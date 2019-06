Podziel się



Pojawiły się na Ziemi miliony lat przed człowiekiem. Mają na koncie więcej ofiar niż drapieżniki. To one przenoszą zarodziec malarii, który odpowiada za śmierć miliona ludzi rocznie. Z punktu widzenia człowieka należałoby je wyeliminować. Jednak komary, których tak nienawidzimy latem, nie tylko są niezbędne w świecie przyrody, ale zainspirowały naukowców do stworzenia lepszych igieł do iniekcji podskórnych i prowadnic pozwalających umieszczać w mózgu elektrody.

Ich wiek ocenia się na co najmniej 200 milionów lat – z tego czasu pochodzą najstarsze skamieliny i żywice bursztynu, w których znaleziono komary. Żyją na obszarze od Arktyki po strefę podzwrotnikową. Naukowcy do tej pory opisali ponad 3500 gatunków tych owadów i wciąż stawiają pytanie, czy zyski z ich istnienia przewyższają straty.



Naukowcy, walczący z negatywny skutkami rozmnażania się komarów, uważnie przyjrzeli się temu owadowi. I wykorzystali konstrukcję ssawki - którą komary przekłuwają skórę, by napić się krwi - do stworzenia lepszej igły do iniekcji podskórnych oraz do budowy prowadnic, dzięki którym do mózgu można wszczepiać elektrody stymulujące jego obszary, co wykorzystuje się na przykład w leczeniu choroby Parkinsona. Ale to nie koniec. Pod lupą badaczy znalazły się bowiem enzymy, które komar wraz ze swoją śliną wstrzykuje nam zaraz po wkłuciu. Substancje te zmniejszają krzepliwość krwi. Naukowcy do tej pory zdołali rozpoznać zaledwie połowę z nich. Chcą poznać wszystkie, bo nie wykluczają, że w ten sposób ludzkość dostanie szansę na stworzenie nowego leku przeciwzakrzepowego, a to otworzy nowy rozdział w walce z chorobami układu sercowo-naczyniowego, które zbierają największe żniwo wśród ludzi. Może więc nie taki komar straszny, jak go malują...

"Świat medycyny walczący z negatywny skutkami rozmnażania się komarów" / Źródło: Shutterstock

Po co komu komar?

Latają wolniej od pszczół, motyli czy szarańczy. Większość z nich żywi się nektarem, a krew człowieka jest potrzebna do rozmnażania tylko kilkuset z 3,5 tysiąca gatunków komarów. Przyciąga je pot, zwiększone stężenie dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu i kwas mlekowy. To dlatego atakują najczęściej ludzi w trakcie wysiłku fizycznego, spoconych od upału młodych mężczyzn, kobiety w trakcie owulacji, u których poprzez pot wydzielają się feromony, a także panie w ostatnim trymestrze ciąży. Ciężarne wydychają o 21 proc. więcej powietrza, a więc i dwutlenku węgla, który przyciąga te owady. Mają też podwyższoną ciepłotę ciała wskutek większego przepływu krwi.



Komary przenoszą malarię, która zabija rocznie około miliona ludzi. Ale odpowiadają też za rozprzestrzenianie się żółtej febry, dengi, a w Ameryce Południowej kilka lat temu wywołały panikę, przenosząc wirus Zika, który uszkadza ludzki płód. Wydaje się więc, że najprościej byłoby je całkowicie wytępić. Okazuje się jednak, że komary – czy nam się to podoba, czy nie – są niezbędne w ekosystemie. Stanowią bowiem pożywienie dla wielu innych gatunków, są doskonałymi filtrami wodnymi, a nawet, co odkryto niedawno, wyznaczają w tundrze szlaki pasterskie reniferów karibu.

– Komary tak naprawdę żyją w środowisku ubogim w wysokowartościowe pożywienie. Bagna, stawy, jeziora, zbiorniki wodne nie dostarczają samicom białka, którego potrzebują do tego, by złożyć jaja, z których wyklują się larwy. Samce nawet tych krwiożerczych gatunków żywią się nektarem i pełnią istotną rolę w zapylaniu, tak jak na przykład pszczoły – tłumaczy prof. Krzysztof Matkowski, mykolog z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Coś na obiad

Samica komara składa zapłodnione jaja w wodzie. Z nich wykluwają się larwy, które żyją tuż pod powierzchnią i przez aparat oddechowy, wyglądający jak małe rurki, pobierają powietrze atmosferyczne. Jak pisze w swoich książkach entomolog i popularyzator nauki dr Gilbert Waldbauer z Uniwersytetu Kalifornii, larwy komara są filtrem, który pobiera z wody drobne cząstki organiczne, takie jak jednokomórkowe glony, i przekształca je w tkanki własnego ciała. W ten sposób larwy stają się wartościowym pokarmem dla ryb i innych stworzeń wodnych, jak choćby żab.

"Larwy komara są filtrem, który pobiera z wody drobne cząstki organiczne" / Źródło: Wikipedia (CC BY SA 2.0)

– Ale nie tylko. Larwy komarów żywią się też odpadami, które znajdują w swoim środowisku, a więc innymi rozkładającymi się owadami. W ten sposób przetwarzają materię organiczną, a składniki odżywcze, takie jak azot, stają się dostępne dla roślin żyjących w danym akwenie. Brak komarów automatycznie zaburzyłby więc stan roślinności w takim jeziorku czy stawie. Co więcej, zapylanie, za które odpowiadają samce, dotyczy głównie roślin żyjących, tak jak komary, w środowisku wodnym. A te rośliny też mają swoje miejsce i funkcje w ekosystemie, choćby jako pokarm dla roślinożerców – tłumaczy prof. Matkowski. Dodaje, że świat owadów można porównać do wielkiego laboratorium chemicznego odpowiadającego za przemianę materii w środowisku, w którym żyjemy.



Kiedy bowiem coś umiera, owady wkraczają do akcji pierwsze, przetwarzając to coś na materię na tyle prostą, że rozłożą ją do końca grzyby i bakterie.



– Potem tego owada je inny owad drapieżny, na przykład ważka, tę ważkę zje żaba, ryba czy ptak, tego ptaka czy rybę zje człowiek, a na końcu tego człowieka zjedzą owady. I tak koło się zamyka, bo w przyrodzie po prostu nie ma próżni. Wszystko ma swoje miejsce i sens – dodaje Matkowski.



Nie tylko larwy komarów są pożywieniem dla innych gatunków. Również dorosłe owady są jednym z głównych punktów jadłospisu ptaków, nietoperzy czy pająków. Jerzyk zjada dziennie około 20 tysięcy komarów.

"Drapieżny jerzyk zjada dziennie około 20 tysięcy komarów" / Źródło: Wikipedia (CC BY SA 2.0)

– I wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby tych komarów któregoś dnia zabrakło. Jerzyk poluje w locie. Nie będzie nagle, jak kosy czy szpaki, chodził po moim trawniku i wygrzebywał pożywienie z trawy. Jego możliwości zaspokojenia głodu zmniejszyłyby się więc radykalnie, a to musiałoby się odbić na populacji. Oczywiście należy założyć, że miejsce wytępionego komara zajęłyby inne gatunki owadów, bo - jak mówiłem - natura nie znosi próżni, ale czy jesteśmy pewni, że ten "zastępca" nie byłby dla człowieka groźniejszy niż ów komar? – pyta retorycznie profesor Matkowski.

Największy zabójca

To komary przenoszą zarodziec malarii, który według raportu naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w 2010 roku zabił około miliona ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacowała tę liczbę wtedy na niecałe 650 tysięcy. Dziesięć lat temu zakładano, że do 2020 roku liczbę ofiar śmiertelnych malarii uda się zmniejszyć do 100 tysięcy rocznie. Nie udało się. W 2016 roku na malarię zachorowało 216 milionów ludzi na całym świecie, o 5 milionów więcej niż rok wcześniej. A to oznacza, że zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych tej choroby cały czas pozostaje w sferze odległych planów.

Badania nad malarią, których wyniki w 2010 roku przedstawiono na łamach pisma "Lancet", sfinansowała fundacja Melindy i Billa Gatesów. Naukowcy wzięli pod lupę lata 1980–2010. Okazało się, że w 2004 roku padł tragiczny rekord – choroba zabiła wówczas 1,82 miliona osób.

Badania nad malarią, których wyniki w 2010 roku przedstawiono na łamach pisma "Lancet", sfinansowała fundacja Melindy i Billa Gatesów / Źródło: JEFF CHRISTENSEN/PAP/EPA

W ciągu sześciu lat liczba ofiar malarii zmniejszyła się o 600 tysięcy. Jak tłumaczył na łamach "Lancetu" szef grupy badawczej dr Christopher Murray, stało się tak dzięki funduszom z zachodnich fundacji, które zostały przeznaczone na zwiększenie ochrony przed chorobą.

Na razie prace nad szczepionką przeciwko malarii trwają i nic nie zapowiada sukcesu. Pozostają najprostsze sposoby, w tym moskitiera, która jest czymś oczywistym w Afryce, gdzie malaria zbiera największe żniwo. I repelenty, czyli odstraszacze w aerozolu, które zna każdy turysta wyjeżdżający do Malezji czy Kenii. W 2002 roku udało się poznać cały genom komara gambijskiego. Dzięki temu naukowcy rozpoczęli prace nad stworzeniem genetycznie zmodyfikowanego komara, odpornego na zakażenia przez pierwotniaki takie jak zarodziec malarii. Do upragnionego sukcesu jednak jeszcze daleka droga.

Jak sobie więc z malarią radzi natura? Prof. Arkadiusz Miążek z Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podpowiada, że na obszarach Afryki, gdzie choroba ta odpowiada za wysoką śmiertelność, zarodziec malarii "wymusił" zmiany genów u części ludzkiej populacji. – Ich skutkiem są anemia sierpowata czy talasemie (niedokrwistości - red.). Ale jednocześnie mutacje odpowiedzialne za te choroby powodują oporność na zarodźca malarii – tłumaczy naukowiec.

Natura najwyraźniej uznała, że komary nie znikną bądź są ważne z powodu ich miejsca w łańcuchu pokarmowym innych zwierząt, należy więc ratować zagrożoną populację w inny sposób, "dając" jej chorobę, z którą będzie żyć znacznie dłużej niż z malarią.

Wędrowcy na skrzydłach?

Większość gatunków komarów nie wypuszcza się w dalekie wędrówki. Pozostają w obrębie akwenów, w których samice składają jaja. Nawet komar tygrysi, który przenosi śmiertelną dengę, w swoim naturalnym środowisku, a więc w dalekiej Azji, wypuszcza się najdalej do 100 metrów od "domu". W jaki sposób więc trafił do Europy, gdzie zaczyna wywoływać panikę, zwłaszcza po ujawnieniu przypadku śmierci na dengę w Czechach, do którego miało dojść kilka miesięcy temu?

Najprawdopodobniej odpowiada za to sam człowiek. Jaja i larwy komara przywieziono bowiem do Europy wraz z roślinami wodnymi importowanymi z Azji. Okazało się, że wysuszone jaja komara mogą przetrwać nawet do ośmiu miesięcy, by w odpowiednich warunkach przekształcić się w formę larwalną. Komar tygrysi wciąż jednak nie jest liczny i nie stanowi zagrożenia w naszej części Europy, choć wizja epidemii dengi na pewno musi budzić przerażenie.

"Komar tygrysi na razie nie występuje w naszej części Europy w masowej skali" / Źródło: Shutterstock

– Zagrożeniem są zmiany klimatyczne, które sprawią, że w przyszłości być może będzie miał u nas dobre warunki do bytowania. Epoka, w której żyjemy, nie bez powodu nazywana jest antropocenem. Zmiany, których jesteśmy świadkami, są w ogromnej mierze skutkiem aktywności gatunku ludzkiego, który zdominował środowisko przyrodnicze, przyspieszając zachodzące w nim procesy. Dzisiaj więc komar tygrysi jest u nas jednostkową, niepokojącą ciekawostką przyrodniczą, ale za 15 lat, jeśli będziemy mieli w Europie warunki klimatyczne jak w Azji, gdzie ten gatunek żyje obecnie, to rzeczywiście będą powody do niepokoju. Tylko że wtedy może być za późno na działania wstrzymujące czy opóźniające negatywne zmiany klimatu – podkreśla prof. Krzysztof Matkowski.

Coś dla ochrony

Wbrew mądrościom ludowym komarów nie odstrasza spożywanie czosnku – co najwyżej odstraszy od nas znajomych, jeśli przesadzimy z jego ilością. Pomogą nam liście geranium, lawenda na balkonie, kocimiętka i komarzyca w doniczkach. Na dworze, szczególnie wieczorem, w lesie nad akwenami wodnymi czy w miejscach, gdzie po prostu jest jakikolwiek zbiornik wodny, w którym komarzyce mogą złożyć jaja, pozostają nam repelenty w aerozolu, a na pogryzienia żele chłodzące, które obkurczają naczynia włosowate i zmniejszają uczucie swędzenia.

"W walce z komarami pomogą nam liście geranium, lawenda na balkonie, kocimiętka i komarzyca w doniczkach" / Źródło: Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Pamiętajmy też o... skarpetkach. Może to wydawać się śmieszne, ale holenderscy naukowcy odkryli, że komary lubią zapach brudnych skarpet i niezbyt pięknie pachnącego sera limburskiego. Dostali zresztą za to w 2006 roku nagrodę IG-Nobla (humorystyczny odpowiednik Nobla za prace i odkrycia naukowe).

Według najnowszych ustaleń komary przyciąga mikroflora naszej skóry, bakterie i grzyby, które żyją w jej porach i mieszkach włosowych. To mieszanka zapachów wytwarzanych przez te mikroorganizmy decyduje, czy jesteśmy dla komara atrakcyjni. Dr Richard Halfpenny, biolog ze Staffordshire University, tłumaczył niedawno na łamach brytyjskiego dziennika "The Independent", że zestaw tych drobnoustrojów jest unikalny dla każdego człowieka. Zależy od tego, co jemy, w jakim środowisku żyjemy, od naszej higieny, tego, jakie ubrania nosimy, czego dotykamy. Wpływ na tę mikroflorę mogą też mieć geny.

Zdaniem Halfpenny'ego samice komarów, szukając pożywienia, dzięki któremu w ich jajnikach będzie mogła zostać uruchomiona produkcja jajeczek, tak naprawdę nie wybierają ludzi, ale ten unikatowy zestaw mikroorganizmów żyjących na ich skórze. To ustalenie może okazać się przełomem w opracowaniu skutecznej ochrony przed komarami – szytej na miarę każdego człowieka. Na to "antykomarowe letnie ubranie" jednak trochę jeszcze poczekamy...