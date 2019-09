Podziel się



Stąd 20 lipca 1944 roku uciekał przed gestapo ostatni właściciel Sztynortu – hrabia Heinrich von Lehndorff. Stąd też wypędzono jego żonę dwa dni po nieudanym zamachu na Hitlera. 75 lat później Sztynort, świadek burzliwej i niełaskawej historii XX wieku, ma szansę stać się centrum dialogu polsko-niemieckiego.

- Zamek w Sztynorcie jest polsko-niemieckim miejscem pamięci ruchu oporu. W tym pałacu od wieków mieszkała rodzina von Lehndorff, której ostatni przedstawiciel razem z żoną przygotowywali zamach z 20 lipca 1944 roku - mówi Magazynowi TVN24 konsul generalna Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper. Dla niej Sztynort "to szczególne miejsce pamięci o oporze obywatelskim". O dziejach rodziny von Lehndorffów mówi, że "to symboliczna historia pokolenia, które żyło w strasznych czasach".

W tym roku w pałacu, którego właścicielem jest Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury, ma powstać ośrodek informacyjny. Docelowo Sztynort ma stać się miejscem pamięci o antynazistowskim ruchu oporu. - To nie jest tylko sprawa Niemców. To jest nasza wspólna historia - przekonuje Pieper.

Pięć wieków historii

Historia sztynorckiego pałacu przez ponad 500 lat związana była z rodziną Lehndorffów, która w przeciwieństwie do innych znamienitych wschodniopruskich rodów szlacheckich nie przywędrowała na te ziemie w połowie XVI wieku, ale zamieszkiwała je wcześniej. Sztynort stał się siedzibą rodową Lehndorffów (używali również nazwisk Legendorf) w 1420 roku. Nim zyskał obecny kształt, dwukrotnie płonął, między innymi podczas potopu szwedzkiego.

Z pierwszą rezydencją był związany między innymi Paweł Legendorf, słynny biskup warmiński i sprzymierzeniec króla Kazimierza Jagiellończyka w walce przeciwko Krzyżakom, jeden z sygnatariuszy pokoju toruńskiego w 1466 roku. Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli rodu jest Ahasver (1637-1688), dyplomata na dworze króla Jana Kazimierza, a potem elektora brandenburskiego. To właśnie on otrzymał od cesarza Leopolda I dziedziczny tytuł hrabiowski. Trzecia żona Ahasvera odbudowała sztynorcki pałac. Z tamtych czasów zachowała się imponująca aleja dębowa.

Zamek Sztynort / Źródło: fot. Marcin Urban

Sztynort leży nad granicą z Rosją

Wiek XIX dla majątku sztynorckiego, który liczył z jeziorami kilka tysięcy hektarów, to z jednej strony czas upadku, z drugiej - gruntownej przebudowy. O majątek zadbała żona hrabiego Karola, Anna, dzięki której powstała między innymi herbaciarnia projektu Carla Gottharda Langhansa, autora słynnej Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Dziesiątki lat później chętnie przebywał w niej Joachim von Ribbentrop. Syn hrabiny jednak tak bardzo zadłużył majątek, że rząd wprowadził zarząd komisaryczny.

W końcu, gdy w 1936 roku bezdzietnie zmarł hrabia Carl Meinhard, Sztynort przypadł jego najstarszemu bratankowi – Heinrichiowi, który do historii przeszedł nie tylko jako jako ostatni hrabia von Lehndorff, właściciel Sztynortu, ale przede wszystkim jako członek antyhitlerowskiego ruchu oporu, który odegrał istotną rolę w przygotowaniu zamachu na wodza III Rzeszy w Wilczym Szańcu.

Od beztroskiego arystokraty do spiskowca

"1,90 wzrostu, szczupły, barczysty, niskie czoło, włosy blond, zaczesane z przedziałkiem na lewą stronę, oczy niebieskie" – tak brzmiał list gończy za Lehndorffem wystawiony przez gestapo 9 sierpnia 1944 roku. Rozesłano go po całej okupowanej Europie.



"Heini", jak mówili o nim najbliżsi, urodził się w 22 czerwca 1909 rok w Hanowerze. Gdy odziedziczył sztynorcki majątek po bezdzietnym wuju, "(...) z wielką pasją poświęcił się zadaniu doprowadzenia do ładu mocno zaniedbanego majątku. Był wręcz do tego stworzony. Zmysł praktyczny łączył się u niego z ogromnym poczuciem humoru oraz niezachwianą radością życia. (...) Sprawiał wrażenie bardziej beztroskiego i mniej krytycznego niż na przykład jego znacznie młodszy brat Ahasver" – wspominał jego kuzyn Hans.

Hrabia Heinrich von Lehndorff / Źródło: Archiwum rodziny Lehndorffów/Sonja Braga

Z przyszłą żoną, Gottliebe, zaręczyli się jeszcze w tym samym roku. Tworzyli parę, "na której podczas berlińskich balów skupiało się spojrzenie wszystkich oczu". Ślubu w 1937 roku, w majątku rodziców panny młodej w Graditz, udzielił im pastor Martin Niemoeller - przedstawiciel Kościoła Wyznającego, jeden z najzacieklejszych krytyków nazizmu.

Heinrich von Lehndorff został przyjęty do NSDAP 1 maja 1937 roku. Nie jest jasne, dlaczego beztroski arystokrata dołączył do partii hitlerowskiej. Powodów mogło być wiele. Wejście w szeregi NSDAP mogło wynikać ze zwykłej ekonomicznej kalkulacji. Jak ocenia kuzyn Hans, Heinrich z pewnością "w chwili wybuchu wojny rozmawiał ze swoim bratem, opozycjonistą Ahasverem na temat konieczności życia 'na barykadach', w roku 1940 wiedział już o istnieniu ruchu oporu", do którego w końcu dołączył.

Decyzja o podwójnym życiu

Heinrich von Lehndorff nie był ani wybitnym, ani doświadczonym wojskowym. Nie walczył na froncie. 11 września 1939 roku został adiutantem feldmarszałka Fedora von Bocka. Jednak gdy w sąsiedztwie jego posiadłości i po części na ziemiach jego rodziny powstała w 1941 roku kwatera główna Hitlera Wilczy Szaniec, von Lehndorff bardzo często otrzymywał urlop, żeby zarządzać majątkiem, który miał zaopatrywać stacjonujące w okolicy oddziały liczące nawet do czterech tysięcy żołnierzy.

Feldmarszałek Fedor von Bock i hrabia Heinrich von Lehndorff / Źródło: Archiwum K. Dönhoff/Sonja Braga

Po inwazji na Związek Sowiecki porucznik von Lehndorff trafił na front wschodni. Tam miała się dokonać ostateczna przemiana. "Pewnego dnia, gdy Heini wrócił z frontu wschodniego na kilka dni do domu, poczułam, że musiało się stać coś niezwykłego. Jako że nie mogliśmy rozmawiać w domu, pojechaliśmy do lasu. 'Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć', rzekł do mnie. 'Przeżyłem coś okropnego. Pewien esesman pochwycił jedno dziecko i tak długo uderzał nim o drzewo, aż zmarło. Zdecydowałem się ostatecznie wstąpić do ruchu oporu. U Bocka jest nas cała grupa. Są w niej Tresckow, Schlabrendorff i Hardenberg. Wszyscy chcemy usunięcia Hitlera'. Tym samym kości zostały rzucone" – napisała po wojnie Gottliebe w szkicu wspomnień. Opisywana przez nią sytuacja, której mąż mógł być świadkiem, to masakra siedmiu tysięcy Żydów w białoruskim Borysowie nad Berezyną dokonana przez oddział SS w październiku 1941 roku. Wiele wskazuje na to, że oprócz śmierci brata Ahasvera podczas walk w Estonii to właśnie przeżycia z Borysowa przekonały von Lehndorffa do zaangażowania się w przygotowanie spisku. Jego główne zadanie polegało na przekonywaniu niezdecydowanych i wątpiących do udziału w tym przedsięwzięciu. Przekazywał też informacje wśród wtajemniczonych.

Kwatera polowa Ribbentropa

Gottliebe nie mogła bezpiecznie rozmawiać z mężem w swoim własnym pałacu, gdyż jego lewe skrzydło w czerwcu 1941 roku stało się siedzibą ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa. Szef dyplomacji III Rzeszy tuż po rozpoczęciu kampanii przeciwko ZSRR i przeniesieniu kwatery głównej do Wilczego Szańca przyjął w Sztynorcie japońskiego ambasadora. Tak mu się tam spodobało, że zarekwirował część pałacu. Szef hitlerowskiej dyplomacji wprowadził się do Sztynortu z 30 osobami, w tym z kucharką, kamerdynerem, sekretarzem i funkcjonariuszem gestapo.



Bliska obecność Ribbentropa dla małżeństwa von Lehndorffów, wówczas już rodziców Marii Eleonory oraz Very, z jednej strony stanowiła zagrożenie, z drugiej ułatwiała Heinrichowi prowadzenie tajnej działalności. Liczne spotkania z wysoko postawionymi oficerami nie budziły podejrzeń. W końcu był to jeden z najpiękniejszych majątków w sąsiedztwie siedziby Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu w Mamerkach, a obecność Ribbentropa dodawała mu prestiżu.

Rodzina von Lehndorffów z Ribbentropem / Źródło: Archiwum rodziny Lehndorffów/Sonja Braga

Data zamachu na Hitlera, który przygotowywali Henning von Tresckow i pułkownik Claus von Stauffenberg, była zmieniana kilkukrotnie. Ostatecznie zdecydowano, że dojdzie do niego 20 lipca 1944 roku, gdy Stauffenberg będzie brał udział w naradzie głównej z wodzem w Wilczym Szańcu. To właśnie pułkownik wniósł do sali obrad bombę. Nastąpił wybuch, jednak Hitler został tylko lekko ranny.



Porucznik von Lehndorff był na liście oficerów łącznikowych przewidzianych do przeprowadzenia zamachu stanu po zgładzeniu Hitlera. Odpowiadał za Okręg I Królewiec, toteż 20 lipca przebywał w tym mieście. O fiasku zamachu dowiedział się od żony.

Pierwsza ucieczka

"Nocą z 20 na 21 lipca walczyliśmy z Heinim o jego życie. Myśl, że wpadnie w ręce czarnych siepaczy Himmlera przerażała go (...). Raz po raz przekonywałam go, że mamy jeszcze możliwość wyboru, ucieczkę. Ale to nie odpowiadało jego wewnętrznemu nastawieniu. Mimo to dał się rano do tego przekonać (...). W momencie gdy chciał właśnie opuścić dom, podjechały dwa auta z uzbrojonymi esesmanami. Widziałam ich przez okno i usłyszałam nazwisko: hrabia Lehndorff. Przerażona odwróciłam się do wnętrza pokoju, ale Heiniego już nie było. Plecak znalazłam pod sofą. Okno wychodzące na park było otwarte, a ja mogłam się domyślać, że zeskoczył z pierwszego piętra i podjął ucieczkę" - zapisała później Gottliebe.

Niemal wszystko było zaplanowane. Trzy córki (w 1942 roku urodziła się Gabriele) odesłane zostały do matki Gottliebe w Conow. Ona sama, w dziewiątym miesiącu ciąży, została w pałacu. Po ucieczce męża czekała na wiadomości. Zadzwonił kolejnego dnia. Umówili się wcześniej, że będzie robić dokładnie to, co jej powie. Pojechała po niego w pobliże nadleśnictwa przy granicy hrabstwa. Po drodze została jednak zatrzymana przez gestapo. Funkcjonariusze wsiedli do jej samochodu i kazali jechać. Heini musiał mieć świadomość, że Gottliebe wpadła w ręce gestapo, ponieważ ujawnił się sam. Trafił do więzienia w Królewcu, jego żona zaś 23 lipca została wypędzona ze Sztynortu. Mogła zabrać tylko tyle, ile zmieściła na mały powóz. Samochód przepadł.



Główni organizatorzy spisku zostali straceni w Belinie w nocy z 20 na 21 lipca. W reakcji na próbę zamachu stanu z rozkazu Hitlera w sumie zamordowano 5 tysięcy osób, które zdaniem Trybunałów Ludowych - nazistowskich pseudosądów prowadzących krótkie procesy pokazowe - brały udział w spisku.

Zniszczony barak magazynowy po 20 lipca 1944 roku / Źródło: Bundesarchiv

"Był prawdziwym mężczyzną i umarł jak bohater"

8 sierpnia, jak relacjonowała rodzina Lehndorffów, hrabia został przewieziony z Królewca do Berlina. Miał trafić do centrali gestapo przy Prinz-Albrecht-Strasse, ale tuż przed bramą wyskoczył z samochodu. Zdołał uciec.



14 sierpnia dotarł w okolice Conow, gdzie znajdował się dwór rodziny matki Gottliebe. Został ujęty przez leśniczego. Heini - jak wynika z relacji - nie kłamał i wyjaśnił, w jakiej znalazł się sytuacji. Leśniczy zadzwonił na policję. Tego samego dnia von Lehndorff trafił do centrali gestapo, gdzie został skatowany. Po krótkim procesie 4 września 1944 roku stracono go w berlińskim więzieniu Ploetzensee.



Carl-Hans von Hardenberg, jeden ze spiskowców i współpracowników von Lehndorffa, tak po latach o nim pisał: "W trakcie wojny w przedziwny sposób dojrzał i z beztroskiego oficera przemienił się w człowieka o najwyższym poczuciu odpowiedzialności. Był prawdziwym mężczyzną i umarł jak bohater".

Gdy Heini uciekał, Gottliebe była z córkami u swojego ojca. Chciała pojechać do matki i ojczyma, ale poczuła, że zbliża się poród. Gdy 8 sierpnia jej mąż zbiegł, do majątku ojca weszło gestapo. Gottliebe razem z córkami została aresztowana i osadzona w więzieniu w Torgau. Po kilku godzinach wypuszczono je. Trzy dni później Gottliebe znowu trafiła do więzienia, już sama. 15 sierpnia w pobliskim szpitalu urodziła czwartą córkę – Catherine.



Gottliebe i Catherine spędziły kolejne tygodnie w obozie dla kobiet niedaleko Halle. Jej pozostałe córki, podobnie jak wiele dzieci spiskowców, trafiły do tajnego sierocińca w Bad Sachsa. Tu otrzymały nowe tożsamości, by później trafić do rodzin przykładnych obywateli III Rzeszy. We wschodniopruskich więzieniach kilka tygodni spędzili również rodzice i siostra Heinricha. Wyszli na wolność w październiku 1944 roku, gdy najważniejsze osoby w Rzeszy zaczęły ewakuację z Prus Wschodnich do Berlina. Ribbentrop zdążył ogołocić pałac w Sztynorcie. Dzieła sztuki i pamiątki trafiły do Saksonii.

Zamek Sztynort / Źródło: fot. Marcin Urban

Córka bohatera, muza Antonioniego

Po wojnie Gottliebe odzyskała córki. Pierwsze powojenne lata spędziły w obozach dla uchodźców oraz u znajomych. Wdowa poświęciła sporo czasu na odkrycie prawdy o okolicznościach śmierci męża.



Vera von Lehndorff - druga córka Gottliebe i Heinricha - zasłynęła jako modelka i aktorka o pseudonimie Veruschka. Została pierwszą niemiecką supermodelką. Wprowadziła modę na mocną opaleniznę i kremy brązujące. Zagrała też w kultowym filmie Michelangelo Antonioniego "Powiększenie".



W latach 70. rozpoczęła się jej długa walka z depresją. Porzuciła świat mody i zajęła się sztuką. W 2007 roku po raz pierwszy od wojny odwiedziła rodzinny Sztynort. Nigdy nie chciała walczyć o odzyskanie rodzinnego majątku, ale zaangażowała się bardzo mocno w przywrócenie pałacowi dawnej świetności.

David Hemmings i Veruschka w "Powiększeniu" (1966 rok) / Źródło: FORUM

"Nie traktuję już Sztynortu jak domu"

Pałac po tym, jak został ogołocony przez Ribbentropa, najpierw stał się kwaterą armii sowieckiej, a później... stołówką lokalnego PGR-u. Gdy PRL upadł, stał się własnością samorządu, a potem prywatnej firmy, która prowadziła tam port jachtowy. W 2009 roku pałac został podarowany Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury. Od tego czasu prowadzi ona działania na rzecz ratowania budowli.

W styczniu 2019 roku rząd RFN przyznał pół miliona euro na renowację pałacu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP przeznaczyło zaś 150 tysięcy złotych na ratowanie polichromowanych desek sufitowych. Jest to pierwsza dotacja od lat z polskich środków publicznych.

Cześć pałacu ma zostać zagospodarowana na hotel, w pozostałej spadkobiercy von Lehndorffa oraz fundacja chcą utworzyć muzeum szlachty wschodniopruskiej oraz centrum pamięci o przenikaniu się kultur. Verus von Plotho, wnuk Heinricha von Lehndorffa, w rozmowie z dziennikiem "Tagesspiegel" podkreślił, że stowarzyszenie założone przez jego rodzinę chciałoby, aby do pałacu wróciły dzieła sztuki i pamiątki po przodkach, które obecnie są w zbiorach muzeów w Lipsku oraz Lueneburgu.

- Nie traktuję już Sztynortu jak domu, to dla mnie zamknięty rozdział. Teraz są inne czasy. Nie żyję jak arystokratka. Ja i moja rodzina jesteśmy w Polsce gośćmi. Marzymy, żeby tchnąć życie w to miejsce. Kiedyś pałac był świadkiem wojennego okropieństwa, teraz chcemy przywrócić go ludziom. Nie tylko Polakom czy Niemcom. Można by tu urządzać festiwale filmowe, galerie sztuki, panele dyskusyjne – podkreśliła w 2010 roku w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" Vera von Lehndorff.

Odtwarzaj Złożenie hołdu organizatorom zamachu na Hitlera / Wideo: Reuters TV, Archiwum

Wszystkie cytaty, gdy nie zaznaczono inaczej, pochodzą z książki Antje Vollmer "Podwójne życie", która w Polsce ukazała się w 2018 roku nakładem wydawnictwa Sonja Braga