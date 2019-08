Zoll: Ziobro nie widzi potrzeby, żeby podawać się do dymisji. Ale premier powinien tę potrzebę widzieć





»

W ministerstwie sprawiedliwości nie działa tylko wiceminister Łukasz Piebiak, a również ważną rolę tutaj, czy najważniejszą, odgrywa minister sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro - mówił w "Kropce nad i" były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Zoll. Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przekonywał, że "obywatele mają prawo wiedzieć, dlaczego ministerstwo, które ma zapewniać im bezpieczeństwo, które ma dbać o to, żeby sędziowie pracowali we właściwych warunkach, prześladuje tych sędziów".

ZOBACZ CAŁĄ "KROPKĘ NAD I" W TVN24 GO >>>

Portal Onet ustalił, że wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak ma stać za zorganizowanym hejtem wobec sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez Zjednoczoną Prawicę. Jedna z takich akcji miała skompromitować szefa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystiana Markiewicza, a inna - sędziego Iustitii Piotra Gąciarka. W sumie Onet pisze o co najmniej 20 osobach wytypowanych do oczerniania.

Według portalu za rozsyłanie kompromitujących go materiałów odpowiedzialna była współpracująca z Piebiakiem kobieta o imieniu Emilia (redakcja Onetu zna jej nazwisko, jednak go nie publikuje).

Kilkanaście godzin po publikacji Piebiak złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

"Ważną rolę tutaj, czy najważniejszą, odgrywa minister sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro"

O sprawie rozmawiali w "Kropce nad i" w TVN24 Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Zoll.

Premier: Przyjmę dymisję pana Piebiaka. Sądzę, że to kończy sprawę Zawsze obowiązuje... czytaj dalej » Zdaniem Zolla, pomimo dymisji Piebiaka, sprawa "nie jest zupełnie zamknięta, dlatego że w ministerstwie sprawiedliwości nie działa tylko wiceminister, a również ważną rolę tutaj, czy najważniejszą, odgrywa minister sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro".

- Uważam, że teraz zaczyna się w ogóle problem związany z koniecznością podania się do dymisji ministra Ziobry - dodał.

Zoll przypomniał, że "Ziobro domagał się dymisji ministra sprawiedliwości (Zbigniewa) Ćwiąkalskiego, jak w więzieniu ktoś popełnił samobójstwo, zresztą minister Ćwiąkalski podał się wtedy do dymisji". - Ziobro w tej sytuacji nie widzi potrzeby, żeby podawać się do dymisji. Ale powinien premier tę potrzebę widzieć - stwierdził gość "Kropki nad i".

"Trzeba sędziów wspierać, ci ludzie przechodzą przez piekło przez ostatnie cztery lata"

"Grupa hejterów pod przewodnictwem wysokiej rangi urzędnika państwowego" "W Ministerstwie... czytaj dalej » - Wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo mało prawdopodobne, że ta spawa jest aktywnością wyłącznie tej pani [Emilii - red.], czy wyłącznie wiceministra [Łukasza Piebiaka - red.] - mówił Matczak. - Wiemy o tym, że takich kont (hejterskich w sieci - red.) jest więcej. Wiemy, że ten atak na sędziów jest zmasowany, w związku z tym bardzo chciałbym, żeby ta sprawa została wyjaśniona, ale oczywiście bardzo martwię się, że nie zostanie wyjaśniona - dodał.

- Szefem pana ministra Piebiaka jest pan minister Ziobro i ja także zgadzam się z tym, że ta sprawa się dopiero zaczyna - wskazywał, podzielając stanowisko Zolla.

Zaznaczył, że "obywatele mają prawo wiedzieć, dlaczego ministerstwo, które ma zapewniać im bezpieczeństwo, które ma dbać o to, żeby sędziowie pracowali we właściwych warunkach, prześladuje tych sędziów". - To tak jakby ministerstwo edukacji prześladowało nauczycieli albo ministerstwo zdrowia prześladowało lekarzy - ocenił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Marcin Matczak o sprawie Łukasza Piebiaka

"Nie tylko o hejt tu chodzi, ale po prostu o podejrzenie poważnego złamania prawa"

Matczak dodał, że w ujawnionych w publikacji rozmowach pomiędzy Piebiakiem a Emilią "jest wiele elementów, które są ogromnie niepokojące". - Nie tylko o hejt tu chodzi, ale po prostu o podejrzenie poważnego złamania prawa, między innymi o przekazanie danych osobowych, o przekroczenie uprawnień - wyliczał gość "Kropki nad i". Wskazywał, że to są "bardzo poważne sprawy, które muszą być wyjaśnione".

"Mamy bardzo mocne dowody, że minister Ziobro wiedział o całej sytuacji" To jest dla mnie... czytaj dalej » Przekonywał także, że "trzeba sędziów wspierać", bo "ci ludzie przechodzą przez piekło przez ostatnie cztery lata i powinniśmy wszyscy stanąć w ich obronie". - Kiedy przeczytałem ten tekst, ja po prostu się przeraziłem - przyznał.

Jego zdaniem "jest to sytuacja, w której sędziowie, którzy przysięgają na wierność swojej ojczyźnie muszą się bać tej ojczyzny". - Takie sprawy mają miejsce, ale one mają miejsce w systemach autorytarnych, a nie w systemach demokratycznych i niestety w tym kierunku zmierzamy - dodał.

Zoll: powinno być wszczęte postępowanie karne

Zoll wskazywał, że w tej sprawie prokuratura powinna zabezpieczyć dowody, między innymi urządzenia elektroniczne należące do sędziego Piebiaka. - Tylko czy tam jeszcze coś jest, to jest inna sprawa - dodał.

- Powinno być wszczęte postępowanie karne, tylko (...) właśnie to połączenie generalnej prokuratury z ministrem sprawiedliwości nie daje nadziei, że będziemy mieli do czynienia z uczciwym postępowaniem karnym - podkreślił były prezes TK. Wyraził także pogląd, że "trzeba naprawdę tych, którzy w ten sposób rządzą odsuną od władzy, bo to doprowadzi do tragedii w Polsce".

Apel do prezydenta

Według byłego prezesa TK w związku z publikacją powinien zareagować prezydent Andrzej Duda. - Niech prezydent Duda pamięta o tym, że w 2020 roku, kiedy będą nowe wybory, on chce kandydować, ale (teraz - red.) może pokazać, że jest osobą, która jednak się obudzi i pokaże, że ma do odegrania rolę, która może uratować Polskę - mówił Zoll.

Oglądaj Wideo: tvn24 Matczak i Zoll skomentowali sprawę Łukasza Piebiaka