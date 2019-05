Podziel się



Gdy Izrael obchodził 50-lecie swojej państwowości, władze robiły wszystko, żeby pokazać, że izraelskie społeczeństwo jest zjednoczone we wspólnym świętowaniu. Plany te zostały popsute przez kalesony. A w zasadzie przez ich brak. Wielkie święto zamieniło się w polityczny skandal, z ulicznymi demonstracjami w tle.

Historia niejednokrotnie pokazywała, że sztuka może namieszać w polityce. Szczególnie w sytuacjach, gdy rządzący aby zaspokoić swój elektorat, próbują wywierać wpływ na twórców, by zmienili swoją artystyczną wizję. Czasem społeczne oburzenie tym faktem może doprowadzić nawet do ulicznych protestów.

W 1998 roku, rząd Izraela, na którego czele od dwóch lat stał Benjamin Netanjahu (jako najmłodszy izraelski polityk na tym urzędzie), postanowił, że jubileusz powstania Państwa Izrael celebrowany będzie z pompą. Różnego rodzaju uroczystości odbywały się przez cały rok, jednak główne obchody zaplanowano na przełom kwietnia i maja pod hasłem: "Together in Pride, Together in Hope" ("Wspólnie w dumie, wspólnie w nadziei"). Wspólne świętowanie miało zjednoczyć społeczeństwo.

Centralnym punktem kalendarza była gala "Jubilee Bells". Zaproszono gości z całego świata, w tym Ala Gore'a - ówczesnego wiceprezydenta USA. Show z udziałem kilkuset najważniejszych wówczas artystów izraelskich przygotowywany był na stadionie Givat Ram w Jerozolimie, który mógł pomieścić 12-tysięczną publiczność. Miejsce wybrane zostało celowo, chociaż Izrael posiadał większe areny. Chodziło o to, by najważniejsza uroczystość jubileuszowa odbyła się w Jerozolimie, uznawanej przez władze za stolicę państwa. Wśród pięciu tysięcy oficjalnych gości znaleźli się także: prezydent Ezer Weizman, premier Netanjahu i wszyscy deputowani do Knesetu.

Widowisko było transmitowane przez wszystkie najważniejsze stacje telewizyjne w kraju i w kilku krajach świata. Jednak zamiast wielkiego święta jedności Izraelczycy otrzymali wielki skandal polityczny, który wyprowadził ludzi na ulice. Brak kalesonów w jednym z przedstawień omal nie doprowadził do zamieszek i upadku rządu.

Amator z kibucu, który zmienił świat baletu

Skandal przeszedł do historii jako "gatkes incident" ("incydent kalesonowy"). Stał za nim Ohad Naharin, cudowne dziecko izraelskiej sceny tańca współczesnego, bohater filmu dokumentalnego "Mr. Gaga" Tomera Heymanna - jednego z najchętniej oglądanych dokumentów 2017 roku.

Odtwarzaj Zwiastun filmu "Mr. Gaga" Tomera Heymanna / Wideo: Gutek Film

Gdyby ktoś kiedyś założył, że prosty chłopak z kibucu, który zaczął zawodowo tańczyć wieku 22 lat, osiągnie coś w świecie tańca, to każdy historyk czy krytyk tańca skomentowałby to sceptycznie. Pierwsze zawodowe kroki Naharin stawiał w Batsheva Dance Company. Zauważyła go Martha Graham, jedna z pionierek tańca współczesnego, i zaprosiła do swojego nowojorskiego zespołu. Po pewnym czasie trafił do jednej z najbardziej renomowanych szkół artystycznych świata - nowojorskiej Juilliard School, następnie do School of American Ballet. Tańczył też w Balecie XX wieku, prowadzonym przez słynnego Maurice'a Béjarta.

W 1990 roku Naharin objął kierownictwo artystyczne w Batsheva Dance Company. Grupę zastał w trudnej sytuacji organizacyjnej i bez planów artystycznych, wziął się więc ostro do pracy.

Zmienił niemal cały skład zespołu, warunki zatrudnienia, a przede wszystkim stworzył na nowo cały repertuar, który został oparty na autorskim języku tanecznej ekspresji - GaGa. W spektaklach mierzył się ze współczesnymi problemami społecznymi, politycznymi i kulturowymi. Żydowskie tradycje taneczne łączył z najważniejszymi nurtami światowego tańca.





Ohad Naharin / Źródło: fot. Gadi Dagon/Gutek Film

Na początku miał w Tel Awiwie więcej przeciwników niż zwolenników, w niedługim czasie jednak zaczęło to się zmieniać. Batshevę pokochała nie tylko publiczność izraelska.

Do Boga w bieliźnie

Zespół stał się towarem eksportowym izraelskiej kultury, a zaproszenie do udziału w wielkiej gali "Jubilee Bells” potwierdzało tylko jego wyjątkową pozycję.

Podczas jubileuszu 50-lecia Izraela na scenie miał zostać zaprezentowany spektakl "Anaphasa" z 1993 roku. Uzgodniono, że Batsheva przedstawi fragment spektaklu zainspirowany "Echad Mi Yodea", popularną pieśnią żydowską, która bazuje na fragmencie Hagady - tekście o wyjściu Żydów z Egiptu.

Słowa pieśni mówią o odzyskaniu wolności spod egipskiego jarzma. Ich głębszy sens odnosi się do poszukiwania wolności duchowej, jednoczenia się narodu, prowadzonego przez jedynego Boga.

"Echad Mi Yodea" w wykonaniu Batsheva Dance Company / Źródło: fot. Heymann Brothers Films/Gutek Film

Koncepcja występu zakładała, że siedzący i tańczący na drewnianych krzesłach artyści rytmicznie zdejmują kolejne części garderoby. Gdy wyśpiewują wers odwołujący się do Boga, są już w samej bieliźnie. To wszystko przy dźwiękach nowoczesnej rockowej aranżacji tradycyjnej pieśni.

Spektakl, pokazywany wcześniej przez pięć lat, był świetnie znany w całym kraju, zgromadził już bowiem około stutysięczną widownię. Naharin postanowił, że z okazji święta przygotuje wersję z większym rozmachem. Zamiast kilkunastu tancerzy, ustawionych w półkole, zaangażował ponad setkę studentów ze szkoły działającej przy zespole, którzy mieli tańczyć w kilku rzędach na scenie, a część z nich także wśród publiczności.

Występ zespołu Naharina zapowiadany był jako jeden z najważniejszych punktów podczas całego widowiska artystycznego.

"Afera kalesonowa"

Naomi Bloch Fortis, ówczesna dyrektorka generalna i współdyrektorka artystyczna zespołu opowiedziała w filmie "Mr. Gaga" o wydarzeniach z 1998 roku, po których nic w życiu zespołu nie było już takie same.

- Rankiem po próbie generalnej dostaję telefon i dowiaduję się, że pani obecna na próbie stwierdziła, że spektakl obraża uczucia osób wierzących. Zadzwoniła do jednego z polityków, który razem z nią uznał, że tancerze powinni mieć inne stroje - mówiła Fortis. Według różnych niepotwierdzonych źródeł tym politykiem był najprawdopodobniej ultraortodoksyjny zastępca burmistrza Jerozolimy Haim Miller.

Wybucha skandal i publiczny spór o kostiumy. Swoje oburzenie "nagością" w spektaklu wyrażają Miller oraz przedstawiciele partii religijnych. Do sądu trafia skarga, w której domagano się zakazania tancerzom występu w bieliźnie.

Czołówki serwisów informacyjnych grzmią o "konflikcie, jaki narasta wokół uroczystości". Naharin na kilka godzin przed spektaklem niespodziewanie zostaje wezwany do siedziby prezydenta Ezera Weizmana.

- Zadzwonił telefon. Ohad mówił: Naomi, jestem w siedzibie prezydenta, dali mi pięć minut na podjęcie decyzji, nie mogę teraz rozmawiać - relacjonuje Fortis. Prezydent Weizman ma swoją propozycję. - Poprosił Ohada, żeby zamiast bielizny, tancerze założyli długie kalesony - mówi Fortis. Prezydent użył konkretnego słowa w jidisz: "gatkes".

Odtwarzaj Fortis: tancerze stanęli po stronie Ohada (fragm. "Mr. Gaga" reż. Tomer Heymann) / Wideo: Gutek Film

Premier Netanjahu ma ciągle nadzieję, że uda się osiągnąć kompromis jeszcze przed rozpoczęciem gali. A powody do zmartwień nie są bezpodstawne. "Times of Israel" napisze później, że część ortodoksyjnych członków koalicji rządzącej groziła, że obali rząd, jeśli Batsheva wystąpi.

Groźby płyną też ze strony zastępcy burmistrza Jerozolimy: albo Batsheva zrezygnuje z kontrowersyjnego programu, albo na ulice miasta wyjdzie 30-tysięczna demonstracja.

Podczas spotkania z prezydentem Naharin ma powiedzieć: "Tego dziś państwo nie zobaczycie, bieliznę zastąpi coś skromniejszego. Coś, co religijna widownia zniesie bez obalania rządu". Dyrektor artystyczny grupy jest świadom tego, że przyszłość zespołu, finansowanego ze środków publicznych, może być zagrożona. Tydzień później w rozmowie z "New York Timesem" wyjaśnia, że zgodził się na kalesony, gdyż chciał ochronić grupę. - Byłoby to komiczne, gdyby nie było tak straszne. Wpadliśmy w krzyżowy ogień - ocenił.

- Ohad powiedział tancerzom, co się stało, o rozmowie z prezydentem, który mu groził. Poinformował zespół, że podjął decyzję, żeby na ten jeden raz zmienić stroje, a potem złoży dymisję. Wtedy tancerze wstali i zaprotestowali. Odmówili wyjścia na scenę i stanęli murem za Ohadem. Mówili, że nikt nie zmusi ich do wzięcia udziału w spektaklu na tych zasadach - opowiada Fortis.

Pół godziny przed spektaklem tancerze decydują się opuścić stadion. Na widowni siedzą już wszyscy prominenci: Gore, Weizman, przedstawiciele Unii Europejskiej, deputowani Knesetu.

Fortis na skrawku papieru pisze bardzo wyważone oświadczenie. Zespół odjeżdża. W autobusie, gdzie panuje grobowa atmosfera, słuchają w radiu relacji z rozpoczynającej się gali. "Przykro mi poinformować, ale tancerze Batsheva Dance Company zdecydowali, że dziś wieczór nie wystąpią" - ogłasza spiker.

Demonstracje w wielu miastach

- Wstajemy następnego dnia rano, a tam krzyczące nagłówki, manifestacje w Jerozolimie, Tel Awiwie i w innych miejscach - wspomina Fortis.

"Protesty w Jerozolimie w wyniku decyzji o ubraniu tancerzy Batshevy w rajtuzy", "Dzisiaj ciąg dalszy politycznej wrzawy wokół uroczystych obchodów" - to nagłówki niektórych serwisów informacyjnych.

Na ulice izraelskich miast wychodzą tłumy, rozpętuje się burza. "Opozycja oskarża rząd o wspieranie ortodoksyjnej cenzury, politycy koalicji rządzącej oskarżają opozycję o podsycanie w kraju antyreligijnych nastrojów dla swoich politycznych zysków" - pisał wówczas "Times of Israel".

Czkawka polityczna

Jednak polityczne konsekwencje całej sytuacji były poważniejsze. Nazajutrz po gali, przed budynkiem Muzeum Narodu Żydowskiego Beit Hatfutsot w Tel Awiwie zgromadziło się ponad 300 aktorów, literatów, muzyków i piosenkarzy - w tym Gila Almagor (nazywana królową kina i teatru) czy sława izraelskiej estrady Yaffa Yarkoni. Oczekiwali tam na przyjazd ministrów z Narodowej Partii Religijnej: Jicchaka Lewiego (ówczesnego ministra edukacji i kultury) i Szaula Jahaloma (szefa resortu transportu). Niektórzy z protestujących ściągnęli koszule na znak sprzeciwu. Padały okrzyki: "sprośni Żydzi!", "faszyści" czy "Chomeini!". Ministrów musiała eskortować policja.

"Wielu artystów, którzy wzięli udział w gali, potwierdziło, że gdyby wiedzieli o decyzji tancerzy Batshevy, również wycofaliby się z wydarzenia" - relacjonowała Jewish Telegraphic Agency. Gwiazdy ceremonii uznały, że kraj padł ofiarą religijnych ortodoksów, którzy chcą przejąć kontrolę nad życiem kulturalnym i społecznym.

Deputowana Knesetu z socjaldemokratycznej partii Merec Naomi Chazan tego samego dnia zapowiedziała, że przedstawi projekt ustawy, który zapewni rozdział państwa od religii i jednakowe prawa dla przedstawicieli wszystkich odłamów judaizmu w kraju.

Przeprowadzono sondaż, z którego wynikało, że 61 procent badanych Izraelczyków popiera tancerzy Batshevy, a 63 procent z nich czuje, iż izraelskie życie kulturalne pada ofiarą cenzury religijnej.

Odtwarzaj "Jednoczymy się z Batsheva Dance Company" (fragm. "Mr. Gaga" reż. Tomer Heymann) / Wideo: Gutek Film

Polityczna trampolina

Niektórzy politycy poczuli, że skandal można wykorzystać do własnych celów. Tak było w przypadku bardzo popularnego wówczas burmistrza Tel Awiwu - Roniego Milo.



Dzień po jerozolimskiej gali w Tel Awiwie odbył się uroczysty koncert jubileuszowy Filharmonii Izraelskiej. który zgromadził ponad stutysięczną publiczność. Milo wygłosił wówczas przemówienie, w którym wyraził poparcie dla wolności artystycznej i sprzeciwił się religijnej presji.



- Po raz pierwszy w historii Izraela jesteśmy świadkami zastosowania cenzury religijnej w stosunku do kultury - mówił Milo. - Jednoczymy się z Batsheva Dance Company, Ohadem Naharinem - oświadczył.



Kilka dni później opuścił szeregi rządzącej partii Likud. Zapowiedział, że nie będzie ubiegać się o reelekcję w Tel Awiwie, ale założy nowe ugrupowanie - Partię Centrum, której celem miała być walka o wolność i pluralizm. Milo ogłosił także swoją kandydaturę na premiera.



W wyborach w 1999 roku wygrał blok partii lewicowych Jeden Izrael, a premierem został Ehud Barak. Milo dostał się do Knesetu i wprowadził pięciu innych deputowanych. W 2000 roku został ministrem zdrowia w rządzie Baraka. Trzy lata później Partia Centrum przestała istnieć.

"Ohad stał się prawdziwym bohaterem kultury"

Incydent, który w historii tańca znany jest jako "gatkes incident" (afera kalesonowa) pokazał, "jak taniec (..) może stać się częścią dyskusji politycznej" - pisała Anna Kisselgoff na łamach "New York Timesa".

Protesty i medialna wrzawa ucichły po kilku dniach. Minister edukacji i kultury ogłosił, że powstanie forum religijno-świeckie pod przewodnictwem wpływowych intelektualistów, jednak wiele znanych postaci izraelskiej inteligencji odrzuciło propozycję udziału w nim.

Dzięki poparciu tancerzy, członków zarządu zespołu, burmistrza Tel Awiwu i parlamentarzystów Naharin wrócił na stanowisko dyrektora artystycznego. - Ohad stał się prawdziwym bohaterem kultury, co wzmocniło jego pozycję - podkreśliła Fortis.

Jego pozycja umacniała się zarówno na scenie izraelskiej, jak i międzynarodowej. W kolejnych latach uhonorowany został: Nagrodą Izraela (najwyższe wyróżnienie za zasługi dla izraelskiej kultury, przyznawane przez prezydenta), nagrodą EMET Prize oraz doktoratami honoris causa Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i Juilliard School.

We wrześniu 2018 roku odszedł ze stanowiska dyrektora artystycznego zespołu, ale pozostał głównym choreografem i prowadzi zajęcia dla tancerzy. Jego następczynią została Gili Navot - była tancerka Batshevy i była dyrektorka prób.

Ohad Naharin podczas próby / Źródło: fot. Gadi Dagon/Gutek Film