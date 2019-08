Balonik z życzeniami dla młodej pary z Berlina przyleciał do Polski

Są dzisiaj w naszym kraju tacy, którzy chcą się wedrzeć do naszych rodzin, do naszych szkół, do przedszkoli, do naszego życia. Którzy chcą odebrać nam naszą kulturę, naszą wolność, nasze prawa. Którzy atakują Kościół - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na niedzielnym pikniku rodzinnym w Stalowej Woli. zobacz więcej »