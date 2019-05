Macedonia Północna wybierała prezydenta. "Stewo Pendarowski jest na czele"

Foto: PAP/EPA Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Grecja domaga się reparacji wojennych od Niemiec

Grecja domaga się reparacji wojennych od Niemiec za straty poniesione podczas drugiej wojny światowej. Decyzję w tej sprawie podjął parlament i na jej mocy Ateny będą podejmować wszelkie działania - prawne i dyplomatyczne - by, jak mówi premier, spełnić swoje historyczne i moralne zobowiązanie w postaci wyegzekwowania roszczeń. Jak wysokich? Kilka lat temu Grecja oszacowała je na 300 miliardów euro. Ale w oczach Niemiec - temat jest zamknięty i nic nie wskazuje na to, by Berlin chciał wznowić rozmowy. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

