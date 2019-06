Podziel się



Najodważniejsze pytanie brzmi tak: czy bez zewnętrznego wsparcia dalibyśmy radę wyjść na wolność? Odpowiadam na to cztery razy nie. Nawet wielka mobilizacja Polaków skończyłaby się nieszczęściem jak nieraz w historii, gdyby nie zachodni świat. Legenda o tym, że Polacy sami sobie zawdzięczają sukces obalenia komunizmu i transformacji to mit, który ma nas tylko podnosić na duchu. Dla Magazynu TVN24 pisze Paweł Kowal.

Wszystko my i my. W ten sposób myślimy o historii wielkiego zwycięstwa Solidarności. Szczyt polskiej refleksji na temat przyczyn odzyskania wolności w 1989 roku to debata, czy domino ruszyło w Gdańsku w czasie strajku w 1980 roku, czy w Berlinie w roku 1990.

Nie zadajemy sobie prostego pytania, czy przypadkiem nie ruszyło całkiem gdzie indziej i znacznie wcześniej. Jako Polacy nie potrafimy przyznać, że ktoś nam pomógł. Nie potrafimy nawet przyznać, że trafiliśmy na dobry czas darowany przez Opatrzność i dzięki tej koniunkturze byliśmy w stanie wyrwać się z imperialnych objęć Związku Sowieckiego. Nie zastanawiamy się nad tym, że wielkie powstania XIX wieku - listopadowe czy styczniowe - mogłyby zwyciężyć, gdyby ktoś z wielkich świata nas wsparł i zobaczył w odzyskaniu przez Polskę wolności także swój interes. Nie szukamy też przezornie odpowiedzi na pytanie, czy powiodłoby się Józefowi Piłsudskiemu, gdyby w 1918 roku, po wielkiej wojnie, nie zawalił się cały europejski układ, który wówczas w dużym stopniu określał światowy porządek. Najodważniejsze zatem pytanie o polską transformację, która miała swój szczytowy moment 30 lat temu, brzmi tak: czy bez zewnętrznego wsparcia dalibyśmy radę wyjść na wolność? Odpowiadam na to cztery razy nie. Nawet wielka mobilizacja Polaków skończyłaby się nieszczęściem jak nieraz w historii, gdyby nie zachodni świat.

Walka bez przemocy: konieczność czy zdrada?

Nie udałoby się nam jako Polakom, ponieważ do sukcesu konieczna była akceptacja pokojowych metod zmiany, a z tym tradycyjnie nie było w Polsce dobrze. Część bohaterów tamtych dni powtarza, że walka Solidarności była swego rodzaju kontynuacją dzieła powstańców warszawskich z 1944, jednak w pokojowej formie. Prawda jednak jest bardziej złożona - Solidarność była w istocie pierwszym niepowstańczym zrywem w historii Polski na taką skalę.

Do tej pory podstawowym sposobem walki Polaków o niepodległość była tradycja pełnokrwistej insurekcji. Tradycja ta trwała od konfederacji barskiej w latach 1768-1772 walczącej z Rosjanami i ich zwolennikami w Polsce do Powstania Warszawskiego, a nawet została przedłużona przez walki żołnierzy konspiracji powojennej. Nawet w opozycji w latach 60. pojawiały się pomysły na dywersję. W 1970 roku Milicja Obywatelska zatrzymała m.in. Stefana Niesiołowskiego oraz Andrzeja i Benedykta Czumów za plan podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie. Tradycja walki w Polsce, a szczególnie walki o wyzwolenie się spod wpływu Rosji była w zasadzie jedna: szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń. Próby rozmawiania z Rosjanami od XIX wieku były w Polsce traktowane bardzo źle, czasami jako zdrada.

Teoretycznie można sobie wyobrazić, że sami Polacy doszliby do wniosku, że koniec już z tym, że czas na pokojowe rozwiązania. Byłoby to tym bardziej trafione, że lata 70. i 80. przyniosły wręcz "modę" na walkę bez przemocy (non violence), stosowanej przez Martina Luthera Kinga jr. czy Mahatmę Gandhiego. W naszym kraju jednak zawsze znalazłaby się inna grupa, która powiedziałaby: walka pokojowa to za mało. Albo: walka bez przemocy to zdrada.

Tymczasem użycie przemocy w walce politycznej w końcówce lat 80. w Polsce przyniosłoby fatalne skutki: walka nie zostałaby zaakceptowana przez większość społeczeństwa, a także stwarzałaby sytuację, w której nie moglibyśmy otrzymać pomocy z Zachodu.

Gdańsk, lipiec 1989 rok. Wizyta prezydenta Busha w Polsce. Bush i Wałesa przed pomnikiem pomordowanych stoczniowców / Źródło: Jerzy Kośnik/FORUM

Jeszcze w stanie wojennym toczyły się w tej sprawie w kręgach opozycji polemiki. Jak wynika z raportów CIA, przykładowo środowisko Solidarności Walczącej oczekiwało właśnie przekazania mu materiałów, które umożliwiłyby walkę: amunicję, broń itd. Szef CIA William Casey uważał oczywiście, że byłoby to przekroczeniem cienkiej czerwonej linii i doprowadziło do konfliktu ze Związkiem Sowieckim. Pokojowa metoda walki politycznej, żeby została uznana jako podstawowa i jedyna w kraju, musiała być uznana z zewnątrz, z Zachodu, a szczególnie z USA - musiał popłynąć jasny sygnał: tylko partnerzy, którzy tak walczą, cieszą się naszym poparciem, tylko ich będziemy obstawiali. I popłynął.

Zamiast broni przyjechał więc do nas sprzęt drukarski, dzięki któremu wydawano podziemne czasopisma, czy bezcenne wtedy odbiorniki radiowe. Technologie, które po kilku dziesiątkach lat totalitaryzmu mogły przyjechać wyłącznie z Zachodu, przyczyniły się do tego, że proces polityczny nad Wisłą przebiegał pokojowo i był skuteczny.

Negocjacje z komunistami: polityczna kuchnia czy hańba?

Nie udałoby się Polakom bez zewnętrznego wpływu, a nawet nacisku rozpocząć procesu transformacji, ponieważ konieczne były polityczne negocjacje z komunistami, a te byłyby uznane za hańbiące. Tylko przedstawiciele Zachodu mogli dać takim negocjacjom pieczęć autentyczności.

Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się banalna. Negocjacje, od kiedy istnieje polityka, są jednym z podstawowych sposobów działania i skuteczności. Każdy powinien przyznać, że lepiej podyskutować z wrogiem i utrzeć z nim kompromis niż wszczynać wojnę czy powstanie. Z tym jednak, że w Polsce prawdziwym etosem jest tylko jeden etos - żołnierski. Etos walki. Tymczasem wolność w 1989 roku można było odzyskać jedynie politycznymi metodami - inne zraziłyby do Polski zachodnich sojuszników i prawdopodobnie sprowokowały ciąg wydarzeń, które zakończyłyby się interwencją zewnętrzną lub wewnętrznym rozlewem krwi. Dlatego trzeba powiedzieć, że niemało trudu włożono w to, by polityczną kuchnię schować pod płaszczykiem Okrągłego Stołu. Rozmowy z komunistami toczone głównie w Magdalence cieszyły się poparciem Kościoła w tym osobiście Jana Pawła II i przedstawicieli administracji amerykańskiej. Tylko zewnętrzne autorytety i - jak historia pokazała - tylko w pewnym wymiarze mogły zagwarantować ochronę uczestnikom negocjacji.

Międzynarodowa układanka, a w niej Polska

Nie mogłaby Polska sama wywalczyć niepodległości, ponieważ zmiana musiała być częścią wielkiej układanki, podobnie jak po I wojnie światowej. Po dwóch wojnach światowych o "wojowaniu" ze Związkiem Sowieckim mogły myśleć wyłącznie Stany Zjednoczone, oczywiście wespół z państwami zachodnioeuropejskimi. Nie było w drugiej połowie XX wieku możliwe realizowanie marzeń o samodzielnej walce państw europejskich z komunizmem. Myśl o rewanżu na Sowietach pojawiła się już w latach 50., niemal natychmiast po zakończeniu wojny. USA wspierały takie wydarzenia, jak Kongres Wolności Kultury w Berlinie w 1950 roku czy przez lata Radio Wolna Europa. W dyskretny sposób starali się Amerykanie pomagać także takim przedsięwzięciom, jak "Kultura" redagowana przez Jerzego Giedroycia. Dużo by pisać o działaniach gospodarczych, politycznych, kulturalnych, wywiadowczych, które prowadziły do rozbicia bloku sowieckiego. Bardzo ważna była pod tym względem epoka prezydenta Jimmy'ego Cartera. W czasie jego kadencji uruchomione zostały nowe programy wspierania wydawnictw niezależnych, przerzucania za żelazną kurtynę bibuły itd.

Oczywiście punktem zwrotnym była zmiana w Polsce - powstanie Solidarności i wprowadzenie stanu wojennego. Wielka zmiana nigdy nie może być jedynie wynikiem zewnętrznej ingerencji czy dyskretnego wsparcia, ale musi opierać się na realnej sytuacji społecznej. Taka właśnie wytworzyła się w Polsce w 1980 roku. Zmiana w Polsce była wiarygodna dla Zachodu ze względu na niebywałą koniunkturę personalną, czyli mianowanie w 1977 roku Zbigniewa Brzezińskiego doradcą ds. bezpieczeństwa szefa największego mocarstwa i wybór w 1978 roku Polaka na papieża.

16 października 1978 rok. Karol Wojtyła został papieżem / Źródło: Keystone/Getty Images

Także polskie środowiska emigracyjne - "Kultura", liczne grono emigrantów z Polski z 1968 - dysponowały odpowiednimi narzędziami, dostępem do zachodnich mediów, do opiniotwórczych postaci, by przedstawiać we właściwym świetle sytuację w Polsce. Pozwalało to wyjaśnić w 1980 roku Zachodowi, co oznacza powstanie Solidarności, a w 1981 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego, skierować gniew elit Zachodu na Jaruzelskiego. Na tym m.in. polegała rola takich postaci, jak Leszek Kołakowski czy Georges Mink.

Pamiętne przemówienie Reagana z grudnia 1981, w którym zareagował na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, dobrze oddaje charakter ówczesnej sytuacji: stan wojenny w Polsce został przez prezydenta USA wykorzystany do rozpoczęcia ostatecznej rozgrywki z całym Związkiem Sowieckim, która zakończyła się rozmontowaniem ZSRS, UW, RWPG, zjednoczeniem Niemiec i do tego parafowaniem przez państwa europejskie układu z Maastricht, czyli powstaniem Unii Europejskiej. George Friedman uważa, że skala zmian, jakie zaszły w latach 1989-1991, a szczególnie w tym ostatnim roku, może być porównywalna tylko z wcześniejszymi o 500 lat odkryciami geograficznymi. W kilka lat na miejscu dawnego bloku sowieckiego i związanych z nim państw powstało 30 nowych niezależnych krajów. Przemiany w Polsce nie działy się na samotnej wyspie.

Budowa wolnej Polski a parasol Zachodu

I wreszcie czwarte "nie" w odpowiedzi na pytanie, czy bez zewnętrznego wsparcia zbudowalibyśmy kraj po upadku komunizmu. Nie, ponieważ transformacja po komunizmie wymaga parasola Zachodu.

Transformacja w sensie gospodarczym i budowanie demokracji jako ustroju były swego rodzaju warunkami brzegowymi dla wsparcia z Zachodu. Próba samodzielnego przeprowadzenia transformacji w najlepszym razie wyglądałaby mniej więcej tak, jak w serialu "1983" Agnieszki Holland. Możemy sobie tylko wyobrazić poszukiwania "własnej drogi" gospodarczego rozwoju i ich skutki dla obywateli. Istota transformacji w Polsce polegała na tym, by Polacy jak najszybciej zaczęli pasować do Zachodu, by Polska stała się jednym z puzzli w tej układance. Czas grał w tym procesie kluczową rolę i to właśnie skoncentrowanie w krótkim czasie reform Balcerowicza pozwoliło uniknąć oligarchizacji, będącej zmorą większości państw, które uzyskały niepodległość w wyniku wydarzeń lat 1989-1991, a które nie były - wzorem Polski - w tak dużym stopniu potraktowane przez Zachód jako poligon szybkiej zmiany.

Warszawa, 06.11.1989 rok. Posiedzenie rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego, obok wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz / Źródło: Krzysztof Wójcik/Forum

Inna sprawa to kwestia życia politycznego czy stosunków z sąsiadami nowego państwa polskiego. Nie jest tajemnicą, że po 1989 roku ujawniły się silne ogniska zapalne konfliktów narodowościowych. Tak było na przykład na Litwie, gdzie wokół kwestii praw Polaków na Wileńszczyźnie próbowano tworzyć Wschodniopolską Socjalistyczną Republikę Radziecką albo na Ukrainie, czego przykładem może być konflikt polskiej społeczności z ukraińską w Przemyślu w 1991 roku. Z punktu widzenia nowych elit III RP kluczowy był fakt, że wsparcie amerykańskie pojawi się tylko w wypadku, jeśli nowa Polska nie wróci w przedwojenne koleiny autorytaryzmu, nacjonalizmu czy konfliktów narodowościowych.

Nie jesteśmy wyspą

Nie byłoby sukcesu lat 1989-1991, gdyby nie wielka globalna zmiana i Zachód, który umiał skorzystać ze słabości ZSRS. Nasze "naturalne" siły byłyby za słabe. Legenda o tym, że Polacy w kraju w zasadzie sami sobie zawdzięczają wielki sukces zmiany i transformacji to konieczny mit, który ma samych Polaków podnosić na duchu.

Podobnie wielkie idee epoki, jak walka bez przemocy czy negocjacje i kompromis, mogły zostać zaakceptowane w tak szerokim stopniu tylko dlatego, że wcześniej na Zachodzie zostały przetestowane i uznane za najlepsze narzędzia dla prowadzenia polityki. To uznanie z zewnątrz dla prowadzenia polityki zamiast prowadzenia wojny likwidowało ryzyko, że proces wychodzenia z totalitaryzmu zakończy się w Polsce destabilizacją. Zapamiętajmy, że Polska nie była i nie jest samotną wyspą.