Nie czekali, aż ich spałują - sami się biczowali, śmiejąc się służbom w nos. A biedni milicjanci ganiali "galopującą inflację", zatrzymywali postaci z bajek, patrzyli, jak "bije się piana przy Okrągłym Stole", a potem - już tajnie - przysłuchiwali się spiczom znad wiejskiego szaletu. Krzysztof Skiba, "zgniłe jajo anarchii znad morza", wspomina, jak w 1989 roku przeginał pałę.

Łódź. Rok 1989

Imię i nazwisko: Krzysztof Skiba

Status: student V roku kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Łodzi

Dla kolegów: buntownik, twórca pisma "Przegięcie Pały", pomysłodawca anarchistycznych happeningów, które ośmieszały komunistyczną władzę i służby

Dla Służby Bezpieczeństwa: chuligan, nierób, "zgniłe jajo anarchii znad morza". Figurant, na którego lepiej mieć oko

Byliśmy dziećmi Solidarności, częścią podziemia, ale nasz stosunek do związkowców nie był bałwochwalczy. Kibicowaliśmy im, braliśmy udział w ich nielegalnych demonstracjach. Nieraz rzucało się kamieniami. Ale z czasem - zamiast realnego działania - więcej było mszy za ojczyznę. Niepotrzebnej dekoracji, która nic nie wnosiła.

Nam to nie pasowało. Byliśmy młodzi i zbuntowani. Zaczęliśmy szukać własnego sposobu na sprzeciw. I znaleźliśmy.

"Szczęść Boże Komunistom" / Źródło: Grzegorz Michałowski / PAP

Żartem w system

W 1988 roku w Łodzi powstała Galeria Działań Maniakalnych, grupa kilkunastu zapaleńców z wydziału prawa i kulturoznawstwa. Cel: ośmieszenie komunistów. Środek: pokojowe happeningi.

Najsilniejszą bronią jest śmiech. Władza chciała budzić respekt, a my robiliśmy sobie z niej jaja i to w bardzo przemyślany sposób. Wróg ośmieszony nie jest już przecież taki straszny.

Nasze happeningi to nie były jakieś martwe demonstracje, ciągłe umartwianie się nad sobą i swoim losem. To były żarty, w które bez problemu wciągaliśmy niczego nieświadome służby.

O łódzkiej Pomarańczowej Alternatywie było głośno / Źródło: Grzegorz Michałowski / PAP

Za każdym razem, gdy mieli do czynienia z jakąś nielegalną manifestacją – taką jak nasza - działali według tej samej reguły: powstrzymać, spałować, a najbardziej aktywnych działaczy zatrzymać. Zaślepieni instrukcjami nie zauważali, że zatrzymują "dziwne postacie" na przykład ludzi przebranych za krasnoludki czy postacie z bajek.

I tak milicja zatrzymała studentów, którzy:

- biegali po ulicy Piotrkowskiej z tabliczką "Galopująca inflacja",

- nieśli transparent "Pomóż milicji, pobij się sam", a na widok funkcjonariuszy zaczynali się biczować,

- ubrali się na biało i nieśli transparenty bez haseł i ulotki bez treści, bo przecież w komunie "wszystko jest jasne",

- klepali transparent z napisem "Bieda",

- weszli na kiosk i rozwiesili transparent z napisem "Precz z czerwonymi kapturkami", a potem "poczęstowali" milicjantów landrynkami.

Z tymi landrynkami to w ogóle była ciekawa akcja. Cukierkami "podzieliliśmy się" ze służbami podczas naszej akcji "Niezależne Obchody Dnia Dziecka". Ja, Tomek Gaduła i Dorota Wysocka wdrapaliśmy się z transparentami na kiosk Ruchu. Najpierw otoczył nas tłum gapiów, potem dotarli też zomowcy. My przybyłych "gości" potraktowaliśmy słodyczami, oni nas gumowymi pałkami. Sprawa trafiła przed kolegium do spraw wykroczeń. Zomowcy upierali się, że zaatakowaliśmy ich twardymi landrynkami. Z kolei my tłumaczyliśmy, że to były miękkie krówki ciągutki. Nie pomogło. Za "agresją landrynkową" i "przedstawienie" na kiosku wlepiono nam 90 tysięcy złotych kary (według danych GUS w 1988 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło około 53 tys. zł – przyp. red.) wymienną na trzy miesiące więzienia. Przed kratkami uratowała nas Solidarność. Od związkowej komisji dostaliśmy pieniądze. Mogliśmy wrócić do domów i myśleć nad kolejną akcją.

Odtwarzaj Happeningi Diecezji Łódzkiej Pomarańczowej Alternatywy / Wideo: Grzegorz Michałowski/PAP

Happeningi były fajną pokojową bronią, która obnażała absurdy systemu, w jakim wtedy żyliśmy. Służby dopiero po czasie zorientowały się, że wciągamy je w naszą grę i ośmieszamy na oczach przechodniów. Przestali nas wtedy przeganiać, a na nasze akcje wysyłali już tylko tajniaków, którzy mieli trzymać rękę na pulsie.

Papierek lakmusowy

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne. Okazały się wielkim zwycięstwem Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" i wielką przegraną Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przyszłość stała pod znakiem zapytania.

W dniu wyborów wiało nudą. Nic się nie działo. W głosowaniu nie wziąłem udziału, zresztą jak wielu anarchistów. Byliśmy wtedy bardzo radykalni, uważaliśmy, że nie należy dogadywać się z komunistami tylko ich pokonać i dodusić. Ale historia chyba przyznała rację związkowcom. Po prostu opozycja, wbrew pozorom, była dość słaba. Władza też. I jedni, i drudzy tkwili w takim klinczu. Pozostało im się dogadać. I zastosowali bardzo dobrą pokojową drogę.

Wygrane przez Solidarność wybory uchyliły drzwi do naszej wolności, a my od razu wcisnęliśmy się w tę szparę. Dzień po wyborach zorganizowaliśmy nasz największy happening "The Day After", nawiązujący do filmu o tym samym tytule (film Nicholasa Meyera z 1983 r. – przedstawiał konflikt nuklearny między USA a ZSRR – przyp. red.).

Mogliśmy pójść na całość. Wiedzieliśmy, że milicja nas nie ruszy.

Tego dnia w Łodzi działo się dużo, było głośno i nielegalnie. Wszystko poza kontrolą władz, ale nie bez wiedzy służb.

"To była prawdziwa anarchia" / Źródło: Zbiory Krzysztofa Skiby / Ada Raych

Aktywiści Galerii Działań Maniakalnych na czele z LD 48258 z Krzysztofem Skibą przygotowują się do happeningu w Łodzi, zaplanowanego na 5 bm. W celu rozpropagowania imprezy na łódzkich uczelniach i w szkołach rozkolportowano ulotki pn. "Dzień przegięcia pały – 5 V 1989". Informujące o mającym się odbyć pod Hortexem (lokal przy ul. Piotrkowskiej – przyp. red.) happeningu. Ponadto działacze galerii malują w Łodzi liczne napisy na budynkach. Krzysztof Skiba planuje nadać imprezie charakter Hyde Parku, podczas którego prezentowaliby się również przedstawiciele Pomarańczowej Alternatywy z innych ośrodków w kraju. W tym celu figurant czyni wysiłki w kierunku ściągnięcia do Łodzi jak najliczniejszej grupy gości. Do tej pory potwierdzili przyjazd m.in. Janusz Paweł Waluszko z Gdańska i "Major" Waldemar Fydrych z Wrocławia. Meldunek zastępcy naczelnika Wydziału III-I WUSW w Łodzi do naczelnika Wydziału I Departamentu III MSW

W centrum miasta zorganizowaliśmy wielogodzinny Hyde Park - święto naszej gazety "Przegięcie Pały". Pomysł na imprezę zaczerpnęliśmy ze słynnych "Dni Trybuny Ludu" – wielkiego majowego pikniku, podczas którego rozdawano piwo, kiełbasę i tak pożądane przez kobiety rajstopy. My przygotowaliśmy trochę inne atrakcje.

"Przegięcie Pały" - okładka nr 7 / Fot. Stowarzyszenie Otwarta Karta

"Przegięcie Pały" - nr 7, s.1 / Fot. Stowarzyszenie Otwarta Karta

"Przegięcie Pały" - nr 7, s. 2 / Fot. Stowarzyszenie Otwarta Karta

"Przegięcie Pały" - nr 7, s. 3 / Fot. Stowarzyszenie Otwarta Karta

"Przegięcie Pały" - okładka nr 8 / Fot. Stowarzyszenie Otwarta Karta

"Przegięcie Pały" - nr 8, s. 1 / Fot. Stowarzyszenie Otwarta Karta

"Przegięcie Pały" - nr 8, s. 2 / Fot. Stowarzyszenie Otwarta Karta

Trudno to wszystko opisać, bo wiele rzeczy działo się symultanicznie. Pod pomnikiem Schillera ustawiliśmy symboliczny szalet. To był wiejski wychodek wypożyczony z Teatru Pstrąg. Pełnił funkcję mównicy honorowej. Jak ktoś chciał wygłosić jakiś spicz, to wchodził do środka, otwierał na górze klapę i wychylał się do tłumu.

Wychodek stał się mównicą / Źródło: Grzegorz Michałowski / PAP

Naszym pomysłem była też walka bokserska między "związkowcem z Solidarności" a partyjnym działaczem. Trofeum miał być "Wielki Stołek". Walka zakończyła się obopólnym nokautem i rozbiciem stołka.

Walka zakończyła się obupólnym nokautem / Źródło: Grzegorz Michałowski / PAP

Przygotowaliśmy też wystawę wszystkich naszych transparentów.

Ale ołtarz obklejony słynnymi plakatami generała Jaruzelskiego z napisem "Wanted dead or alive" to już nie nasza sprawka. Nie mam pojęcia, kto go przyniósł.

Podobnie było z koncertem gry na beczkach. Kto je tam postawił? Nie wiem. Za to widziałem, że ludzie spontanicznie donosili kolejne.

Kto chciał mógł grać na beczkach / Źródło: Grzegorz Michałowski / PAP

To była prawdziwa anarchia! Ulica zablokowana, my polewamy siebie i ludzi wodą z jakiejś kradzionej małej ręcznej pompki – zdaje się, że strażacy takie mieli. Strumień leciał na 20 metrów. Ktoś rozlewa czerwoną farbę, smarujemy się nią wzajemnie i krzyczymy: "Pomarańcze kłamią". To było coś, a my byliśmy totalnie bezkarni! Nikt nas nie zatrzymał. Komuniści bali się zrobić jakiś ruch.

Tamtego dnia byliśmy takim papierkiem lakmusowym. Pozwalaliśmy sobie na coraz więcej i sprawdzaliśmy, co się stanie. Chcieliśmy wiedzieć, czy będzie ta demokracja w kraju, czy nie, czy mamy już prawo do spontaniczności.

"Wkurzało nas, że zrobili się tacy sami jak władza"

W "Przegięciu Pały" nikogo nie oszczędzaliśmy. Ani Solidarności, ani PZPR. Nie podobał nam się Okrągły Stół i dawaliśmy temu wyraz.

Po krótkiej przerwie niezwykle interesująco rozpoczął się sezon w "Operetce Warszawskiej". Dyrektor operetki – Wojciech Jaruzelski w rytmie walca wiedeńskiego zwabił do swojego zespołu wielu nowych i interesujących śpiewaków. Na szczególną uwagę zasługują m.in. Jacek Kuroń /baryton/, Tadeusz Mazowiecki /sopran/ i Adam Michnik /mezzosopran/. Bardzo wysokie noty krytyki uzyskała wystawiona niedawno muzyczna komedia parlamentarna "Ręce do góry". (…) Wszystkie bilety wykupił Komitet Oklaskiwania Lecha Wałęsy oraz Komitet Centralny PZPR im. Jana Kiepury. Fragment artykułu z nr 7/1989 "Przegięcia Pały"

Komiks z "Przegięcia Pały" / Źródło: Stowarzyszenie Otwarta Karta

Wkurzało nas, że chłopaki z podziemia w pewnym momencie zrobili się tacy sami jak rządzący. Zaczęli chodzić w garniturach, pojawiać się w telewizji i mówić o wyrzeczeniach i reformach.

Ale to był naturalny proces. Teraz jestem starszy i to rozumiem. Doceniam, że udało się zmienić system pokojowo i bez rozlewu krwi. Wbrew pozorom wtedy nie było tyłu chętnych do bitki i "wieszania komunistów". Wiele osób nie obchodziła walka. Chcieli po prostu realizować swoje cele. Dziś to oni najgłośniej krzyczą o walce z komuną...

Na jednym z transparentów happeningowych był napis "Rzeczywistość jest chora". Skiba zapytany, czy przez te trzy dekady udało się uzdrowić polską rzeczywistość, odpowiada, że tylko częściowo.

Niestety pacjent nadal jest chory. Rzeczywistość się zmieniła, ale nasza scena polityczna znów dostarcza nam wiele absurdów.

Epilog

W 1989 roku Skiba nie poszedł głosować. Na nasze spotkanie chwilę się spóźnił.

Przepraszam, załatwiałem zaświadczenie o możliwości głosowania poza miejscem zamieszkania. W dzień wyborów mam koncert, ale głosować pójdę.





Wysłuchała: Aleksandra Arendt-Czekała





Za zgodę na udostępnienie archiwalnych numerów "Przegięcia Pały" dziękuję Krzysztofowi Skibie.

Za udostępnienie archiwaliów Stowarzyszeniu Otwarta Karta i Pani Katarzynie Januszewskiej.