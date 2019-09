Podziel się



W październiku 2016 roku Anna M-Z, była modelka "Playboya", a obecnie pielęgniarka i położna, dostała z Wisły Kraków przelew na 123 000 złotych. Wkrótce kolejny, na 86 100 zł. W sumie Annie M.-Z. wypłacono z konta Wisły ponad 800 000 złotych w dziewięciu przelewach. W tym czasie na spłatę innych zobowiązań permanentnie brakowało pieniędzy. Klub tracił kolejnych piłkarzy z powodu zaległości, miesiącami nie płacił trenerom i innym pracownikom.

Marzena S., była prezes klubu Wisła Kraków, we wtorek została zatrzymana przez policję pod zarzutem wyprowadzenia z klubu kilku milionów złotych. Razem z nią zatrzymano trzy inne osoby, które zdaniem śledczych mogły narazić Wisłę Kraków na potężne straty.

Poniżej publikujemy fragment książki "Wisła w ogniu" Szymona Jadczaka , który rok temu w "Superwizjerze" jako pierwszy pokazał, że zasłużony klub został opanowany przez gang kiboli. W ukazującej się za trzy tygodnie książce szczegółowo opisuje mechanizm wyprowadzania pieniędzy z Wisły. Okładka książki Szymona Jadczaka / Źródło: tvn24

Położna i seria grubych przelewów

Najbardziej skandaliczna umowa w historii Wisły Kraków została zawarta 1 października 2016 roku. Widnieją na niej podpisy Marzeny S. i Roberta Sz., czyli ówczesnej prezes i ówczesnego wiceprezesa zarządu Wisły SA, oraz Anny M.-Z., w umowie występującej jako pośrednik. Pani Anna to prywatnie żona "Zielaka", czyli Grzegorza Z., jednego z przywódców gangu kiboli Wisły Kraków "Sharks". Dziś "Zielak" siedzi w areszcie, śledczy zarzucają mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz handel narkotykami na masową skalę.

Anna M.-Z. od pewnego czasu mocno dba o swoją prywatność. Jednak w sieci można znaleźć jej romantyczne zdjęcia ze ślubu z Grzegorzem Z., czyli "Zielakiem" (obecni byli liczni reprezentanci środowisk kibolskich z całej Polski, a uroczystość uważnie obserwowały służby, które chciały dowiedzieć się, kto jest w ścisłej czołówce Sharksów), oraz fotki w bieliźnie z sesji zrobionej, gdy była w zaawansowanej ciąży.

"Pani Anna to prywatnie żona "Zielaka", czyli Grzegorza Z., jednego z przywódców gangu kiboli Wisły Kraków"

Z wykształcenia Anna M.-Z. jest pielęgniarką, pracowała jako położna w najlepszej krakowskiej klinice. Do 2018 roku miała oficjalnie zarejestrowaną działalność gospodarczą – jako główną aktywność wpisała: "praktyka pielęgniarek i położnych". Zapamiętali ją też bywalcy strefy VIP na stadionie Wisły, bo czasami przychodziła na mecze z mężem.

Po co Wisła Kraków podpisała w 2016 roku umowę z położną, żoną gangstera? Oficjalnie z umowy wynika, że Anna M.-Z. odpowiadała za "pośrednictwo i doradztwo". Chociaż nic, co związane z tą umową, nie było oficjalne. Przede wszystkim nikt w klubie o tej umowie nie wiedział. Marzena S. i Robert Sz. (wieloletni działacz Wisły, usunięty przez kiboli z klubu w grudniu 2016 roku ) oraz "Zielak"(...) wtajemniczyli jedynie księgowego, ale kategorycznie mu zakazali informować o tym kogokolwiek. Długo umowa ta była wręcz legendą – podobno ktoś ją widział, podobno ktoś został pobity za próbę jej wyciągnięcia, padały różne kwoty i wymieniano różne podmioty, z którymi miała zostać zawarta.

Ja sam uwierzyłem w nią dopiero, gdy zobaczyłem listę przelewów, które Wisła zrobiła na konto Anny M.-Z. I przyznaję: zamurowało mnie. 17 października 2016 roku była modelka "Playboya" dostała 123 000 złotych. W tytule przelewu widnieje: "prowizja pośrednika 10.2016–02.2017". W tym samym czasie Wisła likwiduje drugą drużynę i zwalnia kolejnych pracowników, bo ponoć trzeba ciąć koszty, a Marzena S. w wywiadach opowiada, że udało jej się znacznie zmniejszyć zadłużenie klubu.

Kolejny przelew: 20 lutego 2017 roku – 86 100 złotych za "doprowadzenie do spotkania z kontrahentem, projekt". Marzena S. w mediach wciska kit, że klub zaraz będzie miał bogatego sponsora. Tymczasem Wisła ma zaległości w wypłatach dla zawodników sięgające kilku miesięcy. Kolejne wpłaty wpływały na konto M.-Z. aż do 17 października 2017 roku niemal co miesiąc. W sumie Annie M.-Z. wypłacono z konta Wisły 824 100 złotych w dziewięciu przelewach. "Doradztwo marketingowe", "pomoc w umorzeniu długu UEFA", "pośrednictwo w pozyskaniu sponsora" – to tytuły kolejnych przelewów (w tym samym czasie Marzena S. udzieliła wywiadu o tym, że Wisła Kraków nie szuka inwestora, na stronie sport.tvp.pl).

Odtwarzaj "Z pieniędzy klubu ci ludzie kupowali narkotyki". Byli członkowie zarządu Wisły Kraków usłyszeli zarzuty / Wideo: Fakty TVN

Wtedy w zarządzie Wisły był też Manuel Junco, który zapewnia, że o umowie z żoną "Zielaka" nie miał pojęcia, oraz Damian D., którego nie zdążyłem o nic zapytać, bo został aresztowany za handel narkotykami po wyjaśnieniach złożonych w prokuraturze przez "Miśka", czyli Pawła M., absolutnego lidera gangu kiboli Wisły. Marzena S. zapytana o tę umowę najpierw stwierdziła, że nic o niej nie wie, a potem przez prawnika przekazała, że nie będzie komentować swoich działań w Wiśle Kraków. Robert Sz. nie chciał ze mną rozmawiać. Na umowie z Anną M.-Z. widnieją podpisy Marzeny S. i Roberta Sz., bo regulamin spółki wymagał, by podpisało ją dwóch członków zarządu. Ale do autoryzacji przelewów wystarczała zgoda tylko jednego członka zarządu.

W czasie gdy Wisła wypłacała pieniądze żonie gangstera, na spłatę innych zobowiązań permanentnie brakowało pieniędzy. Klub tracił kolejnych piłkarzy z powodu zaległości, bo miesiącami nie płacił trenerom, piłkarzom i innym pracownikom. W ten sposób krakowski klub stracił Jakuba Bartkowskiego, Zorana Arsenicia, Tibora Halilovicia i Dawida Korta, którzy rozwiązali kontrakty z powodu zaległości zimą 2019 r., oraz Marko Kolara, który w styczniu 2019 r. z powodu zaległości rozwiązał kontrakt z Wisłą, po kilku dniach podpisał nowy, ale na warunkach niekorzystnych dla Wisły, przez co finalnie odszedł w czerwcu 2019 do Holandii.

Trudno racjonalnie uzasadnić te wypłaty dla Anny M.-Z. Jej nazwisko nie widnieje na liście pośredników reprezentujących któregokolwiek z piłkarzy Wisły, więc chyba nie pomagała przy transferach. Żaden poważny sponsor Wisły nie miał pojęcia o jej istnieniu, a co dopiero o tym, że ściągnęła go do klubu, więc to też ślepy trop.

Wisła Kraków kryzys » Oglądaj "Wisła może przystąpić do rozgrywek" / Wideo: tvn24 "Wisła może przystąpić do rozgrywek" Video: tvn24 "Wisła może przystąpić do rozgrywek"22.01 | Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przywróciła Wiśle Kraków zawieszoną od 3 stycznia licencję na grę w ekstraklasie - poinformowała we wtorek krajowa federacja. Video: tvn24 "Wisła może przystąpić do rozgrywek"22.01 | Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przywróciła Wiśle Kraków zawieszoną od 3 stycznia licencję na grę w ekstraklasie - poinformowała we wtorek krajowa federacja. zobacz więcej wideo »

"Wisła może przystąpić do rozgrywek" Królewski: pieniądze trafią dzisiaj do piłkarzy Video: tvn24 Królewski: pieniądze trafią dzisiaj do piłkarzy16.01 | - Pieniądze trafią dzisiaj do piłkarzy - poinformował w środę przed kamerą TVN24 biznesmen Jarosław Królewski, jeden z trzech pożyczkodawców, który zaangażował się w pomoc targanej problemami Wiśle Kraków. Video: tvn24 Królewski: pieniądze trafią dzisiaj do piłkarzy16.01 | - Pieniądze trafią dzisiaj do piłkarzy - poinformował w środę przed kamerą TVN24 biznesmen Jarosław Królewski, jeden z trzech pożyczkodawców, który zaangażował się w pomoc targanej problemami Wiśle Kraków. zobacz więcej wideo »

Królewski: pieniądze trafią dzisiaj do piłkarzy "Przekazane informacje przez Wisłę Kraków budzą wątpliwości" Video: tvn24 "Przekazane informacje przez Wisłę Kraków budzą wątpliwości"11.01 | Komisja Licencyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej nie przywróciła Wiśle Kraków licencji na grę w ekstraklasie - poinformował przewodniczący komisji Krzysztof Rozen. Zawieszono ją 3 stycznia w związku z niejasną sytuacją prawną klubu. Video: tvn24 "Przekazane informacje przez Wisłę Kraków budzą wątpliwości"11.01 | Komisja Licencyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej nie przywróciła Wiśle Kraków licencji na grę w ekstraklasie - poinformował przewodniczący komisji Krzysztof Rozen. Zawieszono ją 3 stycznia w związku z niejasną sytuacją prawną klubu. zobacz więcej wideo »

"Przekazane informacje przez Wisłę Kraków budzą wątpliwości" Wisła Kraków wciąż bez licencji Video: tvn24 Wisła Kraków wciąż bez licencji11.01 | Komisja Licencyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej nie przywróciła Wiśle Kraków licencji na grę w ekstraklasie - poinformował przewodniczący komisji Krzysztof Rozen. Zawieszono ją 3 stycznia w związku z niejasną sytuacją prawną klubu. Video: tvn24 Wisła Kraków wciąż bez licencji11.01 | Komisja Licencyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej nie przywróciła Wiśle Kraków licencji na grę w ekstraklasie - poinformował przewodniczący komisji Krzysztof Rozen. Zawieszono ją 3 stycznia w związku z niejasną sytuacją prawną klubu. zobacz więcej wideo »

Wisła Kraków wciąż bez licencji Królewski: jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do tej całej... Video: tvn24 Królewski: jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do tej...10.01 | - To jest ten moment teraz albo nigdy - powiedział biznesmen Jarosław Królewski, który zorganizował akcję pod nazwą "50 tysięcy dla Wisły Kraków", mającą uratować klub. - Myślę, że już jest około 300 tysięcy - zdradził przed kamerami. Video: tvn24 Królewski: jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do tej...10.01 | - To jest ten moment teraz albo nigdy - powiedział biznesmen Jarosław Królewski, który zorganizował akcję pod nazwą "50 tysięcy dla Wisły Kraków", mającą uratować klub. - Myślę, że już jest około 300 tysięcy - zdradził przed kamerami. zobacz więcej wideo »

Królewski: jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do tej całej... Maciej Stolarczyk o sytuacji w Wiśle Video: tvn24 Maciej Stolarczyk o sytuacji w Wiśle09.01 | Borykająca się z wielkimi kłopotami Wisła Kraków wznowiła treningi w ośrodku w Myślenicach. Trener Maciej Stolarczyk miał do dyspozycji 21 piłkarzy, a wśród nich pojawił się też Jakub Błaszczykowski. Szkoleniowiec przyznał, że atmosfera w zespole nie jest najlepsza i tak naprawdę nie wie, co będzie dalej z drużyną. Video: tvn24 Maciej Stolarczyk o sytuacji w Wiśle09.01 | Borykająca się z wielkimi kłopotami Wisła Kraków wznowiła treningi w ośrodku w Myślenicach. Trener Maciej Stolarczyk miał do dyspozycji 21 piłkarzy, a wśród nich pojawił się też Jakub Błaszczykowski. Szkoleniowiec przyznał, że atmosfera w zespole nie jest najlepsza i tak naprawdę nie wie, co będzie dalej z drużyną. zobacz więcej wideo »

Maciej Stolarczyk o sytuacji w Wiśle Trener Maciej Stolarczyk: Czekamy na konkrety Video: tvn24 Trener Maciej Stolarczyk: Czekamy na konkrety09.01 | Borykająca się z wielkimi kłopotami Wisła Kraków wznowiła treningi w ośrodku w Myślenicach. Trener Maciej Stolarczyk miał do dyspozycji 21 piłkarzy, a wśród nich pojawił się też Jakub Błaszczykowski. Szkoleniowiec przyznał, że atmosfera w zespole nie jest najlepsza i tak naprawdę nie wie, co będzie dalej z drużyną. Video: tvn24 Trener Maciej Stolarczyk: Czekamy na konkrety09.01 | Borykająca się z wielkimi kłopotami Wisła Kraków wznowiła treningi w ośrodku w Myślenicach. Trener Maciej Stolarczyk miał do dyspozycji 21 piłkarzy, a wśród nich pojawił się też Jakub Błaszczykowski. Szkoleniowiec przyznał, że atmosfera w zespole nie jest najlepsza i tak naprawdę nie wie, co będzie dalej z drużyną. zobacz więcej wideo »

Trener Maciej Stolarczyk: Czekamy na konkrety Piłkarze Wisły o sytuacji w klubie Video: tvn24 Piłkarze Wisły o sytuacji w klubie09.01 | - Pozostała nam nadzieja i wiara, że uda się uratować klub. Czekamy na rozwój wydarzeń. Dostaliśmy zapewnienie, że robią wszystko, żeby pomóc Wiśle - powiedział kapitan zespołu Rafał Boguski. - Teraz jest nowe rozdanie - dodał Rafał Pietrzak. Video: tvn24 Piłkarze Wisły o sytuacji w klubie09.01 | - Pozostała nam nadzieja i wiara, że uda się uratować klub. Czekamy na rozwój wydarzeń. Dostaliśmy zapewnienie, że robią wszystko, żeby pomóc Wiśle - powiedział kapitan zespołu Rafał Boguski. - Teraz jest nowe rozdanie - dodał Rafał Pietrzak. zobacz więcej wideo »

Piłkarze Wisły o sytuacji w klubie Przeszukanie w Wiśle Kraków Video: KWP Kraków Przeszukanie w Wiśle Kraków08.01 | Jest śledztwo, a w Prokuratorze Okręgowej w Krakowie powstaje specjalne grupa, która zajmie się nieprawidłowościami w Wiśle Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, na jej czele stanie Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. We wtorek z samego rana policja weszła do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła. Video: KWP Kraków Przeszukanie w Wiśle Kraków08.01 | Jest śledztwo, a w Prokuratorze Okręgowej w Krakowie powstaje specjalne grupa, która zajmie się nieprawidłowościami w Wiśle Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, na jej czele stanie Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. We wtorek z samego rana policja weszła do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła. zobacz więcej wideo »

Przeszukanie w Wiśle Kraków Policja w siedzibie Wisły Kraków Video: Fakty TVN Policja w siedzibie Wisły KrakówProkuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, śledztwo ma poprowadzić osobiście Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. Więcej o sprawie dziś w "Faktach" TVN o 19:00. Video: Fakty TVN Policja w siedzibie Wisły KrakówProkuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, śledztwo ma poprowadzić osobiście Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. Więcej o sprawie dziś w "Faktach" TVN o 19:00. zobacz więcej wideo »

Policja w siedzibie Wisły Kraków "Pytanie, dlaczego dopiero teraz prokuratura się zajęła Wisłą" Video: tvn24 "Pytanie, dlaczego dopiero teraz prokuratura się zajęła Wisłą"08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja. Video: tvn24 "Pytanie, dlaczego dopiero teraz prokuratura się zajęła Wisłą"08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja. zobacz więcej wideo »

"Pytanie, dlaczego dopiero teraz prokuratura się zajęła Wisłą" Jadczak: Nie wiadomo, kto tak naprawdę jest właścicielem klubu Video: tvn24 Jadczak: Nie wiadomo, kto tak naprawdę jest właścicielem klubu08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja. Video: tvn24 Jadczak: Nie wiadomo, kto tak naprawdę jest właścicielem klubu08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja. zobacz więcej wideo »

Jadczak: Nie wiadomo, kto tak naprawdę jest właścicielem klubu "Ktoś w władz klubu wziął 40 tys złotych i przekazał kibicom" Video: tvn24 "Ktoś w władz klubu wziął 40 tys złotych i przekazał kibicom"08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja. Video: tvn24 "Ktoś w władz klubu wziął 40 tys złotych i przekazał kibicom"08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja. zobacz więcej wideo »

"Ktoś w władz klubu wziął 40 tys złotych i przekazał kibicom" Szymon Jadczak w programie "Wstajesz i wiesz" Video: tvn24 Szymon Jadczak w programie "Wstajesz i wiesz"08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja. Video: tvn24 Szymon Jadczak w programie "Wstajesz i wiesz"08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja. zobacz więcej wideo »

Szymon Jadczak w programie "Wstajesz i wiesz" Policja w Wiśle Kraków Video: tvn24 Policja w Wiśle Kraków6.01 | Policja w klubie Wisła Kraków. Video: tvn24 Policja w Wiśle Kraków6.01 | Policja w klubie Wisła Kraków. zobacz więcej wideo »

Policja w Wiśle Kraków "Inwestor musi mieć świadomość, że Wisła jest przeżarta przez... Video: tvn24 "Inwestor musi mieć świadomość, że Wisła jest przeżarta...5.01 | Dziennikarz "Superwizjera" TVN Szymon Jadczak o sytuacji w Wiśle Kraków. Video: tvn24 "Inwestor musi mieć świadomość, że Wisła jest przeżarta...5.01 | Dziennikarz "Superwizjera" TVN Szymon Jadczak o sytuacji w Wiśle Kraków. zobacz więcej wideo »

"Inwestor musi mieć świadomość, że Wisła jest przeżarta przez... Co dalej z Wisłą Kraków? Czasu na ratowanie klubu jest coraz... Video: Fakty TVN Co dalej z Wisłą Kraków? Czasu na ratowanie klubu jest coraz...Wisła tonie. O problemach piłkarskiego klubu słyszymy od tygodni. O dramacie informujemy od czwartku, bo Wisłę zawieszono w Ekstraklasie. Ale podobno jest światełko w tunelu, bo dla Wisły jest oferta. Kto piłkarzom i kibicom rzuci koło ratunkowe? Video: Fakty TVN Co dalej z Wisłą Kraków? Czasu na ratowanie klubu jest coraz...Wisła tonie. O problemach piłkarskiego klubu słyszymy od tygodni. O dramacie informujemy od czwartku, bo Wisłę zawieszono w Ekstraklasie. Ale podobno jest światełko w tunelu, bo dla Wisły jest oferta. Kto piłkarzom i kibicom rzuci koło ratunkowe? zobacz więcej wideo »

Co dalej z Wisłą Kraków? Czasu na ratowanie klubu jest coraz... Rafał Wisłocki prezesem Wisły Kraków Video: tvn24 Rafał Wisłocki prezesem Wisły Kraków 04.01.2019 | Rafał Wisłocki został prezesem Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków – ogłoszono podczas konferencji prasowej. Jego pierwszym zadaniem ma być doprowadzenie do odwieszenia licencji na grę drużyny w piłkarskiej ekstraklasie. Video: tvn24 Rafał Wisłocki prezesem Wisły Kraków 04.01.2019 | Rafał Wisłocki został prezesem Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków – ogłoszono podczas konferencji prasowej. Jego pierwszym zadaniem ma być doprowadzenie do odwieszenia licencji na grę drużyny w piłkarskiej ekstraklasie. zobacz więcej wideo »

Rafał Wisłocki prezesem Wisły Kraków W Wiśle Kraków panuje bezkrólewie W Wiśle Kraków panuje bezkrólewieWisła Kraków zawieszona W Wiśle Kraków panuje bezkrólewieWisła Kraków zawieszona zobacz więcej wideo »

W Wiśle Kraków panuje bezkrólewie Wisła Kraków zawieszona i nie może grać w ekstraklasie Wisła Kraków zawieszona i nie może grać w ekstraklasieKłopotów w klubie z Reymonta końca nie widać Wisła Kraków zawieszona i nie może grać w ekstraklasieKłopotów w klubie z Reymonta końca nie widać zobacz więcej wideo »

Wisła Kraków zawieszona i nie może grać w ekstraklasie

Narkotyki i nielegalne papierosy

Ślad po ukradzionych z Wisły pieniądzach można też znaleźć w opisie zarzutów, które małopolski wydział Prokuratury Krajowej postawił w kwietniu 2019 roku Damianowi D. Według śledczych część kasy z klubu poszła na fundusz, z którego "Misiek", "Zielak" i Damian D. postanowili sfinansować handel narkotykami i nielegalnymi papierosami. To miała być forma docenienia Damiana D. za to, że wyciąga dla nich przyzwoite pieniądze z Wisły. Gangsterzy kupili nawet kilkanaście kilogramów marihuany, ale narkotyk był tak fatalnej jakości, że nie było na niego chętnych. Na szczęście jakość była wystarczająca, by postawić zarzuty byłemu wiceprezesowi Wisły.

Gangsterzy opanowali Wisłę Kraków

"Zielak" i Damian D. wiedzieli, że sprawa tej umowy może być gwoździem do ich trumny. Prawdopodobnie na tym tle doszło do najsilniejszego konfliktu między "Miśkiem" a "Zielakiem". Trudno mi było uwierzyć, ale wszystko wskazuje na to, że Paweł M. stracił w pewnym momencie kontrolę nad Wisłą, a grupa Sharksów okradała klub bez jego wiedzy. Już ukrywając się we Włoszech, wysłał swojego człowieka do klubu, ten zajrzał do dokumentów, a potem z potwierdzeniami przelewów dla Anny M.-Z. poszedł po wyjaśnienia do "Skopka", czyli Michała S., kibola, który po zatrzymaniu "Zielaka" i ucieczce z kraju "Miśka" próbował przejąć przywództwo w gangu Sharksów. Został pobity i usłyszał, że jak faktury wypłyną, to go zaje... Ale spokojnie, swoją działkę z kasy dla żony "Zielaka" Paweł M. też zgarnął. Trafiło do niego co najmniej 100 tysięcy.

Z kolejnego dokumentu, do którego dotarłem, czyli uchwały rady nadzorczej, wynika już niezbicie, że nawet Misiek był oszukiwany przez towarzystwo rządzące Wisłą. 17 lutego 2017 roku rada nadzorcza klubu postanowiła dać zarządowi podwyżki. Zamiast około 10 tysięcy miesięcznie Marzena S. i Damian D. mieli zarabiać teraz po 45 tysięcy. Układ był taki, że połowa pensji idzie dla "Miśka" i "Zielaka". Ale Paweł M. dostał info, że członkowie zarządu po podwyżce zarabiają po 30 tysięcy. Dostawał z tego 15 tysięcy i nie narzekał. Zresztą gdy zaczął się ukrywać we Włoszech, Damian D. przelał mu jedynie 12 tysięcy, a potem nie odpowiadał już na ponaglenia o zapłatę zarówno ze strony "Miśka", jak i jego konkubiny.

"Według śledczych część kasy z klubu poszła na fundusz, z którego "Misiek", "Zielak" i Damian D. postanowili sfinansować handel narkotykami" / Źródło: policja

Premie za osiągnięcia. Dla działaczy

Smaczkiem dokumentu z 17 lutego 2017 roku jest zapis o premiach dla zarządu za osiągnięcia sportowe. W piłce istnieje praktyka, że premiuje się konkretne osiągnięcia zawodników na boisku. Ale działaczy? Bez żartów. Tymczasem za awans Wisły do fazy grupowej Ligi Mistrzów Marzena S. i Damian D. mieliby dostać 500 tysięcy złotych, za mistrzostwo Polski – 100 tysięcy, za awans do Ligi Europy – 50 tysięcy, a za zajęcie w lidze miejsc od czwartego do ósmego – 25 tysięcy. Za tytuł króla strzelców nie przewidzieli dla siebie premii.

Po zmianach w klubie nowe władze wystąpiły do sądu o zwrot pieniędzy pobranych z tytułu tej uchwały (pozew wobec Marzeny S. opiewa na 523 tysiące), bo prawnicy uznali, że Damian D. nie miał prawa jej podpisywać, będąc jednocześnie członkiem zarządu i członkiem rady nadzorczej. Wisła chce, żeby oddał 800 tysięcy nienależnie pobranych pensji. Drugą osobą z rady nadzorczej, której podpis widnieje na uchwale rady nadzorczej, jest Tadeusz Cz. Oprócz niego w radzie nadzorczej Wisły zasiadał Ludwik Miętta-Mikołajewicz. Panowie kasowali za bycie w radzie po 3 tysiące złotych miesięcznie. Swoją drogą to był sprytny wybieg ze strony Sharksów, żeby powołać do rady dwóch panów, którzy razem mieli 160 lat i ostatnią rzeczą, o jakiej myśleli, było pilnowanie finansów Wisły.



Umowę z Wisłą miał też Szymon Michlowicz. Prawnik i wiceprezes TS Wisła w przeszłości odbywał praktyki aplikanckie w kancelarii Marzeny S. Od lipca 2017 do sierpnia 2018 roku dostawał od klubu co miesiąc 3075 złotych za świadczenie usług prawnych – umowa dotyczyła obsługi relacji TS Wisła z miastem. Ostatnich kilku faktur klub już nie opłacił z powodu pustej kasy. Gdyby zebrać wszystkich prawników, którzy zarabiali na Wiśle, można by nimi zapełnić spory sektor na stadionie przy ulicy Reymonta.

Powstrzymać dziennikarza

Przeglądając kolejne faktury, zrozumiałem, dlaczego mój reportaż do Superwizjera powstawał tak długo i skąd wzięła się część problemów z jego realizacją.



Odtwarzaj "Piłka nożna i gangsterzy" - pierwsza część reportażu / Wideo: Superwizjer TVN

Wisła wydała bardzo dużo pieniędzy, żeby mnie powstrzymać. Pierwsze zdjęcia powstały późną wiosną 2017 roku. Gdy wszystko było już w miarę gotowe, a emisja wstępnie zaplanowana na początek 2018 roku, przystąpiłem do ostatniego etapu prac, czyli odpytania zarządu Wisły. Pytania z prośbą o rozmowę wysłałem w grudniu 2017 roku do ówczesnej rzecznik klubu Olgi Tabor-Leszko. Zaczęło się grzecznie: pani Olga na początku tłumaczyła, że są bardzo zajęci, bo koniec roku, okienko transferowe i tak dalej.

Potem wysłała serię absurdalnych maili, w których tłumaczyła, dlaczego zarząd nie będzie ze mną rozmawiał, przy czym tak się zapętliła w swoich pseudowyjaśnieniach, że w mailu z 19 stycznia 2018 roku stwierdziła, iż zarząd chciał ze mną rozmawiać, ale to moja wina, że do rozmowy nie dojdzie, bo nie współpracuję z klubem. Przypomnę tylko, że pani Olga nie miała doświadczenia uprawniającego do bycia rzecznikiem. Ale była koleżanką Marzeny S. i bardzo pomagała jej w przeszłości w prowadzeniu kancelarii radcy prawnego, więc teraz mogła się sprawdzić na nowym stanowisku. Na jej usprawiedliwienie mogę dodać, że nigdy nie polubiła tej pracy i bez żalu z niej zrezygnowała w maju 2018 roku. Do dziś ma żal do Marzeny S. za kłopoty, w jakie ta ją wpakowała.



Wiedziałem, że ktoś pomaga klubowi w ogarnięciu bałaganu, który mógł spowodować mój materiał. Ale nie spodziewałem się, że można to robić tak głupio i drogo.

Od czerwca 2017 roku władze Wisły współpracowały z krakowskim piarowcem zajmującym się komunikacją kryzysową. Polecił go Robert Czekaj, mąż Marzeny S. Bardzo zabawnie – chociaż z punktu widzenia finansów Wisły nie ma w tym nic śmiesznego – wyglądały negocjacje dotyczące współpracy. Piarowiec rzucił sumę dużo wyższą od standardowych stawek, licząc, że trochę się potarguje, trochę odpuści, ale i tak dogada się na porządną kwotę. Targów nie było – usłyszał od razu "OK" i wyszedł z umową na 7 tysięcy złotych netto miesięcznie. O takim podejściu do biznesu władz Wisły opowiadało mi kilka osób. Dobrze się wydaje nie swoje pieniądze...



Nawet wtedy, gdy wyrzuca się je w błoto. Bo rad piarowca trzeba jeszcze słuchać, nie tylko za nie płacić. A w Wiśle było z tym średnio. Podczas derbów w sierpniu 2017 roku kibole Wisły przygotowali oprawę nawiązującą do zabijania kibiców Cracovii. Cmentarz, nagrobki, do tego hasło "Boże, miej litość nad naszymi wrogami, bo jak widzisz, my jej nie mamy".

Hasło "Boże, miej litość nad naszymi wrogami, bo jak widzisz, my jej nie mamy" podczas meczu Wisły Kraków / Źródło: Michał Stańczyk/Cyfrasport/Newspix

Doradca poleca natychmiast odciąć się od patologii. "Nie możemy się od nich odciąć, to nasi żywiciele" – słowa Damiana D. brzmią kuriozalnie, jeśli weźmie się pod uwagę, że oprawy na stadionie przygotowywało Stowarzyszenie Kibiców Wisły Kraków za pieniądze, które dostawało od klubu. Dopiero gdy temat podchwyciły media, a władze ligi zapowiedziały kary, klub stwierdził, że w Wiśle nie ma akceptacji dla zachowań nawołujących do nienawiści.



Co z tego, że piarowiec przygotował program odwołujący się do historii Białej Gwiazdy i legend klubu, skoro nikt nie wdrożył go w życie. W pewnym momencie współpraca ograniczyła się do szkolenia rzecznik Wisły Olgi Tabor-Leszko, która zostając rzecznikiem, nie miała pojęcia o realiach tej pracy.



Gdy pod koniec 2017 roku wysłałem pytania do Wisły, władze klubu sięgnęły po rady speca od komunikacji kryzysowej. Tak się składa, że piarowiec wynajęty przez Wisłę poznał mnie dobrze parę lat wcześniej. Pracowałem wówczas w krakowskim oddziale "Gazety Wyborczej" i z Małgorzatą Wach stworzyliśmy duet, który napsuł krwi różnym krakowskim układom.



Z takimi informacjami piarowiec wynajęty przez Wisłę idzie na spotkanie z zarządem. "Jadczak wam nie odpuści, napsuje mnóstwo krwi. Im bardziej będziecie przed nim uciekali, tym gorzej dla was. Rekomenduję spotkanie i rozmowę przed kamerą" – usłyszeli Marzena S. i Damian D. Doradca zaproponował trening przed kamerą, "na sucho", żeby przygotować ich do trudnych pytań. Prezes odmówiła. "Nie, nie, nie. Żadnych spotkań". Bała się dziennikarzy. Miała obsesję, że wszyscy są przeciwko niej, że spiskują i próbują ją zaatakować za wszelką cenę. Nie ufała nawet ludziom z redakcji przyjaznych Wiśle. A co dopiero wrogiemu TVN.



Nagle jednak Marzena S. zmieniła zdanie. Kazała wyznaczyć spotkanie ze mną na koniec stycznia 2018. Z rozmów z ludźmi z klubu i z korespondencji mailowej wynika, że władze Wisły postanowiły sobie ze mnie zadrwić. Jeszcze w poniedziałek dogrywałem z rzeczniczką klubu szczegóły środowego spotkania, a we wtorek o 13.53 dowiedziałem się, że zmieniono je w konferencję prasową dla wszystkich chętnych. Marzena S. dziś zapewnia, że wynikło to z nieporozumienia z Olgą Tabor-Leszko, ale moi rozmówcy podkreślają, że rzeczniczka nie podejmowała żadnej decyzji bez zgody zarządu i na pewno nie umawiałaby ważnego spotkania bez wiedzy pani prezes. To miał być taki pstryczek dla upierdliwego dziennikarza – Marzena S. poczuła, że może sobie na to pozwolić, bo wydawało jej się, że właśnie załatwiła dla Wisły inwestora i ten news przykryje "wymysły" TVN.

Odtwarzaj "Piłka nożna i gangsterzy" - druga część reportażu / Wideo: Superwizjer TVN

Inwestor z Ameryki

Tym inwestorem miał być Paul Bragiel. Sęk w tym, że amerykański biznesmen polskiego pochodzenia ani przez chwilę nie chciał przejąć Wisły. Do klubu skierował go Polak mieszkający w Londynie i pracujący w City. W luźnych rozmowach z zarządem Bragiel stwierdził, że może przemyśleć zakup kilku procent udziałów w klubie za kilkaset tysięcy dolarów. Doszło do paru spotkań, w tym kolacji, podczas której okazało się, że Bragiel jak chce, to dość dobrze mówi po polsku, a na pewno wszystko rozumie. Biznesmen obejrzał mecz Wisły, spotkał się z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim – co załatwił niezbędny w takich momentach Ludwik Miętta-Mikołajewicz (przy okazji Marzena S. kolejny raz podpadła Majchrowskiemu, bo wprowadziła prezydenta w błąd, przedstawiając Bragiela jako nowego udziałowca Wisły) – poopowiadał o tym, jakie to znane firmy ściągnie do Krakowa i tyle. Potem kontakt Bragiela z Wisłą się urwał, strony nie dogadały się w sprawie sprzedaży udziałów w Wiśle. (Później Bragiel jeszcze kilka razy pytał mnie, co z Wisłą i w jakim kierunku zmierza klub. Wspomniał nawet, że chciałby się zaangażować w klub, ale nie ma na to dostatecznie dużo czasu). A kibice do dziś opowiadają sobie żarty, jak to Bragiel od kiboli Wisłę przejmował.



W styczniu 2018 roku Marzena S. była przekonana, że Amerykaninem skutecznie przykryje "Miśka" (którego wtedy poszukiwała policja za kierowanie gangiem). Była tego tak pewna, że zrezygnowała z treningów przed kamerą i jakichkolwiek przygotowań z opłacanymi przecież za ciężkie pieniądze doradcami. Przygotowała na konferencję przemówienie, które piarowiec uznał jednak za nienadające się do wygłoszenia, więc ostatecznie zgodziła się przyjąć pomoc profesjonalistów. Nowe przemówienie napisał jej dziennikarz telewizji publicznej. A Marzena S. przez sześć godzin ćwiczyła występ na konferencji.



Podczas spotkania z dziennikarzami prezes Wisły pochwaliła się inwestorem i zapewniła, że z "Miśkiem" nie ma nic wspólnego. W redakcji uznaliśmy, że nie mogę zadać przy innych mediach szczegółowych pytań dotyczących moich ustaleń, bo spalę temat. Zostało mi przysłuchiwanie się konferencji. Wszystko przebiegało bez większych zaskoczeń – aż tu nagle dziennikarz zaprzyjaźniony z zarządem pyta Damiana D., czy to prawda, że właśnie zrezygnował z prezesowania Stowarzyszeniu Kibiców Wisły Kraków. "Bardzo dziękuję za to pytanie. Tak, to prawda” – odpowiedział Damian D.



"W styczniu 2018 roku Marzena S. była przekonana, że Amerykaninem skutecznie przykryje "Miśka" / Źródło: M. Lasyk/Reporter/East News

Ludzie z zarządu powiedzieli mi potem, że to była ustawka. Dziennikarz został poproszony o zadanie takiego pytania, a Damian D. dzięki temu, że publicznie obwieścił swoją dymisję, mógł się odciąć od powiązania z kibolami.

Efektem konferencji była fala hejtu, która wylała się na mnie w sieci. Stada oczadzonych kibiców Wisły i zwykłych trolli powiązanych z klubem zaczęły uprzykrzać mi życie. Próbowano sprzedać historię o tym, że bezpodstawnie nękam Paula Bragiela i zarząd klubu. (...)

Kilka miesięcy później krakowski piarowiec podziękował Wiśle za współpracę, bo nie mógł doprosić się zapłaty kolejnych faktur. Dziś, na początku września 2019 roku Wisła zalegała mu kilka tysięcy złotych.

PR przede wszystkim

O nic zarząd Wisły nie dbał tak bardzo jak o swój wizerunek. Rzecznik prasowy, jedna firma PR, druga firma PR. Na tym nie oszczędzano. W maju 2018 roku władze Białej Gwiazdy zdecydowały się na wynajęcie znanej warszawskiej firmy zajmującej się public relations. Na jej czele stoi człowiek, który od lat doradza politykom z pierwszych stron gazet, najbogatszym Polakom i największym przedsiębiorstwom. Pewien magazyn napisał, że jest on jednym z najskuteczniejszych spin doctorów w kraju. Według innej gazety mężczyzna miał pomagać przed laty bohaterom afery hazardowej. Nic dziwnego, że za usługi takiej osobistości Wisła musiała słono zapłacić. Umowa z warszawskim piarowcem obowiązywała od maja do listopada 2018 roku. Za pierwsze dwa miesiące jego firma dostała 72 tysiące złotych (36 tysięcy za miesiąc prac). Za kolejne działania miała skasować po 18 tysięcy miesięcznie – tych pieniędzy Wisła do września 2019 roku nie zapłaciła, bo nowy zarząd podważa zasadność tych wydatków, ale możliwe, że będzie do tego zmuszona. Sprawę ma rozstrzygnąć sąd.

Odtwarzaj Cała rozmowa z Szymonem Jadczakiem / Wideo: tvn24

Co zarząd Białej Gwiazdy dostał za te pieniądze? Trudno powiedzieć. Bo zakładam, że to nie ta warszawska spółka doradzała uciekanie przed dziennikarzami, unikanie odpowiedzi na trudne pytania i kłamanie w żywe oczy podczas nielicznych konferencji prasowych i wywiadów – a tak latem 2018 roku wyglądała polityka komunikacyjna Wisły Kraków. Za to w tamtym czasie uaktywnił się ktoś, kogo działania nazwalibyśmy czarnym PR: rozpytywał wśród moich znajomych, szukał na mnie haków z życia prywatnego, rozpuszczał w internecie plotki o jakimś rzekomo przegranym przez mnie procesie, próbował też dotrzeć do moich przełożonych w TVN, żeby powstrzymać emisję reportażu. Oczywiście to kompletny zbieg okoliczności i na pewno nie ma żadnego związku z umową Wisły Kraków z warszawską agencją PR. O żadnym blokowaniu materiału nie było mowy, haki na prostego chłopaka z Radomia też się nie znalazły.

"Oficjalnie pan od PR z Warszawy miał zajmować się doradztwem w zakresie PR i pomocą dla rzecznika prasowego. [Od lipca 2018 roku, po odejściu Olgi Tabor-Leszko, która przestała się dogadywać z Marzeną S., rzecznikiem klubu była Iwona Stankiewicz, żona ówczesnego członka rady nadzorczej Mateusza Stankiewicza. Pomoc rzeczywiście była jej potrzebna, bo poprzednie siedem lat Stankiewicz przepracowała w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – S.J.]. Ale nieoficjalnie zarząd dostał obietnicę, że piarowiec pomoże ogarnąć materiał Superwizjera. Próbował robić coś przed emisją reportażu, po emisji konsultował już tylko jakieś rzeczy w klubie. No i zszedł ze stawki, bo sukcesami to raczej nie mógł się pochwalić" – wspomina pracownik Wisły.



Kolejnym sposobem na wyprowadzanie kasy z klubu były umowy ze Stowarzyszeniem Kibiców Wisły Kraków. Znalazłem dwie. Pierwsza, z maja 2015 roku, przewidywała, że SKWK będzie dostawało złotówkę od każdego sprzedanego biletu. Druga została zawarta w czerwcu 2016 roku, gdy już było wiadomo, że klub zaraz zmieni właściciela – rzutem na taśmę podpisano dokument gwarantujący SKWK dwa złote od każdego biletu. O te pieniądze kibole upominali się nawet wtedy, gdy Wisła już upadała, w grudniu 2018 roku. Po meczu z Lechem do klubu przyszło trzech Sharksów po działkę dla stowarzyszenia. Władze przekazały już dostęp do kont Vannie Ly, czyli pseudobiznesmenowi, podającemu się za krewnego króla Kambodży, który zniknął bez śladu tak szybko jak się pojawił, i jego ludziom, którzy niby kupili klub, więc nie można było zrobić przelewu. Ale wydano im w gotówce 40 tysięcy z utargu za bilety. Ostatnie pieniądze, jakie były w kasie...

"O nic zarząd Wisły nie dbał tak bardzo jak o swój wizerunek" / Źródło: Jacek Bednarczyk/PAP

W grudniu 2018 r. Marzena S. przestała być prezesem Wisły Kraków. Klub znalazł się na skraju bankructwa. W ostatniej chwili uratowali go biznesmeni Jarosław Królewski i Tomasz Jażdżyński oraz piłkarz Jakub Błaszczykowski, przy ogromnym wsparciu kibiców. Dziś Wisła powoli wychodzi z długów, ma najlepszą frekwencję w Ekstraklasie. 33 tysiące biletów na derby Krakowa pod koniec września wyprzedały się na dwa tygodnie przed meczem. Klub zdecydowanie odciął się od wszelkich powiązań ze Sharksami.