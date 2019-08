Podziel się



Każdego roku w Kanadzie przepadają bez wieści dziesiątki rdzennych kobiet i dziewczynek. Część z nich pada ofiarą gwałtów i morderstw. Ciała niektórych lądują w rzece, która przepływa przez miasto Winnipeg, nazwiska innych trafiają na długą listę zaginionych. Plaga przemocy, która przez lata stanowiła tabu, doczekała się narodowego śledztwa. Jego wnioski są szokujące: w jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata trwa "ludobójstwo rdzennej ludności".

Portret Indianina z plemienia Czipewa / Źródło: Wikipedia / George Catlin Red River of the North (Czerwona Rzeka Północy) ma swój początek w miasteczku Breckenridge w amerykańskim stanie Minnesota. To tam spotykają się wody Otter Tail (Ogona Wydry) i ospałej Bois de Sioux. "Czerwona" ma 885 kilometrów długości. Jest najdłuższą płynącą na północ rzeką w Ameryce Północnej. Ciągnie się wzdłuż wschodniej granicy stanu Dakota Północna. 300 kilometrów później przecina granicę amerykańsko-kanadyjską. Jest niczym niebieska nić, która zszywa dwa państwa.

Na niektórych odcinkach brzegi Red River porastają czerwone wierzby. Gdy wylewa, podtapiając okoliczne pola, jej woda staje się bordowa. Według jednej z teorii rzeka zawdzięcza swoją nazwę Indianom Czipewa. Wierzyli oni, że pod jej powierzchnią kryje się inny świat. Według legendy dawno temu doszło tam do krwawej bitwy, która pochłonęła wiele ludzkich istnień. Woda miała przybrać kolor czerwony od krwi tych, którzy polegli w walce.

Nim wpadnie do Zatoki Hudson, gdzie kończy się jej bieg, Red River przepływa przez samo serce Winnipegu - stolicy prowincji Manitoba. To miasto o największym odsetku rdzennej ludności w Kanadzie. Miejsce, w którym co roku giną i znikają dziesiątki indiańskich kobiet i dziewcząt.

Winnipeg w języku plemienia Kri oznacza "błotnistą wodę". Złośliwi nazywają miasto "Murderpeg".

Rzeka Red River jest niczym niebieska nić splatająca dwa państwa / Źródło: Wikipedia (C BY-SA 4.0)/ Ryan Sharpe

Red River przepływa przez miasto Winnipeg / Źródło: tvn24.pl

Kobiety z Czerwonej Rzeki

Tina Fontaine została zamordowana w wieku 15 lat / Źródło: John Woods/Zuma Press/Forum Jest sierpień 2014 roku. To jeden z tych upalnych dni, które zdają się nie mieć końca. Tego lata pogoda w Winnipegu dopisuje jak nigdy. Niedzielny odpoczynek inspektora miejscowego wydziału ds. zabójstw przerywa dzwonek telefonu. Na ekranie wyświetla się znajomy numer. Kombinacja cyfr, która zwykle zwiastuje tragiczne wieści. Policjant już wie, że jego weekend właśnie się skończył. Obowiązki wzywają.

W pobliżu Czerwonej Rzeki znaleziono ciało. Było zawinięte w kołdrę i włożone do plastikowej torby na śmieci. 11 kilogramów kamieni nie wystarczyło, by utrzymać je na dnie. Woda wyrzuciła zwłoki na brzeg. Są w bardzo złym stanie. Musiały przeleżeć w rzece wiele dni. Dopiero po kilku godzinach śledczym udaje się ustalić, że to ciało młodej kobiety. Na plecach, będących w stanie mocnego rozkładu, widnieją anielskie skrzydła. Tatuaż pomaga ustalić tożsamość zmarłej. To 15-letnia Tina Fountain.

To nie pierwszy raz, gdy Czerwona Rzeka staje się świadkiem tragicznej śmierci. Policja od czasu do czasu znajduje w jej mętnych wodach ludzkie szczątki – ręce, nogi, buty ze stopami. Większość to fragmenty ciał desperatów, którzy odebrali sobie życie, skacząc z mostu. Ale to także idealne miejsce dla morderców, aby ukryć zwłoki…

Rinelle Harper znaleziono na brzegu rzeki Assiniboine / Źródło: Wikipedia (CC BY 2.0) Trzy miesiące po zabójstwie Tiny Fountain inspektor z Winnipegu otrzymuje kolejny telefon. 8 listopada na pokrytym śniegiem brzegu rzeki Assiniboine, która w centrum miasta wpada do Red River, robotnicy budowlani znaleźli kolejną poszkodowaną dziewczynę.

Poprzedniego wieczoru 16-letnia Rinelle Harper spotkała się z przyjaciółmi, by świętować zakończenie egzaminów. Około północy rozstała się ze znajomymi. Niedługo potem została zaatakowana przez dwóch młodych mężczyzn. Pod osłoną nocy zaciągnęli ją pod jeden z okolicznych mostów, zgwałcili, a potem wrzucili do zamarzającej rzeki. Dziewczyna resztkami sił wydostała się na brzeg. Tam oprawcy dopadli ją ponownie. Zakrwawioną i nieprzytomną zostawili na pewną śmierć. 16-latka na szczęście przeżyła.

Historie Tiny i Rinelle trafiły na pierwsze strony gazet w całym kraju. Nie chodziło jedynie o ich tragiczny los. Łączyło je coś więcej - obie były Indiankami.

Nastolatki stały się symbolem plagi przemocy, z jaką zmaga się cała Kanada.

Autostrada łez

Położoną na zachodzie kraju Kolumbię Brytyjską przecina asfaltowa wstążka. Autostrada numer 16 wije się niczym wąż przez gęste lasy, wyludnione miasteczka i ponad 20 rezerwatów Indian. Ciągnie się od zachodniej granicy prowincji aż do błękitnych połaci Pacyfiku.

Autostrada nr 16, czyli Autostrada Łez / Źródło: Wikipedia-CC-BY-3.0 / Colin Keigher

Przebieg Autostrady Łez / Źródło: tvn24.pl

Nazywają ją Autostradą Łez. Wąska, dwupasmowa droga skrywa bowiem mroczną tajemnicę. Na liczącym ponad 700 kilometrów odcinku trasy między miastami Prince Rupert i Prince George od dekad znikają młode kobiety. Niektóre padają ofiarą zabójstw, los innych pozostaje zagadką. Według policyjnych danych od 1969 roku w jej okolicy zaginęło lub zostało zamordowanych co najmniej 18 kobiet. Większość z nich to Indianki. Organizacje obrońców praw człowieka przekonują jednak, że policyjne statystyki są niekompletne, a liczba ofiar może sięgać pięćdziesięciu.

"Dziewczęta, nie łapcie autostopu na Autostradzie Łez. Zabójca na wolności!" – ostrzega wielki żółty billboard przy osławionej drodze. Biedni mieszkańcy okolicznych wiosek i miasteczek są jednak skazani na tę formę podróżowania. Wielu z nich nie ma własnego samochodu, a transport publiczny właściwie tam nie istnieje. Co jakiś czas na poboczu nieoświetlonej autostrady można dostrzec sylwetkę młodej kobiety z wystawionym nad jezdnią kciukiem. Być może jej uda się dojechać bezpiecznie do celu...

"Dziewczęta, nie łapcie autostopu na Autostradzie Łez. Zabójca na wolności!" / Źródło: Flickr (CC BY-SA 2.0)

Biegnąca przez odludzie trasa wydaje się idealnym miejscem zbrodni, a mieszkające w okolicy Indianki - idealnymi ofiarami. Policja nie będzie ich przecież szukać z takim samym zaangażowaniem, jak białych kobiet. Uzna, że uciekły z domu albo zwyczajnie zamknie śledztwo z uwagi na brak poszlak. Tak było przez wiele lat.

Dopiero w 2005 roku powołano Projekt E-PANA, oddział specjalny kanadyjskiej policji, który miał zbadać sprawy zaginięć i mordów przy autostradach numer 16, 97 i 5. "Pana" to bogini, która według Inuitów opiekuje się duszami, zanim trafią do nieba. Większości spraw nie udało się jednak wyjaśnić do dziś.

16-letnia Delohine Nikal przepadła bez wieści wiosną 1990 roku. Ostatni raz widziano ją nad ranem, gdy łapała okazję, wymachując ręką przed maskami samochodów. Niespełna rok wcześniej w okolicy zaginęła jej nastoletnia kuzynka.

Pamora Wilson miała 16 lat, gdy w czerwcowy wieczór 1994 roku wyszła z domu na potańcówkę. Dyskoteka znajdowała się kilka miasteczek dalej. Członkini szkolnej drużyny baseballowej nigdy nie dotarła na miejsce. Jej zwłoki znaleziono 10 miesięcy później w pobliżu lokalnego lotniska.

22-letnia Indianka z plemienia Wet'suwet'en, Tamara Chipman, zaginęła we wrześniu 2005 roku. Jej synek miał wtedy 2,5 roku. Policja robiła niewiele, by ją odnaleźć. Dlatego bliscy szukali Tamary na własną rękę. Bezskutecznie.

Najmłodsza z ofiar Autostrady Łez, Monica Jack, zaginęła w 1978 roku, dwa tygodnie przed swoimi 13. urodzinami. Wyszła na rower i ślad po niej zaginął. Jej zwłoki znaleziono dopiero 17 lat później. Na sprawiedliwość musiała czekać znacznie dłużej. Zabójca dziewczynki dostał dożywocie... w styczniu tego roku, ponad 40 lat po tym, jak odebrał jej życie.

Teoria o jednym człowieku, seryjnym mordercy grasującym na Autostradzie Łez, już dawno została obalona. Tym, który ma na sumieniu najwięcej indiańskich istnień okazuje się system.

Roxanne Thiara / Fot. RCMP

Gloria Moody / Fot. RCMP

Alishia Germaine / Fot. RCMP

Aielah Saric-Auger / Fot. RCMP

Shelley Anne Bacsu / Fot. RCMP

Ramona Wilson / Fot. RCMP

Pamela Darlington / Fot. RCMP

Nicole Hoar / Fot. RCMP

Monica Jack / Fot. RCMP

Monica Ignas / Fot. RCMP

Micheline Pare / Fot. RCMP

Maureen Mosie / Fot. RCMP

Lana Derrick / Fot. RCMP

Gale Weys / Fot. RCMP

Delphine Nikal / Fot. RCMP

Colleen MacMillen / Fot. RCMP

Alberta Williams / Fot. RCMP

Piekło w raju

Kanada od lat niezmiennie plasuje się w pierwszej dziesiątce rankingu najszczęśliwszych krajów świata. Bramy kanadyjskiego "raju" dla wielu pozostają jednak zamknięte. Potomkowie pierwotnych mieszkańców tych ziem - plemion Pierwszych Narodów, Inuiów z dalekiej północy oraz Metysów - mimo upływu lat wciąż doświadczają dyskryminacji.

Jak wynika z danych policji, w latach 1980–2012 zaginęło lub zostało zamordowanych blisko 1,2 tysiąca rdzennych Kanadyjek. Społeczność indiańska przekonuje, że statystyki są niepełne, a rzeczywista liczba ofiar może być kilkukrotnie wyższa. Wielu spraw do tej pory nie wyjaśniono. Inne nigdy nie zostały zgłoszone na policję.

Potomkowie pierwszych mieszkańców Kanady stanowią zaledwie blisko 5 procent spośród 37 milionów obywateli. Tymczasem to właśnie kobiety z tej grupy są siedmiokrotnie bardziej narażone na ataki niż białe Kanadyjki. Stanowią aż 16 procent ofiar morderstw i 11 procent zaginionych w całym kraju. W prowincji Saskatchewan, gdzie potomkowie pierwszych mieszkańców stanowią zaledwie 6 procent populacji, aż 60 procent wszystkich poszukiwanych to Indianki.

Rdzenne Kanadyjki są znacznie bardziej narażone na przemoc

Przemoc wobec rdzennych mieszkanek Kanady jest głęboko zakorzeniona. Jej przyczynami są uprzedzenia rasowe, ale także przekonanie sprawców, że obojętność w społeczeństwie wobec losu Indianek pozwoli im uniknąć sprawiedliwości.

Policja zbyt często bagatelizowała zagrożenie, z jakim stykają się rdzenne kobiety i dziewczęta. Wiele zgłoszeń o zaginięciach było ignorowanych, a opieszale prowadzone śledztwa nie przynosiły rezultatów. Brakowało pieniędzy, ale przede wszystkim chęci.

Rdzenni Kanadyjczycy wylali wiele łez za swoimi siostrami, córkami i matkami. W końcu czara goryczy się przelała.

Wołanie

Jest grudzień 2014 roku. - Nazywam się Rinelle Harper. Jestem uczennicą liceum Southeast Collegiate. Stoję tu przed wami, by powiedzieć, że musimy położyć kres przemocy wobec młodych kobiet - mówi nieśmiała brunetka do ponad trzech tysięcy wodzów i członków rad plemiennych zebranych w Winnipegu. W stolicy Manitoby trwa spotkanie Zgromadzenia Pierwszych Narodów, panindiańskiej organizacji ludów tubylczych Kanady. Miesiąc wcześniej Rinelle oszukała śmierć.

Dziewczyna trzyma w ręku orle pióro, które wręczył jej jeden z wodzów. Dla Indian Północnej Ameryki orzeł jest najsilniejszym i najdzielniejszym z ptaków. - Jako ocalała z szacunkiem wzywam was, byście domagali się narodowego śledztwa w sprawie zaginionych i zamordowanych rdzennych kobiet - apeluje. Dostaje owacje. To kolejny indiański głos domagający się sprawiedliwości. Głos, na który władze w Ottawie zbyt długo pozostawały głuche.

Rinelle Harper oszukała śmierć / Źródło: CHRIS WATTIE/REUTERS/Forum

Przez dekady kolejni kanadyjscy premierzy ignorowali apele rdzennej ludności, która przekonywała, że fala przemocy ma źródło w polityce dyskryminacji. Na przestrzeni lat pojawiały się kolejne raporty, ale nie odnosiły skutku. Rok 2014 okazał się przełomowy. Po zabójstwie Tiny Fountain i ataku na Rinelle Harper dyskusja przybrała na sile.

Konserwatywny rząd Stephena Harpera pozostawał jednak nieugięty. Ówczesny premier Kanady uznał, że morderstwo 15-latki nie powinno być postrzegane jako "zjawisko socjologiczne", ale jako zwykłe przestępstwo. Apele rdzennej ludności zostały wysłuchane dopiero po zmianie władzy w Ottawie.

W 2015 roku na czele rządu stanął Justin Trudeau, najmłodszy premier w historii kraju. Nowy szef rządu złożył obietnicę Pierwszemu Narodowi. - Ofiary zasługują na sprawiedliwość, ich rodziny na szansę uleczenia ran i bycia wysłuchanymi – powiedział Trudeau indiańskim wodzom niedługo po objęciu urzędu.

Słowa dotrzymał.

Zbrodnia w Kraju Klonowego Liścia

"Ludobójstwo to zbrodnia polegająca na zniszczeniu grup narodowych, rasowych i wyznaniowych. (…) Oznacza wprowadzenie w życie różnorakich skoordynowanych działań zmierzających do zniszczenia fundamentalnych podstaw życia grup narodowych w celu ich całkowitego unicestwienia" Rafał Lemkin, polski prawnik, twórca pojęcia "ludobójstwo"



W 2015 roku powołano narodową komisję ds. morderstw i zaginięć rdzennych kobiet w Kanadzie. Na jej czele stanęła Marion Buller, pierwsza w Kolumbii Brytyjskiej sędzia indiańskiego pochodzenia. Rząd Justina Trudeau dał komisji na śledztwo trzy lata i 67 milionów dolarów.

W trakcie dochodzenia przesłuchano ponad 1,5 tysiąca osób, w tym ofiary przemocy oraz ich bliskich. Świadectwa tych ludzi dały obraz zbrodni, której sprawcą było i jest kanadyjskie państwo. Raport zatytułowany "Reclaiming Power and Place" przedstawiono opinii publicznej 9 czerwca br.

Na uroczystej ceremonii w Muzeum Historii Kanady w Quebecu obecny był Justin Trudeau. Przed sceną zebrały się tysiące ludzi, większość w indiańskich strojach. Tłum unosił zaciśnięte pięści i orle pióra. Niektórzy trzymali czerwone kwiaty - symbol pamięci o zamordowanych i zaginionych Indiankach. W tle dźwięku bębnów i wiwatów dało się słyszeć szloch. W tłumie stali bliscy kobiet i dziewczynek, które nie wróciły do domów. Płakali.

Czerwone kwiaty - symbol pamięci o zamordowanych i zaginionych Indiankach / Źródło: mmiwg-ffada.ca

Komisja wręczyła premierowi liczący ponad tysiąc stron raport, zawinięty w indiański koc i spleciony tradycyjną metyską szarfą. Zawarte w nim wnioski były porażające.

"Przemoc, o której słuchała Komisja Narodowa, składa się na kierowane rasową nienawiścią ludobójstwo rdzennej ludności, w tym Pierwszych Narodów, Inuitów oraz Metysów, szczególnie wymierzone w kobiety, dziewczęta i osoby 2SLGBTQQIAC (two-spirit, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex and asexual - red.). Ludobójstwo to umożliwiły kolonialne struktury, prowadząc do obecnego, wysokiego odsetka przemocy, śmierci i samobójstw wśród rdzennej populacji" – napisano.

Komisja Narodowa obarczyła winą za ludobójstwo policję i wymiar sprawiedliwości – ślepe na krzywdę najbardziej potrzebujących. Według niej uprzedzenia, stereotypy i niewłaściwe nastawienie wobec rdzennych mieszkańców Kanady "negatywnie wpływają na policyjne śledztwa i tym samym śmierć i zaginięcia (rdzennych kobiet – red.) są badane i traktowane inaczej niż pozostałe sprawy". Jak czytamy w raporcie, bezczynność policji często przybiera formę stereotypizacji i obwiniania ofiar. Funkcjonariusze określają zaginione kobiety jako "pijaczki", "uciekinierki" czy "prostytutki, których nie warto szukać".

W świetle prawa międzynarodowego ludobójstwo to nie tylko pozbawianie życia. To także zabijanie tego, kim jest się w środku. Komisja zwróciła uwagę na prowadzoną przez dekady politykę przymusowej asymilacji rdzennych dzieci w nowym, "lepszym" społeczeństwie.

Odtwarzaj Premier Kanady otrzymuje raport komisji / Wideo: mmiwg-ffada.ca

Zabić Indianina w dziecku

"Przeszłość nigdy nie umiera. Nie jest nawet przeszłością" William Faulkner, Requiem dla zakonnicy, akt I, scena III



Roślinę najłatwiej zniszczyć, odcinając ją od korzeni. W ciągu ponad 100 lat Kanada odebrała rdzennym rodzinom setki tysięcy dzieci. Część z nich umieszczono w sierocińcach, inne oddawano do adopcji białym chrześcijanom w Kanadzie i poza jej granicami. Około jedna trzecia małych Indian, Inuitów i Metysów trafiła do szkół rezydencyjnych (Residential Schools), specjalnych szkół z internatem. Budowano je z dala od rezerwatów, by jak najbardziej ograniczyć kontakt dzieci z rodzinami.

W szkołach rezydencyjnych "zabijano Indian w dzieciach" / Źródło: Wikipedia (public domain)

Ten nieludzki system finansowało kanadyjskie państwo, ale placówki były prowadzone przez katolickich i protestanckich duchownych. Niszczyli oni w swoich podopiecznych to, co indiańskie – odcinali od kultury i wierzeń ich przodków, oduczali rodzimego języka. W murach wspomnianych szkół wiele dzieci padało ofiarą molestowania seksualnego i przemocy emocjonalnej. Szacuje się, że życie straciło tam kilka tysięcy uczniów rdzennego pochodzenia.

Szkoły dla Indian były prowadzone przez duchownych / Źródło: Wikipedia (public domain)

Mimo że w dzieciach "zabijano" Indian, te wciąż jednak nie czuły się częścią kanadyjskiego społeczeństwa. Okradzione z własnego "ja", oddzielone od bliskich, były pozbawione naturalnych wzorców. Szkoły rezydencyjne stanowiły swoiste fabryki patologii. Ich wychowankowie wkraczali w dorosłość z traumą i kryzysem tożsamości. Nie potrafili odnaleźć się w świecie stworzonym przez białego człowieka. Wielu popadało w alkoholizm lub szukało ukojenia w narkotykach. Bieda i brak wykształcenia zmusiły wiele rdzennych kobiet do prostytucji. W takich warunkach rodziła się przemoc domowa i przestępczość. Także odsetek samobójstw wśród rdzennej ludności pozostaje dziś kilkukrotnie wyższy niż w przypadku reszty Kanadyjczyków.

W powszechnej opinii kolonializm to zamknięty rozdział w historii bogatej i liberalnej Kanady. Niechlubna przeszłość Kraju Klonowego Liścia wciąż jednak zbiera swoje żniwo.

Odtwarzaj Około 150 tysięcy rdzennych dzieci trafiło do Residential Schools / Wideo: Wikipedia

"Ostatnie" Narody Kanady

- Systemowe odbieranie ziemi i przymusowe osiedlenia w rezerwatach, które stały się miejscami nędzy, upodlenia i anomii, gdzie szerzyć zaczęły się alkoholizm, narkomania, choroby, rugowanie z zamieszkiwanych tradycyjnie terenów, zakaz używania języka, odbieranie dzieci rodzicom i przepełnione przemocą "cywilizowanie" ich na "prawdziwych Kanadyjczyków" były naruszeniami strukturalnymi, które doprowadziły do tego, że dzisiaj "pierwsze narody" Kanady są de facto "ostatnie", jeśli chodzi o poziom życia, edukacji, zdrowia - ocenia dr Hanna Schreiber z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, która zajmuje się kulturowymi aspektami stosunków międzynarodowych, w tym prawami ludów tubylczych.

- Będąc najsłabszymi, nadal są "pierwszymi ofiarami", a dotyczy to zwłaszcza rdzennych kobiet i dzieci, które przodują w statystykach osób, na których popełniane są gwałty, które giną bez śladu i są mordowane, co dobitnie pokazał ostatni raport. Stąd, jak widać, dążenie do tego, by dane z opublikowanego miesiąc temu raportu naprawdę wstrząsnęły mitem harmonijnego, wielokulturowego społeczeństwa Kanady. Równouprawnienie grup francuskojęzycznych i angielskojęzycznych skutecznie przysłania bowiem totalne zmarginalizowanie grup rdzennych - dodaje.

Schreiber zaznacza, że zarzut ludobójstwa to "najcięższy kaliber, jaki można wytoczyć przeciwko państwu".



- W kontekście praktyk wobec ludności rdzennej stosowanych przez państwa kolonialne zgadzam się z użyciem tego terminu. Właściwe pytanie dotyczy raczej tego, jakie nadajemy temu pojęciu znaczenie. Jeśli chodzi o używanie go na potrzeby analiz historycznych, socjologicznych, antropologicznych, jego zastosowanie będzie czasami budziło kontrowersje, jednak margines swobody w posługiwaniu się nim jest dużo szerszy niż wtedy, kiedy wchodzimy na teren prawa. Skutki prawne zakwalifikowania danych działań, czynów jako "ludobójstwa" są bowiem dużo bardziej konkretne, przecinają spekulacje historyczne, wpływają na przyznanie i wysokość odszkodowań czy ustalenie tytułów własności do odebranej ziemi, często zmuszają do zwrotu bezprawnie zagrabionych artefaktów, nie tylko kulturowych, bo dotyczy to także szczątków ludzkich, ciągle jeszcze licznie obecnych w europejskich muzeach etnograficznych – podkreśla dr Schreiber.

Premier Justin Trudeau otrzymał raport zawinięty w indiański koc / Źródło: Chris/Wattie/Reuters/Forum

Raport "Reclaiming Power and Place" to jednak jedynie opinia komisji powołanej przez rząd, a nie wyrok sądowy.

- Istotne jest jednak już na tym etapie wskazanie przez Komisję, że tak dramatyczna skala wymuszonych zaginięć, gwałtów i morderstw na rdzennych kobietach i dziewczynkach jest swoistym "przedłużeniem" kolonialnego ludobójstwa na ludach rdzennych Kanady: odłożonym w czasie skutkiem polityki mającej na celu "zabicie Indianina w dziecku". Trwająca przez dziesiątki lat strukturalna przemoc wobec ludów rdzennych stworzyła bowiem warunki do zakorzenienia się rasizmu połączonego z obojętnością na ich los. W opinii Komisji doszło do normalizacji tej przemocy, normalizacji braku bezpieczeństwa i szacunku dla Pierwszych Narodów Kanady, co bezpośrednio przełożyło się na grupy szczególnie słabe: zwłaszcza kobiety i dzieci. Współczesna przemoc wobec nich jest konsekwencją przemocy mającej kolonialne, historyczne korzenie. (...) Pytanie dotyczy tego, czy uda się udowodnić, że władze Kanady działały w rzeczywistym zamiarze zniszczenia w całości lub części tych grup i na jakiej podstawie je w praktyce wyodrębniały: narodowej, etnicznej, rasowej czy religijnej. Ważne będzie także określenie ram czasowych, umożliwiających zastosowanie Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 roku, którą Kanada ratyfikowała w 1952 roku. I temu jak sądzę będzie poświęcony szczegółowy, dodatkowy raport, nad którym obecnie pracuje Komisja – twierdzi dr Schreiber.

Zdarzało się, że państwa przyznawały się do ludobójstwa na rdzennej ludności. Przykładem może być RFN, która nie neguje dziś, że wymordowanie ludów Herero i Nama w ówczesnej Niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej na początku XX wieku było ludobójstwem. Problem z przyznaniem się ma jednak Belgia, która nie uznaje winy za zbrodnie popełnione w Kongu, swojej dawnej kolonii. Szacuje się, że zginęło tam od 10 do 15 mln osób. Kazus Kanady jest bezprecedensowy.

- Jego odmienność polega na tym, że żyją bezpośrednie ofiary polityki, która raptem niewiele ponad 30 lat temu została zakończona – zauważa ekspertka.

Wielu Indianek nigdy nie odnaleziono / Źródło: CHRIS WATTIE/REUTERS/Forum

Efekt domina?

Przed Kanadą tylko jeden kraj - Australia - przeprowadził podobne śledztwo. W raporcie "Bringing them home" (ang. Sprowadzając ich do domu) była mowa o "straconym pokoleniu" – aborygeńskich dzieciach, które - tak jak Indianie w Kanadzie - były odbierane siłą matkom i "cywilizowane".

- O szybkim efekcie domina może trudno mówić, ale z pewnością po tym, co wydarzyło się w Kanadzie, wszelkie organizacje pozarządowe i międzynarodowe, reprezentujące interesy ludów rdzennych zyskały ogromne wsparcie i potężny argument polityczno-moralny. Jakie są jednak szanse na to, że przełoży się to na sytuację tych ludów w Stanach Zjednoczonych? Tu sytuacja również jest skomplikowana, ale, choć bardzo powoli, ulega poprawie – podkreśla dr Schreiber.

W 2009 roku Kongres Stanów Zjednoczonych oficjalnie przeprosił za to, że stosunek państwa do plemion indiańskich opierał się na przemocy, złym traktowaniu i marginalizacji.

- W tych zdawkowych przeprosinach nie ma jednak żadnego pojęcia choćby zbliżonego do "łamania praw człowieka", "ludobójstwa" czy "przymusowej asymilacji". Nigdy nie doszło też do oficjalnego, publicznego przeproszenia rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych przez żadnego z prezydentów, włącznie z Barackiem Obamą – zauważa ekspertka.

Temat jednak wrócił w lutym tego roku. Senator Elisabeth Warren, potencjalna kandydatka Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w 2020 roku, powiedziała, że w dyskusję na temat wypłacania reparacji dla ludności afroamerykańskiej powinni zostać włączeni Indianie.

- Znaczący gest został wykonany stosunkowo niedawno na poziomie stanowym: za brutalną eksterminację i ludobójstwo rdzennej ludności przeprosił w czerwcu tego roku gubernator stanu Kalifornia. Zapowiedział także powołanie stanowej Komisji Prawdy i Pojednania. Na efekty tych deklaracji i dalszych prac trzeba jednak jeszcze poczekać. Sądzę jednak, że przykład Kalifornii i Kanady może wpłynąć na sytuację w innych stanach. I że najistotniejsze kroki w tej sprawie jeszcze przed nami – konkluduje dr Schreiber.

Odtwarzaj Piosenka dla zaginionych i zamordowanych rdzennych kobiet / Wideo: mmiwg-ffada.ca

Zgromadzenie Ogólne ONZ proklamowało rok 2019 Międzynarodowym Rokiem Języków Tubylczych. 9 sierpnia obchodzony jest z kolei Międzynarodowy Dzień Ludów Tubylczych.