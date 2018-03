Albański drugim językiem w Macedonii





Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI | Video: Reuters W czasie środowej sesji kilkaset osób protestowało przed gmachem parlamentu

Parlament Macedonii uchwalił w środę ustawę przyznającą językowi albańskiemu status drugiego języka oficjalnego w kraju. Ustawę, nad którą głosowano w parlamencie po raz drugi, przyjęto mimo gwałtownego sprzeciwu opozycyjnych nacjonalistów.

Ustawa o używanych w kraju językach jest czołowym elementem porozumienia koalicyjnego między rządzącym Socjaldemokratycznym Związkiem Macedonii (SDSM) i ugrupowaniami reprezentującymi mniejszość albańską.



Dotąd albański był oficjalnie uznawany jako drugi język w instytucjach publicznych jedynie w tych regionach, gdzie mniejszość albańska stanowiła ponad 20 proc. mieszkańców. Te ustalenia były rezultatem porozumienia pokojowego z 2001 roku, kończącego konflikt zbrojny między albańskimi rebeliantami a siłami rządowymi.

64 deputowanych za

Macedończycy protestowali przeciwko zmianie nazwy ich państwa Ani Górna ani... czytaj dalej » Parlament przegłosował ustawę już raz, w styczniu, lecz prezydent Gjorge Iwanow, bliski sojusznik prawicowej nacjonalistycznej WMRO-DPMNE (Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna - Demokratyczna Partia Macedońskiej Jedności Narodowej), odmówił jej podpisania, twierdząc, że jest niekonstytucyjna. Zmusiło to parlament do ponownego głosowania.



W czasie środowej sesji kilkaset osób protestowało przed gmachem parlamentu. Gdy jego przewodniczący Talat Xhaferi chciał rozpocząć głosowanie nad ustawą, były premier i były lider VMRO-DPMNE Nikola Gruewski wraz z kilkoma deputowanymi podszedł do niego, odepchnął mikrofon i rozlał wodę na jego stole.



Ostatecznie po interwencji strażników głosowanie się odbyło. W 120-osobowym parlamencie ustawę poparło 64 deputowanych. Zgodnie z macedońską konstytucją w tej sytuacji prezydent będzie już zmuszony ją podpisać.

35 poprawek

Albańczycy, stanowiący 20-25 proc. ludności Macedonii liczącej 2,1 mln mieszkańców, będą mogli się wtedy domagać używania swego języka w kontaktach z administracją, służbą zdrowia, policją, sądami. Językiem tym będą mogli się też posługiwać w parlamencie ich deputowani.



VMRO-DPMNE, największa partia w parlamencie, która rządziła do 2016 roku, chcąc utrącić ustawę zgłosiła do niej 35 poprawek, lecz wszystkie zostały odrzucone.