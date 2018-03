Luksemburskie MSZ wezwało w środę swego ambasadora w Rosji na konsultacje w związku z atakiem chemicznym 4 marca na byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Siergieja Skripala w Salisbury w Wielkiej Brytanii. Na podobny krok zdecydowały się także Malta i Portugalia. Rząd w Lizbonie poinformował przy tym, że wciąż nie wyklucza, iż podejmie decyzję o wydaleniu rosyjskich dyplomatów.

"Rząd Luksemburga stanowczo potępia i zgadza się z analizą Wielkiej Brytanii, według której istnieje duże prawdopodobieństwo, że Federacja Rosyjska jest odpowiedzialna za to działanie i że nie ma innego wiarygodnego wyjaśnienia" - czytamy w oświadczeniu luksemburskiego MSZ.

"Minister spraw zagranicznych Jean Asselborn postanowił wezwać ambasadora Luksemburga w Moskwie w celu konsultacji" - dodał resort.

Luksemburg nie wydalił do tej pory żadnego rosyjskiego dyplomaty w reakcji na otrucie Siergieja Skripala. Większość państw Unii Europejskiej zdecydowała się na taki krok. Podobnie jak między innymi Stany Zjednoczone, Kanada i Australia.

Malta potępia atak

W środę po południu także ministerstwo spraw zagranicznych Malty poinformowało, że wezwało na konsultacje swojego ambasadora w Rosji.

- Rząd Malty z całą stanowczością potępia atak w Salisbury i zgadza się z rządem Wielkiej Brytanii, że jest wielce prawdopodobnie, iż jest za niego odpowiedzialna Federacja Rosyjska - przekazało MSZ.

We wtorek rzecznik rządu Malty tłumaczył, że kraj nie zdecydował się do tej pory na wydalenie rosyjskich dyplomatów, ponieważ "maltańska misja dyplomatyczna w Moskwie jest za mała". Rosjanie najpewniej odpowiedzieliby wydaleniem dyplomatów maltańskich, a to oznaczałoby "faktyczne zerwanie relacji dyplomatycznych".

Portugalia "wciąż jeszcze nie zdecydowała"

Także Lizbona poinformowała w środę o odwołaniu na konsultacje ambasadora w Rosji.

- Choć Portugalia wciąż jeszcze nie zdecydowała się na wydalenie rosyjskich dyplomatów, to wcale nie oznacza, że tego nie zrobi. Wciąż możemy zmienić w tej sprawie decyzję, tak jak zrobiły to inne państwa - powiedział szef MSZ Augusto Santos Silva.



Decyzję rządu o wezwaniu ambasadora na konsultacje pozytywnie przyjął prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa. Określił ją jako ważny sygnał, a zarazem uznał za "mocną decyzję".



Minister obrony Jose Azeredo Lopes zaznaczył, że Portugalia powinna wobec sprawy Skripala zająć podobne stanowisko jak jej sojusznicy. Również on zastrzegł, że dotychczasowy brak decyzji w sprawie wydalenia dyplomatów rosyjskich nie oznacza, że Lizbona nie zdecyduje się na taki krok

Atak na Skripala

Siergiej Skripal oraz towarzysząca mu córka Julia 4 marca trafili do szpitala w stanie krytycznym, gdy stracili przytomność w Salisbury w Wielkiej Brytanii. W toku śledztwa, prowadzonego z udziałem m.in. policyjnych sił antyterrorystycznych i wojskowych ekspertów ds. broni chemicznej, odkryto, że do próby otrucia Skripalów wykorzystano produkowaną w Rosji broń chemiczną typu nowiczok.

W odpowiedzi na zamach na Skripala Wielka Brytania wydaliła 23 rosyjskich dyplomatów. Taka sama liczba brytyjskich dyplomatów musiała opuścić Rosję.