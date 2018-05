Luc Besson oskarżany o gwałt. Reżyser "kategorycznie zaprzecza"





Foto: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 | Video: Reuters Archive Luc Besson został oskarżony o gwałt

Paryska policja prowadzi dochodzenie w sprawie oskarżenia Luca Bessona o gwałt - w sobotę poinformowała brytyjska BBC. Doniesienie przeciwko francuskiemu reżyserowi w piątek złożyła niewymieniona z nazwiska młoda aktorka.

"Złożone doniesienie dotyczy czynów kwalifikujących się jako gwałt, do którego miało dojść w nocy z czwartku na piątek w Paryżu", poinformowały źródła sądowe cytowane przez portal thelocal.fr.

Według radia Europe 1 kobieta utrzymuje, że "wypiła filiżankę herbaty, wówczas źle się poczuła i utraciła przytomność". Gdy doszła do siebie, miała jednak pamiętać, że została wykorzystana seksualnie.

Składająca oskarżenie kobieta twierdzi także, że przez około dwa lata była w związku z reżyserem. Oświadczyła jednak, że czuła się przymuszona do utrzymywania z nim kontaktów intymnych ze względów zawodowych. Obmacywał pisarki, sprzedawał nazwiska. Pupil salonów i seksskandal w wyższych sferach Pupil salonów,... czytaj dalej »

Reżyser zaprzecza

- Luc Besson kategorycznie zaprzecza tym zmyślonym zarzutom - powiedział dla AFP adwokat reżysera, Thierry Marembert. Jak poinformował, doniesienie złożyć miał "ktoś, kogo (reżyser) zna, wobec kogo nigdy nie zachował się nieodpowiednio".

59-letni Luc Besson jest jednym z najsławniejszych francuskich reżyserów i scenarzystów. Największą sławę przyniosły mu takie filmy jak "Wielki Błękit", "Leon Zawodowiec", "Nikita", "Taxi" czy "Piąty Element". Ostatnio Besson pracował nad filmem "Valerian i Miasto Tysiąca Planet".

Lawina oskarżeń

W ostatnich miesiącach wiele kobiet, a także mężczyzn zdecydowało się ujawnić publicznie przypadki molestowania seksualnego, jakiego doświadczali ze strony wybitnych przedstawicieli show-biznesu.

Doszło do tego w reakcji na złożenie już przez blisko 100 kobiet pozwów sądowych przeciwko wpływowemu producentowi filmowemu Harvey'owi Weinsteinowi. W związku z zarzutami Weinstein został zwolniony z wytwórni filmowej The Weinstein Company w październiku 2017 roku. Oskarżony 65-letni producent wydał oświadczenie, w którym przeprosił za błędy, nie przyznał się jednak do winy i utrzymuje, że wszystko odbywało się za zgodą obydwu stron.