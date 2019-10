Wznowiono dochodzenie w sprawie Luca Bessona

Foto: Clemens Bilan/EPA/PAP Video: Snufkin Studio/Kino Świat/tvn24.pl

Besson: Cara Delevingne jest jak ferrari

24.07| Próbowaliśmy z Carą przez wiele, wiele dni. Naciskałem na nią, torturowałem ją i ona jest dobra. Jest bardzo zdolna, jest prawdziwą aktorką, bardzo mocno jej zaufałem. Myślę, że zrobi jeszcze wiele filmów. Zabawne jest również to, że niektórzy byli bardzo sceptyczni co do tego wyboru, gdyż wcześniej zagrała może w jednym może w dwóch filmach, w których nie była zbyt dobra. Ale pozwól mi coś powiedzieć. Gdy widzisz ferrari, które nie jedzie zbyt szybko, nie obwiniasz ferrari, tylko kierowcę. Cara jest jak ferrari, a ja - tak myślę - nie jestem aż tak złym kierowcą - powiedział Luc Besson w rozmowie z tvn24.pl

»