowicz udzielający jawnego wsparcia opozycjonistom, z tego powodu intensywnie inwigilowany przez SB, jednocześnie od 1969 roku do października 1985 prowadził rozmowy z wysokimi rangą funkcjonariuszami Departamentu IV MSW, będąc kontaktem operacyjnym i kandydatem na tajnego współpracownika. Nigdy jednak nie został zwerbowany ani nie podpisał zobowiązania do współpracy z bezpieką, choć spotykał się z jej funkcjonariuszami.

"Ich atmosfera była przyjazna, a ksiądz (następnie biskup i arcybiskup) Gulbinowicz podchodził do funkcjonariuszy SB ze zrozumieniem i z sympatią" – cytuje Łatka ocenę z kwestionariusza kandydata na TW.



Pierwsza rozmowa z oficerem bezpieki odbyła w listopadzie 1969 roku – podpułkownik Józef Maj poinformował Gulbinowicza, że najprawdopodobniej dostanie sakrę biskupią i obejmie diecezję białostocką.

Łatka stawia tezę, że Gulbinowicz zgodził się na to spotkanie, bo chciał ułożyć sobie relacje z władzami. Istotniejsze jest jednak to, że w tym czasie SB gromadziła donosy tajnych współpracowników, z których wiedziano, że Gulbinowicz w Białymstoku i w okresie pracy w seminarium w Olsztynie prowadził niemoralne życie. Nie zaszantażowano go jednak tymi informacjami, ale starano się je potwierdzić w kilkunastu źródłach. Czy ta wiedza stała za uznaniem kandydata, który miał zastąpić kardynała Kominka, jako łatwego do prowadzenia?

Na pewno już w 1969 roku przy Gulbinowiczu pracował TW "Orion", którego tożsamości nie ustalono do dzisiaj. Z zachowanych raportów wynika, że z jednej strony buntował biskupa przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu, z drugiej podpowiadał podtrzymywanie relacji z SB, bo dzięki temu będzie mógł on załatwiać z korzyścią dla Kościoła wiele spraw.



Wiadomo też, że byli księża podejrzewający Gulbinowicza o szczególne relacje z bezpieką – kiedy był rektorem seminarium w Olsztynie w 1969 roku, starał się o paszport. Najpierw mu go odmówiono, ale po kilku dniach jednak przyznano. Sprawa tak wzburzyła jednego z wykładowców, księdza Michonia, że w gronie profesorów powiedział: "Sprawa jest jasna – ksiądz Gulbinowicz zawarł umowę z określoną instytucją i paszport otrzymał".



Jak donosił tajny współpracownik, oburzony ksiądz apelował też do innych wykładowców i alumnów, by nie ufali rektorowi, bo "na pewno niejednego profesora, księdza i alumna sprzeda".

Z informacji ujawnionych przez Rafała Łatkę wynika, że Gulbinowicz prowadził swoistą grę z bezpieką. Nie zgadzał się na spotkania w hotelach, ale w willi MSW w Konstancinie już tak. Chętnie mówił o duchu wzajemnego zrozumienia, jednocześnie dbając o konspirację, co sugerowałoby, że nie ujawnił kontaktów z bezpieką prymasowi Wyszyńskiemu.



Po wprowadzeniu stanu wojennego spotkał się 1 lutego 1982 roku z szefem wrocławskiej bezpieki, pułkownikiem Czesławem Błażejewskim, który przekonywał go, że Kościół powinien się włączyć w stabilizację sytuacji w Polsce. Gulbinowicz przyznał, że Kościołowi też na tej stabilizacji zależy, ale on sam niewiele może, po czym wytoczył armatę z zarzutami wobec komunistów: siły porządkowe nadużywają przemocy, należy zwolnić ludzi nauki, których niepotrzebnie izolowano, i okazać wyrozumiałość młodzieży, Kościół nie nawołuje do działalności opozycyjnej, a jeśli jacyś księża tak robią, wynika to z tego, że nie wszyscy są zdyscyplinowani.



To podczas tego spotkania szef wrocławskiej bezpieki zażądał od zaskoczonego metropolity wyjaśnień, gdzie schował 80 milionów "S". Ten wymigał się od odpowiedzi, twierdząc, że nic nie wie o tych pieniądzach. I to z tego spotkania w archiwach IPN jest zdjęcie obu rozmówców zrobione zza weneckiego lustra – w gabinecie szefa bezpieki, który po spotkaniu wysłał raport do generała Czesława Kiszczaka z propozycją, by metropolicie postawić zarzut paserstwa w związku z posiadaniem 80 milionów "S". I zasugerował rewizję w pałacu arcybiskupim.



Szef wrocławskiej bezpieki pułkownik Czesław Błażejewski i kardynał Henryk Gulbinowicz / Źródło: IPN



Kiszczak nie zgodził się ani na jedno, ani na drugie.

Kontakty hierarchy z bezpieką skończyły się w 1985 roku, kiedy metropolita miał już kapelusz kardynalski. Na ostatnim spotkaniu zażądał od oficera SB delegacji na piśmie od jego przełożonych, stwierdził też, że rząd powinien się przede wszystkim zająć długami i wyprowadzeniem gospodarki z kryzysu. Esbek w swoim raporcie napisał, że to znak, iż "Henryk" chce unikać kontaktów typu operacyjnego.



Działacze dawnej opozycji solidarnościowej mówią wprost: – Kardynał to gracz. Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, a interes Kościoła ponad wszystkim.

A jeden z wrocławskich dziennikarzy przypomina historię z czasów, kiedy prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski: – W gminie pod Wrocławiem otwierano szkołę. Zaproszono Kwaśniewskiego i kardynała. Najpierw słowo powiedział prezydent. Potem kardynał, który wziął do ręki kropidło, pokropił wszystkich i jakby nigdy nic podał to kropidło Kwaśniewskiemu. Wszyscy zbaranieli. Włącznie z prezydentem, który po chwili odzyskał refleks. W jakimś sensie ta scena jest symboliczna. Kościół władzę świecką musi oswoić, podejść, ale cel jest jeden – zysk instytucji. Bo władza się zmienia, a instytucja trwa. Od dwóch tysięcy lat.

Honorowy obywatel

Wbrew obawom byłego prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, podczas głosowania nad petycją w sprawie odebrania kardynałowi Gulbinowiczowi tytułu honorowego obywatela miasta nie było awantury. Podkreślano wagę i delikatność sprawy, mówiono o ofiarach pedofilii, ale też o ataku na Kościół. Petycja została odrzucona, co oznacza, że były metropolita zachowa tytuł.



W maju wniosek o odebranie tytułów honorowych obywateli Warszawy arcybiskupom Sławojowi Leszkowi Głódziowi i Henrykowi Hoserowi złożyła radna Agata Diduszko-Zyglewska. Na ten krok zdecydowała się po premierze filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". Okazało się jednak, że procedura przyznawania tytułu nie przewiduje jego odebrania.