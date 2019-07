Podziel się



Niedawna decyzja Trybunału Konstytucyjnego to, wbrew słowom Zbigniewa Ziobry, nie "święto wolności". To przykład, jak w imię obrony wolności można ten ideał ośmieszyć. Teoretycznie po takim wyroku w Polsce mogłyby powstać na przykład apteki tylko dla katolików, sklepy tylko dla muzułmanów, a autobusy wozić tylko osoby heteroseksualne.

Policjant w okularach przeciwsłonecznych splótł ręce na brzuchu i stoi spokojnie, patrząc w ziemię. Za nim i niewysoką metalową barierką maszeruje grupa demonstrantów. Na pierwszym planie wyraźnie widać trójkę z nich. Pierwszy z lewej trzyma w jednym ręku flagę amerykańskich Konfederatów, a w drugiej tablicę z napisem "Żydzi to dzieci szatana" i kilkoma odnośnikami do… Ewangelii według świętego Jana; drugi, patrzący wprost w obiektyw aparatu, ubrany jest w strój Ku-Klux-Klanu; trzeci, zwrócony twarzą do dwóch pozostałych, stoi na baczność i hajluje. Na koszulce z krótkim rękawem zaciśnięta pięść i wyraz dumy z tego, że jej właściciel jest biały. Wspomniany policjant nie reaguje, zabezpiecza marsz. W całym tym towarzystwie jest... jedynym czarnoskórym.

Zdjęcie, które wykonano podczas protestów i zamieszek na tle rasowym w amerykańskim Charlottesville w sierpniu 2017 roku, natychmiast obiegło amerykańskie media tradycyjne i społecznościowe, budząc żywą dyskusję o relacjach rasowych. A mnie przypomniało się po wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego (TK), który uznał, że karanie sprzedawcy za odmowę wykonania usługi jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wbrew pozorom oba te wydarzenia wiele łączy.

Apteki dla katolików

Sprawa, którą rozpatrywał polski TK dotyczyła Adama J., drukarza z Łodzi, który odmówił wykonania roll-upów z logo organizacji LGBTQ, twierdząc, że nie chce pomagać w jej promowaniu. "Odmawiam wykonania roll up’u z otrzymanej grafiki. Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą" – napisał w mailu do zamawiających. Organizacja zgłosiła sprawę do sądu, który uznał Adama J. za winnego na podstawie artykułu 138. Kodeksu wykroczeń, który mówi, że "kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny".

Trybunał uznał ten przepis za niekonstytucyjny w części obejmującej słowa: "albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany".

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przyjął wyrok Trybunału z entuzjazmem, uznając dzień jego wydania za "święto wolności". I, jak przekonywał, jego wniosek w tej sprawie do TK miał na celu obronę wolności "wszystkich środowisk", w tym... osób homoseksualnych.

"Żebyśmy mieli pewność, że niektóre środowiska nie chcą pod hasłami tolerancji – pięknymi hasłami – wykorzystywać przymusu państwa i aparatu represji państwa do tego, by zmuszać innych, by podzielili ich wartości w angażowaniu się w propagowanie ich wartości" - mówił Ziobro. Tak oto odmowa wykonania usługi organizacji LGBTQ stałą się w oczach ministra dowodem poszanowania swobód mniejszości seksualnych.



Daleka od entuzjazmu ministra była Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2002-2011 i pierwsza polska rzecznik praw obywatelskich. "W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że przyznaliśmy klauzule sumienia wszystkim usługodawcom" – mówiła na antenie TOK FM. A to oznacza, że teoretycznie mogłyby w Polsce powstawać na przykład apteki tylko dla katolików czy sklepy tylko dla muzułmanów.



Problem z decyzją TK nie polega jednak wyłącznie na jej kierunku, ale też na zakresie. Jak pisze w "Polityce" Ewa Siedlecka, dziennikarka specjalizująca się w problematyce prawnej, Trybunał orzekł nie tylko, że niekonstytucyjne jest karanie za "sprzeciw sumienia w usługach", ale znacznie szerzej - "że nie można karać za odmowę usługi".

Zarówno profesor Łętowska, jak i Ewa Siedlecka alarmują, że taka decyzja de facto zostawia bez ochrony inne mniejszości, na przykład osoby niepełnosprawne. W jednej ze spraw takiej osobie odmówiono obsługi w sklepie obuwniczym, w innej wpuszczenia na koncert.

W jeszcze innej pokrzywdzone były rodziny z małymi dziećmi, wypraszane ze sklepu tylko dlatego, że weszły do niego z wózkami. W każdej z nich skarżący powoływali się właśnie na artykuł 138. Kodeksu wykroczeń, na co zwracał uwagę w swojej opinii na temat "sprawy drukarza" Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Artykuł pełnił więc swoją funkcję antydyskryminacyjną, mimo że, jak pisze Bodnar, "na usługodawców zostały nałożone niewielkie kary – sąd w ogóle odstępował od wymierzenia kary bądź wymierzał karę grzywny w kwocie od 20 do 500 zł".

Zwolennicy decyzji Trybunału powołują się jednak na indywidualną wolność i prawo do prowadzenia swobodnej działalności gospodarczej. Z pozoru argument jest bardzo przekonujący – jeśli zakładam firmę, to chyba powinienem mieć prawo decydowania zarówno o tym, z kim pracuję, jak i kogo obsługuję. Zresztą, jeśli zrezygnuję z obsługi, dajmy na to gejów, to wolny rynek natychmiast rozwiąże problem – przecież zaraz obok mojej apteki, cukierni lub sklepu spożywczego może powstać inny punkt, który gejów będzie obsługiwał. Mało tego, większość sprzedawców nie będzie nikogo dyskryminować, bo w ten sposób tracą klientów, a wraz z nimi zarobek. Krótko mówiąc, dyskryminacja się nie opłaca.

Tym samym wolny rynek załatwi problem w dwójnasób – po pierwsze, zniechęci do dyskryminacji, a po drugie, jeśli jakiś zacietrzewiony uparciuch będzie chciał dobrowolnie tracić pieniądze, to zamiast niego zarobi ktoś inny. Problem rozwiązany? Niestety, to argumenty bardzo słabe, bo rzeczywistość, jak to rzeczywistość, jest znacznie bardziej skomplikowana.

Geja nie wiozę

Zacznijmy od argumentu najsłabszego.

Po pierwsze, jest oczywiste, że nie wszędzie jedną usługę da się zastąpić inną. Owszem, jeśli jeden sklep w Warszawie odmówi obsługi gejów, ci w miarę swobodnie mogą znaleźć inny. Ale już w mniejszej miejscowości taka wykładnia prawa może całkowicie odciąć część ludzi od pewnych usług – nikt przecież nie założy sklepu do obsługi niewielkiej liczby klientów. Owszem, nasz nieobsłużony klient może dojechać do innego miasta, o ile jednak… zostanie wpuszczony do autobusu, bo przecież sumienie kierowcy może się na to nie zgodzić. Może więc pojechać prywatnym autem, o ile… sumienie operatora stacji paliwowej pozwoli na sprzedanie mu benzyny.



Po drugie, nie bardzo wiadomo, jaki jest zestaw cech, ze względu na które moglibyśmy odmówić usługi. W przypadku drukarza z Łodzi był to charakter organizacji promującej tolerancję wobec osób LGBTQ. Ale przecież katalog organizacji prowadzących działalność niezgodną z sumieniem osoby religijnej można rozszerzać niemal w nieskończoność: organizacja pomagająca osobom rozwiedzionym, firma produkująca prezerwatywy, pismo opowiadające się za liberalizacją przepisów aborcyjnych, organizacje pozarządowe prowadzący zajęcia z edukacji seksualnej, firma produkująca gadżety erotyczne itd. A gdyby nasz drukarz był ortodoksyjnym Żydem czy muzułmaninem, katalog będzie jeszcze pojemniejszy.

Poza tym odmowa obsługi nie musi też dotyczyć jedynie organizacji, ale także osób prywatnych. Od odmowy obsłużenia organizacji walczącej z dyskryminacją gejów do odmowy obsłużenia geja dystans jest niewielki.



Tu warto jeszcze dodać, że naszego sumienia nie kształtują jedynie wierzenia religijne. Mogą to być również chociażby głęboko zakorzenione idee filozoficzne. Skoro ktoś odmawia obsłużenia klienta, powołując się przy tym na cytaty z Biblii, to czy tak samo nie mógłby postąpić ktoś powołujący się na, dajmy na to "Kapitał" Karola Marksa albo dzieła Fryderyka Nietzschego? Można przecież dowodzić, że to teksty o ogromnym wpływie i potężnym "ciężarze" kulturowym.



Po trzecie, czy wolność sumienia można ograniczać tylko do prawa do odmowy obsługi tego czy innego klienta? Czy podobną sytuacją przymusu nie jest... płacenie podatków, jeśli te przeznaczane na cele niezgodne z naszym sumieniem? Tak było w przypadku Hobby Lobby, amerykańskiej sieci sklepów z ozdobnymi artykułami domowymi, założonej przez gorliwych chrześcijan. Właściciele zadeklarowali, że nie będą płacić wymaganych przez prawo składek na ubezpieczenie zdrowotne, z których finansowany jest dostęp do środków antykoncepcyjnych, bo tych, jako chrześcijanie, nie akceptują.



Amerykański Sąd Najwyższy minimalną większością głosów 5 do 4 przyznał w 2014 roku rację... firmie. Uznał, że takie wymaganie narusza wolność religijną jej właścicieli i zwolnił firmę z obowiązku finansowania swoim pracownikom pełnych ubezpieczeń zdrowotnych. Tym samym Hobby Lobby dołączyło do innych organizacji o religijnych afiliacjach – takich jak katolickie uniwersytety – które już wcześniej administracja prezydenta Baracka Obamy zwolniła z tego obowiązku.

Sędziowie zaznaczyli, że decyzja dotyczy wyłącznie finansowania dostępu do antykoncepcji, a nie innych podatków oraz ogranicza się do firm o niewielkiej liczbie udziałowców (ang. closely-held companies). Dodajmy jednak, że nie mówimy w tym wypadku o lokalnym sklepiku, ale o korporacji, która dziś ma w całych Stanach Zjednoczonych około 800 sklepów wielkopowierzchniowych!

W tym miejscu sympatyk Zbigniewa Ziobry mógłby krzyknąć: "Bingo! O taką Polskę walczymy". Byłaby to jednak radość przedwczesna. Otóż sędziowie amerykańskiego Sądu Najwyższego głosujący przeciw Hobby Lobby argumentowali, że decyzja sądu przyznaje nadmierne prawa firmom kosztem ich pracowników. Wbrew zapewnieniom zwycięskiej większości sędziów otwiera też pole do kolejnych zgłoszeń ze strony rozmaitych korporacji, domagających się wyłączenia z powszechnie obowiązujących przepisów. W wypadku Hobby Lobby były to ubezpieczenie zdrowotne, ale łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której firma założona przez ateistów domaga się zwolnienia z części podatków, bo ich pieniądze przeznaczane są na przykład na remonty kościołów czy opłacanie kapłanów, a to godzi w ich sumienie.

Pytanie o to, czy firmom należy przyznawać takie prawa, łączy się także z inną, głośną w Polsce sprawą: pracownika IKEI zwolnionego z firmy za homofobiczne wpisy w pracowniczym intranecie. Zwolniony "pan Tomasz" w specjalnym oświadczeniu twierdzi, że "narzucany pracownikom IKEA stosunek do postulatów ruchu LGBT radykalnie różni się od nauczania Kościoła katolickiego wypływającego z Pisma Świętego". On zaś jako katolik nie mógł "uczestniczyć w propagowaniu ideologii sprzecznej z moją wiarą", tym bardziej że pracownik sklepu nie musi "reprezentować ideologii jej właściciela". IKEA utrzymuje, że pana Tomasza zwolniono nie za poglądy, ale za sposób ich wyrażania, czyli powoływanie się na cytaty nawołujące do przemocy, których nie chciał na prośbę kierownictwa usunąć z pracowniczej sieci.

Zostawmy to jednak na boku (wyroku w tej sprawie jeszcze nie ma) i przyjmijmy argument zwolnionego: firma nie ma prawa narzucać mu jakichś poglądów. Czy aby na pewno? Jeśli uznamy prymat wolności gospodarczej i jeśli uznamy, że usługodawca ma prawo odmówić komuś obsługi, bo to sprzeczne z jego sumieniem, to dlaczego pracodawca nie może rozwiązać umowy z kimś, kogo poglądy godzą w jego sumienie? Jeśli właściciele IKEI chcą zatrudniać wyłącznie osoby tolerancyjne wobec gejów, dlaczego im na to nie pozwolić? Mamy wszak wolny rynek, a pan Tomasz może zatrudnić się u jakiegoś katolickiego producenta mebli.



Po czwarte, powstaje pytanie, co zrobić w sytuacji, w której osoba powołująca się na przykład na względy religijne, źle interpretuje religijne nakazy? Nie jest to bynajmniej problem abstrakcyjny. Dokładnie z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku "drukarza z Łodzi". Tak przynajmniej stwierdził Sąd Najwyższy, który jeszcze przed decyzją TK utrzymał wyrok sądu niższej instancji uznający, że Adam J. powinien wydrukować roll upy organizacji LGBTQ. Nie robiąc tego złamał zakaz odmowy wykonania usługi w sytuacji gdy nie ma ku temu ważnych powodów. Drukarza uznano za winnego wykroczenia, choć odstąpiono od kary.



Jak pisał Piotr Szymaniak w "Dzienniku Gazecie Prawnej": "w uzasadnieniu SN sięgnął m.in. do treści katechizmu Kościoła katolickiego, który w punkcie 2357 stwierdza, że osoby homoseksualne «powinny być traktowane z szacunkiem, współczuciem i delikatnością» oraz że «powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji»". Jeśli więc uznamy, że Kościół katolicki zakazuje dyskryminacji, to nie można się powoływać się na naukę Kościoła, by tę dyskryminację uzasadnić.



Co więcej, Sąd Najwyższy w swojej decyzji uznał, że indywidualny światopogląd i subiektywne rozumienie wyznawanej religii mogą być przyczyną odmowy świadczenia, ale że w tym konkretnym przypadku nie zaszły ku temu odpowiednie przesłanki.



Podejście polskiego Sądu Najwyższego w pewnym sensie podzielił też amerykański Sąd Najwyższy, kiedy mierzył się z podobną sprawą. W tym wypadku skarga dotyczyła cukiernika z Kolorado, który odmówił wykonania tortu na ślub pary gejów. Ostatecznie SN cofnął niekorzystny dla cukiernika wyrok sądu niższej instancji, powołując się jednak wyłącznie na nieprawidłowości proceduralne w prowadzeniu procesu.

Co ważniejsze jednak, wyrok dotyczył tej jednej, konkretnej sprawy, a nie formułował ogólnej normy. W uzasadnieniu wyroku podkreślono też konieczność równego traktowania osób homoseksualnych i zapewnienia im jednakowego dostępu do usług.



W sprawie cukiernika z Kolorado pojawiła się też w Sądzie Najwyższym ciekawa interpretacja całej sytuacji odwołująca się do... wolności słowa. Otóż jeśli uznać, że specjalnie przygotowywany tort jest formą ekspresji artystycznej, to może zastosowanie mają przepisy o prawie do swobody wypowiedzi. Wszak nikt nie ma prawa nakazać pisarzowi czy dziennikarzowi, by ten pisał teksty, z którymi sam się fundamentalnie nie zgadza. Jednak w polskim przypadku drukarza argument odwołujący się do wolności słowa i działalności twórczej nie ma zastosowania. "Trudno w ten sposób argumentować, gdy chodzi o usługę standardową, druk zwykłych, neutralnie ujętych materiałów informacyjnych" - pisała na ten temat prof. Ewa Łętowska.

Trybunał z wrażliwością młotka

Decyzje Sądów Najwyższych w USA i Polsce miały jednak tę zaletę, że nie przesądzały ogólnej normy, ale dotyczyły konkretnych przypadków. Trybunał Konstytucyjny z kolei nie wdawał się w takie niuanse, a uznając niekonstytucyjność przepisu, w ogóle otworzył puszkę Pandory. Wyjątkowo delikatną sprawę rozwiązano bowiem za pomocą młota budowlanego.



I tu wracamy do zdjęcia czarnoskórego policjanta z początku tekstu. Bo przecież ta de facto ogólnonarodowa klauzula sumienia, którą zafundował Polakom Trybunał Konstytucyjny, nie dotyczy tylko prywatnych przedsiębiorców. Sumienie policjanta nie jest w żaden sposób gorsze czy mniej ważne niż sumienie drukarza. Pojawia się więc zasadne pytanie: czy czarnoskóry policjant mógłby odmówić ochrony uczestników marszu rasistowskiej organizacji, a czarnoskóry lekarz o lewicowych poglądach obsługi pacjenta przywiezionego z demonstracji radykalnej prawicy? Dlaczego nie! A jeśli komuś wydaje się, że to problemy od nas, Polaków, odległe, niech w miejsce czarnoskórego policjanta lub lekarza umieści Ukraińca w polskich służbach zabezpieczającego występy Jacka Międlara czy innego nacjonalisty.



Tak oto entuzjaści "święta wolności", jaką była rzekomo decyzja Trybunału, mogą już wkrótce obudzić się w państwie sparaliżowanym i społeczeństwie rozbitym na atomy. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego to, wbrew słowom Zbigniewa Ziobry, nie "święto wolności". To przykład, jak rzekomo w imię obrony wolności można ten ideał ośmieszyć.