Łukaszenka: będą nas testować, czy zasługujemy na niepodległość

Foto: president.by Video: Reuters Archive

W 2015 roku Łukaszenka spotkał się z Putinem w Moskwie

25.12.| Rosja i Białoruś utworzą grupę roboczą do spraw dalszej integracji oraz spornych kwestii we wzajemnych relacjach – zapowiedział we wtorek wicepremier i minister finansów Rosji Anton Siłuanow po rozmowach w Moskwie prezydentów obu krajów - Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki.

»