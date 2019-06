Podziel się



Rok 1989 dla tajnej milicji PRL nie oznaczał końca pracy. Do czerwcowych wyborów inwigilowano opozycję, operacyjnie utrzymywano około stu tysięcy tajnych współpracowników, obserwowano happeningi buntującej się młodzieży, próbowano kompromitować kandydatów Solidarności. Kiedy okazało się, że strona rządowa 4 czerwca poniosła klęskę, zapadła decyzja – trzeba zniszczyć teczki agentów, akta spraw, zdjęcia, dokumenty, dowody zbrodni. Schyłek polskiej bezpieki palącej swoje archiwa trzy lata później Polacy zobaczyli w filmie "Psy".

"4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm" – słynne słowa Joanny Szczepkowskiej nie do końca oddawały rzeczywistość. Tajna policja, rdzeń systemu, w 1989 roku działała na pełnych obrotach. Tajni współpracownicy informowali o tym, co podczas spotkań z wyborcami mówili kandydaci opozycji, co miesiąc rozliczano pieniądze z funduszu operacyjnego, z którego opłacano informatorów czy mieszkania konspiracyjne, gdzie spotykano się z tajnymi współpracownikami. Podsłuchiwano i śledzono działaczy opozycji.

Joanna Szczepkowska wypowiedź z 1989 r.

Kiedy w kwietniu Rada Państwa wydała zarządzenie o terminie wyborów do Sejmu i Senatu, wraz z rozpoczęciem kampanii wyborczej bezpieka zaczęła zbierać ulotki, plakaty, biuletyny wyborcze. Nie tylko słano raporty do Warszawy o tym, co się dzieje w terenie, ale też konsekwentnie prowadzono operację, która miała zdezintegrować obóz opozycyjny i osłabić jego kandydatów. Z całą premedytacją wykorzystywano do tego tajnych współpracowników, którzy mieli zakłócać spotkania wyborcze i zbierać informacje o nastrojach społecznych. A po wyborach, kiedy okazało się, że strona solidarnościowa wzięła prawie cały Senat, ruszyła akcja niszczenia teczek i akt zgromadzonych przez bezpiekę.

Historia idzie z dymem

26 stycznia 1990 roku "Gazeta Wyborcza" na pierwszej stronie alarmowała: "SB zaciera ślady". Dziennikarze ujawnili, że 21 stycznia, w niewielkim lasku koło Starachowic, działacze miejscowej Solidarności znaleźli nadpalone dokumenty sygnowane pieczątkami Służby Bezpieczeństwa. Ktoś miał też widzieć czterech mężczyzn, którzy dzień wcześniej wysiedli z szarej łady i rozpalili ognisko. Znalezione akta przekazano do nadzwyczajnej komisji sejmowej, do której od jakiegoś czasu dochodziły sygnały o niszczeniu przez SB dokumentów.



















Po kilku dniach od ujawnienia sprawy starachowickiej wiceminister spraw wewnętrznych Zbigniew Pudysz poinformował przewodniczącego komisji Jana Rokitę, że zakazano palenia akt resortu. Komisja zapowiedziała, że jeśli nadal będą do niej docierały sygnały o niszczeniu dokumentów, zażąda śledztwa. Dwa lata później, jesienią 1992 roku, na ekrany kin wszedł film Władysława Pasikowskiego "Psy". Polacy mogli zobaczyć, jak byli esbecy urządzali się w nowej Polsce i "puszczali z dymem swoją pieprzoną przeszłość".

Idzie nowe, stare ma się dobrze

1989 rok, historyczny początek nowej Polski, to rok, który dla tajnej milicji był czasem intensywnej pracy. Z jednej strony zdawano sobie sprawę, że idą zmiany, z drugiej próbowano te zmiany kontrolować – również dzięki tajnym współpracownikom, którym wciąż wypłacano z funduszu operacyjnego pieniądze.

Drugiego lutego 1989 roku dwóch tajniaków z kompanii wywiadowczej Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu w notatce służbowej informowało, że w Spółdzielczym Domu Towarowym "Feniks" na pierwszym piętrze rozrzucono ulotki sygnowane przez Tajną Organizację "Samba". Przekazali je – w liczbie 20 – kierownictwu do dalszego wykorzystania.

"Nie dajmy się spenetrować przez agentów! Przyjdź z maską! Komunizm wyzwoli cię z ubrań! Jędrne ciała i igrzyska" – tak Samba w ulotce, zabranej przez tajniaków, zapraszała na happening Pomarańczowej Alternatywy, który miał się odbyć 7 lutego. "Upijmy się na oczach władzy" – zachęcano wrocławian, zmuszając esbeków do intensywnej pracy.

W Krakowie raportowano o dniu wiosny zorganizowanym przez Federację Młodzieży Walczącej, który na Rynku Starego Miasta zgromadził około tysiąca osób – uczestnicy happeningu przeszli ulicami miasta do mostu Dębnickiego, po czym utopili w rzece cztery kukły "mające obrazować postać ministra Jerzego Urbana".

Pracowano intensywnie, bo w kwietniu Rada Państwa podjęła uchwałę o zarządzeniu wyborów do obu izb parlamentu na dzień 4 czerwca 1989 roku. I każde zdarzenie mogło na wynik tych wyborów wpłynąć. Choćby happening, jaki zorganizowano w Nowej Hucie 22 kwietnia – w dniu urodzin Lenina. W raporcie wysłanym do centrali MSW szefowie Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie uspokajali, że dzięki ich pracy w akcji organizowanej przez aktywistów Federacji Młodzieży Walczącej wzięło udział "zaledwie około 1000 młodych wiekiem osób".

Happeningi Diecezji Łódzkiej Pomarańczowej Alternatywy

"Około godziny 15.30 zebrały się one w wyznaczonym miejscu na os B-1, skąd po kilkunastu minutach w spokoju i nastroju happeningowej zabawy przeszły pod pomnik W. I .Lenina na pl. Centralnym w Nowej Hucie. Niesiono kilka transparentów z namalowanymi karykaturami nawiązującymi do hasła happeningu. Po dotarciu pod pomnik uczestnicy happeningu przez kilka minut skandowali hasło "Lenin", odśpiewali "Sto lat" oraz składali kwiaty. Około godziny 16.30 w spokoju rozeszli się w różnych kierunkach". notatka WUSW w Krakowie

Niewygodne pytania, czyli operacja "Duet"

Po urodzinach Lenina świętowanych w Nowej Hucie zaczęła się kampania wyborcza, jakiej nikt jeszcze w bloku wschodnim nie widział. Bacznie obserwowana przez sieć tajnych współpracowników, od których informacje, po opracowaniu, trafiały na biurka najważniejszych osób w państwie. W maju SB przystąpiła do akcji "operacyjnego zabezpieczenia kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu i Senatu".

Operację nazwano "Duet" i polegała ona na zakłócaniu spotkań przedwyborczych i kolportowaniu fałszywek o kandydatach Komitetu Obywatelskiego. W archiwach IPN są instrukcje z zestawami pytań, które podczas spotkań mieli zadawać esbecy lub tajni współpracownicy. Pytali o aborcję, program antyinflacyjny, kwestie mieszkaniowe czy reformę oświaty. Ale najważniejsze były intencje. Jak w pytaniu: "Jak pan rozumie pojęcie 'wolność' w haśle 'Nie ma wolności bez Solidarności'? Czy w związku z porozumieniem przy 'okrągłym stole' nie należałoby przyjąć hasła koalicji rządowej: 'Nie ma wolności bez Solidarności i odpowiedzialności'?".

W kwietniu 1989 roku na kongres Polskiej Partii Socjalistycznej w Podkowie Leśnej wprowadzono dużą grupę tajnych współpracowników, którzy mieli za zadanie lansować własnych kandydatów, zakłócać przebieg dyskusji i podrzucać fałszywe oskarżenia.

W maju jeden z oficerów wrocławskiej bezpieki kupił damską torebkę za 3260 złotych przeznaczoną "dla komórki telewizyjnej obiektu kryptonim MOST". Inny wyliczał, że wydał 1000 złotych "na konsumpcję" podczas spotkania z informatorem. Tylko we Wrocławiu w czerwcu 1989 roku bezpieka na wynagrodzenia TW wydała prawie 1,7 miliona złotych, a na utrzymanie mieszkań konspiracyjnych – pół miliona (średnia pensja wtedy to niewiele ponad 200 tysięcy zł).

Co wiedziała władza

Z tajnej "Informacji Dziennej" MSW datowanej na 3 czerwca wiadomo było, że "środowiska studenckie preferują kandydatów wywodzących się z kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, gdyż w ich opinii są oni kompetentni do zreformowania tej sfery życia społecznego. Znaczna część członków warszawskich zakładów pracy (ZM "Ursus", FSO, Huta Warszawa, PZO, WZT, FWP im. K Świerczewskiego, "Polkolor") będzie popierać tych kandydatów, którzy wysuwają program poprawy warunków życia codziennego, a nie programy polityczne o charakterze ogólnym".

Władze wiedziały, jakie prognozy wyborcze przedstawił 29 maja Stefan Bratkowski, były prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który w siedzibie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Warszawie wyjaśniał, że w pierwszej turze wyborów do Senatu i Sejmu wybranych zostanie około stu kandydatów Solidarności, a w drugiej turze około pięćdziesięciu. To dzięki agentowi obecnemu na tym spotkaniu komuniści wiedzieli, że zdaniem Bratkowskiego lista krajowa w całości przepadnie, a to stworzy opozycji możliwość przejęcia inicjatywy w Senacie i Sejmie.

Dzięki nieprzerwanej pracy SB centrala MSW miała świadomość, że Leszek Moczulski, lider Konfederacji Polski Niepodległej, która krytykowała porozumienie okrągłostołowe, niepokoi się wizją przegranej z kandydatem Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Janem Marią Rokitą. I zabiega poprzez osoby trzecie o nakłonienie go do rezygnacji z kandydowania.

"Tego rodzaju działanie wynika z przekonania L Moczulskiego, iż niewybranie go na posła może oznaczać znaczny spadek wpływów KPN w skali całego kraju, osłabienie pozycji organizacyjnej i niemożność odegrania przez niego znaczącej roli politycznej. Czołowi przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" stoją na stanowisku, iż JMRokita nie może się wycofać. Wybranie go na posła jest dla niego sprawą życiową z uwagi na brak stałego miejsca pracy" - raportowano do Warszawy 3 czerwca, na dzień przed wyborami.

Drugi stan wojenny?

2 czerwca 1989 roku w całej Polsce odbyły się narady w wojewódzkich i rejonowych urzędach spraw wewnętrznych. Ich uczestników poinformowano o wprowadzeniu stanu podwyższonej gotowości w związku z wyborami. Zarządzono pełną dyspozycyjność, wprowadzono 10-godzinny dzień pracy. Wiadomo o tym z krótkich notatek zachowanych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, na przykład z Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kluczborku.

Dokumenty Służby Bezpieczeństwa

Rozkaz wydany przez generała Czesława Kiszczaka, ministra spraw wewnętrznych, skierowano do wszystkich jednostek resortu, a więc objął on 62 tysiące milicjantów, 13 tysięcy zomowców, 33 tysiące podległych MSW żołnierzy z Wojsk Ochrony Pogranicza i Jednostek Nadwiślańskich oraz 24 tysiące esbeków. Ci ostatni mieli do dyspozycji blisko sto tysięcy tajnych współpracowników.

Na czym dokładnie ów stan podwyższonej gotowości miał polegać, nie wiadomo. W aktach Instytutu Pamięci Narodowej jest tylko szyfrogram datowany na sierpień i podpisany przez generała Henryka Dankowskiego - zastępcę Kiszczaka i przedostatniego szefa SB. Dankowski, w imieniu swojego przełożonego, po prostu go odwołał.

Wiadomo za to, że wyniki wyborów dla strony rządowej były szokiem. Na powyborczej naradzie Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kiszczak mówi: – Przeciwnik ostro walczył od początku do końca, posługując się różnymi środkami. My działaliśmy w białych rękawiczkach, nie wykorzystując nawet ewidentnych okazji. Wyniki wyborów przeszły oczekiwania opozycji. Zaszokowały, nie wie, jak się zachować. Wybory do Senatu to nasza całkowita klęska.

Warszawa, 08.06.1989 rok. Konferencja prasowa członków Komisji Porozumiewawczej, której zadaniem jest nadzór nad realizacją postanowień Okrągłego Stołu. Czesław Kiszczak udziela wywiadu w gmachu Sejmu PRL / Źródło: PAP / Jan Bogacz

Nic dziwnego, że w "Informacji Dziennej" MSW z 8 czerwca raportowano na podstawie informacji uzyskanych od tajnych współpracowników: "Wśród szeregowych członków partii dają się zauważyć nasilające się nastroje frustracji i zniechęcenia. Wzrasta krytycyzm tonu wypowiedzi".

"W środowiskach robotniczych [...] i innych dobrze ustosunkowanych do partii i rządu występują negatywne wypowiedzi i dyskusje na temat propagand prowadzonych przez partię i Solidarność. Robotnicy twierdzą wprost, że partia z propagandą wyszła za późno, "tuż przed wyborami" [...], że pracownicy komitetów [wojewódzkich PZPR] w ogóle nie docierali do środowisk wiejskich i robotniczych i nie uświadamiali obywateli o wyborach. Nie docierali szczególnie do środowisk nauczycieli, wojska itp. - jak to czyniła Solidarność - to między innymi przyczyniło się do tego, że wybory zostały przegrane" – opisywali sytuację esbecy.

Praca operacyjna wciąż była prowadzona szeroko: inwigilowano opozycję, zagranicznych dziennikarzy, którzy przyjechali do Polski obserwować wybory, jak choćby Klausa Bachmanna, który dla "Die Press" miał relacjonować wydarzenia 4 czerwca 1989 roku ze Szczecina. W raporcie na temat jego pobytu odnotowano nie tylko to, w jakim hotelu się zatrzymał, ale nawet to, że zjadł barszcz z uszkami... Obserwowano wszystko, co się działo w partiach satelickich PZPR, wśród działaczy legalnego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych czy lokalnego aktywu PZPR.

Po wyborach we Wrocławiu na ówczesnym placu Feliksa Dzierżyńskiego na wieść o masakrze na placu Niebiańskiego Pokoju w Pekinie wyrosło miasteczko namiotowe. Studenci i licealiści założyli obóz żywego protestu, a 16 czerwca, gdy go zwijali, zostawili pomnik upamiętniający zamordowanych w Chinach. Dzięki wcześniej zebranym datkom można było kupić elementy do jego budowy i opłacić transport. Zgnieciony rower ze śladami gąsienicy czołgu na ważącym około półtorej tony postumencie postawiono nielegalnie, pod osłoną wojskowego namiotu. Stał niewiele ponad dobę. "Nieznani sprawcy" usunęli go po rozwiązaniu obozu żywego protestu – w nocy z 17 na 18 czerwca. Kwiaty składane na miejscu usuniętego pomnika były jasnym sygnałem – wrocławianie wiedzieli, że zrobiła to bezpieka...

A jednocześnie jesienią 1989 roku podczas akcji "Most", w czasie której polskie służby zorganizowały przerzut żydowskich emigrantów ze Związku Radzieckiego do Izraela przez Polskę i Austrię, w Warszawie pojawili się pierwsi przedstawiciele zachodniego wywiadu – dokładniej brytyjskiego MI6. Po raz pierwszy po II wojnie światowej przedstawiciele wywiadu kraju NATO spotkali się oficjalnie z przedstawicielami polskiego wywiadu.

Ostatnia operacja bezpieki?

W lipcu 1989 roku bezpieka przeprowadziła ostatnią spektakularną operację – przeciwko działaczom Konfederacji Polski Niepodległej, którzy wybierali się do Warszawy na Zlot Gwiaździsty KPN.

Działacze Solidarności Walczącej i KPN zamierzali 3 lipca o godzinie 17.00 przed gmachem parlamentu protestować przeciwko wyłanianiu na kandydatów na prezydenta PRL osób odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego. Pierwsze publiczne protesty przeciwko koalicyjnemu kandydatowi gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu miały miejsce 30 czerwca, kiedy kilka organizacji antykomunistycznych przeszło ulicami Warszawy, wznosząc hasła: "Jaruzelski – musisz odejść", "Precz z komuną", "Pamiętamy zbrodnie stanu wojennego". Bezpieka do akcji wkroczyła dzień później – wydano rozkaz zatrzymania działaczy zmierzających do Warszawy na protesty.

30 czerwca, Warszawa, plac Trzech Krzyży. Demonstracja pod hasłem "Jaruzelski musi odejść" / Źródło: Chris Niedenthal/FORUM

"Wykonując ten rozkaz, zatrzymano 3 lipca 1989 r. siedmiu działaczy KPN w trzech miastach województwa toruńskiego. Nad ranem o godzinie 3.10 na dworcu kolejowym w Grudziądzu funkcjonariusze SB zatrzymali Andrzeja Kurkierewicza, przewodniczącego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN Okręg Grudziądz, członka prezydium Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Toruniu, oraz Jerzego Napiórskiego. (…) Zatrzymanych wypuszczono dopiero o godzinie 16.00".





Koronnym dowodem udziału w nielegalnej demonstracji, na którą mieli dotrzeć działacze KPN, były znalezione przy zatrzymanych... dwa nowe trzonki od miotły – pisał historyk Tomasz Chinciński, dodając, że Leszka Moczulskiego, stojącego na czele Konfederacji, przetrzymywano w jego mieszkaniu, byle tylko nie dotarł na manifestację.

Demonstracja przeszła jednak ulicami Warszawy w godzinach między 16.15 a 19.30. Pod pomnikiem Wincentego Witosa zebrało się 400 osób, które Alejami Ujazdowskimi poszły w stronę Sejmu. Wtedy ZOMO zablokowało Aleje Ujazdowskie, wlot Nowego Światu i plac Trzech Krzyży. W starciach rannych zostało dwóch protestujących. Dopiero po mediacjach proboszcza parafii św. Aleksandra ZOMO odblokowało wyjście z placu Trzech Krzyży i protestujący mogli się rozejść.

Protokół niszczenia teczek księży i biskupów Jak twierdzi historyk z IPN, było to ostatni przypadek użycia siły przez komunistyczną władzę przeciwko własnemu społeczeństwu. Kiedy w Warszawie KPN próbował protestować przeciwko wyborowi na prezydenta Polski człowieka odpowiedzialnego za wprowadzenie stanu wojennego, tajna milicja przystępowała do kolejnego aktu rozliczania się z własną przeszłością – rozpoczęto akcję niszczenia dokumentów dotyczących Kościoła. W archiwach WUSW w Opolu zachowało się 11 protokołów zniszczenia teczek ewidencji operacyjnej biskupów i księży alumnów.

Zniszczyli, co mogli

Tajna milicja zamierzała zniszczyć maksymalną ilość zgromadzonych od 1945 roku materiałów. We wspomnianym Opolu na odprawie służbowej 21 grudnia 1989 roku zastępca szefa WUSW ds. SB płk Kazimierz Dunaj wyjaśnił uczestnikom, że w aktach mają pozostać tylko materiały śledcze. Zalecił przejrzenie wszystkich teczek operacyjnych, a materiały dotyczące działaczy Solidarności kazał zniszczyć – dokładniej: zniszczyć teczki tajnych współpracowników dostarczających SB informacji na temat opozycji, zaś materiały kompromitujące wydzielić do osobnej archiwizacji.

Miesiąc później "Gazeta Wyborcza" ujawniła to, co od kilku miesięcy docierało do premiera Tadeusza Mazowieckiego – bezpieka niszczy akta, w których są informacje o prowadzonych operacjach i tajnych agentach. Dzisiaj wiadomo, że od sierpnia 1989 roku do czerwca 1992 zniszczono około 50 procent materiałów z inwentarza MSW, głównie kartoteki osobowych źródeł informacji.

Służbę Bezpieczeństwa rozwiązano z maju 1990 roku. W lipcu rozpoczęła się weryfikacja funkcjonariuszy do nowo powstałego Urzędu Ochrony Państwa. Spośród 14 038 weryfikowanych pozytywnie zaopiniowano 10 439, negatywnie – 3595.