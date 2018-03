- To była bardzo groźna sytuacja - mówi policja o tym, co stało się na przejściu dla pieszych w Lwówku Śląskim (woj. dolnośląskie). Kobieta wjechała na przejście dla pieszych, gdy przechodziła nim grupa przedszkolaków.

Grupa przedszkolaków z opiekunkami podchodzi do przejścia dla pieszych na ulicy Partyzantów w Lwówku Śląskim. Dzieci mają na sobie kamizelki odblaskowe. Wydaje się, że są doskonale widoczne z daleka. Jedna z przedszkolanek zatrzymuje się, by sprawdzić, czy do przejścia nie zbliżają się żadne samochody. Dzieci wchodzą na ulicę. Gdy są niemal na środku, przez pasy przejeżdża auto.

Zatrzymana po chwili

"Myślałem, że nas zmiecie". Policja zatrzymała kierowcę tira, który jechał po chodniku Tirem przejechał... czytaj dalej » - Kierowca nie zatrzymuje się i nie ustępuje pierwszeństwa pieszym. Zgłoszenie i film pokazujący to rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego został przekazany do komendy - informuje aspirant sztabowy Mateusz Królak z policji w Lwówku Śląskim. I dodaje: o sprawie zostały poinformowane wszystkie patrole, które były w okolicy.

Jeden z nich, kilkanaście minut później, zatrzymał do kontroli poszukiwany samochód.

- Okazało się, że za kierownicą siedziała 68-letnia kobieta. Potwierdziła, że to ona wjechała na przejście dla pieszych - mówi Królak.

Sprawą zajmie się sąd

Kobiecie odebrano prawo jazdy. Funkcjonariusze sporządzili też wniosek do sądu o ukaranie 68-latki.

- To była groźna sytuacja. Chwila nieuwagi i mogło dojść do potrącenia. Dlatego przy tej okazji apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności przed przejściami dla pieszych - podkreśla policjant.

Do zdarzenia doszło w Lwówku Śląskim:



