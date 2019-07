Podziel się



- Mam komfort decydowania, w czym gram, ale jeszcze dwa lata temu tak nie było. Jestem rodzajem jakiegoś radykała, który jak osioł czeka dziesięć miesięcy na zagranie tego, co chce zagrać. To nie jest racjonalne, ale trochę do tego się przyzwyczaiłam. Jest to pewnego rodzaju hazard, ryzyko, taka trochę jazda po bandzie, czekać aż to, co ma przyjść, przyjdzie - wyznaje w rozmowie z Magazynem TVN24 Agnieszka Grochowska.

Najlepsza rola pierwszoplanowa na festiwalu w Trondheim, najlepsza aktorka pierwszo- i drugoplanowa festiwalu w Gdyni, Polska Nagroda Filmowa Orzeł, najlepsza aktorka Netia Off Camera 2016, Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego - to niektóre laury Agnieszki Grochowskiej, pierwszej Polki z wyróżnieniem European Shooting Stars.

Gdy debiutowała 17 lat temu, od razu przykuła uwagę twórców polskich i zagranicznych. Grała u Andrzeja Wajdy, Agnieszki Holland, Krzysztofa Zanussiego, Marka Koterskiego, Magdaleny Piekorz czy Dariusza Gajewskiego - prywatnie jej męża.

Za granicą gra w głośnych produkcjach telewizyjnych i filmowych, na przykład w "Systemie" Daniela Espinosy, w którym w główne postaci wcielili się Tom Hardy i Gary Oldman, czy ostatnio w "Moja gwiazda. Teen Spirit" (reż. Max Minghella), gdzie gra matkę postaci granej przez Elle Fanning.

Jest to opowieść o 17-letniej dziewczynie z angielskiej prowincji, która marzy o karierze wokalnej. Jako córka polskiej imigrantki trzyma się na uboczu szkolnego życia towarzyskiego. Po lekcjach musi dorabiać w lokalnym barze, bowiem matka nie jest w stanie ich utrzymać. Przy pierwszej nadarzającej się okazji bierze udział w lokalnym przesłuchaniu do telewizyjnego talent show "Teen Spirit", wierząc, że to będzie jej przepustką do wielkiej kariery.

Film do polskich kin trafił 5 lipca.

Tomasz-Marcin Wrona, tvn24.pl: "Moja gwiazda: Teen Spirit" jest ciekawym wykorzystaniem konwencji baśni o Kopciuszku. "Zakurzone", nieśmiałe dziecko trafia na szczyt popularności. Ale pani nie gra tu złej macochy.

Agnieszka Grochowska: (śmiech) To ciekawe. Grana przeze mnie Marla niby nie jest złą macochą, ale nie jest też mamusią chuchającą na swoje dziecko, wspierającą je. Już na etapie czytania scenariusza wydawało mi się to bardzo interesujące, bo nigdy wcześniej nie grałam takich ról - postaci, która nie walczy, poddaje się na samym początku. Zaciekawiła mnie figura kogoś, kto w życiu sparzył się tak bardzo, że projektuje swoje lęki na własne dziecko i nie jest w stanie poza pewne ograniczenia wyjść.

Tło tej roli też jest pociągające, bo nie bez powodu pojawia się matka, która jest "obca" - ktoś, kto jest niezasymilowany, kto nie znajduje swojego miejsca w świecie. Scenariusz napisał Max, który debiutuje jako reżyser. Długo z nim na ten temat rozmawiałam i okazało się, że nie chodzi wcale o stereotyp kogoś przyjezdnego, że to jest Polka pracująca w Wielkiej Brytanii. To wynikało z tego, że sam Max jest z takiego domu. Choć jest synem nagradzanego Oscarami reżysera Anthony'ego Minghelli (twórcy takich klasyków, jak "Angielski pacjent" czy "Utalentowany pan Ripley" - przyp. red.), to jego mama jest Chinką. Chciał więc opowiedzieć o swojej perspektywie, którą pamięta od zawsze. Jego mama - niezależnie jak mocno by nie była zżyta z Anglią i tamtejszym środowiskiem - była zawsze trochę z boku, kimś, kto na rzeczywistość patrzy z zewnątrz. Max chciał to ukazać w swoim pierwszym filmie. Oczywiście nie musiał tworzyć postaci Polki, mogłaby być Czeszka, ale był casting, który wygrałam, więc tak to się potoczyło.

Dodatkowo matka po trosze pasożytuje na swojej córce. To sprawia, że jej postać jest jeszcze ciekawsza.

(śmiech) Normalnym odruchem człowieka i aktora jest próba obrony własnej postaci. Tutaj tego nie ma. Trochę oszukuje sama siebie. Jest czasem ostra dla swojej córki, którą potrafi obsztorcować za spóźnienie, ale jednocześnie bierze pieniądze ze słoika, które Violet tam wrzuca. A powinno być odwrotnie - jest matką niepełnoletniej dziewczyny i powinna brać za nią odpowiedzialność. Właśnie to zachwianie relacji między nimi wydało mi się pociągające. Znamy przecież ludzi, którzy tak bardzo się w życiu potknęli, że później w różny sposób układają sobie relacje z innymi. Dlatego bardzo chciałam w to pójść, chciałam zobaczyć, jak to jest.

Od kilku lat jest pani matką dwóch chłopców. Czy z takich ról wyciąga się coś dla siebie? Pamiętam, że gdy grała pani Danutę Wałęsę u Andrzeja Wajdy w filmie "Wałęsa. Człowiek z nadziei", nie była pani matką.



To jest akurat zabawne, bo "Wałęsę" kręciliśmy tak długo, że najpierw nie byłam matką, potem byłam w ciąży, w końcu urodziłam syna. Jak miał 10 miesięcy, byliśmy w Wenecji na pierwszym naszym pokazie. To moje macierzyństwo zabawnie splotło się z tym filmem.

Myślę, że temat macierzyństwa jest takim samym tematem, jak każdy inny. Bardzo często aktorzy muszą grać coś, co doświadczyli, albo coś, czego nigdy nie doświadczą. Jednak czasem zdarza im się zagrać bardzo wiarygodnie. Każde doświadczenie niesie bagaż, który można wykorzystać, ale być może role matek mogłyby lepiej zagrać aktorki, które nigdy matkami nie były. Nie wykluczam takiej możliwości. A samo macierzyństwo… Nie wiem, co powiedzieć, bo to strasznie szalony temat, który jest owiany totalną tajemnicą. Śmieję się, że zagranie matki 17-latki jest już samo w sobie abstrakcyjne. Ale mogłabym postawić znak równości pomiędzy byciem matką trzylatka i 17-latki. Towarzyszy temu ogromna tajemnica obcowania z kimś niezależnym, niezawisłym od momentu pojawienia się na świecie, kogo mam przyjemność być mamą. (uśmiech) Ale chyba w moim przypadku jest to temat na bardzo długą rozmowę z psychoanalitykiem. (śmiech) Żartuję. Przy okazji - taka rola to badanie różnych aspektów.

Na razie jestem mamą małych dzieci, ale w filmie gram mamę 17-letniej dziewczyny, na którą nie mam już większego wpływu. Najmądrzejszą rzeczą, jaką mogłam zrobić, to asystowanie jej. Pomijam już jej sytuację finansową i życiową. Ale sam fakt, że reprezentuję zapyziały, zakurzony świat, z którego ta córka próbuje się wyrwać, sprawia, że to jest ten moment, w którym rodzic musi wypuścić swoje dziecko. Musi powiedzieć: dobrze, to jest twoje życie, nie mogę wziąć odpowiedzialności za twoje sukcesy i porażki. Towarzyszy temu ogromny strach i ogromna chęć pomocy. Jednak matka musi sama sobie z tym poradzić.

W drugiej części filmu ta konstrukcja staje trochę na głowie. Pani postać jest jedynym wsparciem - na odległość, ale jednak - dla Violet.



W samej konstrukcji filmu to, co gram, to jest zdecydowanie drugoplanowa rola. Ale myślę, że ważne jest to, że za pomocą niewielu scen udało się zbudować coś, co ma sens, co buduje też głównego bohatera. Przy okazji miałam bardzo ciekawe rozmowy z mamą Elle. Gdy kręciliśmy sceny oglądania finału konkursu, dla żartu pomyślałam, że mogę oglądać to na różne sposoby. Zaczęłam proponować tyle rozwiązań dla swojej postaci, że z pół godziny, które mieliśmy poświęcić na tę scenę, zrobiły się dwie godziny. Elle przyszła i powiedziała: "To jest niewiarygodne, ty jesteś jak moja mama. Gdy patrzyłam na ciebie, miałam wrażenie, że patrzę na własną mamę". Później, jak spotkałyśmy się z mamą Elle - dwie brunetki -rozmawiałyśmy o tym. Powiedziała, że w pewnym sensie utożsamia się ze mną, co jest absurdalne. Później spotkałam Dakotę (także aktorka, starsza siostra Elle Fanning - red.), podziękowała mi, że pośrednio jestem jej mamą. (śmiech) Oczywiście żartujemy sobie z tego.

Sam film stanowi ciekawą mieszankę.



Tak. Niby jest to amerykański film, robiony przez producenta "La La Land" Freda Bergera, dostał prawie Oscara, stał już na tej scenie… (chodzi o pomyłkę z kopertami podczas oscarowej gali w 2017 roku - red.). Fred jest ode mnie dwa lata młodszy, Max - parę lat młodszy. Za filmem stoją młodzi ludzie z ogromnym dorobkiem, bo przecież Max ma wielkie aktorskie sukcesy. Są to bardzo popularni przedstawiciele Hollywood młodego pokolenia, a jednocześnie sama produkcja jest niskobudżetowa - trzy czwarte pieniędzy poszła na piosenki, na prawa i ich aranżacje. To był świetny miks - Hollywood i ludzi, którzy po prostu chcieli zrobić fajny film. Praca wyglądała jak wejście na plan z przyjaciółmi, żeby zrobić coś ciekawego.

Odnoszę wrażenie, że ostatnio jest pani więcej w zagranicznych produkcjach niż w rodzimych. Jak dostaje się role w filmach u boku Toma Hardy'ego czy Elle Fanning?



Trudno mi powiedzieć, bo jest to wynik bardzo różnych działań. Od pewnego momentu mam swojego agenta w Londynie, w związku z tym liczba zagranicznych propozycji jest większa. W przypadku roli Marli w scenariuszu była adnotacja: "aktorka powinna płynnie mówić po polsku". Nagrałam scenę w Warszawie. Do zagrania było pierwsze spotkanie z Vladem (granym w filmie przez Zlatko Buricia – red.), która napisana była częściowo po polsku, częściowo po angielsku. Chyba się nam wtedy kamera popsuła i ostatecznie nagraliśmy to telefonem. Po tygodniu dostałam zaproszenie do Londynu, gdzie z Maxem zagraliśmy to samo. Właściwie już wtedy powiedział, że dalej już nie będzie szukać. Tak właśnie czasami jest, że nie każdy może pracować z każdym. Czasem jest tak, że ludzie na siebie wpadają i pojawia się pewien rodzaj chemii pomiędzy aktorami i reżyserami. Nie znamy się, ale rozumiemy się w pół słowa. Nie zawsze o to chodzi, czy jesteś dobrym aktorem, czy nie.

Przy okazji roli w filmie "Moja gwiazda: Teen Spirit" była pewna śmieszna sytuacja z Jamie Bellem. Wszyscy go znamy z roli Billy'go Elliota, teraz jest producentem filmowym, przyjacielem Maxa, współscenarzystą i współproducentem tego filmu. Spotkaliśmy się w Londynie. On przybiegł i mówi: "Cieszę się, że przyjechałaś, ale naprawdę mówisz płynnie po polsku?". Odpowiedziałam: "Tak, tego możesz być pewien". (śmiech)

W 2007 roku była pani pierwszą Polką, wyróżnioną nagrodą European Shooting Star, ale już wcześniej grała pani w zagranicznych produkcjach. To była świadoma decyzja, że będzie pani grać w Polsce i za granicą?

To się chyba po prostu wydarzało, to był chyba dla mnie dobry moment. Kończyłam szkołę, Polska wchodziła do Unii Europejskiej, pojawiły się pieniądze na przykład na polsko-niemieckie koprodukcje. Gdy zdawałam do liceum, chciałam dostać się do klasy polsko-włoskiej. Zabrakło mi dwóch punktów i dostałam się do rosyjsko-niemieckiej. W związku z tym uczyłam się w klasie z rozszerzonym językiem niemieckim. Zastanawiałam się, po co mi, do diabła, ten niemiecki. Po latach się dowiedziałam. (śmiech) Co prawda zagrałam ostatnio we włosko-szwedzkiej produkcji, ale po angielsku. A język niemiecki przydał mi się już wielokrotnie. Okazuje się, że nigdy nie wiadomo, dlaczego czasem brakuje ci na egzaminie dwóch punktów, że to ma jakiś głębszy sens. Po studiach pojawiły się różne filmy. Zaczęłam grać w małych filmach belgijskich, norweskich i szwedzkich. A że te scenariusze zaczęły przychodzić, przestałam się zastanawiać, czy chcę pracować w Polsce, czy za granicą. Chciałam po prostu robić ciekawe rzeczy, realizować dobre scenariusze z ludźmi, którzy mnie bardzo interesują, w niesamowitych miejscach. Nagle w moim życiu pojawił się rok, w którym byłam w Oslo, w Kazachstanie, we Wrocławiu i robiliśmy z Janem Jakubem Kolskim "Wenecję" - siedzieliśmy w studiu, gdzie była zbudowana piwnica zalana wodą, a ja uczyłam się grać Chopina. Zawsze to była jakaś niezwykła przygoda. To jest moja pasja. Cóż może być bardziej niesamowitego niż dwumiesięczny pobyt z ekipą w Kazachstanie? Z jednej strony miałam dzikie żółwie, z drugiej - dzikie konie. Taki wyjazd odmienia życie, nie tylko zawodowe.

Zawodowo to też pewnego rodzaju efekt domina?

Oczywiście. Z tym filmem ("Stepy" w reżyserii Vanji d'Alcantary - przyp. red.) pojechaliśmy do Locarno, gdzie pokazywany był w konkursie. Zdarzyło się również tak, że pojechałam do Oslo zagrać w filmie i po prawie dziesięciu latach dostaję rolę w serialu "Sanktuarium zła" tylko dlatego, że jego producentami byli twórcy "Millenium". Oni bardzo dobrze znają mnie z norweskiego filmu "Upperdog" Sary Johnsen, który w Norwegii otrzymał wiele nagród, a ja sama zostałam wyróżniona nagrodą dla najlepszej aktorki w 2010 roku. W "Sanktuarium zła" była rola dla Włoszki, jednak po zdjęciach próbnych ja ją dostałam.

To jest zabawne, że nigdy nie wiadomo, co z czym i kiedy się połączy. Czasami mija wiele lat, ale ważne jest, że wciąż doświadcza się wielu rzeczy, tak po ludzku, że to nie jest czas wycięty z życia, nieistotny. To właśnie tak pojawiają się inspiracje i energia do dalszych wyzwań. Otrzymuje się pewien rodzaj odwagi. Ja zawsze się boję – jak każdy pewnie. Ale ten lęk trzeba przełamać, długo się tego uczyłam. Teraz mam tę przyjemność, że przez chwilę strach jest mniejszy niż ekscytacja.

W Polsce grała pani u wybitnych reżyserów, za granicą spotykała pani wielkie sławy. Onieśmiela panią praca z wielkimi międzynarodowymi gwiazdami?

Zawsze, gdy wchodzi się na grunt, którego się nie zna, jest trudno. Wiadomo, w Polsce jest mi trochę łatwiej, bo mam jakiś dorobek i nie muszę budować swojej pozycji, nie muszę udowadniać, kim jestem. Z tym wiąże się również to, że każdy ma zdanie na mój temat - oczywiście ten, kto to zdanie chce mieć, kto się tym interesuje.

Za granicą z kolei jest tak, że wszystko jest nowe. Wiadomo, ktoś, kto mnie angażuje, może sprawdzić sobie, co grałam, z kim pracowałam. Ludzie się tym interesują w chwili zatrudniania. Ale nie wiadomo, co ja zrobię. Nie wiedzą, jaką postać mogę zbudować. I to właśnie jest nieprawdopodobna sytuacja, w której pojawia się adrenalina i radość z tego, że mogę w zasadzie zrobić wszystko. Oznacza to, że nikt nie będzie mnie porównywać do jakiejś roli, którą już zagrałam, nie będzie konkretnych oczekiwań.



À propos ról z przeszłości. Jakie znaczenie miała dla pani rola Danuty Wałęsy?

To jest ciekawe pytanie, ale nie wiem. Postać Danuty Wałęsy jest dla mnie doświadczeniem, które należy do mojej osobistej czołówki zawodowej. Nauczyłam się na tym planie bardzo wielu rzeczy. Zrozumiałam to, w jaki sposób mogę zabierać głos jako artystka. Andrzej Wajda jest dla mnie osobą, która dała mi niesamowicie dużo wolności i wiary w samą siebie. Zawdzięczam mu bardzo, bardzo dużo. Po tym filmie wydarzyło się wiele rzeczy i nadal się dzieje.

Na liście reżyserów, z którymi pani współpracowała, jest też nazwisko pani męża - Dariusza Gajewskiego. Jak się z nim pracuje?

(uśmiech) Dobrze i jednocześnie trudno. Właśnie po filmie Wajdy zrobiliśmy z Dariuszem "Obce niebo". To był kolejny rozdział, który był dla mnie zaskakujący. Metaforycznie - wystrzeliłam jak z armaty w kierunku tego, co chcę robić. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Niesamowicie jest pracować z kimś, kto zna cię tak dobrze, dobrze cię rozumie i daje ci ogromną wolność. Człowiek może sobie pozwolić na to, że jest średnio normalny, co jest bardzo przyjemne. Czai się za tym pewne ryzyko, że - kolokwialnie mówiąc - może ci tak odpalić, że trochę nie panujesz nad sobą. Jednak kto ma na to pozwolić, jeśli nie osoba, której totalnie się ufa. W związku z tym ta praca była fantastyczna. Dzięki temu doszłam też do tego, w jaki sposób widzę siebie w tym zawodzie. Jest to nie do przecenienia.

Darek również mógłby się wypowiedzieć na ten temat i przyznać, że było bardzo ciężko. (uśmiech) Jednak łączące nas zaufanie sprawia, że w takich sytuacjach wydarzają się najlepsze rzeczy. Choć oczywiście bywa też trudno, to nie tylko uniesienia: robimy filmy, jesteśmy dwójką artystów. To jest jakaś romantyczna wersja życia, a życie bywa przecież bardzo przyziemne.

Zaufanie na planie jest dla pani bardzo ważne.

To jest nieodzowne. Teraz zaczęliśmy zdjęcia do serialu TVN "Motyw", gdzie mam wybitną przyjemność pracować z Michałem Czarneckim, z którym gram dużo scen. Michał jest dla mnie odkryciem ostatniej dekady. Ma tak cudowne umiejętności improwizacji, bycia w momencie, poczucie humoru z jednoczesnym traktowaniem tego zawodu na serio. Nie muszę się wstydzić, że mnie jakoś oceni, że wpadłam na głupi pomysł. Mogę sobie na wszystko pozwolić i działa to ze wzajemnością. Od dawna nie pamiętam czegoś takiego. Takie spotkania z drugim człowiekiem, z którym razem mamy czegoś doświadczyć, są dla mnie czymś, co mnie najbardziej w tej pracy fascynuje i ciekawi. To jest ekstra.

Ostatnio powiedziała pani o sobie, że jest świadomą aktorką i że ma komfort decydowania o tym, w czym gra. Tak jest?

Teraz, przez chwilę, mam ten komfort, ale jeszcze dwa lata temu tak nie było. Jestem rodzajem jakiegoś radykała, który jak osioł czeka dziesięć miesięcy na zagranie tego, co chce zagrać. To nie jest racjonalne, ale trochę do tego się przyzwyczaiłam. Jest to pewnego rodzaju hazard, ryzyko, tak trochę po bandzie, czekać aż to, co ma przyjść, przyjdzie. Irracjonalna wiara, że pojawi się właśnie ta rola. Teraz to przychodzi (śmiech), ale nie wiem, czy to można nazwać komfortem. W moim systemie psychofizycznym jest coś, co nie pozwala mi robić czegoś, czego nie chcę robić. Gdy robię jakiś projekt, muszę się w niego zaangażować na 800 procent. Inaczej nie potrafię.

W ostatnich latach wielokrotnie słyszałem o problemie aktorek po czterdziestce, dla których nie ma ról, a jeżeli są, to są w dużej mierze płaskie, pozbawione siły czy charakteru. Boi się pani, że to panią dotknie?

Ostatnio założyłam sobie, że mam dwa wyjścia: albo się martwić i bać, albo nie martwić się i nie bać. (śmiech) Trzymam się tej drugiej wersji.

Ale pani ról nie brakuje.

W tym momencie pracuję na to, co może przyjść w przyszłości. Nie tylko chodzi o to, że zagram fantastycznie coś, co przyniesie mi kolejne role. Buduję w sobie pewną siłę, która pozwoli mi przetrwać w dobrym stanie psychicznym miesiące czy lata niegrania. Będę mogła się zająć czymś innym. Nie chcę znaleźć się w sytuacji, kiedy w przypadku wielu miesięcy bez roli wyląduję na prochach. (śmiech) Walka trwa.

Walczy pani w dość ciekawy sposób, ponieważ nigdy nie zabiegała pani o uwagę, nie ma pani na koncie żadnego skandalu, nie walczy pani o lajki na mediach społecznościowych.

Boję się powierzchowności. To jest jedyna chyba rzecz, której się boję - taka koszmarna wizja siebie, kiedy uwierzyło się w coś, czego nie ma. Przeczuwam, że chyba mogłabym pójść taką ścieżką. Ale tego nie robię. Mówiąc półżartem, stronię od tego jak utajony nałogowiec. Robię to celowo, bo boję się, że nagle - w jakiś magiczny sposób - zamiast pojechać gdzieś na miesiąc, dowiedzieć się czegoś o sobie, o innych ludziach, to pojawi się jakiś ciąg, żeby gdzieś cały czas bywać, pokazywać się albo być kimś. Nie chcę tego.

Nie kusi pani wizja pięciominutowego poklasku, który jest udziałem wielu gwiazd?

Właśnie nie. Jeżeli cokolwiek mam, to wydaje mi się, że muszę o to dbać. A to, o czym pan mówi, jest tego zaprzeczeniem.