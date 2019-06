Podziel się



Na mecz Legii Warszawa idzie kibic gej. Siada wraz z ultrasami na Żylecie i wyciąga tęczową flagę. W Polsce taki scenariusz trudno sobie wyobrazić. W Niemczech gejowsko-lesbijskie fankluby i tęcze na stadionach nikogo nie dziwią.

Stolica Polski: "Warszawa wolna od pedalstwa".

Stolica Niemiec: "Fan Herthy i homoseksualista? Tak jest!".



W Polsce olimpijka i mistrzyni świata w windsurfingu deklaruje, że "LGBT może nam podskoczyć!". I dostaje nagrodę. Dyskusyjną, bo krytycy Klepackiej uważają, że po takich słowach powinna zrzec się sportowych tytułów.

W Niemczech największe kluby piłkarskie, także aktualny mistrz kraju, nie wstydzą się tęczowych kolorów na swoich boiskach.



- Obrzydliwe - mówi o polskich homofobicznych banerach Sven Kistner z Queer Football Fanclubs, organizacji zrzeszającej gejowskie i lesbijskie fankluby piłkarskie. - Jak ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami, mogą coś takiego robić?

Bóg stworzył Adama i Ewę

17 maja, dzień przed tym, jak po raz siódmy z rzędu Bayern zdobędzie tytuł mistrza Niemiec. Na fanpage'u klubu pojawia się zdjęcie tęczowej chorągiewki w narożniku boiska. Podpis nie pozostawia wątpliwości: Bayern stoi po stronie różnorodności i tolerancji. Chorągiewki były widoczne również podczas sobotniego meczu.

Pod zdjęciem prawie 33 tysiące reakcji. Większość "lubię to" i "super". Blisko 10 tysięcy to czerwone ze złości emotki "wrr".

Emocje buzują, ponad cztery tysiące komentarzy. Dwa razy więcej niż otrzymało zdjęcie i informacja dzień później, że Bayern zdobywa mistrzostwo.



Post Bayernu Monachium z tęczową flagą wywołał skrajne emocje



Obok pochlebnych, także krytyczne. Głównie od kibiców spoza Niemiec (pisownia komentarzy oryginalna).

Tęczowa chorągiewka na meczu Bayern Monachium Cylas z Filipin: "God created adam and eve. Not adam and steve" - ("Bóg stworzył Adama i Ewę. Nie Adama i Steve'a").

Charles z Kenii: "in my country kenya we don't tolerate this, hell awaits all LGBTQ community member and sympathizers" - ("w moim kraju, Kenii, nie tolerujemy tego, piekło czeka całą społeczność LGBTQ i jej sympatyków").

Komentują także Polacy (?):

Patryk: "idiots, greetings from Poland for you" ("idioci, pozdrowienia z Polski dla was").

Wojtek: "do the same" ("zrób to samo"), a niżej filmik, jak "odlajkowuje" fanpage Bayernu.

Oskar: "Je..ac pedalow nara".



Wielu kibiców na fanpage'u deklaruje, że od teraz kibicuje Dortmundowi, który w sobotę miał jeszcze teoretyczne szanse na zdobycie mistrzostwa. Tylko że... drużyna z Dortmundu 17 maja też umieściła na Facebooku post wspierający różnorodność z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, okraszając go zdjęciem tęczowej flagi w narożniku własnego boiska.

W Berlinie możesz być, kim chcesz

Stolica Niemiec. Ostatni mecz sezonu. Hertha BSC gra z Bayerem 04 Leverkusen. Philipp Bommer bez problemu wiesza na trybunach dużą tęczową flagę fanklubu Hertha-Junxx. Dla przyjaciół Phil, berlińczyk, na co dzień pracujący przy produkcji okularów, fan Herthy od dziecka, dokładnie pamięta, jak rok temu pierwszy raz poszedł na mecz w barwach najstarszego w niemieckiej Bundeslidze fanklubu gejów i lesbijek, czyli właśnie Hertha-Junxx. Wtedy pomagał rozwieszać na trybunach baner z napisem: "Hertha-Fan und homosexuell? Dit jeht!!!", co znaczy w berlińskiej gwarze: "Fan Herthy i homoseksualista? Tak jest!!!". - Puls mi przyspieszył, czułem strach. Wiedziałem, że rozwiniemy baner, ludzie przeczytają napis i sam nie wiem dlaczego, ale bardzo bałem się reakcji. Tego, co się stanie. Ale... nie stało się nic - mówi.



"Fan Herthy i homoseksualista? Tak jest!!!" / Źródło: ullstein bild / Getty Images



Phil dzięki Hertha-Junxx odważył się powiedzieć bliskim, że jest gejem. - Po coming oucie moje życie jest genialne - mówi. Ale, jak podkreśla, nie było to łatwo. - Miałem problemy z mówieniem, jąkałem się, więc już miałem poczucie, że jestem inny, gorszy. Bałem się przyznać, że jestem gejem, bo to była kolejna rzecz, która mnie w jakiś sposób wyróżniała od większości. Kiedy zobaczyłem na meczu Herthy flagę Hertha-Junxx, napisałem do nich. Odezwał się do mnie Uwe Zühlsdorf. Umówiliśmy się na spotkanie, gadaliśmy o piłce i o życiu. Po tej rozmowie powiedziałem o wszystkim rodzinie. Rodzeństwo to zaakceptowało. A mama? Nawet nie była zdziwiona.



Uwe Zuehlsdorf i Philipp Bommer z Hertha-Junxx włożyli w sobotę białe koszulki z tęczą, które Hertha BSC przygotowała specjalnie na zakończenie sezonu i Dzień Różnorodności / Źródło: archiwum Hertha-Junxx

- Bo mamy zawsze wiedzą... - wtrąca Uwe.

Uwe z Hertha-Junxx jest niemal od początku. Fanklub powstał w 2001 roku, on dołączył rok później. - Spotkałem ich na paradzie. Szli jako grupa, mieli swój transparent. I tak zostałem fanem Herthy - uśmiecha się.

Uwe ma 50 lat, jest urzędnikiem skarbowym, ale też trenerem piłki nożnej - prowadzi uniwersytecką drużynę z Frankfurtu nad Odrą. Kapitan jego zespołu biega po boisku z tęczową opaską. - To wsparcie dla różnorodności, także dla studentów obcokrajowców, których również mamy w drużynie. Wszyscy wiedzą, że jestem gejem, ale ja swoją pracę traktuję profesjonalnie, nie rozmawiamy o tym na co dzień, bo nie ma takiego powodu - mówi.

Plakat promujący ostatni mecz Herthy. Uwe i Alexander z fanklubu Hertha-Junxx / Źródło: City-Press/Hertha BSC 18 maja Hertha Berlin obchodziła Dzień Różnorodności. Tęcza była motywem przewodnim meczu z Bayerem 04. Kibiców na Stadionie Olimpijskim witał ogromny napis: "In Berlin kannst du alles sein" - co można dosłownie przetłumaczyć jako: "W Berlinie możesz być wszystkim".



Kampania pod tym hasłem była prowadzona na długo przed meczem, a na berlińskich ulicach zawisły specjalnie przygotowane na tę okazję plakaty. Na jednym z nich jest Uwe razem z kolegą Alexandrem z Hertha-Junxx. Na innych są Paul Keuter z zarządu Herthy, który odpowiadał za działania związane z organizacją Dnia Różnorodności, czy czarnoskóry piłkarz Herthy Salomon Kalou.

Uwe: - Już kilka osób w pracy mnie zaczepiło, bo widzieli mnie na plakacie na przystankach. Ale to były same pozytywne reakcje.



- Jesteśmy berlińskim klubem, a Berlin to miasto, które kocha różnorodność. Każdy jest tu mile widziany. Nie ma znaczenia kolor skóry, narodowość, pochodzenie, stopień sprawności, wiek czy orientacja seksualna - mówi Paul Keuter. W wiosce różnorodności rozstawionej pod stadionem można było porozmawiać z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą osobom w różnym wieku, osobom LGBTQ czy niepełnosprawnym. Jeśli ktoś to krytykuje, to nie jest Herthanerem, czyli fanem Herthy, uważa Keuter.



Początkowo piłkarze Herthy Berlin mieli wystąpić w białych koszulkach z tęczą i logo sponsora na tęczowym tle. Dzień przed meczem klub poinformował, że jednak trykoty będą w biało-niebieskie pasy, a tęcza zostanie w logo sponsora. W środowiskach LGBT spotkało się z to z głosami krytyki, ale Paul Keuter wyjaśnia, że nie miało to żadnego związku z samym wspieraniem różnorodności. Według klubu zmiana była na wyraźne życzenie fanów, którzy uważają, że Hertha na domowych meczach powinna występować zawsze w barwach klubowych - czyli na biało-niebiesko, a nie na biało.

Philipp Bommer: - To oficjalne tłumaczenie. Nie mogło być inne. Szkoda,że nie zostali przy białych koszulkach. Na nich tęcza była widoczna. Zmiana decyzji to jednak krok w tył - mówi. Na sobotni mecz poszedł w białej koszulce Herthy z tęczą. Jest ona cały czas dostępna w oficjalnym sklepie Herthy.

"Jesteśmy berlińskim klubem, a Berlin to miasto, które kocha różnorodność" / Źródło: City-Press / Getty Images

Nie potrzebujemy trzeciej toalety

Ostatni mecz sezonu obejrzało na żywo blisko 60 tysięcy kibiców. Matthias to typowy kibic z Ostkurve, najbardziej fanatycznej trybuny Herthy. Kibicuje od 30 lat. Ubrany w dżinsową katanę z dziesiątkami biało-niebieskich naszywek i wpinek, z kilkoma szalikami. - Nawet u nas na Ostkurve jest mnóstwo gejów, z tym że na Ostkurve wszyscy jesteśmy biało-niebiescy. Ale gdyby ktoś zechciał przyjść z tęczą, ja nie miałbym z tym problemu - przekonuje.



Podobnie ubrany kibic, z długimi siwymi włosami związanymi w kitkę, prosi, żebym napisała o nim: całym sercem i duszą fan Herthy i fan różnorodności. Przedstawia się ksywką Fussel, którą ma wyhaftowaną na biało-niebieskim szaliku. - Wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi i niech każdy żyje tak, jak chce - mówi.

18 maja Hertha BSC podczas meczu zorganizowała Dzień Różnorodności. Tęcza, jako symbol tolerancji, królowała wszędzie - także jako tło na telebimach stadionowych / Źródło: archiwum Hertha-Junxx

Trudno znaleźć tu kogoś, kto skrytykuje tęczowe kolory, ale i takie osoby się zdarzają. Fan Herthy stojący z grupą kolegów stwierdza: - Nie potrzebujemy tu trzeciej toalety!



Pijący piwo młodzi wytatuowani mężczyźni, ubrani w czarne koszulki, nie chcą rozmawiać. - Nas to nie dotyczy - kwitują pytani o stadionowe tęcze. Na odchodne jeden rzuca: - Oni są chorzy!



"In Berlin kannst du alles sein", co najprościej przetłumaczyć "W Berlinie możesz być wszystkim". / Źródło: City-Press/Hertha BSC Uwe i Phil podkreślają, że nigdy z żadną agresją na stadionie się nie spotkali. Uwe: - Może na samym początku były jakieś słowne zaczepki, ale nawet ich nie pamiętam, nic istotnego.



Po co więc tęczowe kolory na meczach? Phil, przypominając swoją historię, nie ma wątpliwości: - To ważne dla innych gejów i lesbijek. Piłka nożna jest wciąż kojarzona jako typowo męska dyscyplina i nie jest wolna od homofobii. Wieszając tęczową flagę, wspieramy innych gejów, pokazujemy, że zawsze mają w nas wsparcie i nie są sami.

Uwe: - Jeszcze dużo jest do zrobienia. Jeszcze żaden piłkarz Bundesligi nie odważył się głośno powiedzieć, że jest gejem. A przecież tacy na pewno są.

Tęczowi fani Bayernu

Queerpass Bayern (QPB) to jeden z największych tego typu fanklubów. Istnieje od 2006 roku i ma dziś ponad 70 członków. Fani QBP wyróżniają się nie tylko liczebnością. Siedzą na Südkurve, fanowskiej trybunie. Ich tęczowe flagi bez problemu można było dojrzeć w ubiegłą sobotę na Allianz Arenie, tuż za bramką. To tak, jakby siedzieli na Żylecie warszawskiej Legii, Młynie szczecińskiej Pogoni, Kotle Lecha Poznań czy zabrzańskiej Torcidzie.



Tęczowe chorągiewki w narożnikach boiska na ostatnim meczu sezonu to wspólna inicjatywa klubu i QPB. Bayern w specjalnym komunikacie napisał: "Na całym świecie tęczowa flaga oznacza zmiany, nowy początek i pokój. Symbolizuje tolerancję, szacunek i akceptację w wielu kulturach, a zarazem daje nadzieję na całym świecie", a prezes rady nadzorczej Karl-Heinz Rummenigge, były znakomity piłkarz, podkreślił: - Chcemy wysłać jasny sygnał dotyczący tolerancji i różnorodności, a także sprzeciwić się rasizmowi i homofobii.

"To coś wspaniałego, że FC Bayern określił się jako światowy klub wspierający nasze wartości" / Źródło: DFL / Getty Images

Marcus Janke z fanklubu Queerpass Bayern dodaje: - To coś wspaniałego, że FC Bayern określił się jako światowy klub wspierający nasze wartości. Tym samym domaga się tolerancji i jest przeciwny dyskryminacji każdego rodzaju, bo tęczowa flaga to nie tylko symbol ruchu gejowskiego.

Janke uważa, że tęczowa flaga, która od lat pojawia się nie tylko na Allianz Arena, ale i na wyjazdowych meczach Bayernu, to ważny element piłkarskiego święta i sygnał dla innych gejów, że nie są sami.

Marcus ma 46 lat, na co dzień pracuje z niepełnosprawnymi dziećmi, kibicuje Bayernowi od zawsze.

Zanim dokonał coming outu (miał wtedy 26 lat), bywał na trybunach regularnie, wtedy jeszcze na Stadionie Olimpijskim w Monachium. Potem chwilowo zarzucił kibicowanie, także z powodów związanych z odkrywaniem swojej tożsamości. To była rewolucja w jego życiu. Kiedy ponownie wrócił, Bayern grał już na Allianz Arenie, a sam Marcus był członkiem Queerpass Bayern. - Pamiętam, że czułem się bardzo niepewnie na pierwszym meczu. Miałem poczucie, że wszyscy na mnie patrzą. Że ktoś z kibiców, którzy pamiętali mnie być może z wcześniejszych lat, rozpozna mnie, dowiedzą się, że jestem gejem. Ciężko mi było wtedy kontaktować się z innymi kibicami, tymi spoza Queerpass.

Teraz wszystko się zmieniło. Marcus, razem ze swoim partnerem Tomem, jest w zarządzie fanklubu, a charakterystyczne flagi QPB są stałym elementem meczowych opraw.



Dla Herthy wspieranie różnorodności to także zwracanie uwagi na niepełnosprawnych / Źródło: City-Press/Hertha BSC

Tom: - Mamy członków w całych Niemczech, w Austrii i Szwajcarii. To mężczyźni i kobiety, nie tylko osoby homoseksualne, także hetero, które nas po prostu wspierają. Nie mamy nikogo z Polski, ale oczywiście zapraszamy - mówi. - Trzeba tylko zaakceptować regulamin i opłacić składkę - tłumaczy.



Jednocześnie podkreśla, że obecność tęczowych flag jest bardzo potrzebna na stadionach.

- Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego takie działania są konieczne, idź na Facebooka, Instagram lub Twittera i przeczytaj komentarze, które niektórzy głupi ludzie napisali z powodu tęczowych flag w rogach. Homofobia i rasizm nie są martwe, nie jesteśmy całkowicie akceptowani, dla wielu ludzi nie jest normalne, że mężczyzna kocha mężczyznę, a kobieta inną kobietę. Nadal musimy walczyć o nasze prawa. Piłka nożna jest postrzegana jako miejsce męskiej władzy i wielu uważa, że nie ma tu miejsca dla gejów.



"Obecność tęczowych flag jest bardzo potrzebna na stadionach" / Źródło: Bongarts/Getty Images

Bundesliga nie jest wolna od homofobicznych incydentów na stadionach. W 2016 roku głośno było o banerze, jaki wywiesili ultrasi Herthy Berlin. Miał on być przytykiem do ultrafanów z Kolonii z fanklubu Die Wilde Horde 1996. Kilkudziesięciometrowy napis głosił: "WH 96: Lieber eine Mutter als zwei Väter", czyli "WH96: Lepsza jedna matka niż dwóch ojców". Klub ostro potępił to zachowanie.

Odtwarzaj RB Lipsk - Bayern 0:0 / Wideo: Eleven Sport Network

Obrzydliwe banery chrześcijan

W Niemczech od 2006 roku działa organizacja zrzeszająca gejowskie i lesbijskie fankluby. To Queer Football Fanclubs. QFF została założona w 2006 roku przez fankluby z Berlina, Dortmundu i Stuttgartu. To rok, w którym odbywały się w Niemczech mistrzostwa świata w piłce nożnej. Dziś sieć liczy trzy fankluby w Szwajcarii, jeden w Holandii i aż 24 w Niemczech. Takie fankluby - oprócz Herthy, Bayernu, Dortmundu i Stuttgartu - mają także kibice z Düsseldorfu, Lipska, Leverkusen, Kolonii czy Hamburga.



Dwa razy w roku organizowane są wspólne spotkania, zresztą - jak podkreślają kibice spod tęczowych flag - to bardzo zżyta społeczność i bardzo często po meczach fankluby kibicujące na stadionie różnym drużynom po prostu idą razem na piwo i bawią się wspólnie.



QFF prowadzi także akcję "Fußballfans gegen Homophobie", czyli "Fani futbolu przeciwko homofobii". - Widzimy sytuację, jaka jest w Polsce. Widzieliśmy raporty o obrzydliwych banerach, które pojawiły się na stadionach kilka tygodni temu. Po prostu nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami, mogą coś takiego robić. To przecież kłóci się z tym, jak chrześcijanie powinni się zachowywać... - uważa Sven Kistner z QFF.



Kistner nawiązuje do homofobicznych haseł, które pojawiły się m.in. na stadionie Legii Warszawa. Na trybunach zawisł baner z napisem: "Warszawa wolna od pedalstwa" i przekreślonymi literami LGBT. Była to odpowiedź na podpisanie deklaracji LGBT+ przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Deklarację otwarcie potępiła windsurferka Zofia Noceti-Klepacka, mistrzyni świata i brązowa medalistka igrzysk olimpijskich. Oprócz krytyki otrzymała też wsparcie. Między innymi od kibiców piłkarskich. Ci z Legii wyrazili to transparentem z napisem: "Zośka jesteśmy z Tobą!".



Homofobiczne hasła pojawiły się m.in. na stadionie Legii Warszawa



Homofobiczne transparenty wywieszali również fani: Lechii ("Sodomici, pedały i pedofile z LGBT – łapy precz od naszych dzieci!"), Śląska ("Zawsze i wszędzie pedalstwo, pedofilia, dewiacja tępione będzie") oraz Zagłębia i Arki ("Lubin i Gdynia przeciwko zboczeńcom", obok przekreślony skrót LGBT). Kluby zostały ukarane karami finansowymi przez Komisję Ligi. A Zofia Klepacka podziękowała kibicom. - Chcę podziękować wszystkim rodzicom, którzy zauważyli, co się dzieje. Kibicom, którzy zorganizowali ogólnopolską akcję, wszystkim stowarzyszeniom, które kategorycznie mówią nie dla karty LGBT. Niech nas Bóg błogosławi. Pamiętajcie o trzech wartościach, w jakich wzrastaliśmy: Bóg, Honor, Ojczyzna. LGBT może nam podskoczyć - zakomunikowała w swoich mediach społecznościowych. Sportsmenka została nagrodzona tytułem Osobowości Roku, którą przyznają widzowie Telewizji Republika. Odbierając nagrodę, mówiła: – Chciałabym podziękować wszystkim tym i dedykować im to wyróżnienie, którzy kategorycznie sprzeciwiają się karcie LGBT. To my musimy bronić naszych dzieci i tradycyjnej, chrześcijańskiej Polski.



***

Od 17 marca trwa w Polsce akcja #SportPrzeciwHomofobii organizowana przez Kampanię Przeciw Homofobii. Jedyną osobą związaną z piłką nożną, która wsparła projekt, jest Radosław Majdan. Oprócz niego do akcji włączyli się m.in. Otylia Jędrzejczyk, Adam Małysz czy Krzysztof Hołowczyc.

W polskiej Ekstraklasie nie ma żadnego gejowskiego czy lesbijskiego fanklubu piłkarskiego.