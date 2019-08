Był związany z Dawidem Kosteckim. "Usiłował założyć sobie na szyję pętlę"

Foto: TVN 24 Video: tvn24

Cała rozmowa z Pawłem Moczydłowskim o okolicznościach...

13.08 | - Z daleka widać, że osoby, które diagnozują ten przypadek jako samobójstwo, bardzo się boją podejrzeń o udział osób trzecich - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 kryminolog i socjolog Paweł Moczydłowski, odnosząc się do sprawy śmierci Dawida Kosteckiego. Wskazywał, że "osoba, która ma zamiar samobójczy, dokonuje pewnego rozpoznania społecznego". Odnosząc to do sposobu, w jaki były bokser miał dokonać samobójstwa, stwierdził, że "w tym wypadku mamy wszytko powywracane do góry nogami".

