Zmarł Maciej Jankowski, legenda "Solidarności"





Foto: tvn24 | Video: TVN 24 Maciej Jankowski nie żyje. Materiał z grudnia 2015 roku

10 lipca zmarł Maciej Stanisław Jankowski, były szef Zarządu Regionu Mazowsze "Solidarności" - poinformował na stronie NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. Były mistrz judo, opozycjonista w latach PRL i poseł na Sejm III kadencji zmarł w wieku 73 lat.

"Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Macieja Stanisława Jankowskiego, byłego Przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ 'Solidarność' posła na Sejm III kadencji" - ogłoszono.

Mistrz judo i spawacz na Uniwersytecie Warszawskim

Oddał order od prezydenta Kaczyńskiego. "Nie pasuje mi, żebym go miał w domu" Maciej Jankowski,... czytaj dalej » Maciej Stanisław Jankowski pochodził z Warszawy. Zanim trafił do wielkiej polityki - przez jedną kadencję był posłem - trudnił się spawaniem. W latach 1975-1990 pracował na Uniwersytecie Warszawskim jako brygadzista brygady remontowej.

W 1980 roku wstąpił do "Solidarności", gdzie został jednym z liderów mazowieckich struktur w związku. Zaledwie rok później jego opozycyjną działalność na kilka miesięcy przerwał stan wojenny. Jankowski był wtedy internowany od 13 grudnia 1981 roku do 27 marca następnego roku.

Walka w szeregach antykomunistycznej opozycji nie była jedyną, jaką stoczył. Zanim rozpoczął swój epizod związany z "Solidarnością", został mistrzem Polski w judo w kategorii ciężkiej - w 1967 roku.

Od 1990 roku był wiceprzewodniczącym NSZZ "Solidarność" na Mazowszu, a później - aż do 1998 roku - kierował całym regionem związku.

Poseł na Sejm III kadencji

W 1997 roku w wyborach uzyskał w Warszawie mandat posła i wszedł do Sejmu z list AWS (Akcji Wyborczej Solidarność). Trzy lata później związał się ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym, by w tym samym roku poprzeć w wyborach prezydenckich Andrzeja Olechowskiego (należał do jego komitetu wyborczego).

Po jednej kadencji spędzonej w ławach na Wiejskiej, Jankowski bez powodzenia ubiegał się o mandat senatora. W wyborach w 2001 roku poparł powstanie Platformy Obywatelskiej, jednak do Senatu startował z poparciem własnego komitetu wyborczego, jako kandydat niezależny.

W 2002 roku wycofał się z bieżącej polityki i ponownie zatrudnił się na Uniwersytecie Warszawskim jako kierownik robót ślusarskich. Przed wyborami prezydenckimi w 2005 roku udzielił poparcia Donaldowi Tuskowi. Wybory wygrał jednak Lech Kaczyński, który w 2009 roku odznaczył Jankowskiego Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

Zwrot orderu na znak sprzeciwu

Z tego odznaczenia zrezygnował w grudniu 2018 roku. Podczas programu "Kropka nad i" w TVN24 oddał wyróżnienie z prośbą, aby przekazać je na aukcję charytatywną.

- Czasy się tak szybko zmieniają, że nie pasuje już mi, żebym go nawet miał w domu - powiedział.

Wyjaśnił, że jest to z jego strony wyraz sprzeciwu wobec tego, co dzieje się w Polsce.