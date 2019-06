Podziel się



Strandża, Sakar, Rodopy. Wokół tych ziem zawsze było pełno ciszy. To dlatego do dziś znajduje się tam skarby, do dziś niektóre stare drogi odsyłają do szlaków przecieranych przez ludzkość 3000 lat temu. Jedne z najbardziej "dzikich" zakątków Europy mają też jednak bliższą nam, bardziej krwawą, historię. Jej bohaterami bywali Polacy.

Bułgaria, Grecja i Turcja. Pogranicza tych krajów pozostają zagadką. Wiedza o nich jest tak nikła, że niemal w całości wypełnia ją pustka. Możliwe, że więcej wiemy o trójkącie bermudzkim. W szkołach nas o tym nie uczono, a autokary docierają tam rzadko. W najlepszym wypadku to korytarz do przemieszczania się między jednym a drugim punktem wakacji.

Wokół Strandży, Sakaru i Rodopów zawsze było cicho. Zmienić chce to bułgarska pisarka Kapka Kassabova. Fragment Europy, na którym historia tworzy się od 3000 lat, powiązała ze współczesnością, z tym, co znamy bardziej – upadkiem komunizmu i wojnami XX wieku. Oszałamiającą przyrodę i zgubną geografię w książce "Granica. Na krawędzi Europy" łączy z losami ludzi, w których łatwo odnaleźć dzieje naszych rodzin. Niektórymi jej bohaterami są Polacy.

Adam Sobolewski: - Strandża to region niezwykle urodzajny, tak bardzo, że przez kilkaset lat stanowił prywatne ziemie sułtanów, a osiedlanie się tam bez zezwolenia było zabronione. W komunistycznej Bułgarii Strandża stała się terenem zmilitaryzowanym oddzielającym demoludy od wolnego świata. Czym jest Strandża?

Kapka Kassabova: - Miejscem kryjącym tajemnice, pozostającym poza tą oficjalną, mainstreamową historią. Nie ma dla niej miejsca w wiedzy, jaką posiadamy. Strandża – tak jak Rodopy – to rodzaj mikrokosmosu i uważam, że to cudowne, że są takie miejsca w świecie, w tym przypadku w Europie, które nie zostały w pełni zrozumiane. Nawet po długich spędzonych tam tygodniach przy okazji moich wyjazdów, po spotkaniach z ludźmi, którzy tam żyją, nie rozumiem jej do końca. Coś – nie wiem co – sprawia, że sprowadza ona na ciebie pewnego rodzaju zaklęcie. To nie tylko moje odczucie, nie ja jedna to mówię po odwiedzeniu tych miejsc. To do pewnego stopnia rozpoznany fenomen.

Kiedy trafiasz do Strandży, coś się z tobą zaczyna dziać. Najpierw się śmiejesz, bo jesteś cynikiem, masz pewne założenia, jesteś arogancki, jesteś oświecony, więc nie wierzysz w takie rzeczy, ale potem pojawia się wiedza wyniesiona z doświadczenia, z tego, jak reaguje twoje ciało. Nie wiedza obserwatora czy eksperta. Strandża coś zmienia. Bardzo interesują mnie właśnie związki między ludźmi i miejscami, można więc powiedzieć, że nie jestem pisarzem, a kimś zajmującym się ludzką geografią. Różnica między jednym a drugim polega właśnie na doświadczeniu. Nie ma w tym nic akademickiego.

Strandża i Sakar w Bułgarii są pełne opuszczonych domostw / Źródło: Ванилица CC BY-SA Wikipedia

Losy grecko-bułgarsko-tureckiego pogranicza od zawsze wiązały się z wędrówką. Piszesz o tych terenach jako ostatniej prawdziwej granicy w Europie, ale nie wiadomo, co od czego oddzielającej. Mówisz, że gdzieś tam dalej jest "nie do końca Azja". Co więc dzisiaj wyznaczają tereny Strandży, Rodopów? A może nie ma żadnej drugiej strony, bo na pograniczu wszyscy dzielą te same doświadczenia?

To zależy od perspektywy. Opisuję popa żyjącego w tureckim Edirne. To wspaniały, prawdziwy człowiek granicy. Pytam go, kim jest - ten prawosławny Bułgar z rodziny żyjącej od pokoleń w Turcji, a on na mnie patrzy i mówi: "jestem człowiekiem, czy to nie wystarczy?". Mówi: "żyję w Tracji, a Tracja nie ma granic". Stawia więc na regionalizm, ducha społeczności, na wspólne dla tylu ludzi dzieje tych ziem, gdzieś ponad historycznymi podziałami, rozlewem krwi, który dotyczył wszystkich. To podejście humanistyczne. Widać je w działaniach, nie tylko tam, ale w innych miejscach, które odwiedziłam. To pokazuje, jak żyją ludzie poza językiem oficjalnych ideologii tworzonych przez polityczne centra. Podróż w takie miejsca to niemal antidotum na truciznę oficjalnych, zideologizowanych przekazów.

Opuszczony budynek Służby Celnej w bułgarskiej Strandży / Źródło: Yambolec CC BY-SA 3.0

Jednak tej krwawej historii nie da się pominąć. Po zakończeniu II wojny światowej unosił się tam cień tego, co określa się mianem Bruzdy Śmierci. Po tym, jak w latach 60. i 70. bułgarskie plaże nad Morzem Czarnym stały się celem wielkich letnich wakacji demoludów, bliskość krajów NATO, w tym paradoksalnie postrzeganej jako Zachód Turcji, sprawiała, że niektórzy próbowali tam dotrzeć. Kim byli?

Tymi odważnymi, zdesperowanymi, może też ignorantami. Trzeba jednak pamiętać, że Bruzda nie była tylko ogrodzeniem. To była 20-kilometrowa strefa zmilitaryzowana po obu stronach granicy, jak lustrzane odbicie. To jedna z ironii tamtej granicy. Wrogowie kopiowali swoje działania i metody. Ludzie na tamtych terenach cierpieli – z powodu sąsiedztwa granicy – tak samo po obu stronach. Obie strony szukały uciekinierów i "szpiegów". Nawet terminologia była taka sama. Na wjazd do strefy pozwalał po bułgarskiej stronie tzw. list otwarty i tak samo nazywał się on po stronie tureckiej.

Pogranicze Bułgarii, Turcji i Grecji / Źródło: tvn24.pl

Punktem startowym dla tych wszystkich z bloku wschodniego, którzy chcieli uciekać, były plaże. Nie udało mi się odnaleźć statystyk dotyczących ucieczek nigdzie poza Niemcami (autorka pisze o kilkuset obywatelach NRD złapanych, często torturowanych i wydalonych z Bułgarii, którzy potem odsiadywali wyroki we wschodnioniemieckich więzieniach – red.), ale wśród uciekinierów byli wszyscy, Czechosłowacy, Rumuni, również Polacy. Wielu – zawsze młodzi ludzie.

Od osób mieszkających tam, w przygranicznych wsiach, słyszałam kilka historii o Polakach, których zastrzelono, gdy próbowali przekroczyć granicę. To byli podróżujący samotnie mężczyźni. Słyszałam historię o rekrucie, który – nie z własnej woli, bo to były najgorsze do odbycia służby jednostki – został wcielony do pograniczników. Pewnego dnia, patrolując las, zobaczył zagubionego Polaka. Uciekinier wpadł w ogrodzenie z zamaskowanego drutu kolczastego, okrutnie się zaplątał i był po prostu w strzępach. Żołnierz doznał szoku. Nie wiedział, czy ma mu pomóc, czy go zabić. Ostatecznie go zabił. Potem zwariował. Takie historie są związane z tymi lasami.

Ale – jak mówię – wszystko zaczynało się od plaż. Udający turystów niedoszli w większości uciekinierzy po zmierzchu zaczynali iść w stronę Strandży brzegiem morza. Nie wiedzieli, że napotkają tam ogrodzenie. Myśleli, że przed nimi jest tylko las, a po drugiej stronie czeka już Turcja.

Próba dotarcia do Turcji przez lasy Strandży zaczynała się na południowych wybrzeżach Bułgarii / Źródło: Evgord GNU Wikipedia

Bo mapy Bułgarii uwzględniające przecież te tereny, drukowane były w krajach socjalistycznych, więc wprowadzały w błąd.

Tak, mapy Bułgarii były fałszowane, co pokazuje przykład choćby tych wschodnioniemieckich uciekinierów. Nie była to więc żadna "zielona granica", na jaką została upozorowana na papierze, a ogrodzenie z zasiekami. Nigdy nie dowiemy się, ilu ludzi tam zginęło, jak ginęli. W Bułgarii – tak samo zresztą jak w Turcji – nigdy nie otwarto archiwów, nigdy nie sądzono w sprawach o popełnienie takich zbrodni. A te historie są ważne. Zależało mi na nich. Powinniśmy wiedzieć, co się tam działo.

Na określenie części tej granicy używasz tureckiego określenia "kyor kaz" – ślepy zaułek, ślepe pole. To nie tylko lasy, ale doliny, wąwozy, jaskinie. Według greckich mitów to w jednej z jaskiń Strandży Orfeusz zszedł do Hadesu. Naprawdę tak łatwo się tam zgubić?

Nie sposób się tam nie zgubić. Kyor kaz to właściwie "ślepy dystrykt" i tak określano całą Strandżę. Żadna inna część Bałkanów nie miała w następujących po sobie historycznych okresach tak szczególnego statusu. To dlatego jest ona wciąż tak "antyczna", a z drugiej strony "pusta". Jeden z moich tłumaczy, który pojechał tam z żoną po przełożeniu książki, mówił mi, że gubił się tam codziennie. Miał GPS, ale ten w ogóle nie pomagał. Te tereny to nie tylko geograficzny, ale i psychospołeczny fenomen. W pewien sposób łączy się to z określaniem się miejscowych jako "wyznających wiarę", a nie na przykład "chrześcijan". Wciąż istnieje tam rytuał chodzenia po ogniu, w sposób oczywisty przedchrześcijański.

Lasy Strandży / Źródło: Eabulgaria CC BY-SA Wikipedia

Bułgarskie kobiety raz w roku podróżują wtedy właśnie, w święto świętych Heleny i Konstantyna (21 maja, kiedy tzw. nestinari tańczą na rozżarzonych ogniach), do jednego konkretnego źródła. Pokonują góry, niosąc 300-letnie ikony. Piszesz z ogromną czułością, że opiekują się nimi jak sierotami.

Błogosławienie ikon. Las ojczysty, Strandża, Bułgaria / Źródło: Nedret Benzet, Kapka Kassabova

Tak, bo to jest związane z ucieczką Greków zmuszonych do opuszczenia swoich wsi dawno temu na tych terenach. Jednak i ten fragment historii łączy się z czymś, co można nazwać synkretyzmem, przemieszaniem religii, tradycji lub rytuałów narodów. One te ikony adoptowały. Są potomkiniami tych, którzy w miejscach, do których przybyli zastali nie swoje relikwie w domach i kościołach. To doskonały przykład bałkańskiego synkretyzmu, fragmentów różnych praktyk duchowych. Wszystko to było nowe nawet dla mnie. Jestem w końcu z Bałkanów, ale byłam dzieckiem miasta, więc podróżowanie do takich miejsc było dla mnie czymś całkowicie nowym. Dlatego zgadzam się z Andrzejem Stasiukiem, gdy mówi, że odmawia bycia ekspertem i ma tylko oczy, i uszy, żeby słuchać.

Wtedy też – doświadczając takich rzeczy – można stawiać pytania o to, czym jest Europa. Przyzwyczailiśmy się o niej mówić jak o Zachodzie, ale Europa ma swoje korzenie na Wschodzie. Grecy mityczną Europę wywodzili z dzisiejszego Libanu. Myślę, że warto o tym pamiętać. Synkretyzm jest słowem kluczowym. Wschodu w nas nie należy się pozbywać.

Strandża. Pozostałości dawnego ogrodzenia z drutu kolczastego / Źródło: Denka marinova CC BY-SA Wikipedia

Rozmawiają z tobą w książce dwaj pogranicznicy. Jeden stary, drugi młody. Pytani o to, co widzą i co pamiętają z tych miejsc, opowiadają właściwie jedną historię, choć jeden mówi o wydarzeniach obecnych, a drugi wyciąga je z pamięci. Razem tworzą właściwie historię człowieka i jego losu w tej części świata. Równocześnie nie mówią wielu rzeczy wprost. Można podejrzewać, że coś ich powstrzymuje przed wyjawieniem całej prawdy. Czy to pół-mówienie to coś wspólnego dla ludzi granicy?

Wiesz, wiele można wyczytać z ciszy. Nieważne, czy ludzie mówią dużo. Ważne, jak prowadzą opowieść. Zawsze mnie ciekawi, jak to robimy. Na tych terenach (równin pogranicza turecko-bułgarskiego), ale też w górach, blisko szczytów Rodopów, spotyka się na pewno całe spectrum ludzkości, jednak ogólnie interesujące jest tam to, jak ludzie chętnie się otwierają. Coś musi się z nich wydostać i pewnie jest to związane z tym, ile wokół tych ziem było zawsze ciszy. Ci ludzie noszą w sobie wielkie traumy, noszą w sobie Granicę. Czasami bywało tak, że wystarczyła sama moja obecność. Siadałam i jedynym, co musiałam robić, było przyjmowanie tego. Niektórzy dawali mi całe swoje życie, głębokie wewnętrzne spojrzenia na prawdy i miejsca, nie tylko fakty. To pierwsza z rzeczy, którą ludzie Granicy mają wspólną.

Linia Metaksasa w Grecji. Na horyzoncie bułgarskie szczyty / Źródło: Nedret Benzet, Kapka Kassabova

Druga to historia jakiegoś rodzaju ucieczki, przesiedlenia. Każdy – każdy – miał dziadków pochodzących z sąsiedniego kraju. To niebywałe. Do tamtego momentu o tym nie myślałam, ale jestem czwartym pokoleniem imigrantów – ze strony dziadków mojej mamy – i zawsze czułam, że przesiedlenie jest wpisane w los. Okazuje się, że ma to wpływ na to, w jaki sposób ludzie opowiadają. Jedna z moich bohaterek w Grecji mówi o tym, że nienawidzi Bułgarów – poza faktem, że jest dla mnie przeurocza w każdym jednym momencie – i przeżywa jako coś bliskiego to, że jej dziadkowie zostali wysiedleni z Turcji do Grecji. Potem przyszli Bułgarzy, którzy okupowali te ziemie i zabili wszystkich mężczyzn w jej rodzinie. To stało się prawie 100 lat temu, ale w perspektywie historii to wcale nie tak dawno. Trwa jednak ta nasza rozmowa i okazuje się, że w jej trakcie obie strony się zmieniają. Opowieść – z pozycji mówiącego i przyjmującego – uczłowiecza. W ten sposób ludzie się zmieniają. To rodzaj egzorcyzmu w kulturze, w której istnieje tabu związane z tragedią i przemocą. To wypędzanie duchów z nawiedzonego domu. Ta Granica jest nawiedzonym domem. Tak jak całe Bałkany i jak z pewnością Polska.

Wzgórza Strandży na bułgarsko-tureckim pograniczu / Źródło: PxHere (CC0)

Edirne, pierwsze tureckie miasto witające dziś przyjeżdżających z Unii Europejskiej, w latach 80. było świadkiem pochodu ponad 300 tysięcy bułgarskich muzułmanów pozbawionych obywatelstwa przez władze w Sofii z powodu wiary. Wielu z tych, którzy wtedy byli dziećmi albo dorastali, żyje dziś przy granicy, ale po stronie tureckiej. W rozmowach z nimi nie słyszę nienawiści, a tylko wielki smutek.

Tak, tak właśnie jest. To była niespodzianka. Ja bym była wściekła. Zaskakujące okazało się też to, że po latach wielu z moich rozmówców wciąż utrzymuje kontakty z Bułgarią, wciąż tam jeździ. Są wśród nich oczywiście tacy, których rodziny – jakaś ich część – zostały w kraju, ale cała ta sytuacja pokazuje też inteligencję ludzi, świadomość tego, że potrafią oddzielić coś, co w istocie było państwową machiną terroru wymierzoną w mniejszość od rzeczywistych uczuć obywateli. Bułgarzy i Turcy od zawsze stanowią wspólną tkankę bułgarskiego społeczeństwa. To wciąż nieopowiedziana historia. Ten jej rozdział – lata 80. – jest dodatkowo ważny, bo chwilę później, po sąsiedzku, wydarzyła się wojna w Jugosławii. Tam też język nienawiści, nacjonalistyczna retoryka wzięły górę. Wiemy, do czego potrafią doprowadzić. Są zaraźliwe.

Kapka Kassabova / Źródło: Zofia Dimitrijević/wyd. Czarne

Obecni w twojej książce uchodźcy z Bliskiego Wschodu - Syryjczycy, Kurdowie i Irakijczycy - którzy pojawili się tam w 2015 roku, są jak kolejny rozdział smutnej historii tamtych miejsc. Wydaje się wręcz, że turecko-bułgarsko-greckie pogranicze w jakiś upiorny sposób przyciąga takie losy.

Losy zawieszone w próżni. Tak – to okrutna doskonałość tego miejsca, bo to jedyna droga lądowa z Bliskiego Wschodu do Europy. Reszta to morze.

Na długo przed tym nim same państwa zaczęły interesować się uciekinierami z Bliskiego Wschodu, pomagać zaczęli im przedstawiciele lokalnych społeczności.



Niektórzy ludzie granicy potrafią dostrzec podobieństwo swoich losów z ich losami. Paradoks tej sytuacji wynika z tego, że państwo bułgarskie, tak jak na przykład węgierskie, wybrało wobec uchodźców język wrogości, a sami obywatele okazali się o wiele bardziej ludzcy. Stało się tak, bo musieli spojrzeć w oczy ludziom nie mającym nic.

Górska wioska Rodopach. Granica bułgarsko-grecka / Źródło: Nedret Benzet, Kapka Kassabova

Ci, którzy zostali w Strandży, Sakarze czy Rodopach bardzo często są samotni. Wioski są niemal opuszczone, właściwie nie ma tam dzieci. XX wiek po upadku komunizmu przyniósł jeszcze jeden wielki problem - lata 90. i kapitalizm, który doprowadził tam do zbiorowej traumy. W konsekwencji pogranicza zaczęły tracić resztki tożsamości. Kiedyś były czymś zamkniętym dla świata, ale przynajmniej były "czymś" w ramach systemu. Teraz, daleko od politycznych centrów, nikt ich już nie widzi.

To kolejny paradoks granic. Wraz z ich otwarciem, dokonują się rzeczy nie tylko dobre, ale i złe. Jedna z moich bohaterek mówi, że kiedyś wszyscy byli tu jak więźniowie, ale przynajmniej przestrzeń zapełniali ludzie. Teraz ludzi nie ma. Dzisiaj te pograniczne pasy zamieszkuje tylko 10 proc. populacji żyjącej tu jeszcze 25-30 lat temu. 90 procent wyjechało, wyemigrowało do miast. Wolność w przemieszczaniu się po upadku komunizmu dała wiele dobrego jednostce, zagwarantowała to na poziomie prywatnego życia, ale w pewien sposób doprowadziła do upadku wspólnot. Dlatego, kiedy widzę nostalgię ludzi za przeszłością, wiem, że nie tęsknią za tym, że kiedyś było lepiej, a dlatego, że ich codzienność jest tak smutna.

Te miejsca doznawały ciosów za ciosem. Myślę czasami o tym, jaka będzie ich przyszłość. Mogłabym tam żyć, pewnie ty też, bo tam urośnie ci i zakwitnie to, co chcesz. Wszystko cudownie smakuje, rzeki są czyste, z gór wybijają mineralne źródła, masz Morze Czarne. Wszystko z wyjątkiem dróg, infrastruktury i woli, by prowadzić inną politykę. Ta obecna pozwala na dokonywanie zbrodni na przyrodzie tak po bułgarskiej, jak i tureckiej stronie (Kassabova pisze m.in. o kamieniołomach i kopalniach niszczących całe połacie lasów i górskie szczyty, które zamieszkują dziesiątki wyjątkowych gatunków roślin i zwierząt) i choć niektórzy mieszkańcy się temu przeciwstawiają, inni po prostu dołączają do procederu, bo ten daje pracę, której nie ma nigdzie indziej.

Mimo wszystko jednak, gdyby poprowadzić drogi i utrzymać czyste rzeki, ludzie by się pojawili. Może nie po to, żeby tam żyć, bo musiałyby się tam pojawić też dzieci, a szkoły zamknięto, ale nie jestem całkowitą pesymistką. Masowej turystyki tam nie będzie, ale mogłoby się pojawić więcej turystów mających konkretne zainteresowania: botaniczne, zoologiczne, historyczne, archeologiczne. Jest tam mnóstwo do zobaczenia, do nauczenia się, zjedzenia i wypicia.

Turecka Strandża. Potomkini muzułmańskich uchodźców z Bułgarii i Grecji / Źródło: Nedret Benzet, Kapka Kassabova

Przyznajesz, że jadąc na pogranicze nie wiedziałaś, czego się spodziewać, bo wychowywałaś się w mieście, te zaś wykształciły specyficzny rodzaj "elit", w których języku peryferia nie mają wielkiego znaczenia. Myśli się o nich najwyżej jak o latyfundiach przynoszących zyski. Tym myśleniem skażona jest być może już cała Europa. W efekcie powstała niemal bariera poznawcza: ludzie ograniczeni miastami nie podejmują na rzecz prowincji żadnych działań.

Na to wygląda. Wydaje się, że w tę stronę zmierzamy. Olbrzymie, największe różnice widać na południu Europy. To jak wielkie, kosmopolityczne miasta prosperują w oparciu o konsumpcję i jak niewiele pozostaje prowincjom. Na Bałkanach przybiera to dramatyczne rozmiary.

Ludzie ciągną do wielkich miast, bo nie mają wyboru.

Wybór jest luksusem. Nie wszyscy mogą sobie na niego pozwolić. Ja po latach wybrałam wyprowadzkę z miasta i żyję na prowincji. Ale mogłam to zrobić.

Mimo wszystko uważam, że w pewnym momencie dojdziemy do granicy, że urbanizacja się skończy, a ludzie mający nawet nie wybór, ale perspektywę wyboru, wyobrażą sobie inne życie, uznają, że z odpowiednimi umiejętnościami mogą wrócić na prowincję. Ludzie mogą chcieć prostszego życia, z mniejszą ilością pieniędzy. Urbanizacja jaką widzimy to choroba. Z czasem, stopniowo, powinniśmy zacząć wracać na wieś. Liczę na to.

Dzieci granicy. Turcja, Strandża / Źródło: Nedret Benzet, Kapka Kassabova

* Kapka Kassabova - bułgarska pisarka, w 1992 roku wyemigrowała z rodzicami do Nowej Zelandii, od 2005 roku żyje w Szkocji. Opublikowała tam dwa tomiki wierszy: "All Roads Lead to the Sea" (1997) oraz wyróżniony Nagrodą Stowarzyszenia Pisarzy Wspólnoty Narodów "Reconnaissance" (1999). Za książkę "Street Without a Name" (2008) otrzymała nominację do Europejskiej Nagrody Książkowej oraz Nagrody im. Williama Dolmana przyznawanej dla najlepszej książki podróżniczej. Jej kolejna książka "Dwanaście minut miłości. Opowieść o tangu" (2011) zdobyła nominację do Nagrody Szkockiej Rady Sztuki, a najnowsza – "Granica. Na krawędzi Europy" (2017; wyd. Czarne, Wołowiec 2019) – została obsypana wyróżnieniami. Otrzymała m.in. Nagrodę im. Nayefa Al-Rohana przyznawaną przez British Academy, Nagrodę im. Edwarda Stanforda i Williama Dolmana, Nagrodę Londyńskiego Highland Society i "The Highland Times", a także znalazła się pośród nominowanych do Nagrody Baillie Gifford, Nagrody im. Duffa Coopera, Nagrody im. Christophera Ondaatje, Amerykańskiej Nagrody Krytyków Literackich oraz Nagrody im. Gordona Burna.