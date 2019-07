Podziel się



Kiedy inne dzieci mówiły: "Chodźmy się pobawić", mały Aleksander (dziś znany jako Boris Johnson) odpowiadał: "Tak, pobawmy się w czytanie książek". Ale to nie z subtelnych analiz filozofii swojego ukochanego Arystotelesa jest dziś znany Brytyjczykom. Dwukrotnie rozwiedziony, ojciec pozamałżeńskich dzieci, wielokrotnie publicznie demaskowany jako kłamca. A jednocześnie były burmistrz Londynu (z pewnymi osiągnięciami), były minister spraw zagranicznych (bez osiągnięć), autor błyskotliwych przemówień. Oto nowy premier Wielkiej Brytanii. Być może ostatni premier upadającego imperium.

Dla Magazynu TVN24 pisze Agata Szczęśniak z OKO.press.

Wtrąca do rozmowy łacińskie sentencje, cytuje Szekspira, a czasem Harry’ego Pottera. Czarujący, zabawny i kompletnie pozbawiony politycznej wizji, przywiązania do wartości oraz pomysłów na rozwiązanie problemów społecznych. "Zawsze zajmuje się albo zdobywaniem uwagi, albo zdobywaniem władzy" — mówi o Johnsonie korespondentka "New York Timesa" Sarah Lyall. Choć jego akcent powinien odstraszać tych, którzy nie skończyli Oksfordu lub Cambridge, jest uwielbiany przez Brytyjczyków ze wszystkich klas społecznych. Celebryta, jak dziecko łaknący nieustannej uwagi, a "polityk o duszy buldoga".

23 lipca 2019 roku został wybrany przewodniczącym Partii Konserwatywnej, a dzień później premierem Zjednoczonego Królestwa. Jego wybór stawia poważne pytania o to, czym jest dziś przywództwo i charyzma w polityce. Czy czas polityków, którzy działają dla idei i dla dobra społeczeństwa nieodwołalnie się skończył? Czy Europa ma swojego Donalda Trumpa?

Kiedyś mówiło się "dziel i rządź", Boris Johnson i Donald Trump mają nową dewizę: "kłam i rządź".



Nieobecny ojciec, chora matka

Rodzina Johnsonów przeprowadzała się 32 razy do chwili, gdy Boris ukończył 14 lat. Powodem były nieustanne podróże i zmiany miejsca pracy przez ojca przyszłego premiera. Alexander Boris de Pfeffel Johnson urodził się w 1964 roku na nowojorskim Manhattanie i to w Stanach Zjednoczonych spędził pierwsze lata życia. Jego ojciec, Stanley Johnson, był ekonomistą, zatrudnianym na rozmaitych uniwersytetach po obu stronach Atlantyku, w Komisji Europejskiej i Banku Światowym. Matka, Charlotte, była malarką.

W wędrownym życiu rodziny z czwórką dzieci to Charlotte, artystka, była jedyną stałą — do czasu aż zapadła na depresję i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Boris miał 10 lat, gdy matka trafiła na kilka miesięcy do szpitala psychiatrycznego. To wtedy podobno po raz pierwszy jego świat się zawalił. Po raz drugi: gdy rodzice się rozwiedli — uważa Tom McTague, autor obszernego eseju "Boris Johnson Meets His Destiny" w magazynie "The Atlantic". Od tej pory zabieganie o uwagę stało się życiową strategią Borisa.

W szkole zachwycał zdolnościami. Nauczyciele wspominają, że nie mieli ucznia, który uczyłby się tak szybko. Najpierw skończył elitarne liceum Eton, a później filologię klasyczną w Oksfordzie. Jako dziecko chciał zostać "królem świata", z wiekiem obniżył poprzeczkę: jak wielu absolwentów elitarnych brytyjskich uniwersytetów marzył już tylko o funkcji premiera.

"W ciągu 14 lat dzieciństwa Johnsona jego rodzina przeprowadziła się 32 razy" / Źródło: ASSOCIATED PRESS/EAST NEWS

Twórca europejskich fake newsów

Życie zawodowe zaczął od kłamstwa. Jako 23-letni stażysta w "Timesie" wymyślił cytat z własnego pradziadka. Wyleciał. Ale nie tylko nie dostał od środowiska dziennikarskiego nauczki, lecz trafił na gładką ścieżkę medialnej kariery. Dzięki znajomościom szybko wylądował w "Daily Telegraph". Pisywał tam kwieciste teksty, w których zwracał się do czytelników "przyjaciele". Już kilka miesięcy później, gdy w naszej części Europy zbliżał się koniec komunizmu, Johnson dostał posadę korespondenta w Brukseli. Pracował tam od 1989 do 1994 roku i w tym czasie odkrył przed brytyjską klasą polityczną nową perspektywę: Unii Europejskiej można nie lubić i można zrobić z tego polityczną strategię.

Johnson wyrobił sobie dziennikarską markę jako pierwszy eurosceptyk Zjednoczonego Królestwa. Pisał, że UE zamierza "uregulować" prezerwatywy — wprowadzić jeden ich rozmiar na całym kontynencie — oraz że zakaże lubianych przez Brytyjczyków czipsów o smaku krewetek. Redaktorzy innych gazet mieli pretensje do swoich dziennikarzy: "Czemu nie piszecie o tym, co Johnson?". Nie pisali, bo to nie była prawda. Johnson zwyczajnie te historie zmyślał.

Przyznał później, że to wtedy zasmakował władzy, bo wszystko, co pisał, miało niesamowity odbiór wśród torysów. Swoimi tekstami kształtował linię polityczną Partii Konserwatywnej. I znów: kłamstwa nie tylko nie zatrzymały jego dziennikarskiej kariery, ale wręcz zbudowały jego reputację. Do "Timesa" po latach wrócił jako komentator, był też redaktorem naczelnym "Spectatora". Z tego drugiego co prawda został wylany, ale za to, że sypiał z redakcyjną koleżanką, a nie za nietrzymanie się standardów dziennikarskich.

"Johnson zaczął życie zawodowe od kłamstwa" / Źródło: Jonathan Short/Photoshot/East News

Minister katastrofa

"Ma zakres uwagi komara" — powiedział dziennikowi "The Guardian" dyplomata pracujący z Johnsonem.

Kiedy w lipcu 2016 roku obejmował tekę, pracownicy MSZ i dyplomaci cieszyli się, że do ministerstwa przychodzi ktoś, kto zna świat i tchnie nowe życie w urząd podupadły za poprzednika — Philipa Hammonda. Kiedy odchodził, wszyscy odetchnęli z ulgą.

Za granicą od początku jego nominację przyjmowano z niedowierzaniem. W kręgach dyplomatów był bowiem znany przede wszystkim ze swojego niewyparzonego języka felietonisty. O Hillary Clinton napisał w 2008 roku: "Ze swoimi farbowanymi blond włosami, wydętymi ustami i stalowo zimnym spojrzeniem wygląda jak pielęgniarka sadystka w szpitalu psychiatrycznym". Skądinąd tekst zatytułowany był "Chcę, by Hillary Clinton została prezydentem". Dlaczego? Bo do Białego Domu wróciłby Bill Clinton, który skoro "radzi sobie z Hillary, poradzi sobie z każdym światowym kryzysem". "Słuchajcie, nie jestem specjalnym fanem Vlada Putina. Choć wygląda jak Zgredek, skrzat domowy [postać z Harry’ego Pottera], jest bezwzględnym manipulatorem i tyranem" — pisał w 2015 roku o prezydencie Rosji.

Johnson jako minister zaskakiwał niekompetencją. "Od ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii oczekujesz czegoś więcej niż ładnych słów i entuzjazmu" — mówił "Guardianowi" doświadczony europejski dyplomata. "Nie chodzi o to, że nie traktował spraw serio. Po prostu nie był przygotowany" — zaznaczyło źródło brytyjskiego dziennika. Rozczarowywał za każdym razem, gdy siadał do negocjacyjnego stołu. Nie walczył o interesy własnego państwa, tylko o sympatię dla siebie. Niektórzy mówią o Johnsonie ministrze dosadniej: "katastrofa".

Zdaje się jednak, że konserwatyści po raz kolejny zainwestowali w entuzjazm i zdolność budowania ładnych zdań.

"Jako brukselski korespondent w latach 90. produkował fake newsy na własną rękę" / Źródło: Andrew Parsons/East News

Wielki improwizator

Brak przygotowania Johnsona jest legendarny. W czasie wystąpień publicznych zapomina nazwisk osób, o których mówi ("przypomnijcie mi, jak się ten facet nazywa"). Zapomina też, gdzie jest i po co. - Pewnego razu miał przemawiać podczas imprezy pewnego przedsiębiorstwa. Spóźnił się, a przemówienie rozpoczął, mówiąc: Gdzie ja w ogóle jestem? Co to za firma? Po czym zaczął opowiadać jakieś anegdoty — wspomina korespondentka "New York Timesa". Obecni uznali, że było to pocieszne. Tyle że kilka miesięcy później podczas imprezy innej firmy zrobił dokładnie to samo: przyszedł spóźniony, pytał: "gdzie ja jestem?" i opowiadał te same anegdoty. To był polityczny teatr i świadoma strategia.

Jeszcze jako burmistrz Londynu (2008-2016) wpadał w najróżniejsze opresje: a to lądował w wodach Tamizy, a to zaplątał się w kolejkę tyrolską podczas olimpiady w 2012 roku. Zawsze wychodził z tych tarapatów z humorem, odgrywając je jak skecz. Ludzie śmiali się z niego, a jednocześnie mu kibicowali. Stworzył wizerunek osoby, która siłą uśmiechu, przekonywania i własnej osobowości wydobędzie się z każdych kłopotów. Ten wizerunek potwierdza jego fryzura — reporterzy opowiadają, że przed wejściem do studia sam mierzwi sobie włosy, by wyglądały na jeszcze bardziej nieuporządkowane.



Największą improwizacją Johnsona był brexit. Zastanawiano się, po której stronie stanie. On, który jako burmistrz Londynu głosił hasła multikulturalizmu, otwarcia na imigrantów i ściśle współpracował z biznesem z City, miałby chcieć wyjścia z UE? Sam BoJo do ostatniej chwili nie był pewien. Napisał dwie wersje swojego cotygodniowego felietonu dla "Daily Telegraph" — w jednej opowiadał się za brexitem, w drugiej był przeciw. Ostatecznie ukazał się tekst, w którym Johnson wspiera wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE.

Wkrótce stał się jednym z filarów kampanii brexitowej. Wszyscy w UK kojarzą jego zdjęcia na tle czerwonego autobusu z napisem "Wysyłamy co tydzień 350 milionów funtów do UE – zamiast tego sfinansujmy naszą narodową służbę zdrowia".

To jedno z kłamstw, które przekonały dużą część brytyjskiego społeczeństwa, że Unia to zło. Johnson mówił wtedy, że już Napoleon i Hitler próbowali zbudować europejskie imperium. Jako brukselski korespondent w latach 90. produkował fake newsy na własną rękę, w 2016 roku był liderem kampanii, w której kłamstwa produkowano już na skalę przemysłową. Jednym z mózgów tej kampanii był Dominic Cummings (ci, którzy widzieli film "Brexit" z pewnością pamiętają jego postać graną przez Benedicta Cumberbatcha). W czwartek 25 lipca Johnson ogłosił, że Cummings będzie członkiem jego gabinetu — jako główny doradca.

"Brak przygotowania Johnsona jest legendarny" / Źródło: STEFAN ROUSSEAU/AFP/EAST NEWS

Pomagamy kłamcom wygrywać

Jest wytrwały wytrwałością tych, w których rzucasz zgniłymi jajkami, a oni ocierają twarz, uśmiechają się i dalej wygłaszają swoją kwestię ze sceny. Aż publiczność zaczyna myśleć: Coś w nim musi być. Przecież o coś musi mu chodzić.

Nie ma takiej ustawy, która przeszłaby do historii, bo Boris Johnson przeprowadził ją ani problemu, który rozwiązałby, wywołując wdzięczność poszkodowanej grupy osób. Jego głównym dokonaniem jest to, że trzecią dekadę utrzymuje się w centrum zainteresowania brytyjskiej opinii publicznej.

Jako znawca Arystotelesa musi znać jego słynną triadę: ethos, pathos i logos. Z grubsza chodzi o to, że treści będą przekonujące, jeśli będą zawierać emocje, wypowiadająca je osoba będzie autentyczna i wiarygodna oraz jeśli będą logicznie uzasadnione. Okazuje się, że to logiczne uzasadnienie może być kompletnie zmyślone, zaś autentyczność i wiarygodność może polegać na tym, że ktoś ma niesforne włosy oraz mówi to, co myśli. Nawet jeśli dziś to co innego niż wczoraj.

"Ma zakres uwagi komara" — powiedział dziennikowi "The Guardian" dyplomata pracujący z Johnsonem / Źródło: PA Images / Getty Images



"Wielu dobrych ludzi mimowolnie bierze udział w kreowaniu politycznej persony Borisa Johnsona: śmieją się z jego rozczochranej fryzury i gafy za gafą, wierząc, że takie rzeczy go zniszczą” — napisał Simon Fletcher, były doradca Kena Livingstone’a i Jeremy’ego Corbyna. Nic bardziej błędnego. Właśnie to wszystko tworzy jego publiczną postać, dzięki temu ma "osobowość", bo przecież w migawkach telewizyjnych ani w filmikach w mediach społecznościowych nie chodzi o głębię czyichś rozterek. Jego gafy są jego tarczą i bronią. To jego polityczne aktywa. Może najważniejsze.

Tygodnik "New Statesman" skomentował wybór Johnsona grafiką nawiązującą do słynnych ilustracji "od driopiteka do człowieka". Tutaj mamy ewolucję odwróconą: najpierw wielka postać Winstona Churchilla, potem mniejsza Margaret Thatcher, jeszcze mniejszy David Cameron i w końcu maleńki Boris — z rozwianymi blond włosami, rękami w kieszeniach i zbyt obszernych spodniach. Wszyscy pozostali kroczą pewnie, wyprostowani, Johnson stoi zgarbiony, może niepewny, a może drwiący. "Uważajcie, z kogo się śmiejecie. Bo jeszcze zrobicie go premierem".