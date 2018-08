Kontrole w MON po Macierewiczu. Są śledztwa, komentarza brak

Antoni Macierewicz, obecnie szef podkomisji smoleńskiej, dopiero po ośmiu miesiącach od dymisji opuścił siedzibę Ministerstwa Obrony Narodowej. Ale to nie jedyne zmartwienie byłego ministra, bo w sprawie nieprawidłowości w zawieraniu umów za czasów jego kierowania MON trwa kilka śledztw. Materiał magazynu "Polska i świat" TVN24.

Audyt w Ministerstwie Obrony Narodowej został zapowiedziany w marcu - trzy miesiące po dymisji Antoniego Macierewicza. - Minister Błaszczak, kiedy został ministrem obrony narodowej, zlecił audyt wszystkich działań zakupowych, zamówieniowych, i ten audyt wkrótce będzie przygotowany - wyjaśniał 2 marca premier Mateusz Morawiecki. Podkomisja smoleńska zmieniła adres Kierowana przez... czytaj dalej »

W czerwcu resort potwierdził, że kontrola trwa. Posłowie opozycji przekonują też, że obiecano im zaprezentowanie wyników prac. Ale cały czas do tego nie doszło.

- Nie wiemy, na co wydaje się publiczne pieniądze - zaznacza były szef MON Tomasz Siemoniak. - Prawie dwa lata już czeka jeden z naszych posłów na odpowiedź, ile MON płaci Moreno-Ocampo, prawnikowi z Argentyny związanemu z [byłym przywódcą Libii Muammarem - przyp. red.] Kaddafim, którego Macierewicz wynajął do odzyskiwania wraku - dodaje.

Śledztwa są, komentarza brak

Ministerstwo Obrony nie odpowiedziało na maile reporterów TVN24 ani na prośbę o rozmowę. Sprawy nie komentuje także minister Mariusz Błaszczak.

A jest co komentować. Wiadomo o co najmniej kilku trwających śledztwach, które dotyczą spółek i instytucji nadzorowanych wówczas przez Antoniego Macierewicza - między innymi Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ).

- Nieprawidłowości dotyczyły naruszania uchwał zarządu PGZ i obowiązujących w spółce procedur. Umowy, których dotyczy zawiadomienie, były zawarte na łączną kwotę 11 milionów złotych - mówił 6 lipca na posiedzeniu sejmowej komisji obrony Maciej Wąsik, zastępca ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Śmigłowce, drony, systemy rakietowe. Tego zabraknie na wielkiej defiladzie Już w środę... czytaj dalej »

Zawiadomienie wysłano w listopadzie zeszłego roku, w grudniu prokuratura w Tarnobrzegu rozpoczęła śledztwo. Na razie nie postawiła nikomu zarzutów, a śledczy nie chcą komentować sprawy.

"Perełki" dla muzeum

Kolejna sprawa dotyczy zakupu przez MON za 10,5 miliona złotych kolekcji broni historycznej od Adama Rudnickiego - brata byłego urzędnika ze stołecznego ratusza, oskarżonego o przyjęcie wielomilionowych łapówek przy reprywatyzacji.

- Do mnie powodem wejścia [agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego - przyp. red.] było rzekome poszukiwanie dokumentów związanych z reprywatyzacją w Warszawie. Ja takich dokumentów nie posiadam (…) ale sfotografowali sobie panowie zupełnie inne dokumenty, włącznie z umową sprzedaży tej mojej kolekcji - tłumaczył Rudnicki.

Kolekcja trafiła do Muzeum Wojska Polskiego. Wkrótce mają zobaczyć ją zwiedzający. Sebastian Warlikowski z Muzeum Wojska Polskiego zapewnia: "dla nas są to perełki". - Unikatowe eksponaty poświęcone armii II Rzeczpospolitej. Obecnie są ewidencjonowane, a także poddawane konserwacji - informuje. Prezydent: wydatki na wojsko powinny wzrosnąć do 2,5 procent PKB do 2024 roku Uczynimy... czytaj dalej »

CBA nie komentuje sprawy, ale nieoficjalnie udało nam się ustalić, że śledczy pytali w Muzeum, jakie są procedury nabywania prywatnych kolekcji. Sprawa ma jeszcze jeden wątek: kiedy MON wypłaciło pieniądze, trzeci z braci Rudnickich zapowiedział, że mogą one zostać przeznaczone na wykupienie z aresztu głównego bohatera afery reprywatyzacyjnej.

Opóźnione przenosiny

Audyt może poruszać też rozliczenie organizacji szczytu NATO. - Tam wydano 180 milionów i to z uchyleniem prawa zamówień publicznych, czyli bez przetargów - przekonuje Paweł Suski, poseł PO. - Bardzo nas to interesuje, dostaliśmy tylko lakoniczną odpowiedź, że nadano mu klauzulę 'poufne' i wysłano do KPRM - podkreśla.

Wszystkie wątpliwości mają być przedmiotem obrad Komisji Obrony Narodowej już po wakacjach. W międzyczasie siedziba Antoniego Macierewicza, dzisiaj szefa podkomisji smoleńskiej, została przeniesiona do biurowca przy ulicy Kolskiej. Wcześniej, przez siedem miesięcy od dymisji, pracował w pałacyku MON - od lat głównej siedzibie ministra obrony.

Więcej materiałów na stronie magazynu "Polska i świat" TVN24.