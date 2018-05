Ludwik Dorn o Marku Kuchcińskim: to lękowo-neurotyczna osobowość





Foto: tvn24 Ludwik Dorn był gościem "Faktów po Faktach"

Jesteśmy w pewnym punkcie zwrotnym i bardzo wiele zależy od tego, co zrobi opozycja. Nie chodzi o kolejne wnioski o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego, ale o zmianę reguł gry - ocenił w "Faktach po Faktach" były marszałek Sejmu Ludwik Dorn.

Od 18 kwietnia w Sejmie trwa protest osób niepełnosprawnych. 25 kwietnia Kancelaria Sejmu decyzją marszałka Marka Kuchcińskiego ograniczyła wstęp na teren kompleksu parlamentarnego - jednorazowe przepustki nie są wydawane. Sejmowe muzeum nie będzie dostępne w ramach Nocy Muzeum. 1 czerwca nie odbędzie się Sejm Dzieci i Młodzieży - wydarzenie przeniesiono na wrzesień.

"Niebywały wstyd. To będzie się ciągnęło za marszałkiem" Upokarzające i... czytaj dalej » Według byłego marszałka Sejmu Ludwika Dorna, "to inny Sejm".

- Muszą tam (w Sejmie - red.) panować pewne reguły, ale musi być nastawienie na otwartość. Zarówno ze strony większości parlamentarnej wobec mniejszości, czyli opozycji, jak i ze strony całego parlamentu wobec tych, którzy są poza parlamentem, a są częścią ciała politycznego - mówił Dorn.



Dorn zwrócił uwagę, że "fatalny ciąg decyzji politycznych" razem z "ewidentnym gnębieniem opozycji i mediów masowego przekazu", "sprawia, że Sejm jako parlament przestaje odgrywać swoją podstawową funkcję w systemie politycznym".

- A podstawową funkcją jest to, że Sejm jest węzłem komunikacyjnym pomiędzy światem władzy a całym społeczeństwem, różnymi jego grupami. W tej chwili Sejm zmienił się w taki jednostronny przekaźnik. Komunikaty płyną tylko z góry do dołu. Otóż taki Sejm nie odgrywa swojej podstawowej roli, ponieważ musi być wrażliwy na komunikaty, które płyną z dołu - tłumaczył Dorn.

Dorn: zawsze mówiłem, że Kuchciński się nie nadaje na marszałka Sejmu

Zdaniem Dorna, marszałek Marek Kuchciński nie daje sobie rady z sytuacją w Sejmie ze względu na to, że - jak stwierdził - jest on "lękowo-neurotyczną osobowością". Te cechy nałożyły się natomiast - według Dorna - "na ogólną tendencję obozu władzy: 'my reprezentujemy prawdziwych Polaków, zwykłych ludzi, a tu są te parszywe elity i część Polaków przez nie ogłupionych'"

- Jesteśmy teraz w pewnym punkcie zwrotnym, bardzo wiele zależy od tego, co zrobi opozycja - zauważył były marszałek. Według niego, "jeżeli nie można (działać- red.) wedle reguł ustanawianych przez marszałka, bo one są wrogie parlamentaryzmowi i wrogie demokracji", to należy zmienić reguły gry.



Były marszałek Sejmu stwierdził, że politycy opozycyjni "powinni zacząć myśleć". - Bardzo wiele zależy od tego, czy opozycja w pewnym sensie - a ma do tego narzędzia polityczne nie regulaminowe - zdymisjonuje marszałka Kuchcińskiego - dodał.