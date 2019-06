Podziel się



9-letnia, poparzona napalmem Kim stała się symbolem okrucieństwa wojny w Wietnamie, choć jej zdjęcie powstało przypadkiem. I niewiele brakowało, by świat go nie poznał. Fotografia, którą zrobiono 47 lat temu, 8 czerwca 1972 roku, przyczyniła się do zakończenia wojny w Wietnamie. Bo zdjęcia nie tylko opowiadają nam historię świata. Mają też moc wpływania na jej bieg.

Zwykle nie znamy nazwisk tych, którzy zdjęciami opowiadają nam historię współczesnego świata. Ale znamy te zdjęcia. To one sprawiają, że biegnąca, naga dziewczynka jest symbolem klęski Amerykanów w Wietnamie, samotny człowiek stojący na wprost kawalkady czołgów - końca marzeń o demokracji w Chinach, a stos maczet na poboczu drogi - masakry w Rwandzie.

Nie da się ukryć, że najbardziej fotogeniczna jest wojna, choć pierwszy fotoreporter, któremu przyszło zmierzyć się z tym tematem, na pewno by się z tym nie zgodził. Roger Fenton, którego brytyjska królowa Wiktoria wysłała z oficjalną misją dokumentowania wojny krymskiej, nie chciał fotografować rannych i zabitych. Wolał pokazywać maszerujących dragonów, sztab czy po prostu sprzęt wojskowy. I był wyjątkiem, bo kolejne lata udowodniły, że konflikty, rewolucje, bunty, wojny domowe i światowe niosą ze sobą ładunek emocji i możliwości wyrażenia ich w sposób, jakiego nie przedstawi słowo. Wyraża je za to zdjęcie.

I wojna światowa, atak gazowy pod Ypres, 1915 rok

I wojna światowa, atak gazowy pod Ypres, 1915 rok / Źródło: Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Getty Images

W 1915 roku po raz pierwszy w historii wojen jedna ze stron konfliktu użyła broni masowego rażenia – gazów bojowych. Niemcy najpierw, w styczniu, zaatakowali gazami wojska rosyjskie. Potem w kwietniu użyli chloru wobec Francuzów. W ataku zginęło około 1500 żołnierzy, a blisko 3000 zostało rannych. Prace nad militarnym wykorzystaniem gazów nadzorował wybitny chemik żydowskiego pochodzenia Fritz Haber, który w 1918 roku dostał Nagrodę Nobla za syntezę amoniaku. O Haberze mówiło się, że uratował ludzkość od śmierci głodowej, dając rolnictwu nawozy azotowe. Mniej osób wie jednak, że pod jego nadzorem opracowano technologię produkcji cyklonu B, początkowo wykorzystywanego do walki ze szkodnikami, a po wybuchu II wojny światowej do masowego mordowania Żydów w obozach zagłady.

Lunch na budowie. Ale jakiej! 1932 rok

Zdjęcie z budowy budynku GE w nowojorskim Rockefeller Center na Manhattanie w 1932 roku / Źródło: Library of Congress

Do 2003 roku wydawało się, że autor tego zdjęcia jest nieznany. Dziś wiadomo, że zrobił je Charles C. Ebbets, który zafascynowany drapaczami chmur wykonał ponad 300 zdjęć podczas budowy budynku GE w nowojorskim Rockefeller Center na Manhattanie w 1932 roku. Zdjęcia ukazywały się w lokalnych gazetach. To najsłynniejsze, na którym jedenastu mężczyzn je kanapki w czasie przerwy śniadaniowej, ukazało się w 2 października w niedzielnym wydaniu "New York Herald Tribune". Przez lata spierano się, czy nie jest fotomontażem. Dziś wiadomo, że to autentyczny kadr, wykonany 260 metrów nad nowojorską ulicą 20 września 1932 roku.

Udało się zidentyfikować trzech mężczyzn, którzy siedzą na napowietrznym rusztowaniu: pierwszy od prawej to Słowak Gustáv Popovič spod Levočy, trzeci od prawej to Joe Curtis, a trzeci od lewej siedzi Joseph Eckner. Popovič, jak się okazuje, był niezłym kawalarzem. Wysłał na Słowację do swojej żony Marii pocztówkę z tym zdjęciem i napisał: "Nie martw się moja kochana Marysiu. Jak widzisz, wciąż jestem z butelką. Twój Gusti". Era drapaczy chmur w Nowym Jorku rozpoczęła się w 1890 roku. Oddany wtedy do użytku World Building liczył 106 metrów wysokości. Boom na stawianie rekordowo wysokich konstrukcji trwał do lat 30., ale wrócił w latach 60. Najsłynniejszym budynkiem (również dzięki popkulturze) jest Empire State Building, pierwszy na świecie, który miał 100 pięter. Został oddany do użytku w 1931 roku, a już dwa lata później "zagrał" w filmie. Był to "King Kong".

Jesse Owens na olimpiadzie w Berlinie, 1936 rok

Jesse Owens na olimpiadzie w Berlinie, 1936 rok / Źródło: Bettmann/Getty Images

Igrzyska Olimpijskie w Berlinie 1936 roku miały być triumfem III Rzeszy i hitlerowskiej koncepcji wyższości rasy nordyckiej. Tym większym szokiem były cztery złote medale, jakie zdobył amerykański lekkoatleta, czarnoskóry Jesse Owens. Był najlepszy w biegu na 100 i 200 metrów, skoku w dal i sztafecie 4×100 metrów, a jedno z najbardziej znanych zdjęć z dekoracji medalami przedstawia go w otoczeniu Niemców, których ręce są uniesione w geście hitlerowskiego pozdrowienia. Owens, w ciemnym dresie, salutuje do wieńca laurowego, który nałożono mu na głowę. Legenda głosi, że wściekły Adolf Hitler wyszedł ze stadionu, nie chcąc patrzeć na radość czarnoskórego biegacza. On sam twierdził jednak, że znacznie bardziej upokorzyli go amerykańscy prezydenci, bowiem Owens nigdy nie dostał zaproszenia do Białego Domu. Kiedy w 1936 roku zdobywał swoje medale, segregacja rasowa w południowych stanach USA była czymś niepodważalnym. W 1948 roku dekret prezydenta Harry'ego Trumana zniósł ją w wojsku, ale dopiero w roku 1964 przyjęto ustawę o prawach obywatelskich i prawie Afroamerykanów do głosowania.

Powstanie w getcie warszawskim, 1943 rok

Powstanie w getcie warszawskim, 1943 rok / Źródło: Frederic Lewis/Getty Images

Powstanie wybuchło rankiem 19 kwietnia 1943 roku. Tego dnia do getta wkroczyły oddziały niemieckie, by dokończyć dzieło zniszczenia rozpoczęte w 1940 roku, kiedy na terenach okupowanych przez III Rzeszę zaczęto wyodrębniać w miastach dzielnice, do których przesiedlono Żydów. Tylko w Warszawie na powierzchni około 300 hektarów zgromadzono 350 tysięcy ludzi. W ciągu dwóch lat z głodu i chorób zmarło 85 tysięcy z nich. W styczniu 1942 roku na tajnej konferencji w Wannsee zapadła decyzja o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, czyli o eksterminacji europejskich Żydów. W lipcu ruszyły wywózki z Warszawy do obozów zagłady. W kwietniu 1943 roku w getcie pozostało jeszcze 60 tysięcy ludzi. Niemcom przeciwstawiło się około 500 powstańców z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego. Walki trwały do 16 maja, kiedy to Niemcy wysadzili synagogę przy placu Tłomackie. W czasie powstania zginęło 12 tysięcy Żydów, a ci, którzy przeżyli walki, zostali wywiezieni na Majdanek i do obozów pracy w Trawnikach, Poniatowej i Budzyniu. Powstanie w getcie dzisiaj nazywane jest pierwszym powstaniem warszawskim.

Czerwony sztandar nad Reichstagiem. Berlin 1945 rok

Berlin, 1945 rok i czerwony sztandar nad Reichstagiem / Źródło: Sovfoto/UIG/Getty Images

Zdjęcie żołnierza zatykającego czerwoną flagę z sierpem i młotem wykonał Jewgienij Chałdej, oficer Armii Czerwonej, który w budynku Reichstagu był już trzy godziny po podpisaniu zawieszenia broni z 1 na 2 maja. Zużył całą rolkę filmu i samolotem wrócił do Moskwy. 13 maja zdjęcie znalazło się na okładce tygodnika "Ogoniok". Chałdej, ukraiński Żyd, urodził się w 1917 roku. Jego matka zginęła rok później w czasie pogromu. Ojca i trzy z czterech sióstr zamordowali Niemcy w 1941 roku po uderzeniu na Związek Sowiecki. Przez lata nikt nie znał tajemnicy zdjęcia z Reichstagu. W Moskwie wyretuszowano zegarki na nadgarstkach żołnierza zatykającego flagę. Zegarki były dla krasnoarmiejców łupem wojennym, takim jak rowery, ale oczywiście nie było zgody na upublicznianie złodziejstwa żołnierzy. Propaganda sowiecka zdecydowała też, że zatknięcie sztandaru było gestem internacjonalistycznym. Flagę mieli zatknąć Rosjanin, Gruzin i Ukrainiec. Sam Chałdej po latach przyznał, że wybrał trzech przypadkowych chłopaków: Ukraińca, Białorusina i Dagestańczyka.

Albert Einstein. A dajcie wy mi wszyscy święty spokój! 1951 rok

Zdjęcie pokazywało genialnego fizyka jako trochę szalonego, ale może właśnie dlatego Einstein poprosił agencję o 9 odbitek – dla znajomych (1951 rok) / Źródło: Bettmann/Getty Images

To było wielkie wydarzenie towarzyskie – Uniwersytet Princeton urządził 72. urodziny wybitnemu fizykowi, nobliście i odkrywcy teorii względności. Einstein był powszechnie szanowany, nawet jeśli wielu jego wielbicieli nie miało pojęcia, o co chodzi z tą względnością. Był też lubiany, o czym mało skromnie powiedział w wywiadzie dla "New York Timesa" w 1944 roku, z lekka kpiąc ze swojej popularności: "Jak to się dzieje, że nikt mnie nie rozumie, a wszyscy mnie uwielbiają?". Tamtego wieczoru w marcu 1951 roku na uniwersytet przyjechali jednak nie tylko zaproszeni goście, ale też i fotoreporterzy, którzy co chwilę nagabywali Einsteina, by odwrócił się do zdjęcia. Ten, gdy odprowadzał do auta jedną ze znajomych i po raz kolejny usłyszał prośbę, odwrócił się i… wystawił język. Refleks miał tylko Arthur Sasse z agencji UPI. Co prawda zdjęcie pokazywało genialnego fizyka jako trochę szalonego, ale może właśnie dlatego Einstein poprosił agencję o 9 odbitek – dla znajomych. Jedną z nich podpisał i wręczył na pamiątkę Sasse’owi. W 2009 roku zdjęcie to trafiło na aukcję i zostało sprzedane za 75 tysięcy dolarów. Einstein zmarł cztery lata po zrobieniu słynnej fotografii.

Marilyn u szczytu sławy. 1954 rok

Marilyn u szczytu sławy. 1954 rok / Źródło: Sunset Boulevard/Corbis Historical/Getty Images

1 czerwca Marylin Monroe obchodziłaby 96. urodziny. Do sceny z Tomem Ewellem w filmie "Słomiany wdowiec", kiedy próbuje zapanować nad sukienką podwiewaną podmuchem z kanału wentylacyjnego nowojorskiego metra, nałożyła podwójną bieliznę z obawy, by zbyt dużo nie pokazać widzom. W 2011 roku wspomnianą sukienkę zlicytowano za, bagatela, 4,6 miliona dolarów. Pięć lat później o 200 tysięcy dolarów więcej zapłacono za jej kolejną sukienkę – w której zaśpiewała urodzinowe życzenia prezydentowi Johnowi F. Kennedy’emu. Dziewczyna, która dzieciństwo spędziła w domu dziecka, zaczynała karierę w latach 40. jako pin-up girl i brunetka. Jej nagie zdjęcia ukazały się w pierwszym numerze "Playboya", ale były wstydliwą tajemnicą MM, na które zdecydowała się tylko dla pieniędzy. Uważała bowiem, że porządne dziewczyny nie pozują nago. Potem została jednak symbolem seksu. Prowokowała śpiewając, że najlepszymi przyjaciółmi dziewczyny są diamenty. Do dzisiaj nie wyjaśniono okoliczności jej śmierci. Oficjalnie uznano, że popełniła samobójstwo. Niektórzy twierdzą, że została zamordowana, by jej romans z prezydentem Kennedym nie wyszedł na jaw. Zmarła w 1962 roku, jej ostatnim filmem byli "Skłóceni życiem", ale jednym z najbardziej znanych i lubianych jest "Pół żartem, pół serio", w którym zagrała Sugar Kowalski, dziewczynę popijającą whisky, grającą na ukulele i śpiewającą "I Wanna Be Loved By You". Za tę rolę Monroe dostała Złoty Glob, a film jest na liście najlepszych amerykańskich obrazów wszech czasów.

Łajka, Gagarin i Armstrong na Księżycu w 1969 roku

Łajka, Gagarin i Armstrong na Księżycu w 1969 roku / Źródło: NASA

Towarzystwo Podróży Kosmicznych powstało w 1927 roku w restauracji Pod Złotym Berłem we Wrocławiu, który wtedy nazywał się Breslau. Naziści po dojściu do władzy rozwiązali je, ale wyścig o prymat w przestrzeni kosmicznej wrócił niebawem i stał się jednym z kluczowych elementów zimnej wojny. Pierwszy krok zrobili Rosjanie. W 1957 roku umieścili w przestrzeni okołoziemskiej żywe stworzenie – psa. Łajka miała dwa lata i była bezpańskim kundlem, który biegał po ulicach Moskwy. Nie było planów, by wróciła żywa na Ziemię, zginęła więc w trakcie lotu powrotnego. Drugi sukces w tym wyścigu też należał do Rosjan – 12 kwietnia 1961 roku statek kosmiczny Wostok z człowiekiem na pokładzie wykonał lot po orbicie ziemskiej, który trwał godzinę i 48 minut. Jurij Gagarin, który w czasie lotu śpiewał pieśń "Ojczyzna słyszy, ojczyzna wie” skomponowaną przez Dymitra Szostakowicza, przeszedł do historii. Ostatecznie jednak wygrali Amerykanie – 21 lipca 1969 roku Neil Armstrong stanął na Księżycu. Powiedział wtedy: "To jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości". Co prawda są tacy, którzy twierdzą, że lądowanie zostało sfingowane i nagrano je w studiu telewizyjnym, ale ów wielki skok sprawił, że dzisiaj poważnie dyskutuje się o kolonizacji innych planet i o możliwościach życia w Kosmosie.

Zamach na prezydenta Kennedy’ego. Dallas, 1963 rok

Zamach na prezydenta Kennedy’ego. Dallas, 1963 rok / Źródło: UIG/Getty Images

John F. Kennedy, katolik i najmłodszy prezydent Stanów Zjednoczonych, obejmował urząd, mając 44 lata. Na czas jego prezydentury przypada inwazja w Zatoce Świń, która o mały włos nie doprowadziła do wybuchu trzeciej wojny światowej – CIA przeprowadziła desant przeciwników Fidela Castro na Kubę. Nieudany. Po wybudowaniu muru berlińskiego Kennedy zdecydował o wysłaniu 40 tysięcy żołnierzy do Niemiec zachodnich. 23 czerwca 1963 roku podczas wizyty w Berlinie powiedział słynne słowa, chętnie parafrazowane przez innych polityków do dzisiaj: "Ich bin ein Berliner". Zginął 22 listopada tego samego roku podczas przejazdu przez Dallas w Teksasie. Jego podróż przez południowe stany miała być wstępem do walki o reelekcję. Kilka godzin po zamachu aresztowano Lee Harveya Oswalda, który w latach 1959-1962 mieszkał w Związku Sowieckim. Czy Oswald rzeczywiście zabił Kennedy’ego? Komisja Warrena, która miała wyjaśnić wszystkie okoliczności zamachu, uznała, że tak. Swoją wersję historii zamachu na prezydenta opowiedział w 1991 roku w filmie "JFK" Oliver Stone, zdobywając m.in. dwa Oscary i osiem nominacji, Złoty Glob za najlepszą reżyserię i dwie nagrody BAFTA. Reżyser obarczył odpowiedzialnością za zamach… CIA i FBI.

Muhammad Ali, który wstrząsnął światem w 1964 roku

Muhammad Ali, który wstrząsnął światem w 1964 roku / Źródło: Bettmann/Getty Images

Naprawdę nazywał się Cassius Marcellus Clay Jr., ale kiedy związał się z Nation of Islam, na czele której stał Malcolm X, bojownik o prawa czarnoskórych Amerykanów, przyjął nazwisko Muhammad Ali. Jego marsz po sławę zaczął się, kiedy miał 12 lat. Chłopaka, który miał wszelkie zadatki na to, by skończyć w kryminale, wysłał na ring Joe E. Martin, policjant z Louisville. W 1964 roku zaledwie 22-letni pięściarz zdobył swój pierwszy tytuł zawodowego mistrza świata. Ali, kiedy rzucił na deski Sonny’ego Listona, biegał po ringu, krzycząc: "Jestem wielki" i "Wstrząsnąłem światem!". Legendą stał się jednak nie tylko dzięki talentowi bokserskiemu. W 1967 roku odmówił służby wojskowej i wyjazdu na wojnę w Wietnamie. Skazano go na karę więzienia w zawieszeniu, ale tak naprawdę ukarano, odbierając paszport, licencję bokserską i tytuł mistrza świata. W 2005 roku uhonorowano go Medalem Wolności za działania na rzecz praw człowieka. Przez blisko 20 lat toczył jednak najważniejszą walkę swojego życia – w 1984 roku zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona. Zmarł w 2005 roku, mając 63 lata.

John Lennon i Yoko Ono walczą o pokój. W łóżku w 1969 roku

John Lennon i Yoko Ono walczą o pokój. W łóżku w 1969 roku / Źródło: Eric Koch/Anefo/Wikipedia

Happening "Bed-in for Peace", czyli "Pokładziny dla pokoju”, trwał od 25 do 31 marca 1969 roku w apartamencie królewskim hotelu Hilton w Amsterdamie. Zjechały tłumy dziennikarzy, którzy byli przekonani, że John Lennon, jeden z muzyków The Beatles, słynnej czwórki z Liverpoolu, i jego japońska żona, awangardowa artystka Yoko Ono, będą uprawiać seks. Tymczasem zastali świeżo poślubioną parę w piżamach, przekonującą przybyłych, że najważniejszy na świecie jest pokój. Kolejny happening miał się odbyć w Nowym Jorku, ale Lennona nie wpuszczono do Stanów Zjednoczonych w związku z zarzutami posiadania narkotyków. Pojechał więc z Ono do Montrealu, gdzie 1 czerwca nagrali słynny przebój "Give Peace a Chance", który stał się hymnem wszystkich protestujących przeciwko wojnie w Wietnamie. John Lennon miał wtedy 29 lat i dojrzewał do rozstania z Beatlesami. W sierpniu Paul McCartney usłyszał od niego, że odchodzi. Yoko Ono, oskarżana o rozbicie nie tylko pierwszego małżeństwa Lennona, ale też i brytyjskiego zespołu, miała wtedy 36 lat. Ich związek zakończy się tragicznie 8 grudnia 1980 roku w bramie rezydencji na Manhattanie w Nowym Jorku, gdzie oboje mieszkali. Lennona śmiertelnie postrzeli tam śmiertelnie Mark Chapman, ostatecznie uznany przez lekarzy za niepoczytalnego.

Mała dziewczynka i napalm w Wietnamie, 1972 rok

Mała dziewczynka i napalm w Wietnamie, 1972 rok / Źródło: Nick Ut/AP/East News

Zdjęcie nagiej, biegnącej dziewczynki zrobił Huỳnh Công Út, Wietnamczyk, 21-letni praktykant pracujący dla Associated Press. Dostał za nie później Nagrodę Pulitzera i World Press Photo w kategorii zdjęć dokumentujących terror wojny. Niewiele jednak brakowało, by fotografia nie ujrzała światła dziennego – AP nie publikowała zdjęć nagich osób. Regułę złamał szef agencji.

8 czerwca 1972 roku podczas walk o wioskę Trảng Bàng niedaleko Sajgonu amerykański pilot omyłkowo wziął grupkę uciekinierów za partyzantów Wietkongu i zrzucił na nich napalm. Phan Thị Kim Phúc miała wtedy 9 lat. W nalocie zginęły cztery osoby, w tym dwóch jej kuzynów. Ut najpierw zobaczył biegnącego, przerażonego chłopczyka. Za nim biegła dziewczynka, krzycząc: "Za gorąco!". Z jej ciała zwisały strzępy. Fotoreporter był pewien, że to resztki ubrania. Po chwili zrozumiał, że to skóra. Dziewczynka miała poparzone 60 procent powierzchni ciała i w szpitalu, do którego zawiózł ją Ut, początkowo nie dawano jej żadnych szans na przeżycie. Przeżyła. Leczono ją ponad rok. Przeszła blisko 20 przeszczepów skóry. Przez lata jej historia była wykorzystywana przez wietnamską propagandę, która mówiła o dziewczynce jako o ofierze amerykańskiej agresji.

W 1986 roku Kim wyjechała na Kubę, gdzie poznała swojego męża. Cztery lata później wyjechali razem do Kanady, gdzie uzyskali azyl polityczny. Phan Thị Kim Phúc ma dzisiaj 56 lat i jest Ambasadorem Dobrej Woli UNESCO, pomagającym dzieciom-ofiarom wojen na świecie. Wojna w Wietnamie trwała do 1975 roku. Kosztowała USA co najmniej 60 tysięcy zabitych i ponad 300 tysięcy rannych żołnierzy.

Zamach na Jana Pawła II, Rzym, 1981 rok

Zamach na Jana Pawła II, Rzym, 1981 rok / Źródło: PAP/EPA PHOTO/ANSA

To była audiencja generalna. Przypadała 13 maja, w rocznicę objawień fatimskich. Papież Jan Paweł II jechał jak zwykle otwartym autem. Na stojąco, w białej sutannie, widoczny z daleka. Strzały padły o godzinie 17.19. Zamachowiec, Mehmet Ali Agca, celował w głowę, ale trafił w brzuch i rękę. Kiedy miał oddać strzał, papież pochylił się na chwilę i wziął na ręce małą dziewczynkę, Sarę Bartoli. To zapewne uratowało mu życie. Terrorysta, członek organizacji Szare Wilki, na moment zawahał się, nie widząc dokładnie celu. Operacja Jana Pawła II trwała sześć godzin. Papież był pewien, że uratowała go Matka Boża Fatimska. Wyjętą z jego ciała kulę ofiarował jej jako wotum rok później, podczas pielgrzymki do Portugalii. Pocisk wystrzelony przez Agcę włożono do korony figury Maryi. Od razu postawiono pytanie: kto naprawdę kierował ręką zamachowca? Czy Ali Agca był samotnym wilkiem? W toku śledztwa nie znaleziono bezpośrednich dowodów, że to Moskwa zleciła zamach. Jedynym tropem jest decyzja najwyższych władz Związku Sowieckiego z 1979 roku nakazująca prowadzenie wszelkich działań dyskredytujących Jana Pawła II. Zdaniem niektórych badaczy zamach był dziełem nacjonalistycznej organizacji tureckiej Szare Wilki. Dziennikarze francuskiej gazety "Le Monde Diplomatique" ustalili, że ich przywódca wyłożył na przygotowania do niego 3 miliony marek...

Ludobójstwo w Rwandzie, milion ludzi w 100 dni, 1994 rok

Ludobójstwo w Rwandzie, milion ludzi w 100 dni, 1994 rok / Źródło: Peter Turnley/Corbis/Getty Images

Ta zbrodnia nie wydarzyła się nagle. Jej zwiastunem była kampania nienawiści rozpoczęta w 1990 roku publikacją w gazecie "Kangura" dziesięciu przykazań plemienia Hutu, z których ósme brzmiało: "Hutu nie powinien dłużej litować się nad Tutsi". Trzy lata później brytyjska firma zaczęła sprzedawać do Rwandy broń, zarabiając na tym co najmniej pięć milionów dolarów. Oprócz karabinów, granatów i moździerzy zamówiono też maczety. Kilkaset tysięcy maczet. Tanich i równie skutecznych. To od maczet zginęła większość z blisko miliona ofiar należących do plemienia Tutsi zamordowanych od 6 kwietnia do lipca 1994 roku przez Hutu. Rzeź obnażyła słabość Organizacji Narodów Zjednoczonych. Francja, Rosja i Chiny sprzeciwiły się interwencji twierdząc, że konflikt w Rwandzie jest wewnętrzną sprawą tego państwa. Dwadzieścia dni po rozpoczęciu masakry, kiedy wymordowano już blisko pół miliona ludzi, ONZ przyznała, że jeden z najpiękniejszych krajów Afryki spływa krwią. Dosłownie. Masakra obnażyła też słabość Kościoła katolickiego w Rwandzie. Wielu księży i zakonników nie tylko nie przeciwstawiło się mordom, ale też dołączyło do nich. W 2008 roku zapadły wyroki przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Rwandy. Ojciec Athanase Seromba, którego oskarżono o zamordowanie 2500 Tutsi, jego wiernych, został skazany na dożywocie.

Jeden przeciw czołgom. Plac Tiananmen, czerwiec 1989 rok

Jeden przeciw czołgom. Plac Tiananmen, czerwiec 1989 roku / Źródło: Jeff Widener/AP/East News

Nie wiadomo, kim jest mężczyzna, który 5 czerwca stanął naprzeciw kolumny czołgów na placu Tiananmen w Pekinie. Wiadomo, że zdjęcie zrobił Jeff Widener, który dzień wcześniej w czasie zamieszek został od uderzenia kamieniem ranny w głowę. Udało mu się wnieść do Bejing Hotel, w którym mieszkał, torbę ze sprzętem fotograficznym. Przed budynkiem zrobiło się zamieszanie. Okazało się, że chińscy żołnierze zastrzelili na ulicy kilku przypadkowych turystów. To zamieszanie wykorzystał Widener. Wyszedł na balkon z bolącą od uderzenia głową. Kiedy zobaczył mężczyznę, na którego jadą czołgi, pomyślał, że psuje mu kadr. Potem dotarło do niego, że wspomniany mężczyzna za chwilę zginie, bo nie zamierzał uciec z jezdni. Widener miał ostatnią rolkę filmu z zapasu, jaki przywiózł do Pekinu. Zrobił z niej zdjęcia, które stały się symbolem buntu jednostki przeciwko machinie państwa, symbolem zduszenia chińskich marzeń o demokracji.

Negatyw przemycił do biura Associated Press amerykański student Kirk Martsen. Fotoreporter poznał go w hotelu. Protesty studentów na placu Niebiańskiego Spokoju trwały od 15 kwietnia. 27 kwietnia młodzi Chińczycy zorganizowali wielką paradę, do której przyłączyło się wielu mieszkańców. Studenckie miasteczko zostało spacyfikowane 3 czerwca. Na centralny plac Pekinu wjechały czołgi i wozy pancerne. Dwa lata temu brytyjskie służby specjalne odtajniły dokumenty, z których wynika, że w masakrze zginęło co najmniej 10 tysięcy osób. Wcześniej liczbę ofiar szacowano na 200 do 2700.

Zamach na World Trade Center, 11 września 2001 rok

Zamach na World Trade Center, 11 września 2001 roku / Źródło: Richard Drew/AP/East News

Ten wtorkowy poranek stał się początkiem nowej ery światowego terroryzmu, doprowadził do wojny na Bliskim Wschodzie, uruchomienia tajnego programu CIA opartego na torturach, wreszcie powstania tak zwanego Państwa Islamskiego (IS). W samobójczych atakach terrorystów, którzy porwali cztery samoloty 11 września 2001 roku zginęło 2996 osób, a 26 do dzisiaj uznaje się za zaginione. Zginęło też 19 zamachowców z organizacji Al-Kaida, której przywódcą był Saudyjczyk Osama bin Laden. Dwa porwane boeingi 767 uderzyły w bliźniacze wieże World Trade Center, kolejny boeing 757 - w budynek Pentagonu. Czwarty samolot, w którym pasażerowie zdołali obezwładnić terrorystów, rozbił się na polach Pensylwanii, 15 minut lotu od Waszyngtonu – celem był najprawdopodobniej Biały Dom lub Kapitol. W zamachach, które wywołały szok nie tylko w Ameryce, ale również w Europie, zginęło sześcioro Polaków: Maria Jakubiak, Dorota Kopiczko, Jan Maciejewski, Łukasz Milewski, Anna Pietkiewicz, Norbert Szurkowski, syn słynnego kolarza Ryszarda Szurkowskiego. Upamiętnia ich płyta, którą odsłonięto w parku Skaryszewskim w Warszawie w pierwszą rocznicę zamachu.

Masowe wymieranie gatunków. Z pomocą człowieka. 2007 rok

Masowe wymieranie gatunków. Z pomocą człowieka. 2007 rok / Źródło: Brent Stirton/Getty Images

24 lipca 2007 roku w Parku Narodowym Virunga we wschodnim Kongu kłusownicy zabili cztery goryle górskie: samca i trzy samice, w tym jedną z małymi i jedną z ciąży. Nie odnaleziono gorylątek, co oznaczało dla nich śmierć z głodu, pragnienia i stresu. Goryle z Virungi już 12 lat temu były gatunkiem zagrożonym, ale kiedy rok temu rząd Konga wydał zgodę na odwierty w parku w poszukiwaniu ropy naftowej, zaczęli protestować nie tylko przyrodnicy. Decyzja rządu może oznaczać śmierć populacji liczącej zaledwie 480 osobników. Z badań naukowców m.in. z Uniwersytetu Stanforda wynika, że połowa zwierząt, z którymi dzieliliśmy życie na Ziemi, już zniknęła. U kolejnych 30 proc. zanotowano znaczny spadek populacji. Zagrożone są m.in. gepardy, orangutany, lwy afrykańskie. Połowa gatunków straciła ponad 80 proc. terenów, na których żyła. I to zaledwie w sto lat. Era wymierania rozpoczęła się wraz z ekspansją człowieka w XX wieku, przede wszystkim z powodu przeludnienia i rosnącej konsumpcji. Według najnowszych danych do 2100 roku może wyginąć połowa istniejących dzisiaj gatunków zwierząt i roślin.

Teleskop Hubble’a odsłania tajemnice kosmosu, 2014 rok

Teleskop Hubble’a odsłania tajemnice kosmosu, 2014 rok / Źródło: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Teleskop Hubble’a został wyniesiony na orbitę okołoziemską w 1990 roku. Za rok będzie więc świętował 30-lecie swojego wkładu w rozwój astronomii, a będzie się czym chwalić, bo dzięki niemu powstało ponad 10 tysięcy prac naukowych. Z Teleskopu Hubble'a pochodzi m.in. słynna fotografia Mgławicy Orzeł pokazująca "wąsy" zbudowane z kosmicznego pyłu i gazu, znajdujące się w jej sercu. Nazwano je Filarami Stworzenia, bo kryją się w nich nowo narodzone gwiazdy. Hubble wykonał wiele zdjęć Mgławicy Orzeł, ale to uchodzi za najpiękniejsze i najbardziej szczegółowe: niebieski kolor przedstawia tlen, czerwony - siarkę, a zielony - azot i wodór. Słupy skąpane są w palącym świetle ultrafioletowym z gromady młodych gwiazd znajdujących się tuż za kadrem. Wiatry wspomnianych gwiazd powoli niszczą wieże gazu i pyłu. Mgławicę odkrył ją w 1745 roku szwajcarski astronom Jean-Philippe Loys de Chéseaux. Znajduje się ona 7000 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Węża.