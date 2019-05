Podziel się



Co robisz, ty idioto! - rzucało nim, kipiał ze złości, korciło go bardzo, żeby przyjaciela - razem z podarowanymi jego bliźniakom gokartami - wyrzucić za drzwi. Niki Lauda za nic nie chciał, by Max i Mia z wyścigami - o Formule 1 nie wspominając - mieli cokolwiek wspólnego. Lata temu, w podłych czasach, startował w nich sam. W miejscu, zwanym Zielonym Piekłem, uciekł przyczajonej na zakręcie Bergwerk śmierci.

Krwawa to była era, nie ma co za nią tęsknić. Groza. Rosyjska ruletka. Niki Lauda od początku wiedział, że dramatu nie uniknie.

- W latach 70. co sezon jeden lub dwóch kierowców ginęło na torze, na 16 startujących. Kwestią czasu i statystyki było to, kiedy nadejdzie moja kolej. Kiedy po wypadku obudziłem się w szpitalu, pierwszą myślą było właśnie to: "Tym razem padło na mnie". Różnica była taka, że ja żyłem - opowiadał.

Stan określany jako krytyczny

1 sierpnia, rok 1976, Grand Prix Niemiec na starym, tonącym w lasach, torze Nuerburgring - jego długiej, liczącej aż 23 km, wersji. Zielone Piekło.



Lauda ma złe przeczucia. Tydzień wcześniej namawiał innych kierowców, by ten wyścig wszyscy, jak jeden mąż, zbojkotowali. Argumentował, że na tak dużym obiekcie zabezpieczenie jest niewystarczające, przede wszystkim medyczne. Wszędzie daleko, a w razie wypadku bezcenna jest każda sekunda.



Nikt z włodarzy F1 Laudy nie słuchał. Dekadę wcześniej jedynym lekarzem na torze bywał lubiący wyścigi ginekolog, więc o co chodzi?

Odtwarzaj Niki Lauda nie żyje

Drugie okrążenie. Prowadzone przez Austriaka ferrari wpada w zakręt Bergwerk. Traci przyczepność, ślizga się na nawierzchni, z ogromną siłą uderza w barierę przy drodze. Momentalnie staje w płomieniach, jak pochodnia. Jeden z nadjeżdżających samochodów daje radę je ominąć, drugi już nie, wbija się w przód stojącego w ogniu bolidu.



Dramat trwa, Lauda uwięziony jest w kokpicie. Zatrzymują się czterej zawodnicy - Brett Lunger, Arturo Merzario, Guy Edwards, Harald Ertl. - Wyskoczyłem z mojego auta i podbiegłem do Nikiego - wspominał te chwile Ertl. - Siedział w środku, nie ruszał się, nie wiem, czy był przytomny. Zaczęliśmy go wyciągać, położyliśmy na trawie... Usłyszałem, że pyta, jak wygląda jego twarz, czy jest bardzo spalona. Poczułem ulgę.

Płonący jak pochodnia bolid Laudy / Źródło: Newspix

Służby ratunkowe - przed czym Lauda tak przestrzegał - docierają z opóźnieniem.



W szpitalu okazuje się, że od oparów toksycznych gazów uszkodzone są płuca. Oparzenia głowy trzeciego stopnia. Na taki drobiazg, jak strata ucha, nikt nie zwraca uwagi.



Stan określany jest jako krytyczny. Ksiądz udziela Austriakowi ostatniego namaszczenia.

Krew strużkami spływała po twarzy

Demony przegonił Lauda 40 dni później. 40 dni po ucieczce z piekła znowu siedział w bolidzie. Świat nie wierzył w to, co ogląda. Na Monzy, w Grand Prix Włoch, zajął czwarte miejsce.



Po wyścigu wykończony próbował ściągnąć balaclavę, czyli ochronne nakrycie głowy, przypominające kominiarkę. Szarpnął raz, drugi. Nic z tego, plamy krwi zlepiły ją z opatrunkami, te cholerne rany nie chciały się goić.

Lauda po wypadku w Grand Prix Niemiec / Źródło: Getty Images

Zerwał ją na siłę, krew strużkami spływała mu po twarzy. Drobiazg, na który nie zwracał uwagi. W wywiadach opowiadał, że zrobił to, co zrobić musiał - nie rozczulał się nad sobą, pokonał strach, poradził sobie z tym koszmarem.



Prawdę wyzna dopiero po latach, w autobiografii "To Hell And Back". - Za kierownicą byłem tak przerażony, że z trudem dawałem radę jechać. Na Monzy byłem sparaliżowany strachem - napisze.

Babcia pomagała w tajemnicy przed dziadkiem

Sam się w tę Formułę 1 wpakował.



Słuchajcie, on naprawdę chce zostać kierowcą wyścigowym! Co za fanaberia, co za niedorzeczność! W bogatej wiedeńskiej rodzinie nikt o takich głupstwach nie słyszał, nikt takich pomysłów nie zamierzał tolerować. Dziadek, pan Hans Lauda, prowadził doskonale prosperującą fabrykę papieru. Syn poszedł w jego ślady i wnuk - Andreas Nikolaus - też ma iść, do diaska.



W początkach kariery Nikiemu pomagała babcia, po kryjomu, w tajemnicy przed wszystkimi, zwłaszcza przed mężem. I dobrym słowem, co było ważne, i finansowo, co było najważniejsze.



Kiedy przyszło do poważnych wyścigów, pomoc babci już nie wystarczała. Lauda musiał prosić o pożyczkę w banku. 35 tysięcy dolarów nawet dla dziadka nie było sumą małą, ale - gdyby tylko chciał - spokojnie by je wysupłał.



Nie chciał. A kiedy dotarło do niego, że Niki postawił na swoim i do F1 się dostał, nigdy więcej do wnuka się nie odezwał.

Odtwarzaj Niki Lauda był legendą sportów motorowych / Wideo: Reuters TV

W ekipie BRM Lauda zaimponował partnerowi Clayowi Regazzoniemu tak bardzo, że ten - w sporcie, w którym miejsca na przyjaźń nie ma - zarekomendował go szefom Ferrari. Tak Niki trafił do włoskiej stajni.



Zaczynał się sezon 1974. Na dobre rozkręcała się jego kariera. Już rok później zostanie mistrzem świata.

Życie ważniejsze od wyścigów

Jego największym rywalem był Brytyjczyk James Hunt. Kierowca wybitny. Playboy. Hulaka.



Na drugi tytuł wielkie szanse Lauda miał w sezonie 1976. Tak, kilka miesięcy po koszmarze z Zielonego Piekła. Przegrał z Huntem. A może bardziej ze sobą.



24 października nad Oyamą w prefekturze Shizuoka lało strasznie. Zawodnicy narzekali, nie mieli jednak wyjścia i na tor wyjechali, by rywalizować w Grand Prix Japonii. Sytuacja w walce o tytuł – Hunt tracił do Laudy trzy punkty. Trzy punkciki. Tylko i aż.



Zza ściany deszczu niewiele było widać. Lauda szybko wrócił do garażu, zszokowanym inżynierom i mechanikom oświadczył, że zrobiło się zbyt niebezpiecznie. I tyle. Pęd powietrza nawiewał mu wodę w twarz, a on miał problemy z mruganiem, bo wciąż dokuczały mu blizny po oparzeniach. – Życie jest ważniejsze od wyścigów – oznajmił.

Lauda wrócił do wyścigów 40 dni po dramatycznym wypadku / Źródło: Getty Images

Tytuł zgarnął Hunt. Nie przeszkodziło mu to, że całe dwa tygodnie przed najważniejszym w jego karierze startem spędził na piciu. Była też kokaina. Były imprezy. I kobiety, wiele kobiet. W Tokio mieszkał w tym samym hotelu, w którym zatrzymywały się stewardesy. Czuł się jak lis w kurniku, zapraszał je do apartamentu, czasami po kilka naraz.



Tuż po zapewnieniu sobie mistrzostwa, jeszcze w padoku, Hunt wlał w siebie tyle piwa, że kiedy przyszła po wywiad ekipa japońskiej telewizji, zwymiotował im pod nogi. W nocy upił się do nieprzytomności. Rano, przed spotkaniem z dyplomatami w ambasadzie, był tak pijany, że zastanawiano się, czy go wpuścić.



- James żył kolorowo, na całego. Ja byłem drobiazgowym pragmatykiem - przyznał Lauda.

Brytyjczyk zmarł na atak serca w 1993 roku. Nie dożył 46. urodzin.



O ich rywalizacji powstał film "Rush", w Polsce znany pod tytułem "Wyścig". – Byłem pod wrażeniem, kiedy obejrzałem go po raz pierwszy. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Jestem pewien, że Jamesowi też by się spodobał. Był jednym z niewielu, których lubiłem. Jednym z bardzo niewielu, których szanowałem. Jedynym, któremu zazdrościłem - wyznał Austriak.



Po drugie mistrzostwo sięgnie szybko, już w sezonie 1977.

Dwaj wielcy rywale - Niki Lauda i James Hunt / Źródło: Getty Images

Katastrofa lotu 004

Karierę, po raz pierwszy, bo na emeryturę przejdzie jeszcze po raz drugi, rzucił nagle, nawet nie z dnia na dzień. W połowie treningu przed Grand Prix Kanady 1979 oświadczył, że dosyć ma tego jeżdżenia w kółko. Spakował torbę i tyle go widziano. Wrócił do domu, do żony Marlene, z którą będą mieć dwóch synów, Mathiasa i Lukasa. Mathias - o zgrozo - zostanie kierowcą wyścigowym, ale nie w F1, Lukas zadba o jego interesy jako menedżer.



Nie nudził się, czas i energię poświęcał na prowadzenie własnej linii lotniczej. Lata później dojdzie do tragedii - 26 maja 1991 roku samolot Lauda Air rozbije się w drodze z Bangkoku do Wiednia, nie przeżyje nikt z 213 pasażerów i 10 członków załogi. - Jeżeli zginę na torze, ścigając się bolidem - trudno, moja wina. Ci ludzie byli niewinni, mieli prawo oczekiwać bezpieczeństwa - powie zdruzgotany Lauda.



Na sportowej emeryturze długo nie wytrzymał. Wrócił w sezonie 1981, skuszony przez szefa McLarena Rona Dennisa trzema milionami dolarów pensji, w tamtym czasie kwotą niewyobrażalną. Choć wcześniej musiał udowodnić sponsorowi, że wciąż jest wielki i zasługuje na te góry złota.



Trzeci tytuł w karierze - i ostatni - zgarnął trzy lata później, bijąc partnera z zespołu Alaina Prosta o pół punktu, najmniejszą przewagę w historii.



Karierę, tym razem na dobre, zakończył po sezonie 1985, jako 36-latek.

Lauda i jego druga żona Birgit, 2013 rok / Źródło: Getty Images

Bolid Kubicy zwinąłby się jak akordeon

Wracał do padoku jako doradca zespołów i telewizyjny ekspert. Ceniony i szanowany przez wszystkich.

- Za moich czasów jego samochód zwinąłby się jak akordeon - powie, kiedy spotkamy się po wypadku Roberta Kubicy w roku 2007, w którym Polak roztrzaskał bolid w Montrealu, a wyszedł z tego jedynie posiniaczony i ze skręconą kostką. - F1 była i jest ryzykowna, na szczęście dzięki zmianom, kierowcy nie muszą płacić tak ogromnej ceny za miłość do tego sportu, jaką płaciłem ja i moi rówieśnicy - stwierdzi Lauda.



Z drugą żoną - Birgit Wetzinger, byłą stewardesą w jego liniach - doczekali się w roku 2009 bliźniaków Maksa i Mii. To w ich szóste urodziny był wściekły na przyjaciela.



Miał problemy ze zdrowiem, dwukrotnie przeszedł przeszczepy nerki - tę drugą oddała mu Birgit. W sierpniu 2018 poddano go transplantacji płuca. W styczniu 2019 zmagał się z ostrą grypą, na kilka dni trafił do szpitala.

Zmarł we śnie, w nocy 20 maja, o czym poinformowała jego rodzina. Miał 70 lat.



"Trudno pogodzić się z tym, że odszedłeś. Spoczywaj w pokoju. Kocham cię, stary" - napisał w mediach społecznościowych Lewis Hamilton, który dzięki Laudzie trafił do Mercedesa i w barwach tej ekipy wywalczył cztery ze swoich pięciu tytułów mistrza świata F1.

Niki Lauda i Lewis Hamilton / Źródło: Newspix

"Szukam swojego ucha"

Zakręt Bergwerk - ten, na którym kiedyś czyhała na niego śmierć - odwiedził w roku 2016.



- To naprawdę pan? - zapytał napotkany człowiek. - Co pan tu robi?



- Szukam swojego ucha - odpowiedział Lauda. Kilka nawet znalazł, świńskich, dla żartu rozrzuconych w trawie przez towarzyszącego mu przyjaciela.