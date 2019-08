Podziel się



Kultową rolą Jake'a La Motty we "Wściekłym byku", cięższy o 30 kilogramów, boksujący jak zawodowiec Robert De Niro udowodnił, że dla roli zrobi wszystko. Christian Bale dla "Mechanika" zmienił się w cień samego siebie - ważył 55 kilogramów, co odchorował. Charlize Theron zdecydowała, że w "Monster" piękna zagra bestię, tworząc przejmujący portret kobiety zepchniętej na margines. Aktorskie metamorfozy to esencja wielkiego kina. Russel Crowe udowadnia to właśnie w "Na cały głos".

Jest tak otyły, że jego chód przypomina dreptanie kaczki, z charakterystycznym kołysaniem na boki. Przed sobą dźwiga ogromny brzuch, a brzydka, nalana twarz z obwisłym podgardlem i świecącą łysiną, dopełnia odpychającego wizerunku. Trzeba dłuższej chwili, by odkryć, że ta twarz nam kogoś przypomina.

Tak, to naprawdę Russel Crowe. W znakomitym serialu HBO "Na cały głos", opowiadającym historię Rogera Ailesa - założyciela Fox News i jego dyrektora generalnego, do złudzenia przypomina granego przez siebie bohatera. Oscarowy "Gladiator" z filmu Ridleya Scotta, niegdyś obiekt westchnień damskiej części widowni, od dawna nie przypomina przystojniaka z obrazu Scotta, z gabarytami hipopotama nie jest jednak kojarzony. Wciąż też może się pochwalić bujną czupryną, co nie tak znów często zdarza się 55-latkom. Metamorfoza jaką przeszedł na potrzeby roli jest więc wyjątkowo radykalna.

Pewnie dlatego popularny za Oceanem tabloid "Globe" opublikował histeryczny artykuł o tym, iż Crowe osiągnął już wagę ponad 300 funtów, (150 kg), lekarze alarmują o konieczności natychmiastowej diety, a przyjaciele martwią się o jego zdrowie. Wszystko to jest bzdurą. Co prawda gwiazdorowi zdarzało się już na potrzeby ról chudnąć i tyć na przemian, jednak tak spektakularną przemianę zawdzięcza mistrzowskiej sztuce charakteryzacji. Można ją porównać z niesamowitą przemianą Gary’ego Oldmana w brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, która w połączeniu z wielkim aktorstwem, przyniosła mu zasłużonego Oscara.

Historia kina dowodzi, że Akademia rozdzielając złote statuetki, najchętniej honoruje właśnie za spektakularne metamorfozy. Z aptekarską dokładnością odmierzając przy tym stopień poświęcenia aktora dla roli.

Tak zły, że aż dobry

Opowieść o Rogerze Ailesie "Na cały głos", z odmienionym Russelem Crowe’em, to serialowe wydarzenie lata. Siedem godzin opowieści o twórcy Fox News, charyzmatycznym tyranie, który odmienił oblicze telewizji, wprowadzając populistyczny język, a polityczne dyskusje zmieniając w show, to dla nas widzów rarytas. Ale jako film fabularny z takim scenariuszem i kreacją aktorską Crowe’a przedsięwzięcie miałoby szanse na worek Oscarów, w tym za charakteryzację. Sam Crowe ma już statuetkę za "Gladiatora" ale z całą pewnością to właśnie w tym serialu, widzimy go w życiowej roli.

Ailes to potwór mobbingujący zespół, żądający od kobiet seksu w zamian za karierę, a jednocześnie absolutny geniusz, idealnie trafiający w gusta masowego odbiorcy, żerujący na najniższych instynktach. Zachowało się mnóstwo nagrań z jego spotkań z republikańskimi prezydentami, którym doradzał, z Nixonem, a także z Trumpem, którego kandydaturę sam wylansował w Fox News. Crowe idealnie oddaje jego sposób zachowania się, ruchy, modulację głosu, czy wreszcie słynny, sarkastyczny uśmiech. Jednocześnie udała mu się rzadka sztuka – uczłowieczył tę do szpiku zepsutą postać, sprawił, że nawet czując niesmak, doceniamy w pełni medialny talent Ailesa.

Nad wyglądem Crowe’a pracował sztab charakteryzatorów, perukarzy, protetyków. Kiedyś w roli otyłego, łysego faceta obsadzono by aktora o podobnym wyglądzie. Dziś można wziąć do niej upatrzonego aktora - metamorfozę załatwiają tzw. fat suits, czyli garnitury tłuszczu – rodzaj kostiumu silikonowego, zakładanego pod ubranie, połączonego z makijażem protetycznym. Dopasowywanie go, wraz z pełną charakteryzacją, przed każdym dniem zdjęciowym trwało kilka godzin. To wszystko nie zadziałałoby jednak bez rewelacyjnego aktorstwa Crowe'a, który wspiął się na wyżyny zawodowego kunsztu.

Pierwszy był wielki Bobby

Na długo przed tym nim ekranowe metamorfozy stały się modne, i okazały się przepustką do Oscara, niespotykaną wcześniej fizyczną metamorfozę przeszedł Robert De Niro. Do roli boksera Jake'a La Motty aktor przytył 30 kilogramów, dał się postarzyć i przykleić wielki, silikonowy nos. Miał już wtedy na koncie nie mniej brawurową kreację w "Taksówkarzu", ale to za tę rolę Akademia nagrodziła go pierwszym Oscarem. Mało jest ról w historii kina, uważanych za równie kultowe. Już w "Taksówkarzu" aktor przeszedł ogromną przemianę, we "Wściekłym byku" jest ona jednak jeszcze bardziej widoczna.

Film Martina Scorsese został luźno oparty na biografii La Motty, bokserskiego mistrza słynącego z wielkiej wytrzymałości, ale i z agresji podczas walk na ringu. Za sprawą tych cech zyskał on przydomek "wściekłego byka z Bronksu". Ową wściekłość zaczął przenosić do codziennego życia, raniąc bliskie osoby. W efekcie doprowadziło to do smutnego finału. Reżyser genialnie sportretował człowieka toksycznego, pozbawionego empatii, niezdolnego do jakichkolwiek pozytywnych uczuć. La Motta wzbudza jedynie strach swoim wyglądem - uśmiech nigdy nie gości na jego zawziętej twarzy. Uczuciem, na które go stać jest wyłącznie obsesyjna zazdrość o piękną żonę. Jedynym, który się go nie boi jest jego brat Joey (Joe Pesci), ale i jego w końcu odpycha. Jake nie daje się kochać, a De Niro pokazuje to po mistrzowsku.

Przygotowania Roberta De Niro do ról przeszły do legendy. Najsłynniejszy mistrz metody Stanisławskiego sam zaproponował, że by zagrać Jake'a, gotów jest przytyć trzydzieści kilogramów. Cztery dekady temu takie poświęcanie dla roli nie zdarzało się. Trenował także na ringu z prawdziwym La Mottą, dzięki czemu sceny walk przeszły do historii kina, jako jedne z najbardziej autentycznych. Sam La Motta orzekł, że Bob osiągnął poziom umiejętności, który pozwoliłby mu ubiegać się o zawodowstwo, gdy zechciał.

De Niro początkowo nie miał naśladowców. Kolejnym, który posunie się jeszcze dalej podczas przygotowań do roli będzie Daniel Day-Lewis, 15 lat od niego młodszy.

Genialny szaleniec

Choć najbardziej widowiskową metamorfozę przeszedł w filmie "Lincoln" Stevena Spielberga, gdzie naprawdę stał się amerykańskim prezydentem, nie sposób mówiąc o jego przemianach, pominąć "Moją lewą stopę" Jima Sheridana (1989), która przyniosła mu pierwszą złotą statuetkę.

Młody aktor spędził wtedy pół roku w ośrodku dla dzieci z porażeniem mózgowym. Grał cierpiącego na nie malarza Christy'ego Browna i kazał nosić się między ujęciami, a po zdjęciach wozić do hotelu i karmić łyżką. Przez cały okres zdjęciowy siedział na planie na wózku inwalidzkim w przekrzywionej pozycji, w której "uwięziony" był jego bohater. Skończyło się urazem żeber. Wreszcie jak Brown nauczył się malować pędzlem palcami stopy, (choć "tylko" prawej). Członkowie Akademii byli pod wrażeniem. Szybko miało się okazać, iż to, co wydało się wyjątkowe, w jego przypadku było normą.

Tak naprawdę każda z ról Day-Lewisa niesie z sobą metamorfozę. Nie każda jednak jest tak widowiskowa jak ta w "Lincolnie" Spielberga, gdzie nie tylko upodobnił się fizycznie za sprawą charakteryzacji do 16. prezydenta USA, lecz - jak mówi: "nawiązał duchową więź".

Opowieść o czterech tygodniach z życia Lincolna przeniosła go 150 lat wstecz. Przed wejściem na plan przeczytał mnóstwo biografii Lincolna. Największy problem miał z głosem, opisywanym jako piskliwy. Nie było wtedy dźwiękowych zapisów. Próbował długo, zmieniając jego tembr, wreszcie uznał, że "trafił". W oparciu o fotografie ćwiczył przed lustrem mimikę twarzy prezydenta. Na jego prośbę ekipa na planie zwracała się do niego wyłącznie per "panie prezydencie" lub "sir", a Spielberg z szacunku dla "prezydenta" musiał wkładać garnitur i krawat. Do kreującej postać jego żony Sally Field wysyłał SMS-sy pisane XIX-wieczną angielszczyzną, podpisane "Twój Abraham".

Wszystkie te dziwactwa miały sens, bo efekt przeszedł oczekiwania reżysera. Po raz kolejny jego kreacja okazała się bezkonkurencyjna.

Człowiek kameleon

Nie sposób mówić o najgłośniejszych aktorskich metamorfozach, nie wymieniając nazwiska Christian Bale, nazywanego kameleona. Niebezpieczne wręcz wydaje się to, że zmianę gabarytów - gwałtowne przybranie na wadze lub patologiczne chudnięcie, traktuje jak inni… zmianę garnituru.

Okraszony schizofrenicznym klimatem thriller "Mechanik" - opowieść o prostym mechaniku, cierpiącym na chroniczną bezsenność, był, jak wiemy, okazją do przerażającej, pierwszej metamorfozy Bale'a. Trevor od roku nie przespał nocy, a zmęczenie doprowadziło do pogorszenia się jego stanu zdrowia, co przejawia się drastyczną utratą uwagi i popadaniem w obsesję.

Aktor mierzący 183 cm, ważący 85 kg, postanowił schudnąć do...45, i prawie mu się to udało. Przez 5 miesięcy jadł wyłącznie puszkę tuńczyka i jabłko. Tak stracił 30 kg. Nie dociągnął do 45 tylko dlatego, że z planu trafił do szpitala z ciężką anemią. Lekarze byli przerażeni. Wystarczy spojrzeć na sceny półnagiego Bale'a przyglądającego się w lustrze zapadniętym ramionom i żebrom obciągniętym wyłącznie skórą, by poczuć dreszcz przerażenia. Pół roku później znowu ważył 80 kg, do tego miał już muskulaturę godną Batmana, w którego się wcielił.

Niepomny wcześniejszych doświadczeń "wyczyn" z chudnięciem powtórzył dla roli w "Fighterze". Tym razem zjechał do 60 kg i znów ledwie trzymał się na nogach. Grał dawnego boksera, dziś ćpuna, który podnosi się z nałogu, pomagając bratu w karierze bokserskiej. Miał przed sobą sceny walk, podczas których - dosłownie leciał z nóg, tak był słaby, głodny i pozbawiony mięśni. Faszerowany kroplówkami dał radę, a film przyniósł mu Oscara, w czym jego poświęcenie ma swój udział.

Po Oscarze też nie przystopował. Wkrótce zafundował sobie 20-kilogramową nadwagę dla roli w "American Hustle". Kolejną metamorfozę przeszedł przed rokiem do roli Dicka Cheneya w filmie "Vice". Mimo iż reżyser uznał, że wystarczy silikonowe sadełko, czyli fat suit, postanowił, że wiarygodniej będzie, gdy przybierze 15 kg. W efekcie musiał potem chudnąć, bo nie mieścił się w silikonowy garnitur. Rola była wyjątkowo trudna - bohater znany i obecny w życiu publicznym, a charakteryzacja żmudna. Dzięki niej po raz pierwszy był nierozpoznawalny. Za rolę otrzymał kolejną nominację do Oscara.

Grając przeciw sobie

W przeciwieństwie do panów role dla kobiet, znacznie rzadziej niosą z sobą wielkie metamorfozy. Tu raczej nie obsadza się "wbrew warunkom", szuflady z napisem: "seksbomba" czy "aktorka charakterystyczna" są bezpieczne. I choć w kinie w ciągu ostatnich kilku dekad dokonała się niejedna rewolucja, paniom wciąż znacznie trudniej o role będące zaprzeczeniem ich image'u.

Taka szansę dostała jednak Nicole Kidman, w najtrudniejszym momencie życia, w trakcie rozwodu z Cruise'em. Stephen Daldry kręcił właśnie adaptację "Godzin", osnutą wokół powstawania powieści Virginii Woolf "Pani Dalloway", opowiadającą historię trzech kobiet w różnych epokach. Nicole zaproponował rolę Virginii, instynktownie czując, że się w niej sprawdzi.

Niewiele brakowało, a wykończona rozwodem odrzuciłaby rolę z uwagi na depresyjny charakter. Ale miała szansę zagrać w jednym filmie z Meryl Streep, o czym marzyła od lat. Zmieniła więc zdanie, a charakteryzacja całkowicie zmieniła ją. Dzięki niej i protetycznemu nosowi Nicole była nie do rozpoznania. Jej Virginia przeżywała załamanie nerwowe i w ramach terapii pisała "Panią Dalloway". Bezskutecznie próbowała uciec od swoich lęków i obsesji w przededniu samobójstwa. Nicole, sama w paskudnym momencie życia, przekonująco oddała jej zagubienie i oderwanie od świata.

"Godziny" to wielkie kino i chyba największa kreacja Kidman jak dotąd, przełomowa dla jej kariery.

Gdy piękna staje się bestią

Zjawiskowa Charlize Theron nie miała tyle szczęście co Nicole. Mając dość ról kwiatuszków do męskiego kożucha, sama znalazła temat, który oferował jej coś kompletnie innego. Sama także namówiła wówczas debiutantkę w fabule - reżyserkę i scenarzystkę Petty Jenkins do jego realizacji, proponując siebie w roli głównej.

"Monster" z oscarową kreacją Charlize Theron to z pewnością jedna najbardziej spektakularnych metamorfoz w tzw. kinie kobiecym ostatnich kilkunastu lat, ale także wstrząsający portret psychologiczny kobiety zepchniętej na margines, której życie to pasmo udręk. Tym bardziej przejmujący, że oparty na prawdziwej historii Aileen Wuornos, prostytutki skazanej na śmierć i straconej za zabicie sześciu mężczyzn.

Reżyserka skupiła się szczególnie na próbie analizy okoliczności, które doprowadziły do tragicznych wydarzeń, zmieniając zwykłą dziewczynę w tytułowe monstrum. Zgwałcona jako ośmiolatka, jako 13-latka już prostytuująca się po raz pierwszy zabija w obronie własnej, a potem już idzie "z górki". Ważne miejsce zajmuje też wątek miłosny - uczucie łączące Aileen z młodą lesbijką, które spada na nią nieoczekiwanie. To postać wielowymiarowa, budząca przerażenie, ale i współczucie, głównie za sprawą kreacji Theron.

Theron by upodobnić się do prawdziwej Aileen nie tylko przytyła 15 kilogramów, ale zgoliła też brwi i nosiła ogromnie szpecącą jej piękną twarz charakteryzację, zmieniając się w fizycznie odpychającą kobietę. Gdyby nie poddała się tej metamorfozie, nikt nie dostrzegłby pewnie, jak ogromny ma potencjał. Rola nie tylko przyniosła jej zasłużonego Oscara, ale stała się wielkim przełomem w jej karierze.

Przeklęta uroda

Uroda bywa także ograniczeniem w przypadku panów, czego dowodem brak innych ról niż typ "ślicznego kochasia" dla Matthew McConaugheya latami. Grający w kółko w głupiutkich komediach jeden z najprzystojniejszych hollywoodzkich aktorów, myślał już o zmianie zawodu.

Szansę dał mu dopiero Jean-Marc Vallée w filmie "Witaj w klubie". Warunkiem była drastyczna przemiana fizyczna z amanta w chorobliwie wychudzonego, w filmie chorującego na AIDS bohatera. Gdy dosłownie znikał w oczach - zawsze szczupły, po utracie 25 kg przypominał chucherko, doszły jeszcze wielkie okulary i charakteryzacja, która miała go upodobnić go do Teksańczyka Rona Woodroofa, u którego w końcu lat 80. zdiagnozowano AIDS. Ronowi dawano miesiąc życia wobec braku możliwości leczenia (był to początek diagnozowania choroby). Sam więc dotarł do lekarzy, pracujących nad antidotum i zaczął przemycać z całego świata leki, nielegalne w USA. Gdy okazały się skuteczne, stworzył dochodowy biznes przemytników. Jego członkowie - chorzy na AIDS zjeżdżający z kraju, za okrągłą sumkę mieli dostęp do kuracji.

Z rozwojem akcji bohater był coraz bardziej chory, a Matthew, by to oddać, unikał słońca i wciąż się głodził - w finale filmu trudno go rozpoznać. Stworzył jednak wstrząsającą kreację, pozbawioną przy tym choćby cienia sentymentalizmu. Do końca ma ogień w oczach i nie rozczula się nad sobą, tylko walczy o życie.

Jedna z największych wizerunkowych przemian aktorskich dekady, opłaciła się z nawiązką. Nie dość, że zaowocowała Oscarem i workiem nagród, to trudno o aktora, któremu przyniosła taką ilość znakomitych, nietuzinkowych ról. Pamiętamy kolejną, choć niewielką, wybitną kreację w "Wilku z Wall Street" Martina Scorsese, czy nie mniej efektowną i dojrzałą w serialu "Detektyw" u boku Woody'ego Harrelsona.

Ze skrajności w skrajność

Na planie "Witaj w klubie" reżyser zgromadził doborową ekipę. McConaugheyowi w roli zarażonego AIDS transwestyty partnerował równie znakomity aktor i wokalista Jared Leto, którego także nagrodzono Oscarem za drugi plan aktorski. On także zaliczył wielką wizerunkową metamorfozę, a w zasadzie dwie nader skrajne.

W 2007 roku Jared Leto bardzo przybrał na wadze do roli w filmie "Rozdział 27" Jarretta Schaefera, gdzie wcielił się w role mordercy Johna Lennona - Marka Chapmana. Drobniutki, średniego wzrostu, niezwykle chłopięcy, opisywał w wywiadach, jak rozpuszczał w kuchence mikrofalowej lody, a potem jeszcze doprawiał je oliwą, by były bardziej kaloryczne. Tak przytył aż 30 kilogramów, by przypominać Chapmana, co niestety odbiło się na jego zdrowiu. Wysoki cholesterol i arytmia serca dokuczały mu tak bardzo, że jego dietę nadzorowało potem kilku lekarzy. Choć sam film okazał się średni, podkreślano, że jego rola była znakomita.

Pięć lat później, przygotowując się do "Witaj w klubie", znów szczupły Leto musiał dodatkowo zgubić kilkanaście kilogramów i zgolić brwi. Transseksualną Royan poznajemy bowiem w ostatnim stadium choroby. To bardzo trudna rola, nie tak wielowymiarowa jak postać Rona. Łatwo było "przekombinować" czy popaść w karykaturę, ale Leto ustrzegł się tego, zdumiewając talentem. W płaczliwym, nieco histerycznym bohaterze/bohaterce odnalazł ogromny ładunek dramatyzmu i autentyczności. Poza wszystkim nie znając Leto, bez trudu można było go wziąć za kobietę. To wielka rola i równie zasłużony Oscar, co w przypadku Matthew.

Churchill czyli Gary Oldman

Ta rola to jedna wielka metamorfoza od pierwszego do ostatniego ujęcia. Metamorfoza aktora w najsłynniejszego brytyjskiego premiera. Jedna z najbardziej niesamowitych aktorskich transformacji dekady, która już zapisała się w historii kina. Dopracowana w najdrobniejszych szczegółach. Gary Oldman pokazał w zasadzie dwóch Winstonów Churchillów - wielkiego męża stanu-despotę i szalenie związanego z żoną zwykłego męża, nawet po trosze pantoflarza.

To, co robi na nas piorunujące wrażenie na pierwszy rzut oka to oczywiście praca charakteryzatorów, dzięki której Oldmana niemal nie sposób odróżnić od byłego brytyjskiego premiera, gdyby postawić ich obok siebie. Ten efekt widać tym bardziej, że sam Oldman w najmniejszym stopniu nie jest podobny do bohatera - młodszy, bardzo szczupły, o pociągłej twarzy i bujnych włosach. Swój wygląd w całości zawdzięcza katorżniczej pracy charakteryzatorów i najsłynniejszego na świecie projektanta makijażu i włosów Kazuhiro Tsuji. To on "wykończał" silikonowy garnitur (fat suit), który zamieniał aktora w pucułowatego i brzuchatego bohatera.

Oldman nie spał i ledwie jadł na planie w ogóle, aby makijaż wyglądał jak nowy, nawet gdy zdjęcia trwały 24 godziny. Bał się dotykać swojej "peruki" z łysiną, gdy usłyszał, że do umieszczenia na niej rzadkich włosów użyto "najdroższej, angielskiej koronki", dopełnianej prawdziwymi włosami z dodatkiem angory.

Cała gigantyczna praca nie miałaby jednak tej siły rażenia bez wielkiej kreacji Oldmana, przejmująco prawdziwej. Zbudowanej na szacunku do postaci i dystansie do siebie w tej roli. Chwilami - jak podczas przemówień premiera - hipnotyzującej, innym razem - w relacjach rodzinnych - rozczulającej.

Czas na Hilary

Hilary Swank funkcjonuje w naszej świadomości jako bohaterka chyba najwybitniejszego filmu w reżyserii Clinta Eastwooda "Za wszelką cenę", opowiadającego przejmującą historię kobiety bokserki, której życie niszczy wypadek na ringu. Sama aktorka przyznaje jednak, że dla niej samej trudniejszą rolą była ta, zagrana sześć lat wcześniej w obrazie "Nie czas na łzy" Kimberly Peirce. Także nagrodzona Oscarem dla 25-letniej wówczas Hilary.

To opowieść zainspirowana prawdziwą historią młodej dziewczyny Teeny Brandon, która wierzy, że jest mężczyzną. Nie chce być kobietą i z pomocą przyjaciela homoseksualisty przechodzi fizyczną przemianę. Ścina włosy, obwiązuje biust, porusza się jak chłopak, prowadzi seksistowskie rozmowy na temat kobiet z mężczyznami... Jej rodzina nie akceptuje tej decyzji, myśli nawet o oddaniu Teeny do zakładu psychiatrycznego. Ucieka więc i rozpoczyna nowe życie jako chłopak z dala od bliskich - znajduje dziewczynę. Gdy zaczyna już wierzyć, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, prawda o jej tożsamości wychodzi na jaw. Wtedy dochodzi do tragedii.

Fantastyczna w roli Teeny/Brandona młodziutka Swank tylko pozornie nie przeszła fizycznej przemiany. Nie schudła ani nie utyła dla roli, nikt nawet nie pracował nad jej charakteryzacją. A jednak aktorka przeszłą wielką przemianę - musiała nauczyć się chodzić, ruszać i zachowywać jak mężczyzna, w czym okazała się niezwykle wiarygodna. Swank przyznała, że naprawdę podawała się wówczas za chłopaka, mieszkając przez kilka miesięcy w obcym otoczeniu, w ten sposób "wchodząc w rolę".

Efekt przeszedł jej oczekiwania, co udowodniła Akademia, nagradzając ją wówczas pierwszym Oscarem.

Każda z tych wielkich aktorskich przemian ma swoje miejsce w historii kina. Za jakiś czas kolejne pokolenia widzów będą odczytywać je na nowo.