Ja się nie czuję artystą. To, co robię, to takie "hobby plus". Zawsze tak było - mówi Lech Janerka w rozmowie z Magazynem TVN24. Dzieli się także swoimi przemyśleniami na temat Polski: - Czasami faktycznie dochodzi do mnie, że liczyłem na trochę inną Polskę.

Estera Prugar: - Jesienią ukaże się pana pierwsza od 14 lat płyta. Podobno największym wyzwaniem przy jej tworzeniu były teksty?

Lech Janerka: - Oj były. I dalej są, bo napisałem cztery i zostało mi jeszcze sześć, a termin wydania płyty, czyli początek października, zbliża się nieubłaganie. Napiszę! Dotrzymam terminu.

Co sprawia problem przy pisaniu tekstów?

Szansa, żeby przemawiać do ludzi i komunikować się z nimi przy pomocy piosenek czy jakiejkolwiek innej twórczości, nie zdarza się za często. Latami próbowałem coś pisać, ale to były bzdury, których nie chciało mi się kończyć. Właściwie codziennie budzę się z jakąś frazą, ale takie, które zostają, pojawiają się coraz rzadziej. Skoro jednak napisałem już te cztery teksty, to dopiszę pozostałe.

Powiedział pan, że nie chce pisać o polityce, bo robił to pan już 30 lat temu.

Sytuacja jest podobna, czyli implikacje tego, co się dzieje w tej chwili, są do przewidzenia w przyszłości. Chciałoby się, aby to się składało w taką całość, która generuje pozytywne myśli, a momentami tak nie jest. W dwóch piosenkach, które rozpoczęły już swoje żywoty radiowe, rzuciłem kilka słów na temat tego, co się dzieje, starając się nie krytykować, tylko opisywać moje odczucia na ten temat.

Czego te odczucia dotyczą?

Mieliśmy eurowybory. Mieliśmy perypetie z prawem. Chcąc nie chcąc, gdzieś w tych piosenkach te kwestie się znalazły. Czyli z tyłu głowy obraz tego, co się dzieje w Polsce, mam, choć powinienem się przestać tym interesować, bo jestem już w wieku popoborowym. Stosunek do rzeczywistości, państwowości czy systemu buduje dla mnie perspektywa przyszłości moich dzieci, a one dały dyla do Anglii. Jestem człowiekiem, który nie czuje potrzeby, aby o cokolwiek walczyć dla siebie, poza tym stać mnie na to, żeby pasywnie przyglądać się sytuacji. To mi się udawało przez ostatnie 14 lat, a teraz nagrywam płytę i okazało się, że gdzieś na marginesie moich spostrzeżeń i melancholii pojawia się również Polska i jej miejsce w Europie czy na świecie.

Co pan czuje, widząc, że piosenki sprzed 30 lat ciągle są aktualne?

Powinienem zadrzeć do góry nos i powiedzieć, że to teksty uniwersalne, ale nie. Wolałbym, żeby te teksty nie były ciągle aktualne. Przyjmuję to ze smutkiem. Czasami faktycznie dochodzi do mnie, że liczyłem na trochę inną Polskę. Przestałem się udzielać politycznie. Zresztą ten mój wkład w politykę zawsze był mizerny, a gdzie tylko przyłożyłem rękę, tam zaraz były kłopoty. Należałem do komitetu wyborczego pana Mazowieckiego i od razu przegrał z panem Tymińskim. Dziwne mamy społeczeństwo.

Niedawno obchodziliśmy 30-lecie tamtych wyborów. Jak według pana Polska zmieniła się przez ten czas?

Nie mając doświadczeń demokratycznych, które dotyczą pokoleń, trudno jest to oceniać. Tak samo jest, kiedy kupuje się swój pierwszy samochód i człowiek nie wie, jakie są inne auta, bo ma tylko jedno. Natomiast wydawało mi się, że pewne rzeczy pójdą w innym kierunku, a poszły w tym, w który poszły. Ale podoba mi się to, że rozwijamy się gospodarczo. To jest dobre i to jest podstawa, bo kiedy kończy się gospodarka, wtedy zaczynają się kłopoty społeczne. Wyszliśmy z systemu komunistycznego i próbujemy porządkować wszystko w taki sposób, aby maksymalnej liczbie ludzi w społeczeństwie było dobrze. Te drogi czasami są pokrętne. Znowu dodam, że to z mojego punktu widzenia, a nie jestem omnibusem politycznym – jestem raczej zwykłym telewidzem, który czasem coś ogląda lub czyta w internecie. Poza tym całe swoje dorosłe życie pracowałem na to, aby odizolować się od społeczeństwa, grając piosenki i występując na scenie i to też nie za często. To mi się poniekąd udało. Myślę utopiami. Mam bardzo niewielki krąg znajomych. Dlatego informacje, które do mnie docierają i budują mój świat, są bardzo ograniczone. Nie czuję potrzeby, aby swój obszar wiedzy w tym temacie powiększać. Być może, gdyby dzieci mieszkały w Polsce... Ale one są już dorosłe, więc to i tak w ich gestii byłoby naprawianie.

Pan nigdy nie myślał o wyjeździe z Polski?

Nie. Jakiś czas mieszkałem w Nowym Jorku, ale dałem stamtąd dyla – kwestia języka. W tej chwili czasami przychodzi mi do głowy taki pomysł. Mój brat mieszka w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak siostra mojej żony. Właściwie dochodzą do wieku emerytalnego i dla hecy myśleliśmy, żeby kupić dom na klifie w Portugalii i stworzyć wielorodzinny "dom emeryta" i tam chwilę sobie razem posiedzieć. Natomiast to bardziej eksces niż mieszkanie z wszystkimi tego konsekwencjami, więc pozostaje w sferze planów.

Dzisiaj różne grupy społeczne wychodzą na ulice i skandują swoje hasła. Pan powiedział kiedyś, że powinniśmy przestać to robić.

Marzyłoby mi się takie społeczeństwo, w którym skandowanie nie wchodzi w grę, tylko normalnie się ze sobą rozmawia. Nie ma presji, która jest dyktowana prawem tłumu, a ludzie mają świadomość, która pozwala im wyłonić reprezentację i ona – niespecjalnie skandując i wrzeszcząc – porządkuje rzeczywistość i wyznacza konkretne pozytywne kierunki. Kolejna utopia.

Artyści mają siłę oddziaływania na ludzi. Korzysta pan z niej czasem z premedytacją?

Ja się nie czuję artystą. To, co robię, to takie "hobby plus". Zawsze tak było. Mam dużą frajdę, kiedy siedzę w domu i coś wymyślam, nawet czasami uda mi się coś złożyć w sensowną całość i czerpię z tego przyjemność. A co do komunikacji ze społeczeństwem, no przypadkowo tak się złożyło, że na początku lat 80. żyłem takimi samymi sprawami i trudno było o pewnych rzeczach nie mówić, więc powiedziałem. Nie adresowałem tego do nikogo. To były bardziej monologi wewnętrzne, które zamieniły się w teksty piosenek. Zostały zaakceptowane, ku mojej radości, bo z tego żyję. Okazało się, że ludzie składają się na moją pensję – kupując płyty, słuchając radia, przychodząc na koncerty. Z tyłu głowy słyszę coś takiego: "skoro ci płacimy, lubimy cię i rozpieszczamy, to może od czasu do czasu powiedziałbyś coś w naszym imieniu". Z tym, że ja nie mam pojęcia, co im chodzi po głowie. Inaczej sobie wyobrażałem Polskę, inaczej sobie wyobrażałem ludzi.

Jak sobie pan nas wyobrażał?

Myślałem, że jesteśmy bardziej spójni, jednorodni, że podobnie myślimy. To było naiwne. Nie oburzam się na siebie naiwnego, ale po prostu nie mam podstaw do tego, żeby wysuwać mocne tezy, chociażby socjalne. Dlatego wymyślam piosenki o wannie na Wawelu. O sytuacjach, które są niecodzienne i niewiele mające wspólnego ze społeczeństwem.

Niektórzy nawet w "Wannie na Wawelu" w pana wykonaniu doszukują się dna politycznego czy społecznego.

Tak. W zeszłym roku udzielałem wywiadu i opowiedziałem, że byliśmy z żoną na Wawelu, mieliśmy apartament z wielką wanną, weszliśmy do niej i zaczęliśmy "fisiować". Dla dziennikarza oczywistym skojarzeniem było to, że chodziło o katafalk i że to wanna Kaczyńskich. Trochę niesmaczne, ale coś jest na rzeczy. Może jego myślenie pobiegło od Wawelu i grobu, a wanna to prostopadłościan i tak dalej. Natomiast tak się w tej chwili dzieje. Oczywiście odżegnałem się od tego, bo nie miało to żadnego związku z naszym pobytem na Wawelu, a tym bardziej z powstaniem tej piosenki.

Skąd w ludziach ta ciągła potrzeba interpretacji, doszukiwania się kontekstu politycznego?

Czasami mówi się słowa, które ludzie interpretują. Mózg tak pracuje – kiedy nie wie, co widzi oko, to sobie dopowiada historie. Kiedy słyszy się jakąś frazę lub czuje nastrój, to się do niego dorabia kontekst. W ten sposób funkcjonuje ludzki umysł. Trochę szkoda, że "Wanna na Wawelu" skojarzyła się komuś z przykrą sprawą, o której nie chciałbym mówić i w ogóle nie chciałbym dotykać tego tematu.

Ale klip do tej piosenki ma sporo odniesień do polskiej rzeczywistości.

Ten teledysk, podobnie jak do piosenki "Rower" sprzed lat, stworzył Rafał Garcarek. Powiedziałem mu, że oszalały dron wpadł na Wawel i po nim myszkuje, a po zmroku zaczynają się tam dziać cuda. Z zakamarków wychodzą postaci historyczne i mitologiczne. Opowiedziałem mu, że siedzieliśmy w wielkiej wannie i robiliśmy "zadymę". Dodałem, że powinien być smok i smog. I czakram. Reszta jest twoja. Na co odpowiedział: "no to się wyżyję". Nie postawiłem mu żadnych szlabanów. Jest w tym teledysku wiele rzeczy, trzeba byłoby obejrzeć go w zwolnionym tempie. Piosenka jest o naszej, bardzo osobistej, przygodzie, ale pojawia się w niej także duch słów.

Czym jest "duch słów"?

Kiedyś byłem na słowa bardzo uwrażliwiony, a ostatnie 30 lat spowodowało, że słowa stały się towarem i niewiele znaczą. Częściej są źródłem przykrości niż frajdy i zadumy. Kiedyś uczyły wolności, a teraz manipulacji. W zwolnionym tempie na teledysku można przeczytać różne przykrości, które rozregulowany duch słów wypluwa z siebie różnymi otworami.

Co się stało ze słowami?

Kiedyś nagłaśniani byli ludzie, którzy mieli coś do powiedzenia. Ludzie, którzy szanowali słowa. Może to dotyczyło Polski, bo mieliśmy specyficzną sytuację przez lata i niewiele się wiedziało o tym, że słowa są bazą do manipulacji. W tej chwili jest to dla mnie ewidentne, że są osoby, które korzystają z tego, że są nagłaśniane i opowiadają niewybredne historie. A to jeszcze pół biedy. Czasami te historie są okropne, prowokujące do agresji. Nie wiem, po co to komu. Kolejna utopia, oczywiście wiem, po co się to robi - ale wolałbym tego nie doświadczać.

Jakie jest dzisiaj polskie społeczeństwo?

My się cały czas stajemy społeczeństwem. Budujemy się od nowa. Twardy rdzeń pamiętający o polskości i zasadach – myślę, że to dobre słowo – był niewielki, a reszta ludzi żyła w mentalnym chaosie. Byli sterowni i manipulowani. Pomagały bieda i sowiecka okupacja. W tej chwili – niemrawo, bo niemrawo – budujemy się od nowa i być może za jakiś czas – czego Polsce życzę – zyskamy na tyle twardy kręgosłup, że głupie pomysły będą wyśmiewane i nie będą miały prawa zaistnieć. Żyjemy w chaosie, który staramy się porządkować za pomocą agresji i mętnych opowieści. A powinniśmy unikać konfliktów i demagogii, bo one na pewno nie pomagają w tym, żeby – padną duże słowa – ludzkość przetrwała.

Piosenki komentują rzeczywistość, a czy mogą mieć na nią realny wpływ?

Zobaczyłem kiedyś taki teledysk - "Gangnam Style" - chociaż nie wiem, czy dobrze pamiętam tytuł. Oglądając, miałem taką refleksję, że właśnie muzyka temu służy. Czyli niczemu. Może to jest jakaś taka głupkowata rozrywka. Oczywiście, są rożne poziomy. Podobnie jak są różne poziomy wiary – dla niektórych są to proste deklaracje i zobowiązania, a dla innych to sprawy podstawowe, elementarne i bardzo ważne. Podobnie jest z muzyką, która jest w tej chwili tak zatomizowana, jest tak wiele kierunków, twórców i tak dalej. No cóż, jak ktoś nie chce oglądać "Gangnam Style", mimo że miało miliony wejść, to słucha innych zespołów i też się cieszy. Buduje lub dopełnia swój świat. Natomiast nie chciałbym, żeby zbyt wielu ludzi budowało ten świat na bazie "Gangnam", bo to jest jakieś takie niewydarzone. Ale mogę się nie znać. Dla mnie to kuriozum nie jest katharsis.

Co pan czuje, wracając po 14 latach?

Piosenki piszę cały czas, ale jakoś nie czuję presji, że powinienem je kończyć. Sam fakt pisania sprawia mi frajdę. Tak jak powiedziałem, zajmuję się muzyką amatorsko. Był czas, że zajmowałem się nią profesjonalnie – kończyłem jedną płytę i drugą już miałem zrobioną i zostawała tylko kwestia nagrania. Czułem taką potrzebę. W tej chwili jej aż tak bardzo nie czuję. Po 14 latach kilka piosenek napisałem, kilka pochodzi z moich zasobów. Zacząłem się nimi bawić i cztery lata temu doprowadziliśmy to już do takiego stanu, że to mnie cieszyło, ale nie czułem potrzeby wydawania materiału. Był zresztą niekompletny. Brakowało, bagatela, słów.

Co pana przekonało?

Ludzie rozmawiają ze mną, kiedy gram koncerty, i oczekują jakichś moich reakcji i sygnału, że w ogóle żyję. Ktoś założył mi stronę na portalu społecznościowym. Zajrzałem tam i zobaczyłem zdjęcie wrzeszczącego hiszpańskiego tłumu z podpisem: "tłum w Madrycie domaga się nowej płyty Lecha Janerki". Stwierdziłem, że skoro taka ilość ludzi tak bardzo chce, żebym tę płytę wydał, więc ją wydam.

Dlaczego zniknęła potrzeba wydawania nowych piosenek?

Jestem człowiekiem, który zawsze musi coś robić. Mam swoje natręctwa. Czasami jest to robienie piosenek, a czasami czegoś innego. Mając 62 lata, nauczyłem się jeździć na nartach – kogo to obchodzi? A dla mnie to była wielka frajda i wyzwanie. Zawsze o tym marzyłem, a nie było pieniędzy albo czasu, a nagle był czas i pieniądze. Poświęciłem cztery lata na to, żeby nauczyć się jeździć. Znalazłem idola, który okazał się idolką - szukałem kogoś, kto waży mniej więcej tyle samo, ile ja i tyle samo mierzy, żeby odgapiać narciarskie niuanse. Znalazłem Mikaelę Shiffrin, młodocianą mistrzynię świata, totalną championkę i ciekawą postać. Faktycznie, jej jazda jest inspirująca, nie tylko dla mnie, bo wynalazła sposoby inaczej koordynujące rozkład sił przy skręcie, z których czerpią inni narciarze.

Co jeszcze robił pan przez te lata?

Kupiłem sobie auto. Zrobiłem prawo jazdy. Straciłem wzrok od gier komputerowych i czytania książek. Oczywiście, nie do końca, bo widzę, ale nie jestem w stanie pochłaniać takich ilości materiału pisanego, jak kiedyś, a okulary mnie męczą. Mieszkałem w górach, co otwiera trochę inne horyzonty i porządkuje myślenie. Nie wiadomo, czy o tym opowiadać, bo znowu - kogo to obchodzi?

Jeśli chodzi o muzykę, to jestem pragmatykiem. Przez wiele lat stawiałem bardzo wyraźny znak i wszystko, co robiłem, było – w mojej ocenie – wyraziste. To się działo. Kończyłem płytę – zapominałem o graniu, uciekałem od niego. W tej chwili na scenie szaleje młodzież i nie widzę powodu, żeby się za bardzo wymądrzać. Drętwieję i coraz trudniej o inspiracje. Kiedyś inspirował prosty C-dur – podstawowy akord na gitarze, którego się uczy dwa dni i kiedy się go pozna i pierwszy raz brzdąknie, to jest to kosmos. Ale ten kosmos trwa przez chwilę. Mówię o świeżości. Podsumowując, nie robiłem nic takiego, nie czułem tej potrzeby, ale teraz – poza tłumem w Madrycie – przyciska mnie żona, z którą gram, i koledzy z zespołu, bo znają te utwory i mówią, że trzeba je dokończyć. Także zrobię tę płytę, bo jestem człowiekiem, który wywiązuje się z podjętych zobowiązań, co by się nie działo. Chyba że po drodze umrę.

Proszę tego nie robić.

Czemu nie? To też fajne. Ale dziękuję.