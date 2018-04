Video: tvn24

"Popieramy i wspieramy działania naszych sojuszników"

14.04 | Wspieramy te działania, ponieważ były one potrzebne. Uczciwe państwa nie mogą dopuścić do tego, żeby niewinni ludzie byli zabijani przy użyciu broni chemicznej - powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do międzynarodowej operacji w Syrii.

