Podziel się



- Nie prowadziłem życia, które mogłoby być wzorem dla 13-latków. Mam za sobą doświadczenia z narkotykami i przygodnym seksem, nie było więc sensu tworzyć o mnie filmu, który sugerowałby, że po koncertach wracałem do hotelu z kubkiem ciepłego mleka i z Biblią pod pachą - mówi Elton John, tłumacząc, że jego musicalowa biografia "Rocketman" nie byłaby prawdziwa bez wstydliwych zdarzeń z jego życia. Film właśnie wszedł na polskie ekrany.

- Nazywam się Elton John. Jestem alkoholikiem, kokainistą i bulimikiem. Jestem też uzależniony od seksu i od zakupów, i chciałbym z tym skończyć - mówi śmiesznie wyglądający facet w pomarańczowym, lateksowym stroju lewiatana. Nad różowymi okularami przeciwsłonecznymi w kształcie serduszek sterczą mu rogi, na plecach ma wielkie czerwone skrzydła. Jesteśmy w dużej, niemal pustej sali, w której są jedynie krzesła ustawione w krąg. Na nich siedzi grupa ludzi w różnym wieku, widać też, że z różnych światów - to anonimowi alkoholicy.

Ta właśnie scena otwiera film Dextera Fletchera "Rocketman" będący biograficzną opowieścią o życiu legendarnego brytyjskiego wokalisty i kompozytora Eltona Johna. Dzięki niej wiemy od razu, że nie będzie to ugrzeczniona laurka na cześć muzyka (jak "Bohemian Rhapsody", którą członkowie Queen wyczyścili ze skandali, w jakie obfitowało życie Mercury'ego), lecz biografia artysty z krwi i kości, wolna od upiększeń.

Odtwarzaj Zwiastun filmu "Rocketman" Dextera Fletchera / Wideo: Paramount Pictures/ United International Pictures Polska

I taki właśnie film - ubrany w formę klasycznego musicalu ze świetną kreacją Walijczyka Tarona Egertona śpiewającego wszystkie piosenki Eltona - dostajemy. Szczera, pozbawiona pruderii spowiedź artysty w trakcie sesji terapeutycznych jest zarazem klamrą spinającą w całość musical Fletchera. Pokazuje artystę od lat dzieciństwa po długoletnią współpracę z autorem tekstów Berniem Taupinem i walkę z używkami.

Film nie tylko otrzymał błogosławieństwo głównego bohatera, ale Elton we współpracy ze swoim mężem Davidem Furnishem wziął też udział w jego produkcji. Fletcher podkreśla, że artysta nie wywierał na twórców najmniejszych choćby nacisków. Przeciwnie, oświadczył, że jakiekolwiek próby pozbycia się wstydliwych fragmentów jego życiorysu uczyniłyby tę opowieść bezsensowną. Wcześniej Fletcher, który zastąpił na planie "Bohemian Rhapsody" oskarżonego o pedofilię Bryana Singera, przeszedł koszmar, bo muzycy Queen usuwali każdą odważniejszą scenę filmu, czego efekt widzieliśmy. Sam Elton przyznał, że wytwórnia chciała "złagodzić" sceny seksu i narkotykowych ekscesów, by uzyskać zgodę na rozpowszechnianie filmu wśród widzów od lat 13 (w USA to tzw. kategoria PG - 13). On jednak nie zgodził się, lekceważąc fakt, że przyznana filmowi kategoria R (widzowie poniżej lat 17 mogą go oglądać tylko w obecności dorosłych), z pewnością obniży dochód ze sprzedaży biletów.

W wywiadzie dla "The Guardian" Elton tłumaczył z rozbrajającą szczerością: "Nie prowadziłem życia, które może być wzorem dobrego zachowania dla 13-latków. Nie chciałem filmu wypełnionego narkotykami i seksem, ale wszyscy wiedzą, że mam za sobą doświadczenia z narkotykami i przygodnym seksem, nie było więc sensu tworzyć filmu, który sugerowałby, że po koncertach wracałem do hotelu z kubkiem ciepłego mleka i z Bibliąpod pachą".

Taron Egerton jako Elton John w filmie "Rocketman" / Źródło: UIP

Wzlot, upadek i trud podnoszenia się

Wyjaśnijmy od razu: "Rocketman" w żadnym wypadku nie jest obrazem epatującym seksem czy narkotykowymi eskapadami. Owszem, są obecne w filmie, ale pokazane zostały w dość oszczędnej formie, zostawiającej pole do popisu wyobraźni widzów. Zdumienie Eltona Johna wywołała więc przed kilkoma dniami wiadomość, że na ekrany rosyjskich kin "Rocketman" trafił w wersji ocenzurowanej - bez scen seksu homoseksualnego (w filmie jest raptem jedna!) i tych, w których bohaterowie zażywają narkotyki. Usunięto nawet umieszczone już na napisach końcowych dokumentalne ujęcia Eltona Johna i jego męża Davida Furnisha, z ich synami. Oburzony Elton w wydanym oświadczeniu nazwał to: "okrutnym brakiem akceptacji dla miłości między dwojgiem ludzi".

Tak naprawdę zresztą cała musicalowa opowieść Fletchera jest o poszukiwaniu miłości. Najpierw tej rodzicielskiej, o którą lekceważony przez ojca chłopiec, a potem już mężczyzna bezskutecznie zabiegał, a potem tej, jaka rodzi się między dwojgiem dojrzałych ludzi. W przypadku Eltona do romantyczno-erotycznych uniesień dołączyły jeszcze problemy z odkrywaniem własnej seksualności. W pogoni za poukładanym życiem i "normalnością", choć świadom już własnych preferencji, Elton próbował bowiem je zlekceważyć. Po pełnym zdrad związku ze swoją pierwszą wielką miłością i zarazem menadżerem Johnem Reidem (w filmie gra go znany z "Gry o tron" i "Bodyguarda" świetny Richard Madden) Elton zdecydował się na małżeństwo z kobietą - z przyjaciółką Renate Blauel. Związek oczywiście szybko się rozpadł, a film sygnalizuje nam, jak wiele oboje kosztował. Dopiero wiele lat później artysta ułożył sobie życie z Davidem Furnishem.

Ale w filmie już tego nie widzimy. Musicalowa opowieść zaczyna się, gdy bohater jako trzylatek brzdąka na babcinym pianinie. Potem widzimy czasy rozkwitu jego kariery w latach 70. i 80., stopniowe uzależnianie się od używek jako efekt nieradzenia sobie z szaleństwem show-biznesu i moment, w którym podejmuje walkę z nałogami. Znane doskonale piosenki Eltona, napisane w duecie z tekściarzem i jego największym przyjacielem Berniem Taupinem, stanowią główny budulec fabularnej narracji. Oglądając film, nucimy je wraz z bohaterem, choć "Rocketman" nie zawiera oryginalnych nagrań muzyka. Zaaranżował je na nowo Giles Martin - znany producent muzyczny.

Elton do niczego się nie wtrącał. Podsunął tylko pomysł, by zagrał go Taron Egerton, z którym pracował na planie filmu "Kingsman: Złoty krąg". Słyszał go też śpiewającego jego utwór w animacji "Sing".

- Chciałem, aby pokazał swoją interpretację mojej osoby w całości, nie tylko grą aktorską. Zostawiłem Tarona w rękach Gilesa Martina, któremu w pełni ufam. Nie chciałem łypać gdzieś z cienia, podglądając go. Wiedziałem, że zrobią, co trzeba – tłumaczy. I był to strzał w dziesiątkę.

Film ma to wszystko, czego zabrakło w "Bohemian Rhapsody". Przede wszystkim dobrze napisany scenariusz, nieunikający kontrowersji i fałszywej pruderii. Tak jak Elton podczas swoich koncertów, Fletcher wyczarował na ekranie prawdziwe show: wspaniałe dekoracje i kostiumy - ubrania, które ma na sobie Egerton, to kopie kostiumów Eltona - znakomite piosenki, ale również wielkie emocje. "Rocketman" to najprawdziwszy rollercoaster - historia muzyka to materiał na gorzki dramat, ale ubrana w konwencję kina rozrywkowego, opowiadana w zawrotnym tempie, sprawdza się świetnie.

Królem musicalu jest znakomity Egerton. Owszem, Rami Malek był wielkim (jedynym prócz muzyki) atutem filmu o Queen, ale jego rola bazowała na fizycznym podobieństwie do Mercury'ego, na imitacji gestów, sposobu poruszania się jeden do jednego. Egerton poszedł znacznie dalej. Odtworzył fenomenalnie drogę Eltona, także tę emocjonalną: od bezbronnego, pełnego kompleksów chłopca po świadomego własnej wartości artystę - ikonę popkultury. Widzimy, jak dociera na szczyt i jak potem upada, jak upokorzony pragnie śmierci, a w końcu, dzięki przyjaciołom, którzy mówią w oczy bolesną prawdę, podnosi się.

Podczas gdy dawni kumple z Queen gorliwie czyścili życiorys Mercury'ego, Elton otworzył się do tego stopnia, że dał Egertonowi do przeczytania pisane przez lata pamiętniki, by mógł go bliżej poznać. Szczerość opłaciła się, bo mimo że aktor fizycznie różni się od Eltona, chwilami odnosimy wrażenie, że oglądamy nie fabułę, lecz dokument o twórcy "Blue Eyes".

Stanley Dwight, ojciec Eltona Johna, z drugą żoną Edną / Źródło: East News

Kiedy mnie przytulisz?

"I Want Love" to piosenka, którą Bernie Taupin napisał dla Eltona w 2001 roku, a jednak w filmie pojawia się już na początku, gdy nastoletni chłopiec próbuje wymusić na ojcu jakiś przejaw czułości. Wcześniej, gdy ma trzy-cztery lata, ojciec także pozostaje niewzruszony. "Kiedy mnie przytulisz?" - pyta nieśmiało pyzaty blondynek, ledwo sięgający brodą stołu. Ojciec ogania się od syna jak od dokuczliwej muchy. Elton wspomina, że kiedy ojciec wrócił do domu po dwóch latach nieobecności (służył jako porucznik lotnictwa w Royal Air Force) i mama zapytała: "Chcesz iść na górę i zobaczyć Reggiego?", odpowiedział: "Nie pali się, poczekam do rana".

- Dexter wyczuł, że utwór "I Want Love" idealnie pasuje do mojego dzieciństwa – mówi muzyk. - Przypuszczam, że mama i tata kiedyś się kochali, ale ja nie pamiętam jakichkolwiek oznak uczuć. Sprawiali wrażenie, że nienawidzą się nawzajem. Tata był surowy i odległy, mama - kłótliwa i skłonna do mrocznych nastrojów. Kiedy byli razem, wszystko, co pamiętam, to lodowate milczenie lub kłótnie.

Po powrocie z wojskowej misji Stanley Dwight próbował tresować wszystkich w domu: jak jeść, jak się ubierać, itd... "Mama tego nie znosiła, ja także. Chyba przeze mnie zostali razem, co ich unieszczęśliwiało. Moim sposobem na ucieczkę było zamknięcie się w sypialni z kolekcją płyt i komiksami i odejście w wyimaginowany świat - fantazjowałem, że jestem Rayem Charlesem" – wspomina w biografii.

Elton John, a właściwie Reginald Kenneth Dwight (zwany Reggie), przyszedł na świat 25 marca 1947 roku w Pinner (dziś północno-zachodni Londyn, wtedy przedmieście). Jest najstarszym z pięciu synów Stanleya Dwighta i jedynym dzieckiem Sheili Eileen. Początkowo wychowany był w domu dziadków i to babka dostrzegła jego muzyczne zdolności. Odziedziczył je po rodzicach - ojciec był trębaczem w big-bandzie wojskowym, mama śpiewała w lokalnym chórze. Oboje przynosili do domu mnóstwo płyt. Ojciec słuchał jazzu, mama rock and rolla. John oszalał, gdy przyniosła nagrania Elvisa Presleya.

Tom Egerton jako Elton John w ikonicznym stroju artysty / Źródło: mat.prasowe

Na fortepianie babci Reggie zaczął brzdąkać melodie jako trzyletni chłopiec. Rok później mama usłyszała, jak gra ze słuchu wykonywany przez modną pianistkę Winifred Atwell rytmiczny kawałek boogie-woogie. Odtąd publiczne popisy syna w klubach i na spotkaniach rodzinnych stały się codziennością. Jako 7-latek zaczął regularnie pobierać lekcje gry na fortepianie. Zdumiewał niezwykłą w tym wieku umiejętnością komponowania melodii, a mając 11 lat, zdobył stypendium juniorskie w londyńskiej Royal Academy of Music, choć omal nie uciekł z przesłuchania. Ze strachu. Według egzaminatora "natychmiast zagrał, niczym płyta gramofonowa czterostronicowy utwór Georga Friedricha Haendla, który usłyszał po raz pierwszy".

Na ojcu, którego akceptacji i miłości tak pragnął, sukcesy syna nie robiły jednak wrażenia. Elton z żalem wspomina często, że ojciec zupełnie nie wierzył w to, iż dostanie się do Królewskiej Akademii. Miał go za mięczaka, nazywał "niemęskim", bo gra w futbol mu nie szła, zamiast tego interesował się modą, lubił magazyny mamy. Gdy zaczął poważnie myśleć o karierze muzycznej, próbował wybić mu to z głowy, kierując syna w stronę… bankowości. Po latach John stwierdził, że jego dzikie kostiumy sceniczne i występy były sposobem na wpuszczenie do swojego życia luzu i zabawy po restrykcyjnym dzieciństwie.

Gdy miał 13 lat, rodzice w końcu się rozwiedli. - Oboje założyli nowe rodziny, z czego się cieszyłem, chociaż mój związek z obojgiem był zawsze trudny. Byłem bliżej mamy niż taty, ale były też długie okresy, kiedy wcale nie rozmawialiśmy. Moje dzieciństwo jest jedyną rzeczą, która wciąż mnie boli - wyznaje.

Jest w filmie bodaj najbardziej poruszająca scena, gdy sławny już na cały świat i bogaty John jedzie, po latach wrogości, odwiedzić ojca i jego nową rodzinę. Podjeżdża pod dom wspaniałym rolls-royce'em, opowiada o trasie koncertowej, złotych płytach, koncertach w Madison Square Garden... Zostaje przyjęty z lodowatą uprzejmością. Gdy już chce wychodzić, ojciec w końcu wyciąga jedną z płyt syna, mówiąc: "Podpisz". John nareszcie uśmiecha się. "Napiszę: "mojemu ojcu", nie Stanleyowi, bo to brzmi, jakbym dedykował obcemu" - mówi. W odpowiedzi słyszy:"Nie, to nie dla mnie! Napisz dla Petera, to dla kolegi z pracy, bo wciąż mnie prosi o twój podpis".

Elton wraca do odlotowego rolls-royce'a sam. Po twarzy ciekną mu łzy. Samochód rusza. Z oddali widzi jeszcze, jak ojciec przytula swoich "nowych" synów. Właśnie tak jak on zawsze pragnął być przytulany.

Odtwarzaj Za kulisami biografii Eltona Johna "Rocketman" / Wideo: UIP

Muzyk z pubu

Wbrew opiniom, że sukces spadł mu z nieba, Elton John mówi, że przez długie lata muzykowania był "nikim". W wieku 15 lat Reginald Dwight został weekendowym pianistą, znanym po prostu jako Reggie, w pobliskim pubie Northwood Hills Hotel. Grał wiele popularnych standardów, w tym utwory Jima Reevesa i Raya Charlesa, a także te, które sam napisał. Był wciąż uczniem Królewskiej Akademii Muzycznej, i to wybitnym. Choć wspominając lata nauki, mówi o sobie jako obiboku, który wagarował, a egzaminy zaliczał wyłącznie dzięki talentowi, a nie pracy. Tymczasem nauczyciele wspominają go jako wzorowego, pilnego ucznia, nie tylko muzycznego geniusza.

Zdołał już zorientować się, że jest "inny", ale wspomina, że w latach 60. i 70. ujawnianie homoseksualnych skłonności było nie do pomyślenia, a on chciał być taki jak kumple. Nie do końca akceptował też swoje skłonności. Omal nie ożenił się wówczas z Lindą Woodrow, z którą był zaręczony. Na krótko przed ślubem doszedł jednak do wniosku, że nie powinien tego robić, bo ją skrzywdzi. Nie mając pojęcia, jak z tego wybrnąć, nieszczęśliwy z powodu swojej odmienności, próbował się otruć. Po latach mówi: "Byłem takim idiotą, że wsadziłem głowę do włączonego piekarnika i zacząłem wdychać gaz. Omal nie uwędziłem się żywcem, ale skończyło się na utracie przytomności i pobycie w szpitalu".

Elton John ze swoim menadżerem i wielką miłością Johnem Reidem / Źródło: M. Fresco/Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images

W 1962 roku Dwight poznał dwóch zdolnych muzyków: wokalistę Johna Baldry'ego i saksofonistę Eltona Deana, z którymi utworzył zespół Bluesology. (Jego muzyczny pseudonim Elton John będzie właśnie hołdem złożonym obu przyjaciołom). W połowie lat 60. występowali jako support dla muzyków soul i R&B. Przełom nastąpił w 1967 roku, gdy przez ogłoszenie prasowe wytwórni Liberty, szukającej nowych talentów, poznał Berniego Taupina, który szybko został jego tekściarzem. I najwierniejszym przyjacielem.

Taupin odpowiedział na to samo ogłoszenie. Natychmiast się polubili, rozpoczynając współpracę, która trwa już ponad pół wieku. Kiedy spotkali się, od razu nagrali utwór "Scarecrow"– ich pierwszą wspólną piosenkę.

W maju 1968 roku Reggie Dwight oficjalnie zmienił się w Eltona Johna. W 1969 wydał swój pierwszy, solowy album studyjny, zatytułowany "Empty Sky". Płyta została ciepło przyjęta przez krytyków, ale nie odniosła sukcesu komercyjnego. John wspomina: "Bernie i ja byliśmy tak spłukani, że spaliśmy w łóżkach piętrowych w moim pokoju u mamy i ojczyma. Pracowałem jako muzyk sesyjny przy cudzych płytach.Miałem parę kawałkówna mój drugi album, gdy pojawił się pomysł wyjazdu do Ameryki. Nie widziałem sensu występów za oceanem, gdzie dosłownie nikt nie wiedział, kim jestem, ale mimo to wyjechaliśmy".

I to był początek wielkiej kariery jak ze snu.

Elton John i Bernie Taupin w 1971 roku / Źródło: Wikipedia

American dream i miłość

Trzy tygodnie, jakie John i Bernie spędzili w Ameryce, wywróciło ich życie do góry nogami.

W kwietniu 1970 roku w Anglii i w USA ukazała się druga płyta artysty nazwana po prostu "Elton John" zawierająca przejmujące ballady rockowe. Po niej ukazał się singiel z niezapomnianym "Your Song", który okazał się pierwszym wielkim międzynarodowym hitem Johna. Cztery miesiące później odbył się jego pierwszy koncert w Ameryce, w Los Angeles w klubie Troubadour - w miejscu będącym początkiem kariery wielu znanych muzyków. Klub istnieje zresztą nadal i jest jednym z najbardziej lubianych miejsc w Hollywood, gdzie można posłuchać muzyki na żywo.

W filmie "Rocketman" ten właśnie koncert pokazany został jako magiczne wręcz wydarzenie. Gdy zestresowany nieśmiały John wchodzi na scenę, a po chwili zaczyna grać i śpiewać, dzieje się z nim coś niezwykłego - zaczyna lewitować, a wraz z nim reszta muzyków i publiczność. - Dokładnie tak się wtedy czułem - wspomina artysta. - Jakby wystrzelił pocisk i zaczął unosić nas wszystkich nad ziemią.

To jedna z najbardziej niesamowitych scen filmu, rodem z kina fantasy. Podobnych, wizualnie porywających, ujęć, zwykle będących metaforą stanu ducha artysty, jest w filmie zresztą więcej.

Elton John opowiada: "Wyjechałem do Ameryki jako nieznany światu muzyk, a trzy tygodnie później wróciłem do kraju nazywany przez amerykańskich krytyków wybawcą rock'n'rolla. Artyści, którzy byli dla mnie dotąd mitycznymi nazwiskami na okładkach albumów, których czciłem, nagle pojawili się w mojej garderobie, żeby powiedzieć mi i Berniemu, że kochają to, co robimy: Beach Boys, Leon Russell, Bob Dylan. To było jak sen na jawie".

Jego wyjazdu z Anglii nikt nie odnotował, ale już powrót okazał się wielkim szaleństwem. Witano go jak narodowego bohatera. - Próbowałem jakoś pokładać sobie to, co działo się wokół mnie, ale to nie było normalne - ocenia John. - Wcale nie narzekam, ale nie było sposobu, żeby się na to przygotować. Nie sądzę, aby ktokolwiek był tak odporny psychicznie, by poradzić sobie z nagłą popularnością, z czymś, co dzieje się z nim tak niespodziewanie i w takim tempie. Ja, z moimi nerwicami sięgającymi dzieciństwa, nie umiałem tego ogarnąć. Odlot był nieuchronny - dodaje.

Taron Egerton (Elton John) i Richard Madden (John Reid) w filmie "Rocketman" / Źródło: UIP

Elton John i Bernie Taupin tworzą przebój za przebojem, kolejne albumy Eltona podbijają świat. Koncertuje bez przerwy. Płyta "Tumbleweed Connection" zyskuje w Ameryce status platynowej. Przez całe lata 70. artysta wydaje rocznie po co najmniej jednej płycie, a wszystkie zdobywają status złotej albo platynowej, trafiają też na szczyty list przebojów na całym świecie.

W 1973 roku powstaje album "Goodbye Yellow Brick Road" zawierający takie przeboje, jak dedykowana Marilyn Monroe "Candle In the Wind" (zabrzmi ćwierć wieku później na pogrzebie księżnej Diany) czy "Saturday Night's Alright for Fighting”. Album trafia na szczyty list przebojów niemal na całym świecie. Elton John jest tak sławny i bogaty, że przestaje radzić sobie z rzeczywistością. Narkotyki, alkohol i wieczne libacje, które mają zmienić jego życie w nieustającą zabawę stają się codziennością.

Ale wcześniej, podczas pobytu w Ameryce, wydarza się coś jeszcze - muzyk poznaje przystojnego i cwanego Johna Reida, który wkrótce zostanie jego menedżerem. I wielką miłością. Pierwszym mężczyzną, z którym wiąże się oficjalnie. Jest bez pamięci zakochany. Deklaruje się jako gej przyjaciołom i rodzinie. Światu oznajmia, że jest biseksualny, bo to wydaje mu się mniej dezawuujące niż bycie homoseksualistą.

Pierwszą osobą, którą o tym informuje jest mama. Sheila, całe życie zajęta głównie sobą, w filmie przedstawiona jako kompletnie pogubiona, emocjonalnie niestabilna osoba, mówi do syna, ku jego zdumieniu: "Od dawna wiem, że jesteś gejem. Czy zdajesz sobie sprawę, że skazujesz się na samotne życie?".

John czuje się winny, że ją rozczarował. W 1976 roku komponuje jedną ze swoich najpiękniejszych ballad "Sorry Seems to Be The Hardest Word". Ten utwór także robi furorę.

Ale mama ma rację. John nie jest szczęśliwy. Reid wykorzystuje go bez skrupułów, żyjąc ponad stan na jego konto i zdradzając go, z kim popadnie. John przez lata nie potrafi zakończyć nieszczęśliwego związku, a gdy w końcu to Reid go rzuca, zaczynają wojnę. Przypadkowi partnerzy i narkotyki mają uleczyć ból, ale tylko go potęgują.

Elton John z matką Sheilą Farebrother / Źródło: PAP/PA

W stronę mroku

Lata 80. są okresem kolejnych artystycznych sukcesów Eltona Johna i kompletnego zagubienia w prywatnym życiu. Jego muzyka staje się bardziej dynamiczna. W 1982 roku powstaje głośny album "Jump Up", będący hołdem dla Johna Lennona. Niestety, znów narkotyki zaczynają rządzić jego życiem, a dodatkowo popada w bulimię. Wpędza go w nią były kochanek Reid, publicznie szydząc z jego otyłości i nieatrakcyjnej postury. Pierwszy nieudany odwyk przynosi z sobą karkołomny pomysł, do którego popycha go matka: artysta poślubia swoją serdeczną przyjaciółkę - cenionego inżyniera dźwięku Renatę Blauel.

Małżeństwo trwa trzy lata, ale nieszczęście polega na tym, że dobra, inteligentna i atrakcyjna Renate, naprawdę kocha Johna. Męczą się więc oboje, a John traci ostatnie złudzenia w kwestii rzekomego biseksualizmu. Wie już, podobnie jak jego żona, że umie kochać wyłącznie mężczyzn. "Myślałem wtedy: koniec z narkotykami, alkoholem i facetami. Muszę być normalny. Byłem na dobrej drodze, by uwierzyć, że mój pociąg do mężczyzn to choroba, co wtedy było popularnym dość poglądem. No i przede wszystkim chciałem mieć kochającą rodzinę" - mówi w wywiadzie.

Rozwód odbywa się po cichu, a była żona wcale nie chce jego majątku i na zawsze pozostaje w przyjaźni z artystą. Elton znów ma ogromne poczucie winy i wstydzi się prawdy o sobie. "To nie twoja wina" - mówi w przejmującej scenie w filmie Fletchera. Para do dziś utrzymuje z sobą kontakt. Na otarcie łez Renate dostaje od Eltona 5 milionów dolarów i posiadłość we Włoszech. Nigdy już nie wyjdzie za mąż, a po jakimś czasie wróci do rodzinnych Niemiec.

To właśnie wtedy John będzie próbował ponownie odnowić kontakty z ojcem, który znów go odepchnie. W 1986 roku John udziela "Playboyowi" wywiadu, który w Anglii odbija się głośnym echem. Winę za swoje kłopoty i kompleksy zrzuca na rodzinę, a przede wszystkim na ojca. Przez media przetaczają się wywiady z pozostałymi czterema synami, którzy kwestionują prawdziwość wyznań Eltona. "To nie jest ojciec, jakiego znamy" - mówi najstarszy z przyrodnich braci Eltona Stan White. I dodaje: "Tata kochał cię zawsze, Elton". Jego macocha Edna wiele lat później także opowie inną historię niż słynny muzyk.

- Elton powiedział, że czuł się odrzucony, ale uważam, że to Stan został odrzucony - stwierdzi. Opowie o zdjęciu Eltona, które ponoć zawsze jego ojciec miał przy łóżku. - Kiedy Stan był tak bardzo chory pod koniec życia, ludzie pocieszali go, mówiąc: "Cóż, masz czterech uroczych synów". Zawsze wtedy obruszał się i mówił: "Nie, mam pięciu wspaniałych synów" - zapewnia.

Elton tylko raz odniósł się do wypowiedzi drugiej rodziny ojca, twierdząc, że nie wierzy w ani jedno słowo. Stanley Dwight zmarł w 1991 roku. Elton nie pojawił się na pogrzebie, ale wyznał, że zdążył się z nim pojednać przed śmiercią. Jego macocha twierdzi jednak, że to nieprawda.

Odtwarzaj Elton John z ekipą filmu "Rocketman" na festiwalu w Cannes / Wideo: Archiwum Reuters

"I'm Still Standing"

Film Fletchera nie doprowadza, jak wiemy, historii życia Eltona Johna do czasów współczesnych. I słusznie, bo trwałby wtedy nie dwie, a co najmniej cztery godziny. Pokazuje zmaganie się z demonami sławy i zwycięską walkę z nałogiem. Na decyzję o terapii odwykowej artysty, jak przyznaje, wielki wpływ miała śmierć Ryana White'a, amerykańskiego nastolatka, który zmarł na AIDS, oraz namowy przyjaciela Berniego Taupina - tekściarza, który od lat nieustannie do tego go przekonywał. Pracują razem już pół wieku i stworzyli wspólnie 30 albumów. Obaj podkreślają, że nigdy się nie pokłócili.

Reżyser filmu porzuca artystę w momencie, gdy nie zna jeszcze Davida Furnisha, przyszłego partnera i męża (są razem już 27 lat). Nie widzimy, jak zostaje ojcem dwóch chłopców, urodzonych w 2010 i 2014 roku przez matkę zastępczą. Słowem - nie śledzimy najradośniejszych wydarzeń z życia brytyjskiego artysty. Ale przecież znamy je doskonale z mediów. Wybór reżysera, by opowiedzieć o najtrudniejszym dla Eltona okresie - walce o własne ocalenie - wydaje się w pełni zrozumiały.

Elton John i jego mąż David Furnish z synami - Elijahem i Zacharym / Źródło: Dan Mullan/Getty Images