"To niesłychane, żeby państwo, moje państwo, uczestniczyło w organizowaniu nagonki"

Po przerwie wakacyjnej na antenę TVN24 wraca magazyn "Czarno na białym". W poniedziałek o godzinie 20.30 opowiemy o akcji nękania i szkalowania sędziów przeciwnych forsowanym przez Prawo i Sprawiedliwość zmianom w sądownictwie.

Na programy premierowe reporterzy magazynu "Czarno na białym" zapraszają do TVN24 od poniedziałku do piątku o 20.30. Natomiast w sobotę od godziny 21.30 będzie okazja obejrzeć powtórki najciekawszych materiałów.

W poniedziałek "Czarno na białym" o hejcie wobec sędziów

Tematem pierwszego po wakacjach, poniedziałkowego wydania "Czarno na białym" będzie akcja nękania i szkalowania sędziów przeciwnych forsowanym przez Prawo i Sprawiedliwość zmianom w sądownictwie.

Zadajemy pytania: kto kierował tą operacją, kto ją wykonywał i czy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro o niej wiedział.

CZYTAJ RAPORT TVN24.PL O ZORGANIZOWANEJ AKCJI HEJTU WOBEC SĘDZIÓW >>>

Trzech reporterów, trzy sprawy

Arkadiusz Wierzuk opowie o tym, kto ma wyjaśniać hejterską aferę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Czy prokuratura Ziobry zbada rzetelnie to, co się działo w ministerstwie Ziobry? Co może zrobić w tej sprawie wybrana większością PiS nowa Krajowa Rada Sądownictwa i rzecznicy dyscyplinarni, skoro bezpośrednio bądź pośrednio zostali awansowani dzięki Zbigniewowi Ziobrze?

Tomasz Marzec przedstawi sylwetki Łukasza Piebiaka, byłego już wiceministra sprawiedliwości oraz sędziego Jakuba Iwańca. To postacie, które odgrywają kluczowe role w aferze.

Dariusz Kubik zaprezentuje sylwetki powołanych przez Zbigniewa Ziobrę rzeczników dyscyplinarnych, którzy - mimo iż mają dbać o zawodowe standardy sędziów - sami mają z tymi standardami problemy. Tymczasem to oni mieliby ścigać sędziów hejterów.

