"Ja na pewno jestem świrem, ale on też". Katarzyna Bonda "Opowiada Marzenie"

Marzena Chełminiak to głos, który towarzyszył słuchaczom radia od wielu lat. Teraz rozmawia z gośćmi w Magazynie TVN24. Na początek w "Opowiedz Marzenie" Katarzyna Bonda mówi o tym, czy rywalizuje z Remigiuszem Mrozem, jak miłość wpływa na pisanie, czy rzuci palenie, i... zdradza, o czym teraz pisze.

Odtwarzaj Katarzyna Bonda: żyję w mojej jaskini i nie interesuję się niczym / Wideo: tvn24

Marzena Chełminiak: - Królowa kryminału?

Katarzyna Bonda: - To tak, jakbyś cały czas przywoływała moją ksywkę z podstawówki. Proszę, zlituj się, dziewczyno.

Jak ja mówię "królowa kryminału", to dla mnie to brzmi, jak taki twój nick, i zaczynam się od razu zastanawiać, czy gdzieś, gdziekolwiek, ty siebie tak sama nazywasz? Nawet prześmiewczo. Czy na przykład zakładasz sobie konto na Tinderze i piszesz "królowa kryminału"?

W ogóle nie wiem za bardzo, co to jest Tinder.

Nie wierzę.

Jak będę o tym pisać, to się dowiem, ale ja naprawdę żyję w mojej jaskini i nie interesuję się niczym.

No tak, bo ty wiesz tylko to, o czym piszesz.

Tak. I tylko w tym momencie, kiedy piszę, bo potem to resetuję i zajmuję się inną opowieścią. Oczywiście to jest wielka duma, bo sam tytuł królewski już jest nobilitujący. Natomiast myślę, że to wynikało w tamtym czasie z tego, że nie było kobiet, które pisały powieści kryminalne. A dzisiaj jest ich mnóstwo. Mnóstwo pań, naprawdę, które piszą bardziej ortodoksyjne kryminały niż ja.

I nie musisz być wyróżniana tym tekstem?

Myślę, że nawet dla nich to może być krzywdzące. Dlatego że jeżeli bierzemy pod uwagę ortodoksyjność opowieści gatunkowej, to moim celem i moją ambicją nie jest dawanie ludziom satysfakcji na zasadzie intrygi. Ja piszę po prostu powieści kryminalne. Natomiast to jest tak, że jak jesteś pierwsza, to zawsze to zostaje i jest to jakaś część mojej historii. Teraz oczywiście brzmię jak zwykle, czyli że jestem nieskromna, ale to nie jest tak.

Ale no dobra, no zabrzmiało: bycie królową jest częścią twojej historii. Koniec, kropka. Słuchaj, ty mówisz o sobie tak: jestem chaosem, jestem entropią. Czy chaos może pisać książki…?

Ja to niedawno mówiłam. Ty znowu się przygotowałaś. Wykończę się.

Znowu mi coś wypominasz. Ale jesteś chaosem od dawna.

To znaczy, jestem chaosem. Każda kobieta jest tak naprawdę chaosem. Kobiecość to jest meduza, to są te węże wijące się na głowie. Dzięki temu jesteśmy wielofunkcyjne i możemy jednocześnie wychowywać dzieci, ogarniać dom, pisać książki, chodzić do radia, telewizji i jeszcze zajmować się ekologią, a wieczorami pisać wiersze.

Kiedy piszesz tak dużo i tego zapisu – lubię słowa, które wymyślasz, do określenia swoich czynności...

A wiesz, że mnie już teraz naśladują? To już weszło – "zapis".

I nikt nie wie. Powinno być "zapis by Bonda".

Ale daje mi to dużo radości. To tak samo, jak kopiują moje sesje zdjęciowe. Robią różne rzeczy, które ja już kiedyś zrobiłam. Najpierw dostałam po tyłku za to, a teraz... Naśladownictwo jest najwyższą...

...formą uznania.

Ale dobrze, do "zapisu", bo przerwałam ci.

Tak. Kiedy tego zapisu jest tak dużo, to udaje ci się unikać klisz? Bo tak się zastanawiałam – jeżeli jesteś "gatunkowa" i zawsze jest tak: las ciemny, to wiesz, co jest...? No, ja wiem. Zwłoki. Będą zwłoki. Jak jest deszcz, to jest ważna rozmowa. I jak ty to robisz, żeby w to nie wpadać? Chyba że wpadasz?

Jak zwykle oczywiście trafiasz w sedno, ponieważ jestem teraz w połowie trzeciego aktu, czyli końcóweczka i jestem potwornie zmęczona. Będą w takim intensywnym zapisie, którego nie jest właśnie tak dużo, bo moje sceny są dosyć krótkie – trzy-czterostronicowe – długo wymyślam, długo zbieram materiał, organizuję. Jest dużo wątków, ale sam zapis sceny jest króciutki. To oznacza, że masz bardzo dużo sprintów, czyli musisz dużo razy startować i finiszować. I wydaje mi się, że te elementy, o których mówisz, czyli las ciemny, który musi oznaczać mroczną scenę, to właśnie powinno być odwrotnie. Staram się, żeby było odwrotnie. Kiedy piszę scenę zbrodni, zawsze musi być absolutnie nostalgiczna i wtedy mogę sobie pofolgować...

Potem znowu zejdą się ci, którzy będą cię naśladować i ty znowu będziesz uciekała.

To powiedziałam i teraz już wszyscy wiedzą. A tak, to jeszcze nie.

Historia, którą teraz się zajmujesz, przyszła do ciebie dawno temu. Bo ty w ogóle musisz wychodzić te historie, prawda? Chodzi z tobą pies i chodzi z tobą historia.

Pies mało chodzi, bo ma dysplazję i muszę go oszczędzać. Ale to jest tak, że wszystkie moje historie do mnie przyszły i bardzo długo musiałam je inkubować. Musiałam chodzić z nimi w brzuchu, w ciąży z nimi być. A co decyduje o tym, że któraś z nich się rodzi? Jest to naturalne. To jest tak jak z ludźmi. Poznajesz człowieka i wiesz, że będzie ci z nim po drodze i będziesz z nim blisko. Albo poznajesz człowieka i on cię denerwuje, ponieważ jest. To są rzeczy, które są nienazywalne, ale uważam, że należy się nimi kierować. Tak samo jest z książkami. Czytelnik, który bierze moją książkę i ja go drażnię, postać go drażni, zapis go drażni, to uważam, że powinien natychmiast ją odłożyć.

I przerzucić się na Mroza?

Polecam.

Słyniesz z bardzo wnikliwej dokumentacji, co teraz zawala twoje biurko?

Ojej.

Co tam jest?

Teraz do tej książki kupiłam ponad 180 książek dokumentacyjnych. Są to takie książki... Najchętniej bym ci pokazała zdjęcie.

Biurka?

Tak. W ogóle, moja pani do sprzątania nie może się do niego zbliżać... To znaczy może wszędzie sprzątać, tylko dookoła biurka nie może, a tam jest nasypywane popiołu tytoniowego…

Palisz przy biurku?

Nie wolno tego robić, to jest bardzo niezdrowa działalność.

Rzucisz?

Nie. Herbatę piję zieloną, więc są takie kółeczka od herbaty. Staram się odstawiać talerzyki, ale szkoda czasu na to wszystko. Torebka foliowa upadnie, bo akurat jadłaś kanapkę, to jej nie podnosisz, bo to też szkoda czasu. Jest też mnóstwo różnych maszynopisów, starych notatek, konspektów.

A z jakiej dziedziny?

Staram się ominąć ten temat, żeby ci nie powiedzieć. Rozumiesz.

Ale i tak będę ciekawa.

Wiesz co, jest to historia, która się rozgrywa częściowo w Polsce, a częściowo poza granicami, bo musiałam sobie utrudnić.

Czyli musiałaś kupić jakiś słownik?

Wiele.

Dobra. Jakiego rodzaju książki jeszcze musiałaś kupić?

Mam bardzo dużo książek o byłym Związku Radzieckim.

Odtwarzaj Katarzyna Bonda: jest to powieść, w której będzie widoczne to, kim jestem / Wideo: tvn24

Trochę siedzisz w historii?

Tak. To się rozgrywa na kilku przestrzeniach czasowych. Tutaj oczywiście cieszą się wszyscy moi adwersarze. Będzie – jak zwykle u mnie – historia szkatułkowa. Uwielbiam je. Uważam, że do tego służą książki i to jest najlepsza materia dla powieści, kiedy patrzymy wstecz, kiedy jest dystans do opowiedzenia tej historii. To, co mogę powiedzieć, to to, że ta historia rozpoczyna się w latach 90., w okresie przełomu, kiedy na całym świecie wszystko się zmieniało, a kończy się właściwie w dzisiejszych czasach. Jest to powieść, w której - jak mi się wydaje - widoczne to, kim ja jestem. Zaczęłaś od królowej i kryminału, ale chwila, chwila. Tam będzie bardzo dużo trupów i intryga kryminalna będzie.

Nauczyłaś się czegoś już podczas dokumentacji? Posiadłaś jakąś wiedzę, której nie miałaś?

Oczywiście. Mam nadzieję, że to będzie widoczne w książce. Chociaż powiem ci, że najbardziej... Nie mogę ci powiedzieć!

Próbujesz tak mówić, żeby nic nie powiedzieć.

Tak.

A ja bym chciała wiedzieć, co cię tam rozwinęło i ubogaciło? W czym jesteś tą nowszą Bondą teraz?

Możemy się umówić tak, że jak skończę tę książkę, to będziesz jedną z pierwszych osób, której to opowiem. Natomiast teraz, zrozum mnie – ja jestem przesądna i nie mogę ci powiedzieć, bo wtedy po prostu będzie klapa. Nastąpi blok, a dzisiaj zamówiłam wydrukowanie maszynopisu - tego, co mam, żeby zbadać, na jakim jestem etapie. Już ustaliłyśmy, że jestem entropią, a teraz jestem jeszcze taką bombą tykającą, podkurzoną.

No właśnie. Dlatego że ja cię wyciągnęłam z jaskini i ty jesteś na tym etapie "dupogodzin".

Tak jest.

I nie powinnaś tutaj być, tylko powinnaś być u siebie.

No, ale przecież tobie się nie odmawia. Raz na jakiś czas muszę wyjść, bo skończę jak Elfriede Jelinek – nie będę wychodziła z domu. Ona pewnie miała zupełnie inne motywacje, natomiast ja to rozumiem.

Ale ja ci przypomnę jeden wielki pozytyw twojego siedzenia w jaskini – odchudzające działanie. Jakbyś zapomniała.

Ale dzisiaj coś zjem.

Kasiu, jak bardzo jesteś ambitna w skali 1 do 10?

Jedenaście.

Zagięłaś mnie. Pytam, bo zastanawiam się, czy już ci się włączyła rywalizacja z niejakim Remigiuszem? Taka kobieca ambicja.

Właśnie to jest bardzo dziwne, bo normalnie przerabiałam to, ale tutaj jest wręcz przeciwnie. Cieszą mnie bardziej jego sukcesy niż własne, co mnie niepokoi. To musi być miłość. Myślę, że to jest miłość. Tak jak rozmawiałyśmy rok czy dwa lata temu - wtedy byłam sceptyczna. Ale to jest tak, że jak spotkasz swojego człowieka, to nie masz żadnych obiekcji, po prostu ta pewność jest gdzieś tam w brzuchu. I powiem ci, że to jest bardzo, bardzo przyjemne, kiedy masz poczucie takiej równości. Po pierwsze nie jestem zazdrosna, halo – ja, psychopatka, zazdrośnica i absolutna egoistka.

Odtwarzaj Katarzyna Bonda: cieszą mnie bardziej jego sukcesy niż własne / Wideo: tvn24

Ale jakbyś miała wymyślać jakąś historię tej pary w książce, to byłabyś im w stanie zaserwować jakieś zdarzenie? Bo to jest tak wszystko książkowe.

To jest tak absurdalne... Wyobraź sobie, że nasi bliscy wiedzieli wszystko wcześniej. To jest śmieszne. Natomiast spotykam ludzi, którzy wskazują okładki książek Remiego i pytają mnie, czy to pani jest na tej okładce z tyłu, odwrócona plecami. A przecież to jest zupełnie absurdalny pomysł. Nie wiem, ja tego nie rozumiem. Mnie się wydaje, że czasem takie historie się zdarzają. Mnie to zaskakuje, a przecież ja się zajmuję...

Zaskakiwaniem innych. Życie cię zaskoczyło.

To jest piękne, życzę każdemu.

Jesteście tak blisko, że ty wiesz, co teraz pisze Remigiusz?

Oczywiście.

Teraz masz dwie tajemnice.

On skończył pisać, co oczywiście powoduje u mnie ból zębów z zazdrości, bo ja jeszcze nie skończyłam. Poza tym on pisze szybciej, więcej, inaczej. Wszystko nas różni. Ja muszę sobie poleżeć, on musi przebiec 15 kilometrów. A jednocześnie to jest takie, jakby cię dopełniało. Obsesja łączy? Ja na pewno jestem innego typu świrem, ale on też jest świrem, umówmy się. Ten taki jego entourage niby poukładany i grzeczny – mam nadzieję, że tego słuchasz, kochany – to jest fikcja. To jest tylko pewien rodzaj maski. I dlatego się rozumiemy.

A jak miłość wpływa na dyscyplinę pisania?

Bardzo dobrze wpływa.

Dostajesz trzy karteczki. Na każdej z nich piszesz jakieś marzenie. Ono może dotyczyć ciebie, świata, Polski, książki, czegokolwiek. Ja ich nie widzę, potem je pomieszam i wylosujemy jedną, i zobaczymy. Trochę zadziałamy metafizyką.

Ale ty je przeczytasz?

Wszystkich nie, tylko tę, co wylosuję. Tak że możesz tam pisać, co chcesz. Dwie zostaną tajemnicą.

Dobrze.

Ale ci szybko idzie. Piszesz już jak Mróz szybko, wiesz?

Bo to, widzisz, osmoza. Dobra, mam.

Teraz mi je daj. Ja je odwrócę.

Ciekawe. Zobaczymy, co to wyjdzie.

Zobaczymy. Ja je pomieszam. I teraz odklejaj swoje jedno marzenie i przeczytaj. Jakie?

Skończyć książkę. A tam były lepsze.

Mogę zobaczyć?

Ty możesz.

Mogę powiedzieć?

Nie. Bo się nie spełni wtedy.

***

Przeprowadziłam setki wywiadów z ludźmi kultury, pasjonatami, podróżnikami, zarażając się ich siłą w realizacji planów. Moi rozmówcy stawali się bohaterami, wywiad - rozmową, a słuchający - jej uczestnikami. Magia radia się zmieniała, ale wciąż było to wspólne picie kawy z milionami słuchaczy w taki sposób, że miało się wrażenie, że jestem sam na sam z każdym z osobna. Teraz chcę sprawdzić, czy magię radia można połączyć z siłą telewizji i energią internetu. Zapraszam do oglądania, słuchania, komentowania naszych rozmów. Marzena Chełminiak





Marzena Chełminiak to dziennikarka Radia ZET od początku jego istnienia, autorka wielu programów, między innymi "Powiedz tylko marzenie", "Życie jak marzenie", współprowadząca poranny program "Dzień Dobry Bardzo".

Od teraz specjalnie dla Magazynu TVN24 Marzena rozmawia z zaproszonymi do radiowego studia gośćmi, otwierając ich jak nikt inny. Gośćmi Marzeny będą ludzie kultury, sportu, podróżnicy i artyści, a tematami intrygująca książka, film, płyta, podróż czy inne wydarzenie - coś, o czym chętnie rozmawiacie, co recenzujecie i nawzajem sobie polecacie. Poznacie powody, motywy, zdziwienia i fascynacje gości Marzeny. Dowiecie się też, jakie są ich największe marzenia. Każda rozmowa będzie się bowiem kończyć symbolicznym "odklejaniem marzeń" z żółtych karteczek.