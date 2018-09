Czekali na mecz, zaczęli się tratować. Ofiara śmiertelna i ranni





Co najmniej jedna osoba poniosła śmierć, a 40 zostało rannych w niedzielę przy wejściu na stadion w stolicy Madagaskaru Antananarywie, gdy ruszył tłum, oczekujący na mecz piłki nożnej reprezentacji narodowej z Senegalem - podały lokalne media.

Na dwie godziny przed rozpoczęciem meczu w eliminacjach do Mistrzostw Afryki w piłce nożnej przy wejściu powstał wielki tłok.



Wybuch paniki na stadionie. Osiem osób nie żyje Co najmniej osiem... czytaj dalej » Do szpitala trafiło w sumie 41 osób, jedna zmarła na miejscu, dwie są w stanie krytycznym - powiedziała cytowana przez agencję AFP Oliva Alison Rakoto, dyrektorka szpitala w pobliżu stadionu.. Dodała, że osoby, które nie wymagały szczególnej pomocy, już opuściły szpital.

Czekali wiele godzin

Według świadków tysiące kibiców czekały przed stadionem na mecz od wczesnych godzin porannych. Jeden z nich Rivo Raberisaona powiedział, że zamieszanie powstało, gdy znajdował się o półtora metra od wejścia.

Inna osoba wyraziła zdziwienie, dlaczego otwarto tylko jedno wejście na stadion przed tak ważnym meczem. Zdaniem niektórych, organizatorzy zbyt długo nie wpuszczali na stadion ludzi, którzy czekali na mecz od wielu godzin.