British Airways zawieszają loty do Kairu. "W ramach środków ostrożności"





Brytyjskie linie lotnicze British Airways zawiesiły od soboty na siedem dni loty do Kairu; w tym czasie ma tam być przeprowadzona kontrola bezpieczeństwa - poinformował w oświadczeniu przewoźnik. Nie podano jednak konkretnej przyczyny tej decyzji.

"Stale dokonujemy przeglądu uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa na wszystkich naszych lotniskach na świecie i zawiesiliśmy loty do Kairu na siedem dni w ramach środków ostrożności, by pozwolić na dalszą analizę" - brzmi oświadczenie wydane w sobotę przez British Airways.



W komunikacie dodano, że linie nigdy nie będą obsługiwać lotu, jeśli nie będzie to bezpieczne. Zapytana o szczegóły rzeczniczka przewoźnika odpowiedziała: "W sprawach bezpieczeństwa nigdy nie dyskutujemy". Samolot uderzył w ścianę marketu. Nie żyją trzy osoby W sobotę w... czytaj dalej »



Trzy źródła w egipskich portach lotniczych powiedziały agencji Reutera, że Brytyjczycy w środę i czwartek przeprowadzali kontrole bezpieczeństwa na lotnisku w Kairze.

Kolejna linia

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie loty do Kairu w sobotę zawiesiła też Lufthansa. Przed północą niemiecki przewoźnik poinformował, że w niedzielę połączenia ze stolicą Egiptu zostaną wznowione.



"Bezpieczeństwo ma dla Lufthansy najwyższy priorytet, dlatego też prewencyjnie zawiesiliśmy na razie nasze loty do Kairu" - ogłosiły w sobotę wieczorem niemieckie linie, nie podając jednak bliższych informacji o przyczynach tej decyzji.



Kilka godzin później, w sobotę przed północną, Lufthansa poinformowała, że wznowi loty do Kairu. "W niedzielę rano regularne połączenia zostaną wznowione i wszystkie loty powinny odbyć się zgodnie z rozkładem" - napisał w komunikacie niemiecki przewoźnik.