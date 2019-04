Macron: Schengen powinno się przebudować. Wspólne granice Unii już nie działają





Foto: PAP/EPA/IAN LANGSDON | Video: Reuters Macron mówił o strefie Schengen w Paryżu

- Odpowiedzialność idzie w parze z solidarnością. Na tej podstawie powinno się przebudować strefę Schengen, nawet jeżeli będzie to oznaczało mniejszą liczbę krajów - powiedział w czwartek Emmanuel Macron.

Prezydent Francji podsumowywał wiele miesięcy procesu, który nazwał "wielką debatą" na temat stanu państwa. Mówił też jednak o wartościach europejskich i swoim pomyśle na Unię Europejską.

Macron: Europa nigdy nie była tak potrzebna W artykule... czytaj dalej » Powrócił do - podnoszonego kilka razy od momentu zdobycia władzy w Pałacu Elizejskim - problemu solidarności europejskiej w obliczu kryzysów, z którymi powinna się mierzyć cała Wspólnota.

Przebudować strefę Schengen?

Jak pisze portal Politico, Macron zaczął mówić o "przebudowie" Schengen, "sugerując, że kraje, które albo nie godzą się na przyjmowanie uchodźców, albo nie wzmacniają kontroli granic, nie powinny być częścią strefy wolnej od granic".

- Na poziomie europejskim (unijnym - red.) zdecydowaliśmy się na wspólne granice… To już nie działa - powiedział. - Odpowiedzialność idzie w parze z solidarnością. Na tej podstawie powinno przebudować się strefę Schengen, nawet jeżeli będzie to oznaczało mniejszą liczbę krajów w ramach strefy - dodał, cytowany przez Politico.

"Nie oddawać pola tym, którzy chcą straszyć". Berlin chwali pomysł Macrona Wartościowy... czytaj dalej » Równocześnie Macron odrzucał we wtorek uwagi o tym, że jego plan przebudowy Unii ogłoszony na Sorbonie we wrześniu 2017 r., nie uzyskał wielkiego wsparcia zagranicą z powodu nieporozumień z Niemcami - zaznacza Politico. Prezydent powiedział, że Francja "nie boi się nieporozumień i owocnych konfrontacji", które pozwalają na osiąganie kompromisów, i "nie boi się wyrażać swojego zdania, gdy jest w mniejszości". Jako przykład podał sprzeciw Paryża wobec unijnych negocjacji handlowych z USA po tym, jak prezydent Donald Trump wycofał ten kraj z paryskiego porozumienia klimatycznego.

Macron na czwartkowej konferencji prasowej wyraził też przekonanie, że "Niemcy znajdują się na końcu cyklu wzrostu, z którego korzystały w efekcie braku równowagi w strefie euro".

Agencja Reutera opisująca najważniejsze fragmenty przemówienia francuskiego prezydenta zaznacza, że mówił on o strefie Schengen w kontekście imigracji do Unii Europejskiej.

"Macron wezwał do lepszej ochrony granic narodowych i na poziomie europejskim. Powiedział, że powinno dojść do zmian w strefie Schengen, nawet jeżeli doprowadziłoby to do zmniejszenia pola jej działania lub do mniejszej liczby krajów członkowskich" - czytamy.

- Potrzeba ograniczeń, by móc być otwartym. Aby kogoś powitać, trzeba mieć dom, a więc i granice - zaznaczył Macron cytowany przez Reutersa.