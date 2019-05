Podziel się



Przeprosiny episkopatu wydają się zaledwie efektem lęku przed konsekwencjami. Zresztą na "bardzo nam przykro" jest już za późno. Tak jak w każdej świeckiej firmie, w której doszłoby do skandalu na taką skalę, tak tu konieczna jest dymisja szefostwa i znacznej części kadry kierowniczej. To pierwszy krok. Następny to niezależna komisja i w końcu poważna dyskusja nad zniesieniem celibatu, który leży u podstaw tego zła, a przecież w Kościele obowiązuje stosunkowo od niedawna. Film Sekielskich jest właśnie jednym wielkim oskarżeniem celibatu.

Dla Magazynu TVN24 pisze Jerzy Sosnowski, publicysta 'Więzi".

Nie ustają komentarze po filmie "Tylko nie mów nikomu" braci Tomasza i Marka Sekielskich. Są jak kręgi na powierzchni stojącej wody, w którą ktoś wreszcie wrzucił ciężki kamień. Sprawa, o której pojedynczych przejawach od lat się mówiło, wzburzyła w końcu opinię publiczną. Zastanawiam się, czy słowo "wzburzyła" nie jest za słabe. Dla Kościoła w Polsce to potężne trzęsienie ziemi.



Przewagę mają jak dotąd ludzie przerażeni i oburzeni. Głosy, że ten film to atak środowisk wrogich Kościołowi, brzmią fatalnie nawet dla tych, którzy jeszcze tydzień temu skłonni by byli dać im posłuch. Rzecz w tym, że jest to znakomita robota dziennikarska, porządnie udokumentowana i przedstawiająca fakty bez zacietrzewienia. A z faktami jest bardzo trudno dyskutować.



Można co najwyżej nimi manipulować – i odnoszę wrażenie, że niektórzy dyskutanci to właśnie świadomie lub mimowolnie czynią. Koszmar odsłonięty przez "Tylko nie mów nikomu" nie polega bowiem na tym, że istnieją na świecie pedofile, także w sutannach. Oczywiście należałoby sobie życzyć, żeby organizacja, zajmująca się między innymi wychowaniem – a tym właśnie jest Kościół – była skuteczna w niedopuszczaniu do pracy ludzi o "zaburzonej preferencji seksualnej", jak to się fachowo określa. Jakkolwiek każde wykorzystanie dziecka jest niewyobrażalną tragedią, gdyby chodziło jedynie o to, że procedury niekiedy zawodzą, można by wezwać do ich poprawienia z ponurą świadomością, że na tym świecie istnieje zło, także w postaci seksualnych drapieżców.

Przenoszono z parafii, nie izolowano od dzieci

Słynne już pokazywanie przez TVP tabelki, z której miało wynikać, że wśród skazanych za pedofilię przeważają ludzie bez zawodu oraz… murarze (?!), w tę właśnie stronę próbuje zepchnąć publiczną dyskusję. Tymczasem podstawowym tematem "Tylko nie mów nikomu" jest nie tyle pedofilia, ile reakcje na nią. Świadomość, że ogromny procent wypadków pozostał jedynie w pamięci ofiar, które nie zdecydowały się zgłosić swojej krzywdy władzom kościelnym, a jeśli się na to odważyły, często spotkały się z obojętnością lub wrogością. Nie wierzyły im rodziny, znajomi, nie mówiąc o duchownych. Podejrzewane były o szkalowanie szlachetnych kapłanów i wrogie nastawienie do wiary jako takiej. A gdy już nawet została wszczęta procedura kanoniczna wobec obwinionego, dziwnie często wymykał się on sprawiedliwości, skazywany był na mało dotkliwe kary kościelne, chroniono go przed świecką prokuraturą, przerzucano z parafii do parafii i co najstraszniejsze – bynajmniej nie izolowano od dzieci. I to, a nie sam fakt, że zdarzają się na tym świecie zboczenia, wywołuje teraz nasz gniew.



Odtwarzaj Jerzy Sosnowski: Arcybiskup przeprosił po tym, jak film obejrzało kilka milionów ludzi / Wideo: Vlog Jerzego Sosonowskiego na portalu "Więź"

Przedmiotem krytyki jest w tym stanie rzeczy zarówno obyczaj, w myśl którego można było za plecami na księdza między sobą narzekać, ale w bezpośredniej konfrontacji i oficjalnie obdarzało się go czcią nieomal boską. Jest tym przedmiotem również "mentalność korporacyjna księży", którzy nawet w przypadkach, w których świecki sąd wydał wyrok skazujący, skłonni bywają do brania strony winowajcy, a nie ofiary. Są wreszcie przedmiotem krytyki same procedury kościelne, właśnie w tych dniach zmieniane zresztą przez papieża Franciszka. Moim zdaniem sytuacja wymaga jednak dodatkowych środków nadzwyczajnych.

Episkopat do dymisji

Po pierwsze: słowa przeprosin arcybiskupów i biskupów, które padły po upublicznieniu filmu, wydają mi się rozpaczliwie jałowe. Dwa miesiące po konferencji prasowej w siedzibie Episkopatu, na której przewodniczący KEP arcybiskup Stanisław Gądecki oraz metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski przedstawiali problem pedofilii jako margines nagłośniony przez wrogów Kościoła, kiedy biskupi gremialnie odmówili Sekielskim wypowiedzi przed kamerą, niekiedy wprost zarzucając im "brak bezstronności" (to z listu z biura KEP), po tym wreszcie, gdy film - jak się wydaje - wzburzył miliony ludzi w Polsce, kiedy papież Franciszek ogłosił surowe motu proprio, a do naszego kraju zmierza jego specjalny wysłannik ds. pedofilii wśród duchownych arcybiskup Charles Scicluna – przeprosiny te wydają się się zaledwie efektem lęku przed konsekwencjami. Rzecz jasna, nie mam wglądu w dusze arcybiskupów, może szczerze żałują. Wiem jednak, że w świeckiej firmie, w której doszłoby do skandalu na taką skalę, dymisjonuje się szefostwo i znaczną część kadry kierowniczej. Innymi słowy, wariant chilijski – w Chile w podobnych okolicznościach podał się do dymisji cały Episkopat – mam za pierwszy, choć niejedyny, warunek uzdrowienia sytuacji. Na "bardzo nam przykro" był być może czas jeszcze w marcu tego roku. Ale nie dziś.



Odtwarzaj Jerzy Sosnowski: takie przeprosiny wyglądają jak lęk przed konsekwencjami / Wideo: Vlog Jerzego Sosonowskiego na portalu "Więź"

Komisja i żal za grzechy

Po drugie: dotychczasowa praktyka Kościoła – nieprzejrzysta, polegająca niestety nieraz na tolerowaniu złoczyńców (w płonnej nadziei na skuteczność "terapii duchowej") – nie pozwoli na odbudowanie zaufania, jeśli nie powoła się zewnętrznej wobec niego komisji, która zbada archiwa, a następnie skieruje stosowne wnioski do prokuratury lub w razie przedawnienia poinformuje opinię publiczną o rozmiarach odkrytej patologii. Musi to być komisja zaufania społecznego, niezależna zarówno od struktur kościelnych, jak od państwowych.



Po trzecie: wtedy, kiedy już będziemy widzieli, co naprawdę zachodziło przez dekady, będzie pora na ekspiację: nabożeństwa pokutne, wyrazy żalu, być może też na kary kościelne. Dopiero wtedy "przepraszamy" zabrzmi poważnie, nie tak jak teraz.

Zniesienie celibatu

I po czwarte… W filmie Sekielskich psycholożka Małgorzata Szewczyk-Nowak tłumaczy w pewnej chwili, że hasło "pedofilii wśród duchownych”, którym dla uproszczenia i ja się tutaj posługuję, nie jest z punktu widzenia seksuologii trafne: "Pedofil to jest osoba (…), która (…) nie jest w stanie, pomimo najszczerszych chęci, współżyć satysfakcjonująco z osobą dorosłą. (…) Natomiast w większości przypadków, o których mówimy, to są czyny pedofilskie, które są dokonywane zastępczo (…) z racji dostępności, z racji (…) braku zasobów interpersonalnych". Innymi słowy: ci duchowni nie radzili sobie z koniecznością tłumienia popędu seksualnego, a wobec braku umiejętności kontaktu z dorosłymi kobietami, a też wobec trudności uwiedzenia osoby dorosłej w sytuacji, gdy społeczna rola księdza takiego uwodzenia zakazuje, kierowali swoje potrzeby na ufne, nieumiejące im się sprzeciwić dzieci.

Trudno nie skojarzyć tej wypowiedzi z uwagami wybitnego duszpasterza, teologa i psychologa, ks. Tomáša Halíka, zwanego niekiedy w Polsce "czeskim Tischnerem". W książce "Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe" pisze Halík:

"Widziałem o wiele więcej osób, które życiu w celibacie w tym czy innym sensie nie podołały lub którym celibat wyrządził psychiczną szkodę, ewentualnie miał przesłaniać szkodę już istniejącą, niż takich, którym naprawdę pomógł żyć pełnym – w ludzkim i religijnym sensie – życiem. Sztuka przemiany seksualności w siłę duchową, bez jej kurczowego tłumienia, jest trudniejsza, niż by się mogło wydawać" (tłum. Juliusz Zychowicz).



Odtwarzaj Jerzy Sosnowski: ten film - w mojej ocenie - jest oskarżeniem celibatu / Wideo: Vlog Jerzego Sosonowskiego na portalu "Więź"

Nie chodzi oczywiście o to, że każdy celibatariusz jest pedofilem, bo to nonsens. Chodzi o to, że większość (przyjmuję rozpoznanie Halíka) celibatariuszy wpada w problemy, których jednym z rozwiązań, najtragiczniejszym i najbardziej niszczącym, jest podjęcie aktywności pedofilskiej. W tym świetle trudno nie sformułować ostatniego postulatu, wyjątkowo w wariancie minimalnym oraz maksymalnym.

Wariant minimalny (i on jest, moim zdaniem, bezdyskusyjny): należy przeprowadzić radykalną odnowę formacji seminaryjnej. Klerycy muszą być bliżej świeckiego życia, należy bezwzględnie zwalczać ich złudzenie, że przez święcenia stają się kimś lepszym niż mierzwa "ludu Bożego", trzeba przygotować ich na realne zagrożenia wewnętrzne, związane z wybranym sposobem życia.

Wariant maksymalny: należy powtórnie otworzyć w Kościele powszechnym dyskusję nad sensem celibatu w ogóle. Współtworzy on specyficzną męską zbiorowość, odseparowaną od doświadczeń ludzi, z których statystycznie połowa to kobiety, i stwarza sytuację, w której – znów sięgam po książkę Halíka: "Człowiek (…) ma do wyboru tylko dwie drogi: albo rzuci się w Boże objęcia, albo – patrząc po ludzku – dozna klęski". Przypomnijmy, że celibat przez pierwsze 1000 lat chrześcijaństwa praktykowany był z założenia jedynie przez mnichów, nie przez księży. Zwyczaj ten ugruntował ostatecznie dopiero Sobór Trydencki przed 450 laty.



Dymisja biskupów, niezależna komisja, ekspiacja i dyskusja nad celibatem oraz reforma formacji seminaryjnej – to zatem konkretne posunięcia, które mogą uzdrowić Kościół. Stwierdzam to jako katolik, ale, jak sądzę, powinni zrozumieć to stanowisko również ateiści. Choć część z nich zwierza się dziś z marzenia o unicestwieniu (się) katolicyzmu, nasze wspólne życie w jednym kraju zależy, choć może im się to nie podobać, od jakości instytucji, która miała i pewnie dalej będzie mieć wpływ na niemałą populację Polaków. Nawet jeśli dzisiaj znajduje się w głębokim kryzysie.



Vloga Jerzego Sosnowskiego można posłuchać na stronie portalu "Więź"