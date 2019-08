Podziel się



- Gdy próbowałam mówić o tym, co mi zrobił Harvey Weinstein, usłyszałam: "Trzymaj język za zębami, bo pożałujesz" - mówi amerykańska gwiazda Rosanna Arquette. - Kiedy myślisz o gwałcie, widzisz, jak ktoś kopie i krzyczy. A ja zamarłam – opowiada aktorka Paz de la Huerta. - Harvey był jak gangster - straszył ludzi, gdy go nie słuchali - ocenia dyrektor finansowy Miramaxu. W filmie dokumentalnym "Nietykalny" Ursula Macfarlane oddaje głos ofiarom i współpracownikom Weinsteina, pokazuje wizjonera i drapieżnika, którego upadek rozpoczął erę #MeToo.

Buffalo, stan Nowy Jork, 1978 rok.

Zdjęcie prześlicznej, może 20-letniej brunetki.

– Studiowałam psychologię i filozofię w Buffalo – opowiada kobieta około sześćdziesiątki, w której po dłuższej chwili rozpoznajemy dziewczynę ze zdjęcia. - Zadzwonił do mnie znajomy i powiedział, że Fleetwood Mac będą grali koncert i może zechcę popracować za kulisami. (...) Tam spotkałam po raz pierwszy Harveya Weinsteina. Był największym promotorem koncertów muzycznych w mieście, niewiele ode mnie starszym. Zaczęłam dla nich pracować - opowiada.

Hope D'Amore, bo tak nazywa się kobieta, o Harveyu, którego poznała cztery dekady temu, mówi nader życzliwie. - Gdy do ciebie mówił, biła od niego szczerość. Nie był atrakcyjny fizycznie, ale był czarujący. Pytał mnie, co najbardziej lubię. Odpowiedziałam, że filmy, a on, że właśnie wchodzą z bratem w ten biznes i może byłaby dla mnie praca. Mówił o Miramaxie, który nazwą imionami rodziców Miriam i Max. Miał ogromną wiedzę na temat filmu i zapał. Zaproponował, bym wyjechała z nimi do Nowego Jorku, bo tam będzie ich firma. Zbadam grunt i zobaczę. Nie wahałam się. Ufałam mu - dodaje.

Odtwarzaj Dokument "Nietykalny" miał premierę na festiwalu Sundance / Wideo: HULU/HBO

Zatrzymali się w hotelu przy Central Parku. Tam Harvey nagle oświadczył, że nastąpiła jakaś pomyłka i dostali tylko jeden pokój.

– Oświadczyłam spokojnie, że w takim razie musi spać w fotelu. Powiedziałam dobranoc i poszłam do łóżka. Po chwili ze zdumieniem zobaczyłam, że obok mnie leży nagi Harvey. Gdy kazałam mu natychmiast wyjść, zapytał: "Czy chcesz, bym w ciągu pięciu minut stał się twoim największym wrogiem?". Zaniemówiłam. A on zaczął naciskać, bardziej i bardziej. On jest ogromny, ja ważę, jak wtedy, niespełna 50 kilogramów. Myślałam, że jak zamilknę, to się to skończy. Odpychałam go, mówiłam: "Nie, nie rób tego". Wielokrotnie. A potem poddałam się - mówi rwącym się głosem Hope.

Opowiadając o zdarzeniu, nabiera powietrza jak ryba, płacze, choć minęło prawie 40 lat.

- Rankiem wróciłam do Buffalo i nikomu nie zdradziłam, co zaszło. Harvey przechwalał się, że kontroluje tamtejsze gliny. Był wpływowy, miał pieniądze. Nikt by mi nie uwierzył - wspomina.

Ceną, jaką zapłaciła, była ciągnąca się przez dekady trauma, strach przed intymnością, lata psychoterapii. - Na zawsze mi coś pięknego odebrał - mówi cicho kobieta.

W październiku 2017 roku, po publikacji w "The New York Times", a potem w "The New Yorker" artykułów o ofiarach molestowania Weinsteina, którym producent płacił za milczenie, zgłosiła się do pierwszego z tytułów i opowiedziała swoją historię. Dziś wiemy, że Harveya oskarżyło ponad 80 kobiet. Ale historia Hope jest wyjątkowa. Jeśli ktoś bowiem miał złudzenia, że zmieniły go władza i pieniądze, może o tym zapomnieć. Udowadnia, że był potworem już jako bardzo młody człowiek.

Hope D'Amore oskarżyła Weinsteina o gwałt po 40 latach milczenia / Źródło: HULU/AKSON STUDIO

Od Buffalo po Hollywood

Droga braci Weinstein do Miramaxu, a potem do Weinstein Company zaczęła się od firmy promującej koncerty muzyczne w rodzinnym Buffalo przez większą część lat siedemdziesiątych. Ale to nie było to, co bracia, a zwłaszcza ambitny Harvey, naprawdę chcieli robić. Zawsze marzyli o kinie.

Harvey Weinstein urodził się w 1952 roku w Queens w stanie Nowy Jork w żydowskiej rodzinie. Jego rodzicami byli Max i Miriam Weinstein. Jego dziadkowie ze strony matki byli imigrantami z Głogowa Małopolskiego. Ukończył college i uniwersytet w Buffalo. Był piekielnie bystry i równie wredny, uważany za trudnego i nieznośnego w przeciwieństwie do młodszego o dwa lata brata. Nieatrakcyjny i zakompleksiony. Już wtedy próbował rządzić otoczeniem.

Miramax powstał w 1979 roku. Bracia przenieśli się do Nowego Jorku. To wtedy miało miejsce "zdarzenie" z Hope. Na początku krótko dystrybuowali filmy z zapisem koncertów. Powoli budowali swój sukces w latach 80. dzięki filmom autorskim, które zyskały uwagę krytyków i odnosiły skromne sukcesy komercyjne.

Była asystentka Harveya w Miramaxie Kathy DeClesis wspomina: - Podobało nam się, że można było do nich pójść i zaproponować własny pomysł. Byli otwarci. Mówili: "Pokombinuj, jak się uda, bierzemy to". To było ekscytujące. Tak było w każdym razie na początku.

- W Miramaxie nie ma korporacyjnej presji. Zdarzają się lata, gdy nasz przychód jest niższy niż poprzedniego roku. I co z tego? Liczy się to, że robimy dobre, ambitne filmy - mówi Harvey we fragmencie archiwalnego filmu z lat 80.

- Jego wyczucie marketingu i promocji, ale i artystycznej strony filmu było fenomenalne – mówi Jack Lechner, wówczas kierownik rozwoju projektów firmy. - Robił rzeczy, których nikt inny nie potrafił. Miał instynkt. Był genialny - dodaje.

Kathy DeClesis opowiada: Pewnego wieczoru Harvey i Bob zawołali nas do sali projekcyjnej. Pokazali nam film "Cinema Paradiso". Byliśmy zachwyceni i wzruszeni. - Musimy mieć ten film – powiedział Harvey. I zdobył prawa do dystrybucji. Potem był "Seks, kłamstwa i kasety wideo" i "Moja lewa stopa". Od razu też Harvey poznał się na talencie Daniela Day-Lewisa, wtedy jeszcze mało znanego aktora.

Te trzy produkcje uczyniły malutki Miramax potęgą. – Uosabiały to wszystko, co wówczas nasza firma: bezczelność, pewność siebie, ryzyko. To wszystko, co na początku wyróżniało Boba i Harveya. Ideą Miramaxu było tworzenie czegoś innego, nowego, prawie jak "Star Trek" - mówi Lechner.

Odtwarzaj "Angielski pacjent" przyniósł Miramaxowi pierwszego Oscara / Wideo: Miramax

W latach 90. Miramax stał się najpopularniejszym niezależnym studiem w Ameryce. W 1993 roku, po sukcesie "Gry pozorów", Disney zaproponował im sprzedaż firmy. Bracia zgodzili się, ale nadal zachowali kontrolę nad nią. - Mieli całkowitą wolność i do dyspozycji pieniądze Disneya. Potrafili coś, czego inni nie umieli - mówi John Schmidt, wtedy dyrektor finansowy Miramaxu.

Koledzy wspominają, że Harvey zachowywał się już wtedy jak "ojciec chrzestny u Coppoli". - W swoim najlepszym wydaniu był błyskotliwy, czarujący i świetny w tym, co robił. W najgorszym – był potworem, którego nie chciałem spotkać. Znamy twardych szefów, ale to było coś innego - przyznaje Schmidt.

W 1994 Miramax wyprodukował swój pierwszy wielki przebój: "Pulp Fiction" Quentina Tarantino, na punkcie którego świat oszalał. W 1997 roku zdobył pierwszą nagrodę Akademii za najlepszy film dla "Angielskiego pacjenta". To zapoczątkowało serię sukcesów. Kolejne były "Buntownik z wyboru" (Oscar za scenariusz), a wreszcie "Zakochany Szekspir" (1998) i "Chicago" (2003), które wygrały w głównej kategorii. Sukcesem był też "Aviator" z Leonardo DiCaprio i Cate Blanchett, która za rolę drugoplanową (Katharine Hepburn) odebrała Oscara.

- Gdy poznałem Harveya, myślałem, że ludzi takich jak on już nie ma. Słyszałem opowieści o producentach sprzed dekad, jak np. Harry Cohn (słynący z autorytaryzmu i okrucieństwa współzałożyciel Columbia Pictures - przyp. red.), ale od wieków takich nie widziałem. Dopóki nie poznałem Harveya – mówi Jack Lechner. Tymczasem Harvey przyznał, że właśnie Cohna i równie bezwzględnych braci Warner miał za wzór.

- Miramax złamał masę ludzi, Harvey ich złamał - mówi John Schmidt i dodaje: - Harvey był władcą, który używał najpodlejszych metod, aby wzbudzić strach. Wiele razy robiłem uniki przed popielniczkami, którymi rzucał. Pamiętam jedną, ważyła jakieś dwa kilogramy - wspomina.

Schmidt mówi wprost: - Miramax został zbudowany na łamaniu zasad. Wszyscy je omijają, ale gdy w grę wchodzi nękanie ludzi i molestowanie, to co innego. A to było tutaj normą. Wszystko tu było łamaniem zasad. Prezenty dla członków Akademii, prywatne pokazy i przyjęcia (potem przewodniczący Akademii zabronił ich w regulaminie). - Kariera Harveya polegała na gromadzeniu wpływów i władzy i na wykorzystywaniu ich. Jemu zawsze było mało: za mało pieniędzy, Oscarów, za mało dobrych recenzji, zawsze chciał więcej - mówi Lechner.

"Pulp Fiction" była pierwszym producenckim hitem Miramaxu / Źródło: Miramax

Metoda Harveya

- Jeszcze dwa lata temu powstanie tego filmu nie byłoby możliwe - podkreśla reżyserka Ursula Macfarlane. W obliczu pozycji, jaką w Hollywood przez dekady szczycił się Weinstein, głosy skrzywdzonych kobiet miałyby zerową wiarygodność. Zmieniły to wstrząsające publikacje w dwóch prestiżowych tytułach, których autorzy pojawiają się zresztą w filmie. Nie tylko strąciły z piedestału "boga Hollywood", jak nazywano Weinsteina, ale doprowadziły też do powstania w tym czasie (jesień 2017 roku) obywatelskiego ruchu #MeToo.

Chociaż reżyserka w filmie całkowicie zawierza kobietom skrzywdzonym przez Harveya, oddając im głos, dokument nie jest wyłącznie aktem oskarżenia. Oddaje sprawiedliwość jego zawodowym sukcesom, wylicza osiągnięcia i zasługi dla kina, pokazuje, że jasna i ciemna strona producenta wzajemnie się napędzały: za wielkimi sukcesami szła coraz większa bezczelność i poczucie bezkarności.

Kathy DeClesis wspomina: - Wiedzieliśmy, że zdradzał żonę, ale to była jego prywatna sprawa, myśleliśmy, że na tym koniec. Przynajmniej na początku.

Jeden z dawnych współpracowników Harveya opowiada: - Wprowadziłem do firmy młodą, niezwykle mądrą i zdolną kobietę, moją dobrą znajomą. Mimo wielkiej konkurencji dostała pracę. Nawet się zdziwiłem. Ale pewnego dnia przestała nagle przychodzić do pracy. Opowiedziano mi szeptaną historię. Dziewczyna zniknęła po tym, jak Harvey kazał jej dostarczyć scenariusz do swojego apartamentu.

Wkrótce do Miramaxu dotarła zapowiedź pozwu, jaki zamierzała złożyć, oskarżając Harveya o napaść seksualną i próbę gwałtu. Ale nie złożyła. Podpisała umowę poufności i zawarła ugodę finansową. Wszystko trwało raptem trzy dni.

- Kiedy patrzę wstecz, wstyd mi, że nie umiałem rzucić pracy po tym, jak wykorzystano moją koleżankę. To ja ją tutaj przyprowadziłem. Wciąż gryzie mnie sumienie - mówi dawny pracownik Harveya.

Wtedy jeszcze mało kto wiedział w Miramaxie, że to miała być powszechnie stosowana "metoda Harveya".

Zelda Perkins i jej współpracowniczka podpisały umowę odbierającą im godność / Źródło: HULU/AKSON STUDIO

Umowa o "poufności"

Na zdjęciu młoda krótkowłosa blondynka. Wygląda na 13, 14 lat i trudno uwierzyć, że ma na nim 23 lata. W tle Pałac Festiwalowy w Cannes. Przyjechała tu z Weinsteinem z londyńskiej filii Miramaxu. Nazywa się Zelda Perkins. Zatrzymali się w hotelu Savoy.

- Do moich obowiązków jako asystentki należało zajmowanie się Harveyem od świtu do nocy: budzenie go, co oznaczało szarpanie go jeszcze w łóżku, potem szedł wziąć prysznic i wracał. Nagi. Na początku, gdy widział, jak jestem speszona, tłumaczył mi, że nie ma czasu na moje delikatne uczucia i mam się przyzwyczaić. Gdy idziesz do pierwszej w życiu pracy, nie protestujesz. Uznałam, że widocznie on tak ma. Ale gdy poprosił o masaż, zaczęłam oponować. Nie miałam jednak wyjścia. Wiele mnie to kosztowało, jakbym zanurzała się pod wodę i nie mogła złapać powietrza za każdym razem – wyznaje Zelda.

Wkrótce miała tyle pracy, że musiała zatrudnić współpracowniczkę. Wymieniały się obowiązkami - czyli dogadzaniem Harveyowi. Przed jej pierwszym nocnym dyżurem Zelda uprzedzała, że szef zachowuje się niestosownie, ale jak będzie stanowcza, da radę. Na to, co się stało, nie była zupełnie przygotowana.

- Następnego dnia rano dziewczyna powiedziała mi, że Harvey rzucił się na nią i ją zgwałcił. Zaniemówiłam. Czegoś równie przerażającego nigdy nie słyszałam. Natychmiast pobiegłam do Harveya. Przysiągł na głowę swojej żony i dzieci, że to nieprawda. Niestety słyszałam wcześniej, że gdy kłamie i wpada w poważne tarapaty, używa ich jako swojej "przepustki". Nie uwierzyłam mu - opowiada Zelda w filmie Macfarlane.

Po powrocie do Anglii Zelda namawiała dziewczynę, by złożyła doniesienie na policji. Nie chciała. – Rozumiałam ją, ale nie mogłam nic zrobić, a żadnych dowodów na poparcie jej słów nie miałyśmy. Odeszłam z Miramaxu. Tej samej nocy zostałam zbombardowana telefonami od Harveya i ludzi z kierownictwa firmy w Nowym Jorku - wspomina.

Zelda nie podnosiła słuchawki, ale postanowiła zachować nagrane na sekretarce telefony jako dowód. Uznała, że mogą być przydatne, bała się, że być może jest w niebezpieczeństwie. Na nagraniach Harvey dzwoni przez całą noc, błagając ją o kontakt, podkreślając, jak potrzebuje jej pomocy. "Nikt nie był bardziej lojalny wobec ciebie niż ja, a teraz potrzebuję cię, aby to rozwiązać..." - tłumaczy.

Zelda opowiada: - Chciałam bardzo pomóc skrzywdzonej dziewczynie i w mojej głowie zrodził się pomysł żądania od Miramaxu odszkodowania - sumy, która wskazywałaby na poważne przestępstwo. 250 milionów dolarów to kwota, która pokazywała, że Weinstein musiał być winny.

Miramax przystał na te warunki, a sama Zelda otrzymała sowitą odprawę. W zamian za to jej szefowie domagali się absolutnego milczenia.

- Gdy okazało się, że skrzywdzona dziewczyna nie może o tym rozmawiać nawet z terapeutą, poczułam, że zostałyśmy osaczone. A jeżeli, to on musiałby podpisać umowę o poufności. Gdyby ją złamał, to my odpowiadałybyśmy za naruszenie warunków ugody. W razie procesu miałyśmy służyć pomocą wytwórni. Z każdej strony przystawiali nam pistolet do głowy, uwłaczając naszej godności – opowiada Zelda.

Gdy po latach dziennikarz "The New Yorker" Ken Auletta (współautor przełomowego tekstu Ronana Farrowa w "NYT") postanowił stworzyć profil Harveya Weinsteina, dotarł właśnie do Zeldy. Była przerażona. Bała się z nim rozmawiać, bo przecież musiała dotrzymać umowy. Ofiara gwałtu, jako jedyna w filmie, nie zgodziła się na ujawnienie tożsamości.

– Oczyma wyobraźni widziałam się już w więzieniu, wepchnięta tam za złamanie jej warunków – opowiada.

Leonardo DiCaprio w filmie Scorsese "Aviator" / Źródło: Warner Bros

"Otwarty sekret Hollywood"

Ken Auletta przez lata próbował napisać tekst o władzy, jaką dysponuje Harvey Weinstein, i o tym, jak jej nadużywa. Najbardziej interesowało go znęcanie się nad ludźmi. Na przełomie wieków wiele takich historii o Weinsteinie krążyło już w Hollywood, ale nikt nie chciał mówić o tym wprost. "Bóg Hollywood", któremu - jak wyliczyli dziennikarze - filmowcy odbierając Oscary dziękowali znacznie częściej niż rodzicom i Panu Bogu, nazywany był nawet nieoficjalnie "otwartym sekretem Hollywood". Prawie wszyscy o jego postępkach wiedzieli, ale nie należało o nich głośno mówić.

- Spędziłem z Harveyem kilka godzin na rozmowie w cztery oczy, a potem obserwowałem go, będąc niczym mucha na ścianie. Wtedy natknąłem się na ten incydent, który doprowadził mnie do Zeldy Perkins - wspomina Auletta. - Byłem pewien, że dopuścił się tego czynu, ale nie miałem dowodu. Historie, które słyszałem, nie zawierały nazwisk. Mimo to w 2002 roku opublikowaliśmy historię Zeldy i jej koleżanki, nie podając nazwisk. To było frustrujące – wiedziałem, że to drapieżnik - patologiczny, który będzie atakował kolejne ofiary. Chciałem go zatrzymać - mówi Auletta.

W 2005 roku bracia Weinstein zdecydowali się zostawić Miramax w rękach Disneya i zrezygnowali z kierowania firmą. Założyli nową - The Weinstein Company, popularnie zwaną TWC, w której dyrektorami medialnymi zostali Quentin Tarantino i Roberto Rodriguez. Czy Tarantino, który u Weinsteinów zrobił wszystkie swoje filmy, o niczym nie miał pojęcia?

Oczywiście, że miał. Jedną z jego ofiar była jego eksdziewczyna Mira Sorvino, a także jego aktorka Uma Thurman, która opowiedziała mu o zajściu. Nie zrobił nic, by to ukrócić, do czego ze wstydem przyznał się, gdy sprawa wyszła na jaw, a Harvey został wyrzucony z własnej firmy. Tarantino nie spotkał się z tego powodu z ostracyzmem branży, co powinno dać do myślenia jego fanom. Jedynie "Variety" napisało: "Beniaminkowi Harveya najwyraźniej wolno więcej".

Reszta przeszła do porządku dziennego nad faktem milczenia słynnego reżysera. - Milczenie w obliczu zła czyni cię współwinnym - mówi w dokumencie asystentka Weinsteina.

Nannette Klatt przeżyła dramatyczne doświadczenie z Weinsteinem / Źródło: Akson Studio

"Czy w ogóle wiesz, kim ja jestem?"

Historie wielu kobiet - aktorek, zwłaszcza znanych, molestowanych, a nawet zgwałconych przez Weinsteina - znane są z publikacji w mediach. Ukazywały się w miarę powiększania się ruchu #MeToo, który ośmielał kobiety do wyjawiania wstydliwie skrywanych zdarzeń. Wiadomo, że były wśród nich: Salma Hayek, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Rose McGowan, Mira Sorvino, Lucia Evans, Asia Argento czy Rosanna Arquette, która zresztą pojawia się w filmie.

To jedyna naprawdę znana twarz, którą reżyserka namówiła na udział w filmie. O ile wielkie gwiazdy mogły postawić się Harveyowi, a propozycje płynęły z innych stron, aktorki, za którymi nie stała ani wielka kariera, ani wpływowi partnerzy czy wytwórnie, płaciły za to ogromną cenę. Z wymienionych Ashley Judd i Mira Sorvino oskarżyły Harveya nie tylko o molestowanie, ale również o znieważenie dobrego imienia - to on bowiem namówił Petera Jacksona, by nie obsadzał ich we "Władcy pierścieni" (po tym, jak odmówiły seksualnych relacji z nim), twierdząc, że są "kapryśne i trudno z nimi się pracuje".

Opowieści wszystkich kobiet brzmią podobnie, różnią się detalami. Schemat był zawsze taki sam, opisany w mediach - zaproszenie na kolację, potem na drinka, na końcu padało nieśmiertelne: "Czy możesz mnie pomasować? Mam taki sztywny kark i plecy".

Paz de la Huerta, znana głównie z "Zakazanego imperium", po swoich doświadczeniach z Harveyem długo nie mogła się podnieść. Psychoterapia, leki brane garściami, napady lękowe, alkohol. "Zawsze bałam się jego i władzy, jaką posiada. Fizycznie jest odpychający, a te aktorki krążące wokół niego... uznałam, że tak się po prostu w LA robi. Gdy zaproponował, że podwiezie mnie do domu, zgodziłam się. Weszliśmy na drinka. I to stało się w sekundę! Podciągnął moją sukienkę do góry. Zamarłam. Jak myślisz "gwałt", masz przed oczami kogoś, kto kopie i krzyczy. A mnie sparaliżowało. Chciałam tylko, by to się skończyło. Czułam, jakby to nie moje ciało doświadczało koszmaru, tylko jakby to wydarzyło się komuś obcemu. Nie poszłam na policję, bo bałam się, że powie im, że jestem dziwką i kłamię, bo nie dał mi roli" - wyznaje aktorka.

Rosanna Arquette, dziś 60-letnia gwiazda "Nowojorskich opowieści" Scorsese, ale również "Pulp Fiction" Tarantino najpierw mówi, że nie uwierzyłaby, iż ktoś z tak wyrafinowany artystycznie gustem jak Harvey Weinstein, może być takim potworem. Ona także dostała zaproszenie na kolację, a po drinku usłyszała prośbę o masaż.

– Załatwię ci świetną masażystkę, już do niej dzwonię - odpowiedziała natychmiast. – Nie, nie, Rosanna – odpowiedział wtedy Harvey. - Wziął mnie za rękę i poczułam, że ma erekcję. Wtedy wyrwałam mu się po prostu i uciekłam. Wiedziałam, że będę mieć kłopoty w związku z moją odmową. Gdy próbowałam mówić o tym koleżankom, ostrzec je przed nim, usłyszałam: "Lepiej trzymaj język za zębami, bo to się może źle skończyć" - mówi Arquette.

Nannette Klatt, rówieśnica Harveya Weinsteina, piękność popularna w latach osiemdziesiątych, cierpiała na rzadką chorobę genetyczną, która uniemożliwia widzenie na wprost i na boki. Ciężko pracowała na to, by nie wyglądać na niewidomą. Po przeczytaniu fragmentu roli, Weinstein poprosił Nannette o pokazanie piersi. – Nie robię takich rzeczy – odpowiedziała oburzona. - Tylko piersi, mówię. Czy ty w ogóle wiesz, kim ja jestem? – dwukrotnie powtórzył pytanie, jakby nie dowierzając odmowie. - Mogę sprawić, że zrobisz karierę, ale mogę też zatrzasnąć przed tobą wszystkie drzwi. Pokazuj cycki, szybko. Nie wyjdziesz stąd inaczej jak schodami w dół, więc nie uciekniesz, bo ich nie widzisz – straszył.

Schody w dół oznaczały kilka pięter bez windy, co dla kogoś niemal niewidomego oznacza katastrofę. Mimo to Klatt wybiegła z pokoju i po omacku, trzymając się poręczy, zbiegła z piątego piętra z sercem w gardle. Na dole spotkała Latynosa, który pomógł jej się opanować. Widział, kto szedł na górę, i domyślił się, co się wydarzyło. Ludzie pracujący dla Harveya znali dobrze jego "przyzwyczajenia".

Odtwarzaj Harvey Weinstein w otoczeniu prawników w maju tego roku / Wideo: Archiwum Reuters

Ale bądźmy szczerzy - znali je niemal wszyscy w Hollywood. "Filmy wyprodukowane przez Harveya Weinsteina i jego studia nominowano 341 razy do Oscara, a nagrodzono złotą statuetką ponad 80 razy. Czy dlatego wolno mu było więcej'?" - pytał "New York Times".

Gdy po ukazaniu się obu artykułów 86 kobiet oskarżyło Harveya Weinsteina o molestowanie, a jego samego wyrzucono z własnej firmy, wyszło na jaw, że "bóg Hollywood" zbudował całą machinę, złożoną m.in. z detektywów i śledczych, która zacierała ślady po jego przestępstwach. A co z tymi, którzy pomagali w owym zacieraniu? Podobno ruch #MeToo zmienił Hollywood. Być może.

Dziennikarka "NYT" w filmie "Nietykalny" mówi: "Pisząc tekst, nasłuchałam się komentarzy o tym, że gdyby nie było kobiet, które dla kariery z nim sypiały, nie zachowywałby się w ten sposób. Mówiły to i kobiety, i mężczyźni. Ciekawe, że nikt nie powiedział:"Harvey Weinstein sypiał z aktorkami swoich filmów". Więc na czym naprawdę polega ta zmiana?".

Paz de la Huerta oskarżyła Weinsteina o gwałt po publikacji artykułów w 2017 r. / Źródło: HULU/AKSON STUDIO

Za dwa tygodnie, 9 września, ruszy proces byłego producenta, "obalonego boga" - jak napisał na okładce "The Hollywood Reporter". W nowojorskiej prokuraturze postawiono Weinsteinowi pięć zarzutów: dwa dotyczą gwałtu, trzy - innych czynności seksualnych wobec dwóch kobiet (spośród ponad osiemdziesięciu oskarżających go o te czyny). Miało do nich dojść w 2004 i 2013 roku. Tożsamości kobiet nie ujawniono. Możliwe, że pojawią się kolejne zarzuty, bo postępowanie trwa, a zgłoszenia wciąż napływają.

Harvey Weinstein konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Utrzymuje, że w żadnym z przypadków nie uprawiał seksu bez zgody drugiej strony.