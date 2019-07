Podziel się



Czy prokurator Mariusz Krasoń zapłacił za publiczne poparcie protestujących sędziów i za to, że głośno mówił o łamaniu niezależności prokuratorów, chociażby w sprawie wypadku Beaty Szydło? Wiele na to wskazuje. Jego najwyżsi przełożeni wysłali go na pół roku do odległego o 270 kilometrów Wrocławia, choć wiedzieli, że na co dzień opiekuje się niepełnosprawnymi rodzicami. Krasoń nie jest jedyny. Od 2015 roku co najmniej 50 prokuratorów delegowano "za karę" do odległych prokuratur – alarmuje Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia".

Wtorek, 9 lipca. Na schodach Sądu Okręgowego w Krakowie ustawiają się prokuratorzy. Są wśród nich byli szefowie krakowskich, ale też i katowickich prokuratur. Wielu po raz pierwszy, publicznie pokazuje się na takim zgromadzeniu. To akt odwagi z ich strony - za udział w protestach grożą postępowania służbowe i wyjaśniające. Zgromadzenie gęstnieje, dochodzą osoby ubrane w t-shirty z napisami "Konstytucja" i "Nie damy się zastraszyć". To sędziowie. Przyłączają się do protestu przeciwko zesłaniu Mariusza Krasonia na pół roku z Prokuratury Regionalnej w Krakowie (wyżej w hierarchii prokuratorskiej jest tylko Prokuratura Krajowa) do Prokuratury Rejonowej Wrocław Krzyki ("rejony" są najniższym szczeblem). Prokuratorzy i sędziowie trzymają wysoko napisy, m.in. "Solidarni z Krasoniem".

Protest prokuratorów po decyzji w sprawie Krasonia / Źródło: tvn24

Taki wspólny protest obu środowisk przeciwko decyzji prawej ręki ministra Zbigniewa Ziobry, prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego to wydarzenie bez precedensu. Nikt z protestujących nie ma wątpliwości: Krasoń został ukarany za swoje publiczne wypowiedzi i niepokorność wobec porządków Święczkowskiego i Ziobry w prokuraturze i sądownictwie. Ma być ostrzeżeniem dla innych.

"Cios dla chorych rodziców"

Delegowanie prokuratora Krasonia to rodzinny dramat. Jego mama ma stwierdzoną przez ZUS niepełnosprawność i niezdolność do samodzielnej egzystencji. Jest po neurologicznej operacji kręgosłupa, choruje także na cukrzycę. Ojciec nie jest w stanie zapewnić żonie opieki, bo sam jej wymaga z powodu licznych schorzeń, przeszedł parę operacji, terapię radiologiczną, jest pod stałą opieką onkologów. Oboje rodzice muszą regularnie stawiać się na badaniach. Do tej pory opiekował się nimi głównie syn.



"Delegowanie prokuratora Krasonia to rodzinny dramat" / Źródło: Marek Lasyk/REPORTER/East News

– Delegowanie mnie do pracy prawie 300 kilometrów dalej to cios dla chorych rodziców, dla całej mojej rodziny. Spokój i stabilizację moich rodziców prokurator krajowy zamienił na stres, niepewność i strach. Nie będę komentował kwestii dotyczącej szczegółów mojej sytuacji. Mogę tylko dodać, że była ona znana moim przełożonym w Krakowie i pisemnie ich o niej informowałem już w 2016 roku – mówi Krasoń.



Z danych, które uzyskaliśmy z krakowskiej prokuratury okręgowej wynika, że można go było delegować do prokuratury niższego szczebla na miejscu. W prokuraturach rejonowych w Krakowie i okolicznych miastach brakuje co najmniej 40 prokuratorów.

W Nowej Hucie jest dziewięć prokuratorskich wakatów, w Krakowie-Podgórzu – sześć, w Śródmieściu-Zachód – osiem, a w Krakowie-Prądniku Białym – cztery.

Prokuratury Rejonowe, dane na 30 czerwca 2019 roku / Źródło: Prokuratura Okręgowa w Krakowie

– W tej sytuacji delegowanie prokuratora Krasonia aż do Wrocławia jest zupełnie nieracjonalne i wygląda na szykanę – uważa prokurator Katarzyna Kwiatkowska z "Lex Super Omnia".



Odtwarzaj Prokurator Mariusz Krasoń oddelegowany do prokuratury we Wrocławiu / Wideo: tvn24

Nagroda od Ziobry

W prokuraturach regionalnych prowadzone są wyjątkowo skomplikowane postępowania, m.in. dotyczące wielomilionowych oszustw podatkowych, prania pieniędzy na wielką skalę, szpiegostwa, handlu narkotykami, dzikich reprywatyzacji. Tylko doświadczeni, znający języki obce i ciągle dokształcający się prokuratorzy są w stanie prowadzić śledztwa takiego kalibru. Takim śledczym jest Mariusz Krasoń. Skończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i przez prawie osiem lat zbierał szlify zawodowe w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Śródmieście. W 2003 roku awansował do Prokuratury Okręgowej w Kielcach, gdzie należał do grona prowadzących śledztwo dotyczące jednej z największych polskich afer – "przecieku starachowickiego".

W tej sprawie po raz pierwszy w Polsce Sejm uchylił immunitety trzem posłom rządzącego wtedy SLD, a sąd wszystkich skazał. Rok później Krasoń wrócił do Krakowa – awansował do wydziału przestępczości zorganizowanej. Tam rozpracowywał gangsterów wymuszających haracze od restauratorów, gangi handlujące narkotykami, fałszujące pieniądze, brał udział w śledztwie przeciwko oskarżonemu o korupcję byłemu działaczowi PiS Mirosławowi S. W latach 2005-2007, w czasach pierwszych rządów PiS, dostał nagrodę od ministra Ziobry za sprawę wyłudzeń VAT w obrocie złomem. W kolejnych latach prowadził m.in. śledztwo i doprowadził do skazania Brunona K., który zaplanował zamach na Sejm.

Odtwarzaj Brunon Kwiecień skazany na 13 lat więzienia / Wideo: tvn24

Gdy Ziobro ponownie został prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości, to posługujący się prawniczym angielskim i uczący się hiszpańskiego, mający skończone podyplomowe studia z procedury karnej, wykładający w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Mariusz Krasoń trafił do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, gdzie prowadził m.in. słynną sprawę ustawionego przetargu na obsługę pocztową prokuratur i sądów.

– Zesłanie Krasonia do rejonu to kadrowe marnotrawstwo. To jest pierwszoligowy prokurator, a będzie grał w drużynie trzecioligowej. Praca w prokuraturze rejonowej jest bardzo trudna i wyczerpująca, ale ze względu na liczbę spraw, a nie stopień ich skomplikowania – mówi Krzysztof Parchimowicz, szef Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia".

Publicznie poparł sędziów

Czym doświadczony prokurator tak bardzo podpadł szefowi Prokuratury Krajowej Święczkowskiemu – pierwszemu zastępcy Ziobry?

- Krasoń jako jedyny prokurator publicznie wziął udział w protestach sędziów w 2017 roku przeciwko ustawom sądowym ministra Ziobry. I jako jedyny prokurator zabrał wtedy głos pod krakowskim sądem w obronie niezawisłości sądów. Wytoczono mu postępowanie służbowe, przełożeni chcieli go ukarać. Ale Mariusz powołał się na swoje konstytucyjne prawa. Zeznał, że na proteście był jako obywatel, po swoich godzinach pracy prokuratorskiej - mówi Marzena Kowalska, zastępczyni byłego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, po wyborach 2015 roku zdegradowana do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

- Zawsze był odważny – dodaje.

Krasoń był też aktywny w prokuratorskim samorządzie. Był członkiem Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie. To samorządowe ciało, w którym zasiadają prokuratorzy regionalni i z prokuratur okręgowych i rejonowych.15 maja 2019 roku podczas spotkania Zgromadzenia Krasoń przedstawił projekt uchwały z negatywną opinią pracy prokuratur regionu krakowskiego, m.in. ze względu na złe traktowanie pracowników prokuratur oraz łamanie niezależności prokuratorów. Dowodził, że najwyżsi szefowie, na przykład z Prokuratury Krajowej, pomijają przełożonych prokuratorów prowadzących postępowania i sami bezpośrednio wydają im polecenia, co jest wbrew ustalonym procedurom.

- Krasoń wyjaśniał, że pomijana jest droga służbowa. W sposób nieuprawniony dochodzi do ingerencji w pracę prokuratorów i ich ustawową przecież zasadę niezależności - mówi inny uczestnik zgromadzenia, prokurator Włodzimierz Krzywicki z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, jej były rzecznik prasowy.

Można o tym przeczytać w protokole ze zgromadzenia z 15 maja. "Prokurator Mariusz Krasoń wskazał, iż znane mu są przypadki wydawania poleceń dokonania pewnych czynności z pominięciem bezpośrednich przełożonych lub prokuratorów nadrzędnych, fakt tego typu sytuacji potwierdził również Prokurator Zdzisław Bocheński (szef Prokuratury Okręgowej w Tarnowie – przyp. red.)" – czytamy.

Inny śledczy mówi: - Wszyscy słyszeli o poleceniach z samej góry w wielu sprawach, ale każdy bał się i boi o nich oficjalnie mówić. Dlatego byliśmy za uchwałą.

Uchwała Krasonia mocno zdenerwowała ministra sprawiedliwości, który zarzucił krakowskim prokuratorom nieznajomość prawa. Następnie jego rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie wyjaśniające i zaczął przesłuchiwać prokuratorów z Krakowa w sprawie punktu mówiącego o ograniczaniu niezależności śledczych.

Krasoń zeznaje o śledztwie w sprawie wypadku Szydło

Krasoń został przesłuchany 10 czerwca. – Nie mogę ujawniać, co zeznałem – mówi nam prokurator. Ale treść jego zeznań nie jest objęta tajemnicą śledztwa. Potwierdziliśmy ją w kilku źródłach, także w Prokuraturze Krajowej. Pytany o naciski na prokuratorów odpowiedział, że chodziło mu o pomijanie śledczych z Prokuratury Regionalnej w Krakowie nadzorujących postępowanie w sprawie wypadku premier Beaty Szydło (prowadzone w krakowskiej prokuraturze okręgowej).

Odtwarzaj Wypadek premier Beaty Szydło / Wideo: Fakty TVN

Z treści zeznań Krasonia wynika, że o takich poleceniach z najwyższych szczebli prokuratury wprost do zespołu mieli mu mówić śledczy z tej prokuratury oraz prokurator Krzywicki, który wtedy był rzecznikiem prasowym krakowskiej prokuratury regionalnej. – Mogę tylko potwierdzić, że w postępowaniu prowadzonym przez rzecznika dyscyplinarnego w sprawie treści uchwały uczestniczyłem jako świadek i składałem zeznania. Nie mogę ujawniać swoich zeznań – powiedział nam Krzywicki.

Według zeznań Krasonia krakowska prokuratura regionalna nie wiedziała, co się działo w nadzorowanym przez nią postępowaniu w sprawie wypadku Szydło, ponieważ polecenia miały płynąć bezpośrednio z Prokuratury Krajowej do prowadzących śledztwo. Jakie miały to być polecenia? Tego Krasoń nie wyjawił.

- Nie słyszałem o takich przypadkach – zapewnia Marek Woźniak, szef krakowskiej prokuratury regionalnej. Od informacji o naciskach dystansuje się także Rafał Babiński, szef krakowskiej prokuratury okręgowej, który przejął sprawę i sam oskarża Sebastiana K. z Oświęcimia o spowodowanie wypadku.

Ustaliliśmy natomiast, że Babiński potwierdził inną część zeznań Krasonia, w których mówił o wydawaniu poleceń z pominięciem drogi służbowej.

Retorsja za uchwałę i zeznania?

Ewa Bialik, rzecznik Prokuratury Krajowej, poinformowała nas, że postępowanie wyjaśniające rzecznika dyscyplinarnego jeszcze jest w toku. A zostało wszczęte na wniosek prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Niecały miesiąc od zeznań Krasonia, 5 lipca, Święczkowski delegował Krasonia do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu.

Czy ta decyzja w sytuacji rodzinnej prokuratora to retorsja za jego publiczną aktywność i zeznania? "Decyzja o jego tymczasowej delegacji do jednostki prokuratury we Wrocławiu była podyktowana potrzebą zapewnienia efektywności pracy tamtejszej prokuratury i ma na celu optymalizację dynamiki prowadzonych tam śledztw" – odpowiedziała rzecznik Bialik. Dodała też, że w Prokuraturze Rejonowej Wrocław-Krzyki, do której delegowano Krasonia, "na 22 etaty orzecznicze pracuje jedynie 15 prokuratorów", a "niedobory kadrowe (…) negatywnie wpływają na efektywność śledztw".

Ten argument zbija prokurator Parchimowicz, szef Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia". – Sprawdziliśmy, dlaczego w tej wrocławskiej prokuraturze brakuje siedmiu prokuratorów. Okazuje się, że zostali delegowani wyżej, do prokuratur okręgowej i regionalnej. To wynik błędnej polityki kadrowej przełożonych. Delegowanie Krasonia to także marnotrawstwo ekonomiczne. Prokurator Święczkowski nie liczy się z kosztami. Krasoniowi trzeba będzie zapłacić dietę, koszty przejazdów z Krakowa do Wrocławia – uważa.

Odtwarzaj "Nie jestem w stanie zrozumieć tej decyzji". Bodnar o sprawie prokuratora Krasonia / Wideo: tvn24

Nie tylko Krasoń

Prokuratorzy ze stowarzyszenia ujawnili nam, że przygotowują raport o innych karnych degradacjach i delegacjach niewygodnych śledczych. Ich zdaniem spotyka to najczęściej prokuratorów, którzy narazili się Ziobrze i Święczkowskiemu. Według nich karze się po pierwsze: zdegradowaniem z Prokuratury Krajowej, dawnych prokuratur apelacyjnych (przed wejściem w życie w marcu 2016 roku nowego prawa o prokuraturze – przyp. red.) lub obecnych regionalnych do najniższych w hierarchii prokuratur rejonowych. – Po drugie: karze się delegowaniem do prokuratury rejonowej, ale dodatkowo daleko od domu, co powoduje oczywiste trudności, jak rozstanie z rodziną czy komplikacje z dojazdem do pracy – tłumaczy prokurator Kwiatkowska.

Parchimowicz i Kwiatkowska wyliczają przypadki takich "karnych" degradacji, które "Lex Super Omnia" ujawni w raporcie:

- Waldemar Osowiecki, były szef Prokuratury Okręgowej w Płocku, w której w 2009 roku przedstawiono zarzuty Zbigniewowi Ziobrze za ujawnienie akt sprawy mafii paliwowej Jarosławowi Kaczyńskiemu, został delegowany na pół roku do rejonu w Częstochowie, a potem na trwałe delegowany do Ciechanowa, 80 kilometrów od swojego miejsca zamieszkania (mieszka w Płocku, ma małe dzieci).

Marek Wełna z Krakowa, który zeznawał o naciskach Bogdana Święczkowskiego w latach 2005-2007 w celu postawienia zarzutów politykom SLD, których nazwiska przewijały się w sprawach paliwowych, został przeniesiony z krakowskiej prokuratury apelacyjnej do rejonu w Nowej Hucie. A kiedy jego żona była w zagrożonej ciąży, przed rozwiązaniem został delegowany jeszcze dalej, do rejonu w Chrzanowie. Skierował go tam jego były podwładny, a obecnie szef okręgu krakowskiego – prokurator Rafał Babiński.

Prokurator Wełna tak opowiada nam o swoim delegowaniu: - Żona była na zwolnieniu lekarskim, ciąża była zagrożona. Prokurator Rejonowy z Nowej Huty wręczył mi pismo Babińskiego o delegowaniu mnie z dnia na dzień do Chrzanowa, który jest położony 50 kilometrów od mojego domu pod Krakowem. Przez to musiałem wstawać o piątej rano, budzić synka, zawozić go do dziadków w Krakowie, a potem jechać do pracy w Chrzanowie. Nikt wcześniej mnie nie zapytał, czy taka delegacja będzie kłopotem dla mojej rodziny. Do dziś nie rozumiem tej decyzji, bowiem więcej pracy miałem w Nowej Hucie niż w prokuraturze w Chrzanowie.

Parchimowicz podaje kolejne przykłady ukrytej kary dyscyplinarnej: - Agnieszka Kubicka z Łodzi w sprawie Amber Gold prowadziła wątek zatrudnienia Michała Tuska w OLT Express. Umorzyła je. Wiosną 2017 roku nakłaniano ją do podjęcia śledztwa w sprawie syna byłego premiera na nowo. (Sprawę opisywała m.in. "Gazeta Wyborcza"). Odmówiła. Ukarano ją degradacją i delegowano do rejonu w Częstochowie. Wtedy w jej sprawie interweniowali u Święczkowskiego łódzcy prokuratorzy. Uległ, zmienił decyzję i skończyło się tylko na degradacji, wysłano ją do rejonu w Łodzi. Andrzej Piaseczny w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie prowadził śledztwo w sprawie podejrzeń o nieprawidłowości w stosowaniu podsłuchów przez ABW, gdy kierował nią Święczkowski i Grzegorz Ocieczek. Piaseczny wystąpił do prokuratorskiego sądu dyscyplinarnego o uchylenie im immunitetów. Przegrał.

Święczkowski zdegradował go z prokuratury okręgowej do najniższej - rejonowej na Mokotowie. Taka delegacja w dół trwa już cztery lata, chociaż zgodnie z przepisami może trwać 12 miesięcy – twierdzi szef "Lex Super Omnia".

I dodaje: – Co ciekawe, treść decyzji o takich trwających w nieskończoność delegacjach przygotowuje dyrektor biura kadr Prokuratury Krajowej Leszek Drwęcki. Kilka lat temu uważał inaczej i w oficjalnym piśmie stwierdził, że 12 miesięcy to maksymalny, definitywny czas trwania delegacji prokuratora.

Prokurator Katarzyna Kwiatkowska przytacza nam kolejne przykłady: - Wielkim dramatem okazała się delegacja prokuratora Dariusza Wituszki ze Szczecina do odległego o 800 kilometrów Rzeszowa. Został oddelegowany na dwa miesiące. Dotarła do niego informacja, że delegacja ma być mu przedłużona na kolejne dwa miesiące. W krótkim czasie potem, w przeciągu paru dni, doznał rozległego zawału. Wciąż ustalamy szczegóły tej tragicznej sprawy. Inny przykład dotyczy Piotra Skiby, prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, który wszczął postępowanie w sprawie znieważenia profesor Małgorzaty Gersdorf – pierwszej prezes Sądu Najwyższego przez dziennikarza telewizji publicznej Cezarego Gmyza. Sprawę tę mu odebrano i przekazano do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, natomiast prokurator został delegowany do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim na okres 12 miesięcy. Wskazać należy również na niezwykle zdegradowanie Sławomira Piwowarczyka z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Delegowano go do Prokuratury Rejonowej Łódź - Śródmieście od dnia 3 kwietnia 2016 roku. Aktualnie termin delegacji został określony do dnia 2 kwietnia 2020 roku.

Kwiatkowska dodaje: - Kierownictwo Prokuratury Krajowej nie stosuje instytucji delegacji zgodnie z jej uregulowaniami prawnymi, lecz nadużywa jej wobec niezależnych prokuratorów, dla których prawo jest wartością najwyższą.

Zapytaliśmy o te przypadki.

"Decyzje o delegowaniu prokuratorów są dokonywane w granicach określonych porządkiem prawnym i nie wykraczają poza potrzebę określonych prawem celów tych decyzji. Samo delegowanie prokuratorów nie ma charakteru trwałego, lecz czasowy, determinowany dynamicznie zmieniającymi się potrzebami kadrowymi i zadaniami poszczególnych jednostek" – odpowiedziała nam pani rzecznik Ewa Bialik.