Sypał konfetti i organizował taniec hawajski. Otrzymał awans z rąk wiceministra Zielińskiego

Video: Fakty TVN

Kary dla oficerów, którzy zlecili cięcie konfetti...

Są kary dla oficerów – za konfetti dla wiceministra. Przed 11 listopada młodzi policjanci przez cały dzień cięli sterty papierów po to, aby w Augustowie ze śmigłowca spadło biało czerwone konfetti. Teraz ich przełożeni odpowiedzą za to polecenie. Rozmowa dyscyplinarna ma przekreślić premię i trafić do akt.

»