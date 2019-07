"Trzeba zdobyć poparcie 25 sędziów. To oczywiste, że nie chodzi o popieranie samego siebie"

Video: tvn24

UODO zbada sprawę list poparcia do KRS. Te mimo wyroku...

30.07 | Jest wyrok, ale jest też wybieg, by go nie wykonać. Kancelaria Sejmu ciągle nie ujawnia nazwisk osób, które poparły kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Choć naczelny Sąd Administracyjny to nakazał i wyraźnie wskazał, że chodzi o nazwiska a nie dane wrażliwe, do akcji wkracza prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I tak Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że wyrok wyrokiem, ale decyzja urzędnika jest ważniejsza.

»