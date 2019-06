Podziel się



Jest młoda, właśnie kończy studia. Nie mogę uwierzyć, że z nią rozmawiam. Dokładnie dziesięć lat temu Bahia trzymała się kawałka rozbitego samolotu. Dziewięć godzin dryfowała na środku Oceanu Indyjskiego.

Jakiś mały chłopiec gorączkowo kopie w fotel, udaje, że gra w piłkę nożną. Co chwilę krzyczy "gol". Młody mężczyzna wychodzi z toalety. Wcześniej poprosił stewardessę o pastę do zębów, chciał się odświeżyć przed lądowaniem. Matka Bahii spokojnie śpi.

Inni zapinają pasy. Samolot zniża się, by za kilkanaście minut wylądować na Komorach. Wstrząs, ryk silników, porażenie prądem i ciemność. Airbus A310 jemeńskich linii lotniczych, który leciał do Moroni, stolicy Związku Komorów, właśnie rozbił się na środku Oceanu Indyjskiego.

Jest 1.55, 30 czerwca 2009 roku. Katastrofę przeżyła tylko jedna osoba - 14-letnia dziewczynka.

- Często do tego wracasz? – pytam po dziesięciu latach Bahię.

- Staram się o tym nie zapomnieć, nie mogę. Straciłam wtedy mamę - odpowiada.

Przygotowania

Bahia i jej matka Aziza leciały do rodziny. Miały spędzić z nią lato. Wyruszyły z Francji, gdzie mieszkały. Nastolatka była wcześniej na Komorach dwa razy. Z pierwszej podróży nie pamięta nic, z drugiej ma trzy wspomnienia: śnieżnobiałą pościel, w której spała, foremkę w kształcie serca i mysz, którą kuzyni przyłożyli jej do twarzy. - Strasznie piszczałam - mówi.

Trzeci raz miał być wyjątkowy. Bahia zapamiętała wielomiesięczne przygotowania i zazdrość sąsiadów - Komoryjczyków, którzy co chwilę pukali do jej drzwi. Przynosili zdjęcia, listy i pamiątki, które miały trafić do ich rodzin w ojczyźnie.

Bahia: - Kiedy dryfowałam na kawałku samolotu, myślałam o walizce z tymi wszystkimi pamiątkami, która leżała teraz gdzieś na dnie.

Lot Yemenia 626 / Źródło: tvn24.pl

Najbezpieczniej na świecie

Na lotnisko Roissy-Charles de Gaulle wyruszyły z matką wcześnie rano. Odwiózł je ojciec. Siostra i brat zostali w domu. Z Paryża - z dwiema przesiadkami - w Marsylii i w Sanie, stolicy Jemenu - miały dotrzeć do Moroni.

W radiu wiadomości:

"Porwany w połowie kwietnia belgijski statek Pompei został właśnie odbity z rąk piratów".

"Pierwsze wyniki sekcji zwłok Michaela Jacksona, cztery dni po śmierci, ujawniły, że był wychudzony, łysy, a jego ciało nosiło ślady po ukłuciach igłami".

"Miesiąc po katastrofie lotniczej atomowy okręt podwodny Émeraude oraz statki Pourquoi Pas i Mistral są ostatnimi jednostkami marynarki francuskiej, kontynuującymi u wybrzeży Brazylii poszukiwania czarnych skrzynek samolotu Air France".

Ostatnia informacja działa na Bahię jak zimny prysznic. Ale matka łapie ją za rękę i mówi: - Samoloty pozostają najbezpieczniejszym środkiem podróżowania!

Ulga.

Odtwarzaj Port lotniczy Moroni / Wideo: Archiwum TVN24

Ciotka nie poleciała

14-latka i jej matka są już na paryskim lotnisku. Bahia pamięta, że chudy jak szczapa Komoryjczyk nie chciał zapłacić za nadbagaż. Wszyscy się niecierpliwili. Samolot nie ma jednak opóźnienia.

Lot do Marsylii mija szybko. Później jest międzylądowanie - w Sanie, stolicy Jemenu, pasażerowie przesiadają się do samolotu, którym mają pokonać ostatni odcinek podróży.

Tam też miała dosiąść się ciotka Bahii, ale ostatecznie wybrała inne linie. Przeżyła.

Zmiana miejsca

Samolot jest gotowy do startu. Do celu już tylko kilka godzin. Z zewnątrz samolot linii Yemenia nie wygląda gorzej od innych. Rozczarowanie czeka w środku. Kokpit sprawia na nastolatce wrażenie przestarzałego. W tylnej części samolotu od razu uderza ją odór z toalety.

- Mama zajmuje fotel w jednym rzędzie, a ja w drugim. Miejsca nie są obok siebie i mama woła stewarda, żeby zapytać, czy mogę się przesiąść. Mężczyzna się zgadza, siadam obok mamy. Przy oknie.

- A co by było, gdybym się nie przesiadła? - zastanawia się.

Samolot odlatuje.

Odtwarzaj Poszukiwania rozbitego samolotu / Wideo: Archiwum TVN24

Sekunda

Jest już noc. Większość pasażerów szybko zasypia.

Bahia: - Tylko siedzący za mną mały chłopiec rozgrywa mecz piłki nożnej, na niby. Hałasuje i co chwilę kopie w fotel. Wyobraża sobie, że ustawia piłkę i strzela karne. Raz po raz dostaję prawdziwego kopniaka przez oparcie siedzenia. Kiedy chłopiec uznaje, że trafił, krzyczy "gol" i hałasuje jeszcze bardziej.

Matka Bahii śpi. Personel pokładowy prosi o zapięcie pasów. Wszyscy przygotowują się do lądowania. Na zewnątrz jeszcze ciemno. Na zegarku 1.54.

- Przyklejam twarz do przezroczystej osłony okienka i staram się dojrzeć, co widać w dole. Nic.

Nagle wstrząs. 14-latka próbuje zapiąć pas, ale nie trafia zatyczką w zamek. Serce ma już w gardle. Ale mama się do niej uśmiecha. Wtedy widzi ją ostatni raz. Wszystko trwa sekundę.

Pilot nie zdąży dać nawet sygnału o awarii. Samolot spada.

- Mam wrażenie, jakbym głowę włożyła do imadła. Rozlega się ogłuszający hałas rozrywanej blachy. Nie mogę oddychać, słyszę serie wybuchów, jeden po drugim. Czuję dreszcze, jakby mnie poraził prąd. Pieką mnie nogi, od stóp po kolana. Jestem sparaliżowana.

Jest godzina 1.55.

Ocean

W wodzie Bahia odzyskuje przytomność. Próbuje otworzyć oczy. W ustach czuje smak lotniczego paliwa. Z każdą falą bardziej. Kaszle, pluje, próbuje złapać oddech. Strasznie piecze ją lewe oko, a gardło jakby płonie. Bolą ją też ramię i biodro. Pieką nogi.

Bahia: - Poruszam ramionami i biję rękami, żeby utrzymać głowę nad powierzchnią. Uczyłam się pływać, kiedy na lekcjach WF-u chodziliśmy na basen, ale pływam raczej słabo.

- Pierwsza myśl?

- Czegoś się chwycić.

Z trudem sięga po jakiś przedmiot. Za chwilę zauważy, że to część rozbitego samolotu.

Kobiety milkną

Gdzieś w oddali słyszy krzyki kobiet. Próbuje zrozumieć słowa, ale są zagłuszane przez fale. Uderza rękami i nogami o wodę, żeby do nich podpłynąć. Ale to ponad jej siły. Kobiety są za daleko.

Rezygnuje.

Mijają godziny, Bahia traci świadomość. Kiedy się budzi, myśli na przemian o rodzeństwie, które zostało we Francji, o rodzicach, o przyjaciółce, która jeszcze wczoraj tak bardzo zazdrościła jej dalekiej podróży.

Mijają godziny. Kobiety milkną.

Ojciec

We Francji jest 3.30. Ojciec Bahii wstaje do pracy. Dzwoni telefon. W słuchawce słyszy głos przyjaciółki swojej żony. Kobieta pyta, czy dzwoniła do niego Aziza. Odpowiada, że nie.

Kobieta proponuje mu, aby włączył telewizor. Rozłącza się.

Mężczyzna idzie do salonu. Na czerwonym pasku widzi informację: samolot jemeńskich linii lotniczych o godzinie 1.55 zniknął z radarów.

Wie, co to znaczy. Nogi ma jak z waty.

Chwilę później na stole stawia zdjęcia żony i córki. Przeczuwa, że więcej ich nie zobaczy.

Pilot dostrzegł ciała

Tymczasem trwa akcja poszukiwawcza. Po czterech godzinach od katastrofy pilot jednego z samolotów poszukiwawczych lokalizuje szczątki maszyny – są w morzu na północny zachód od miasta Mitsamiouli na Wielkim Komorze. Widzi fragmenty samolotu i "dwa ciała na powierzchni".

Samolot przelatuje nad nimi kilka razy, ale piloci nie widzą żadnych oznak życia. Nikt nie podnosi ręki, nie kiwa głową.

Odlatują.

Szczątki

Służbom ratowniczym pomagają mieszkańcy Komorów, którzy własnymi łodziami wypływają na ocean. Ale pogoda nie dopisuje, fale spychają ciała pasażerów coraz dalej.

O godzinie 11.15 na miejsce katastrofy dopływa okręt. Dowodzi nim major Said Alimadi. Członkowie załogi widzą unoszące się na wzburzonym oceanie fragmenty kadłuba, lotnicze fotele, paczki, bagaże, kamizelki ratunkowe.

Ale żywych ludzi nie ma. Jest godzina 11.25.

Ratunek

Marynarz Libouna Selemani Matrafi wytęża wzrok. Nagle coś dostrzega. Mruży oczy. Zaczyna krzyczeć. Widzi dziewczynkę. Na powierzchni jest już tylko jej twarz.

Podpływają, ale fale są tak duże, że ciężko im ustać. Jeden z członków załogi – ten, który dostrzega Bahię - zakłada kamizelkę i skacze do wzburzonego oceanu. Inny rzuca za burtę koło ratunkowe. Mężczyzna je łapie i z trudem podpływa do dziewczynki.

Bahia chce mu pomóc, podpłynąć, ale nie ma już siły. Marynarz dopływa do dziewczynki i popycha ją w kierunku statku. Inni rzucają drugie koło ratunkowe. Libouna Selemani przypina do niego Bahię.

Chwilę później jest na pokładzie. Jest godzina 11.30 – kapitan informuje o odnalezieniu żywej osoby. Statek odpływa.

Kilkaset metrów dalej załoga mija dwa ciała, które unoszą się na powierzchni oceanu. To biały mężczyzna w białej koszuli i ciemnoskóry w krótkich czarnych spodenkach.

Załoga jednak płynie dalej. Pogoda uniemożliwia zabranie ciał.

Bohater

Bahia: - Do dziś doskonale pamiętam człowieka, który mnie uratował.

Po latach mężczyzna napisał do dziewczynki list:

"Dzień dobry, panno Bahio,

Nazywam się Libouna Selemani Matrafi. Uratowałem Cię u wybrzeży Wielkiego Komoru. Chciałem się tylko przywitać i zapytać o zdrowie, i jak czuje się twoja siostra i bracia oraz jak Ci idzie nauka? Bahiu, dziękuję Ci za to, że przeżyłaś. Dziękuję Bogu, że żyjesz".

Bahia: - Kiedy po kilku latach pojechałam na Komory, osobiście podziękowałam mu za ocalenie. Bahia w szpitalu na Komorach / Źródło: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/EAST NEWS

Ból

Ale na razie Bahia leży w kabinie statku. Jest gorąco, a ona trzęsie się z zimna. Major Alimadi kładzie ją na boku. Wie, że nałykała się morskiej wody i paliwa lotniczego. Wkłada jej palec do gardła. Dziewczynce płyną z oczu łzy, wymiotuje.

Ma rany i krew pod lewym okiem, za uchem, na ramionach, łydkach, kolanach.

Ale czuje ulgę.

Bahia: - Bo przecież zostałam już odnaleziona.

Wtedy też pierwszy raz pyta o mamę. Dowódca odpowiada: - Powinna być już na wyspie, inny statek ją wyłowił.

Szpital

Bahia trafia do szpitala. Po latach pamięta, że tynk odpadał płatami, wszystko wyglądało na stare. Wszędzie wisiały kable. A ludzie przyglądali jej się, jakby wróciła z zaświatów.

Dostaje kroplówkę, lekarze opatrują jej rany. Dużo śpi. Dopiero następnego dnia słyszy, że matka nie żyje.

- Te słowa zabolały bardziej niż rany.

Odtwarzaj Bahia wraca do Francji / Wideo: archiwum TVN 24

Szczęście

Mniej więcej w samym czasie w rodzinnym domu Bahii znów dzwoni telefon. To przyjaciel ojca dziewczynki. Pracuje w żandarmerii wojskowej, pochodzi z tej samej wioski co on.

- Wiesz, że twoja córka żyje?

Cisza.

Powrót

Trzy dni później Bahia - rządowym samolotem - wraca do domu. Towarzyszy jej francuski minister.

Bahia: - Po wylądowaniu jestem szczęśliwa, że wróciłam. Tata wchodzi na pokład. Ma na sobie białe spodnie i ładną jasną koszulę w kratę. Delikatnie siada obok mnie i bierze mnie za rękę, uważając na kroplówkę. Ma spokojny wyraz twarzy i łagodne spojrzenie, ale widać, że jest bardzo wzruszony. Zdobywam się nawet na lekki uśmiech.

Bahia Bakari z ojcem w rządowym samolocie / Źródło: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/EAST NEWS

Żyje

Bahia Bakari ma dziś 24 lata. Właśnie kończy studia - zarządzanie nieruchomościami. Jest już na ostatnim roku. Opiekuje się rodzeństwem, pracuje. Często lata samolotami i - jak mówi - zdarza jej się uspokajać panikujących pasażerów.

Tęskni za mamą.

Bahia: - Była bardzo troskliwa i kochająca. Byłyśmy bardzo blisko. Poświęciła mi całe swoje życie.

Przeznaczenie

Ludzie wciąż mówią, że to był "cud", ale ona nie lubi tego określenia. - To nie cud, to przeznaczenie – odpowiada. - Jestem muzułmanką, a przeznaczenie w religii islamu odgrywa bardzo ważną rolę. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, zostało napisane z wyprzedzeniem. 30 czerwca 2009 roku nie był dniem mojej śmierci.

***

Na pokładzie Airbusa A310 7O-ADJ znajdowały się 153 osoby, głównie Francuzi, w tym 11 członków załogi.

Do dziś nie jest znana przyczyna katastrofy.

Ciała matki Bahii nie udało się odnaleźć.

** Przy pisaniu tekstu korzystałam także z książki "Cudownie ocalona" Bahii Bakari i Omara Guendouza.